Разработчики стека шрифтов Linux отказались от поддержки мягкого сглаживания

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|1.5, Аноним (5), 23:22, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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"Мягкий" в данном случае - это subpixel hinting.
Обсуждение на Phoronix: https://www.phoronix.com/forums/node/1177981
Pango разработчики достаточно недвусмысленно уже во второй раз заявляют, что для работы с Линукс нужен HiDPI монитор. Как мило. ОС с долей на desktop ~1% ещё и требует вкладывать нехилые деньги, чтобы ей пользоваться. Казалось бы порог вхождения нужно уменьшать, потому что лицензию на десяточку можно спокойно купить за $10, но, нет, с Линуксом всё интересней.
Из всех дистрибутивов, которые отказались от внедрения Pango 1.44, я знаю только Void Linux.
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|2.14, Аноним (14), 23:27, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Нужен hidpi монитор, а с dpi скейлингом все еще туговато. Вот так дедлок
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|3.80, Аноним (80), 00:48, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Нужен hidpi монитор,
Ну да, одним скриптомакакам нужно чтобы вы для работы их сайтеков себе оперативы добавили, а эти сразу топят чтобы пользователи hidpi моники поголовно купили, чо все, нищeбрjды штoлe, я не пойму?!
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|2.58, Аноним (58), 00:23, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> лицензию на десяточку можно спокойно купить за $10
Successful activation does not confirm that the software is genuine or properly licensed.(c)
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|4.97, Аноним (97), 01:22, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если уже такое дело, MAK-ключи регулярно сливают в открытый доступ. Можно сэкономить кровные $10. Проверки проходит, активация не слетает (причем пожизненно, если речь о VL). Только такая ОС все равно нелицензионная.
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|1.2, Аноним (2), 23:18, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вбросили на вентилятор, так вбросили.
В особенности последний абзац.
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|2.8, yan (??), 23:23, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это перевод оригинального сообщения из github. Там ответы и вправду местами странные.
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|3.23, Аноним (23), 23:39, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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я представляю как где-то на просторах англонета цитируют опеннет, у них там наверное извилины начинают спутываться
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|2.81, Аноним (81), 00:51, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вбросили на вентилятор, так вбросили.
> В особенности последний абзац.
Ну да, едрить, ещё надо было добавить, что их пользователи должны с "вёдер" на лямборгини с мозераттями все пересесть как минимум!
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|1.4, Аноним (4), 23:20, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Новость баян и ужасная подача/оформление, с каких пор OpenNET скатился до такого уровня?
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|2.11, Аноним (5), 23:24, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что конкретно не так?
Новость чёткая, ясная и короткая - поддержку subpixel hinting из Pango 1.44 выкинули по ... причинам. Что вы ещё хотите узнать?
Пообщайтесь с разработчиками из RedHat/Gnome - потом расскажете нам почему оно так. Потому что разумные объяснения трудно представить.
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|3.15, Аноним (4), 23:30, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что в слове "баян" и словосочетании "ужасное оформление" (т.е. предвзятое) тебе непонятно?
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|4.24, Аноним (5), 23:39, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Баян в чём? Где? Покажите мне хоть одну новость на тему, пожалуйста.
"ужасное оформление": у вас тут даже два варианта :)
1) Пропустить/не читать ... и не тратить время на комментарии. Новость ведь ужасная? ;)
2) Нажать кнопку "редактировать" и сделать "ужасное" хорошим.
Удачи!
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|3.47, Аноним (47), 00:09, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что конкретно не так?
Ну вот например: "Разработчики стека шрифтов Linux". Писал явно вантузоид. На опеннете я привык к конкретике: "разработчики HarfBuzz".
"Отображение шрифтов ... сломалось". Новость писал не просто вантузоид, а чайник, у которого любое неожиданное поведение обозначается единым словом "сломалось".
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|4.54, Аноним (5), 00:20, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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"Pango не рассчитывает правильно кёрнинг для некоторых шрифтов при использовании хинтинга" - интересно, сколько читателей OpenNet поймёт о чём речь? 2% Или даже 3%? ;-) 99.999% людей на земле вообще не знают что такое кёрнинг.
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|5.59, Аноним (59), 00:26, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это айти ресурс так-то. Тут написано более чем понятно и любой кто своими глазами видел шрифты в линуксе знает, как это дерьмо называется.
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|5.66, Аноним (47), 00:31, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> "Pango не рассчитывает правильно кёрнинг для некоторых шрифтов при использовании хинтинга" - интересно, сколько читателей OpenNet поймёт о чём речь? 2% Или даже 3%?
Это технический, а не популярный ресурс. Материалы здесь всегда использовали узкоспецифическую терминологию и провоцировали людей на самостоятельное изучение темы.
> 99.999% людей на земле вообще не знают что такое кёрнинг
99.999% людей на земле вообще не слышали про линукс. Если бы автор публиковал здесь все новости, они были бы про вантуз.
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|4.57, funny.falcon (?), 00:23, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если что-то работало хорошо, и стало работать плохо, любой нормальный человек скажет «сломалось».
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|5.69, Аноним (47), 00:35, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но далеко не любой нормальный человек потащит свою бытовую разговорную речь в новостные заметки на техническом ресурсе.
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|4.84, Аноним (84), 01:06, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>у которого любое неожиданное поведение обозначается единым словом "сломалось".
Я может вас расстрою, но любое неожиданное поведение это таки адекватно обозвать - "сломалось", потому что если неожиданно, значит не запланировано и не подразумевается такого поведения вообще, а всё что выходит за рамки ожидаемого - сломанное поведение, так что "сломалось" в данном случае вполне валидное словоприменение
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|5.95, Аноним (47), 01:21, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "сломалось" в данном случае вполне валидное словоприменение
В данном случае оно не валидно, поскольку употреблено в новостной заметке на техническом ресурсе. Валидным оно было бы, если бы один вантузоид __устно__ рассказывал на кухне другому вантузоиду, что "на линуксе сломались шрифты".
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|6.105, Леваки тупицы (?), 01:37, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По твоей-же туповатой речи видно насколько этот ресурс технический🤣 Тебе к психиатру нужно, "вантузоиды" снятся уже небось? В небе голубом вантузоиды не мерещятся? Напасть на тебя не планируют ещё? Заговоры не устраивают? Оглянись, сзади вантузоид из мировой закулисы не подкрадывается чтобы тебя... хм.. напугать 🤣🤣🤣
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|1.6, Аноним (6), 23:22, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Вот, правильно Джобс говорил, что шрифты это одно из самых важных составляющих в ОС.
И во многом поэтому, линукс-дистрибутивы до сих пор годятся только для серверов.
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|2.13, пох. (?), 23:27, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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они и для серверов годятся ровно до того дня, когда (внезапно поумневшая, ну случаются же в мире чудеса) MS не объявит что 2019 в любой версии кроме самой дорогой стоит не дороже тех же $10
Вы удивитесь с каким свистом на поджопниках все эти опенсосные макаки полетят в свою естественную среду - выковыривать из мусорки недоеденные бананы.
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|3.16, Аноним (4), 23:31, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Сразу видно человека (тролля?), который не имел опыта работы в проде.
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|3.36, Annoynymous (ok), 23:54, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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они и для серверов годятся ровно до и после того дня, когда (внезапно поумневшая, ну случаются же в мире чудеса) MS не объявит о выпуске своего собственного дистрибутива Linux для серверов.
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|3.49, амадеймоцарт (?), 00:10, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Трололо стажем. Твои виндоусы, после 3000 qps - загинаются, от 500 процессов - мрут, и жрут как не всебя цпу/рам/накопители - просто без всякого аппликейшина. Да и на каждом торрент треккере их раздают даром - не видно что-то виндосерверов в тырнетах. К чему-бы это? А ха да к трололо.
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|3.87, Qwe (?), 01:13, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как это ни странно, но подавляющее большинство проектов проще разворачивать, настраивать, поддерживать и обновлять на линуксе чем не на винде (кроме сишарп+мсэскуэль).
Тут даже не в стоимости, а в удобстве общего набора инструментов.
В винде всё как-то через анус, криво, косо, неудобно. В линуксе всё гладко, привычно, изкоробки
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|2.42, амадеймоцарт (?), 00:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Джобса слова и твой глупый вывод - не связанны.
И в windows шрифты были говно, до появления хинтинга в winxp - но это не помешало этой говнопроприетари монополизировать рынок.
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|1.7, пох. (?), 23:22, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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окееей.... теперь еще и панго обновлять мы будем никогда.
модные-современные-молодежные реально ломают ВСЕ до чего дотянутся их задние лапы....а,простите, это опять хвост - задними он жрет банан.
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|2.12, Аноним (5), 23:26, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К pango 1.44 привязывают всё больше пакетов - скоро старый будет использовать крайне сложно.
Как минимум Thunar, который даже не из Gnome, уже требует Pango >= 1.44.
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|2.41, Аноним (59), 00:01, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там это, qtgui привязан к harfbuzz, так в принципе и без него можно, наверно. Правда, от всех гткшных браузеров придётся отказаться. Меня уже давно нервирует мыло в браузерах, в системе оно менее жуткое, но я всё равно использую растровые шрифты по возможности, чтобы они были совсем красивые.
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|3.32, Аноним (59), 23:48, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я ожидал, что всё хуже code equery d x11-libs pango These packages depe... большой текст свёрнут, показать
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|4.64, не я (?), 00:30, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставится. Шо те, шо этот ляпают по принципу "работает на моем ноутбуке - значит работает везде".
Если бы у вас с хинтингом рисовалось всё через иксы, а не по воле гкт-кт рисовальщиков, такого бы не было. Но вы выбрали рисовать всё снаружи, а за рисование битмапов поставить смузихлёбов от редхата.
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|3.33, заминированный тапок (ok), 23:50, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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*в смысле Qt не использует Pango
но, как я вижу, может испоьзовать и Pango (зачем-то он детектит его наличие в окружении)
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|2.20, Аноним (20), 23:38, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кеды не используют Pango, шрифты рендерят посредством Qt. А вот что Qt, в свою очередь, решит какой бекенд использовать.
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|3.29, заминированный тапок (ok), 23:44, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы кеды использовали Pango, то оглашать мой предыдущий коммент было бы уже поздно :-)
но Qt вроде как предлагает выбирать любой бэкенд, в опциях компиляции это можно указать без проблем (ну, по крайней мере пока)
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|2.88, Аноним (88), 01:13, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> надеюсь кеды не харкнут так же на своих поклонников
Кеды это не про заботу о поклоннниках, это про пиление новых фич, вопреки, порой, зравому смыслу!
С каких пор кедоразрабы оглядывались особо на "поклонников", тем более что именно "поклонники" слепо схавают то что им на лопате закинут, этож секта натуральная - плазма-ни-падает-ты-всё-нагло-врёшь-мерзкий-тролль!
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|3.101, Клавдий Штольц (?), 01:30, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально так. Падает плазма -- плазма говно. Не падает -- сектант. Хорошо устроился. Теперь уже и не скажешь, что не видел падений с 5.12.3, чтобы на фоне комментария не выглядит сектантом. Здорово ты придумал.
Крч плазма каждый день падает, воооот. Я ее не меняю, потому что обещал покойному деду, что никогда не слезу с плазмы. Это было его последнее желание, воооот. А так я без ума от Gnome Shell и фапаю на тайлы по субботним вечерам.
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|4.112, Аноним (112), 01:47, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нормально так. Падает плазма -- плазма говно. Не падает -- сектант. Хорошо
> устроился. Теперь уже и не скажешь, что не видел падений с
> 5.12.3, чтобы на фоне комментария не выглядит сектантом. Здорово ты придумал.
> Крч плазма каждый день падает, воооот. Я ее не меняю, потому что
> обещал покойному деду, что никогда не слезу с плазмы. Это было
> его последнее желание, воооот. А так я без ума от Gnome
> Shell и фапаю на тайлы по субботним вечерам.
Вас невозможно распарсить, что сказать-то хотели?!
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|4.119, Аноним (119), 01:57, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
если хочешь - скажи, твоё право разговор про то, что нефиг тявкать на людей, ко... большой текст свёрнут, показать
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|1.19, Аноним (19), 23:37, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чо за идиоты у руля сидят?
Обожрались какого-то говна и выкатывают свои перделки.
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|2.46, тоже Аноним (ok), 00:07, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватность тех, кто считает размыленный клеартайп без единой четкой линии эталоном рендеринга, тоже вызывает вопросы.
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|3.72, Аноним (5), 00:36, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Адекватность тех, кто считает размыленный клеартайп
Есть три решения:
1) Вообще без AA, что, кхм, на любителя
2) ClearType v2, который считается большинством специалистов идеалом для компьютерных мониторов с обычным разрешением
3) AA MacOS X style, т.е. оттенки серого - отлично подходит для HiDPI мониторов, но может быть очень дорого.
Вопрос что выбираете вы.
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|3.73, evkogan (?), 00:36, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый вправе выбирать шрифты какие кому нравятся.
и это адекватно.
Open Source это вроде было про свободу, в первую очередь выбора.
Я даже соглашусь, что разрабы Pango в своей свободе имеют право делать что хотят.
Но к сожалению в последние годы все в мире Linux делается как сказал редхат.
И дистрибутивов не использующих Pango практически нет.
Т.е. свобода свелась к свободе одной корпорации делать что хочет.
Вот только что делать всем кому этот путь не нравится не понятно.
И да не надо прелагать форкнуть все и сделать как нравится.
Форкнуть весь мир, нужны деньги космонавта и то он не справился.
И теперь сидит на systemd как и все остальные
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|1.28, Главный Ананим (ok), 23:43, 09/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не понятно почему с каждым годом настроить отображеие шрифтов без сглаживания становится всё сложнее и сложнее. То интерпретатор байт кода выбрасят, то упростят алгоритмы хинтинга то ещё какое мракобесие сделают, а тех кто не согласен объявляют ретроградам ни нищими. Почему тем кто не хочет видеть мыло - делают всякие гадости - если выключаешь сглаживание - то получаешь буквы с зазубренами. А этот цветатстый хинтинг с субпикселями это вообще ад для меня. Нет кому нравится пусть пользуется, но оставьте другим чёткие пиксели, и возможность выбора. Почему сглавживание меняет цвет всей буквы, а не крайних пикселей? Чёрное становится серым, а по краям цветные разводы, это разве правильно? Я считаю что нет, это не правильно. У субпиксельного сглаживания есть один минус - растеризатор должен точно знать расположение цветовых триад пикселей, что не всегда применимо. Поэтому формально, субпиксельное сглаживание работать никогда не будет. Приведённый скриншот говорит о том, что в растеризаторе есть серьёзные ошибки, которые проявились в этом режиме работы. Нужно вернуть интерпретатор байт кода, и дотошный хинтинг который был в старом фритайпе.
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|2.35, Аноним (59), 23:54, 09/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rgb хинтинг (full) на сегодня единственный удобоваримый. Интерпретатор байткода же вроде наоборот запили пару лет назад (когда истекли патенты), стало получше (автохинтер не выбросили, но он очень не очень). Почему не сделают шрифты как в десяточке? Теперь и cleartype уже есть, и всё остальное, а всё равно мои китайские иероглифы выглядят на порядки хуже, чем в шынде. Глаза же разъедает!
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|2.125, Алексей Морозов (ok), 02:14, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интерпретатор никто не выкидывал. Впилили новую (40+) версию, которая, типа, работает лучше и жрет меньше ЦПУ, чем раньше.
Но я, например, по-прежнему предпочитаю использовать freetype, патченный infinality.
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|3.56, Аноним (56), 00:22, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как минимум в оригинале указано Free Software, в то время как в вашем "переводе" написано Open Source, хотя эти две вещи совершенно разные и могут не соприкасаться. И это не говоря про само качество "перевода".
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|4.68, Аноним (5), 00:32, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кнопка "Редактировать новость" активна и доступна. Дерзайте. :)
Пинать на Open Source != Free Type в контексте этой новости как-то чересчур что ли. От смены слов смысл не меняется (здесь по крайней мере).
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|1.40, Главный Ананим (ok), 00:01, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1767499
"""
В основном, мне было сказано отсоединиться и прекратить использовать Open Source. Может, ты и прав. Это кажется не совсем справедливым, учитывая, сколько я инвестировал в Open Source за последние 20 с лишним лет, но это то, что есть.
Это не кажется справедливым, учитывая, что Linux часто предлагается в качестве лучшей альтернативы Windows, но это наверняка выглядит так, как будто некоторые разработчики не разделяют этого мнения и настаивают на том, что пользователи должны покупать дисплеи с высоким уровнем DPI, чтобы продолжать использовать Linux. Может быть, Linux внезапно стал своего рода роскошью, но я наверняка не хочу в этом участвовать.
Я откажусь от будущих релизов Fedora, которые сделают невозможным использование Pango 1.43, до CentOS 8, которая все еще использует тот же старый "плохой" "неэффективный" "устаревший" стек шрифтов, а затем, когда CentOS 8 станет для меня непригодной, я, скорее всего, вообще откажусь от Linux. У меня нет свободных $600, чтобы купить монитор только для того, чтобы продолжать использовать Linux. У меня есть гораздо лучшие вещи в жизни, на которые я могу потратить эти деньги. Тратить их на пиксели - это ярмарка тщеславия.
Я глубоко сожалею о том, что потратил время всех здесь и рассыпал спам этой багзилле с никчёмными просьбами. Это худшее взаимодействие, которое у меня когда-либо было с Open Source за последние 24 года, но, возможно, мне просто не повезло, так как мои глаза - мой самый ценный актив. Я уверен, что буду выбирать глаза вместо Linux в любое время дня и ночи.
Спасибо за внимание. Удачного дня!
"""
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|2.50, Аноним (50), 00:11, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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про глаза правильно, но для их сохранения гораздо лучше потратить 30К, а не пердолиться с хинтингом тахомы
решает намного больше проблем и делает это лучше. На всех дистрах too!
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|3.124, Аноним (124), 02:14, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну да, поощрять гомнокодинг макакокодеров, отслюнивая за каждый их факап со свое... большой текст свёрнут, показать
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|1.45, Аноним (50), 00:07, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Отношение апстрим-разработчика действительно спорное, но какие бы ухищрения не и... большой текст свёрнут, показать
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|2.53, тоже Аноним (ok), 00:20, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я один слышу очередной куплет того же шлягера "просто купи себе еще памяти"?
Продажи 4К-мониторов чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о том, что массам они ни в какой хрен не впились. Даже если мажоры подпирают ими свое ЧСВ на каждом первом форуме.
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|3.62, Аноним (50), 00:28, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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1) если слышишь голоса, выпей ромашки.
2) мне плевать какие там продажи
у меня >10 лет был 22 на 1680 и был заменен на 4К за 32К. Он всем лучше.
Если ты за 10 лет не накопил тридцатчик, то остается только п. 1
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|4.115, Ivan_83 (ok), 01:52, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы всё сильно упрощаете.
У меня дома далеко не один дисплей с 1920*1080 или даже меньше.
Я могу купить себе 4к монитор, но смысла в этом пока не вижу, и уж точно не понимаю что делать со всеми остальными девайсами, включая проектор, ноутбуки и мой любимый миниатюрный монитор с питанием от юзби где и 1080 нет вроде.
Я бы понял такое отношение скажем лет через 10, когда и правда 1080 почти отомрёт и станет жутким легаси, на уровне: не понятно получил ты это по наследству или на свалку подобрал.
Но сейчас, когда основная масса 1080 (а есть ещё и поменьше немного) делать так явно преждевременно.
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|5.135, Аноним (50), 02:33, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я могу купить себе 4к монитор, но смысла в этом пока не вижу
ну и зря. я не знал есть смысл или нет пока старый моник просто не сдох и надо было менять.
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|5.140, Аноним (140), 02:48, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это врятли, сейчас и 1080 далеко не везде Браузерная статистика показывает иное,... большой текст свёрнут, показать
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|3.131, Аноним (131), 02:22, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я один слышу очередной куплет того же шлягера "просто купи себе еще
> памяти"?
> Продажи 4К-мониторов чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о том, что массам они ни
> в какой хрен не впились. Даже если мажоры подпирают ими свое
> ЧСВ на каждом первом форуме.
Нет не один, это так и есть очередная вариация песни "докупи себе X, что ты как Y!"
Это просто очередной тролль или мажор, который живёт в отрыве от реальности в своём смузи мирке, где по какому-то недоразумению за кодовысеры всё ещё платят столько, чтобы хватало покупать эти самые мониторы и прочие железки, но помяните моё слово, этот пузырь не может раздуваться бесконечно!
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|2.60, Аноним (60), 00:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как-то все дружно забыли про ноуты... Это теперь, что глаза не кровоточили, с собой моник таскать? Супер идея.
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|3.63, Аноним (50), 00:29, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не настаивать на использовании на них трахомы 9-го размера как вариант.
ну и на тех же ноутах уже много высокой плотности пикселов. отнюдь не за 80 тыщ (а вполовину от этого например. а может и дешевле)
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|4.75, evkogan (?), 00:40, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема не только с tahoma,это просто пример.
И да предложение опять купить другой ноут.
Вам лично производители HiDPI хоть платят? Или бесплатно подпеваете?
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|6.120, Ivan_83 (ok), 02:00, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос не в цене одного монитора, а в том, что лично мне из за идей автора пришлось бы менять далеко не один монитор.
И оно с натягом в эти 350 влезет, плюс ещё возня с заменой и подбором.
И вообще, я только недавно купил ноут с 1080 на райзене - занафига его менять!?
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|6.134, НяшМяш (ok), 02:31, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это игровое уныние с убогой цветопередачей, на разогнанной в хлам матрице и 100 баксов сверху за нвидиевский проприетарь. Лучше взять что-нибудь не такое дорогое (нафиг 144 Гц и жсинки для работы?), но с более качественной матрицей.
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|7.139, Аноним (5), 02:39, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По обзорам 10bit матрица, а high refresh rate он просто сказочен (если матрица реально может, а не обман какой-то).
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|3.143, Аноним (143), 02:55, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как-то все дружно забыли про ноуты... Это теперь, что глаза не кровоточили,
> с собой моник таскать? Супер идея.
А что у вас ноут не 4К, вы там что, ретроград штoлe, вот на днях или раньше у всех будут 8K моники, даже с 6К на ноутах будет стыдобища в приличном обществе появляться! Скажите ещё, что вы против прогресса?! Вы что, луддит-нищeбpoд?!
Фу таким быть, нужно подтягиваться под тренды, это капитализм, детка, а не каменный век!
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|2.61, Аноним (5), 00:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я не готов потратить 600 баксов, чтобы работать в Linux Пока не готов И речь ... большой текст свёрнут, показать
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|3.77, Аноним (50), 00:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я в феврале 4к 27 за 32 к купил так что чуть меньше всё-таки хотя с таким курс... большой текст свёрнут, показать
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|3.146, Аноним (146), 03:09, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и на рынке до сих пор есть в большом
> количестве ноуты 15" с разрешением 1366x768, на которых выключение хинтинга превращает
> шрифты в мясо.
Да, ещё сам Линус сокрушался, как так-то, шмартфоны самые занюханные имеют экраны лучше чем ноуты!
В целом я поддерживаю вас в этом вопросе, почему-то тут громко слышно риторику мажоров-программистов на зряплате, на которую можно всю семью на "Боро-боро" перевезти, вот только пользователи линуксов это не только мажоры-программисты, и даже не только программисты, но ещё и нормальные люди!
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|2.76, Аноним (76), 00:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть в итоге понимание, что сподвигло перейти на harfbuzz и соотв. потерять некоторые возможности хинтинга?
Раньше кегль каждого размера рисовался чуть-ли не в ручную, с координатами и всякой херью, а это муторно и долго. Шрифты - не дешевое удовольствие. Нужен был универсальный способ масштабирования шрифта с минимум трудозатрат, особенно для веба.
Все шрифты рисуются из расчета 96 или 72 dpi, а дальше масштабируются в зависимости от настроек и dpi монитора.
Чтобы получить большой и красивый шрифт надо его тупо увеличивать на целое число, например 96х2. Если масштаб меньше 2 то получается хрень.
Так вот, настольный моник с dpi 192 это 8k@32, при этой конфигурации можно обходится без хантинга вообще.
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|1.48, Crazy Alex (ok), 00:09, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поспешили года на два. HiDPI - это, конечно, правильный путь, но рано же.
Впрочем, версия pango у меня давно зафрижена, так что пофигу
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|2.51, Аноним (50), 00:12, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не нужно 300 ppi
у 27 дюймов на 4К "всего-то" 163 и это уже даёт отличный результат по сравнению со "стандартным" фуллхд.
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|2.55, Дима (??), 00:20, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Как по мне - самое время. Хочешь пользоваться стабильной и защищенной ОС - вкладывайся в оборудование. 4К уже не роскошь.
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|2.65, Аноним (5), 00:30, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про кёрнинг и речь. Всё остальное OK, ибо старый добрый FreeType.
Раньше использовали kerning hints из FreeType, а в Pango это выпилили и заменили на HarfBuzz, который это не умеет и не хочет - разрабы говорят, что hintfull - "до свидания", HiDPI - здравствуй.
Как-то так.
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|1.67, Аноним (27), 00:31, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> УДАЛЕНО.WARNBOT, Реакция: bot info, Санкционировано: mc, Пояснение: мат и это не отсебятина, а перевод ответа основного разработчика HarfBuzz, Время: Sun May 10 01:40:39 2020
не читал, н отмодерирую?
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|1.79, Аноним (79), 00:48, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже freetype не дает того идеального сглаживания как windows (да да патенты). Поэтому частично я согласен с разработчиками - для линукс только hidpi. Эпл кстати так же решили эту проблему.
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|2.92, Аноним (50), 01:18, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сдохли эти патенты же ужо?
да и вообще - чтобы шрифты выглядели хорошо на макс. кол-ве сочетаний моников/разрешений/размеров и т.д. нужно больше чем просто конкретный алгоритм
сколько я не пытался раньше сделать "как в винде" не получалось. Что со старой тахомой от которой Бёрди никак не отлипнет, что с новыми консоласами. Или Сегоей. Поэтому забил на это. И просто юзал дроид/убунту а для моноспейса очень симпатичен Menlo (monaco).
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|1.82, Ананимас008 (?), 00:55, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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во фришечке панго версии 1.42
видимо оно и к лучшему, мыла нет.
получается что если хотите немыльных шрифтов - ставьте соурсебейзед линукс или фрибсд и фиксируйте версию пакета :)
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|1.86, SR_team (ok), 01:09, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Pango перешла от использования FreeType для получения информации о шрифтах к HarfBuzz
'harfbuzz' required by freetype2
'harfbuzz' required by pango
Выглядит как избавление от лишней прослойки
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|2.90, Аноним (59), 01:15, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во freetype он не обязательный, т.е. можно вовсе без него (и успешно). Pango используется только в gtk.
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|3.102, evkogan (?), 01:30, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каким браузером пользуетесь?
Если не какой-нибудь фалкон, то Вас тоже заденет
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|1.89, Аноним (-), 01:14, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>при переходе с версии Pango 1.43 на 1.44 отображение некоторых семейств шрифтов ухудшилось или полностью сломалось.
Попробуйте выключить компьютер и включить снова. Возможно починится перезагрузкой.
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|2.99, Имя (?), 01:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попробуйте выключить компьютер и не включать больше. На опеннете станет чище от ваших "полезных" советов.
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|2.94, Аноним (50), 01:21, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничего там провокативного нет. почитайте релевантные багрепорты и убедитесь сами.
правда про хайдпи я бы убрал.
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|2.96, Аноним (59), 01:22, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автор новости известный тролль и атеншенвхора, тем не менее, к авторам harfbuzz с pango тоже всё больше вопросов. Во многих дистрибутивах до сих пор используется pango 1.42 и что делать дальше не совсем ясно.
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|3.126, Аноним (5), 02:15, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, что так. Но это иногда приводит к каким-то полезным изменениям и поползновениям в Линуксе :-) Например, в Fedora 32 запихали earlyoom по умолчанию - теперь система колом не встаёт при нехватке VRAM. В ядре ошибку не закрыли, к сожалению, ну и бог с ним. Демон оказался удобным и легко настраиваемым. С модулем ядра пришлось бы больше мучаться.
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|2.142, Аноним (142), 02:52, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, это старый добрый вендо-троль бёрди уныло набрасывает, а оупеннет ведется. Хотя, даже разработчики pango повелись. Даже смешно.
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|2.98, Аноним (50), 01:26, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е. надо сделать так чтобы pango продолжало получать hinted glyph advances от freetype хоть и перешло на harfbuzz, чтобы удовлетворить необходимость для определённых hinting modes которым надо получать эти advances так что ли?
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|3.104, Аноним (5), 01:36, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то так. Для меня всё это тёмный лес.
Pango использует FreeType для рендеринга глифов, но всё остальное переключили на HarfBuzz, включая kerning hints. HarfBuzz разрабы говорят, что kerning hints вообще не их забота.
Можно с ума сойти от этого леса.
FreeType отлично раньше работал через libXft и все проги это использовали. Теперь всё выброшено в лес и заменено на модные вещи.
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|4.108, Аноним (50), 01:43, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они говорят что hinted glyph advances они никогда и не поддерживали, а pango их и не ожидает теперича. и это ломает твой hintfull mode.
ну рендеринг шрифтов думаю никогда простым не был, а теперь с разными ДПИ и в целом желанием людей не ломать глоза об монитор тем более...
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|5.116, Аноним (5), 01:53, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну рендеринг шрифтов думаю никогда простым не был, а теперь с разными ДПИ и в целом желанием людей не ломать глоза об монитор тем более...
Но рендеринг работал в Pango <= 1.43 :( и никто особо не жаловался. Т.е. от слова вообще. А сейчас заставляют либо менять шрифты, либо сидеть на старых дистрах (что тоже не поможет, ибо они невечные), либо hiDPI монитор.
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|6.123, Аноним (50), 02:12, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну это последствие конкретного изменения. ты говорил о ситуации в целом и я отвечал про неё же.
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|1.107, Аноним (106), 01:43, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господа вам был дан мастер класс по теме - "Как поднаcрать всему сообществу и остаться не виновным".
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|1.109, панго (?), 01:43, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>behdad commented 7 minutes ago
>Anyone still screaming here, go fork Pango and exercise your Free Software "choice". I haven't worked for Red Hat or maintained Pango for over ten years. If you can't take the message, not my problem. But you are shooting the messenger.
Вот так вот!
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|6.132, Аноним (59), 02:24, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в #121 относительно ок (не совсем, но всё же), в #118 абсолютная дичь, я так понимаю он пошутил. По твоей ссылке картинки совершенно вырвиглазно скалируются, как выглядят шрифты на скриншоте без 4к панели сложно оценить, но видно, что они далеко не идеальные.
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|7.133, Аноним (50), 02:30, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если в 121 ок а мои далеко не идеальные то у меня для вас ничего нет)) в смысле идей. ну кроме как что у всех глоза настолько разные.
да и у меня совершеннейший, вульгарнейший дефолт. дефолтная бубунта мейт 20.04 и дефолтный жирнолис. а тут люди носятся с настройками и получают такие ОКеи... хм, нет я уж посижу на своём 4К - после обычной панели вполне устраивает. =Р
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|6.138, Аноним (5), 02:35, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это неплохой вариант для HiDPI, да. Только такие мониторы у буквально единиц пользователей.
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|7.141, Аноним (50), 02:50, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Это не хайдпи - всего-то 163
2) в феврале он стоил мне 32 штуки
3) гораздо более дикие конфиги у кучи юзеров, судя по обсуждениям в тырнете
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|4.122, Аноним (5), 02:10, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От большинства скриншотов пользователей Линукс просто глаза рыдают - как вы на это смотрите весь день? Брр.
Хоть инструкцию пиши как этот ужас побороть.
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|1.111, Аноним (106), 01:47, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Hi there! Just use Windows 10 and do not get fooled. Our fonts are awesome!
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|1.144, муу (?), 02:59, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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разрабы панго грят что это виноват harfbuzz
арабы harfbuzz грят что это не вопрос harfbuzz и вообще harfbuzz не для этого
birdie (автор вброса) плачет (грит шо буквально) потомучто мелкомягкие шрифты криво рендерятся
community усиленно запасается попкорном
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