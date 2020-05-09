Разработчики стека шрифтов Linux отказались от поддержки мягкого сглаживания

2.53 , тоже Аноним ( ok ), 00:20, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Я один слышу очередной куплет того же шлягера "просто купи себе еще памяти"?

Продажи 4К-мониторов чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о том, что массам они ни в какой хрен не впились. Даже если мажоры подпирают ими свое ЧСВ на каждом первом форуме.

3.62 , Аноним ( 50 ), 00:28, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – 1) если слышишь голоса, выпей ромашки. 2) мне плевать какие там продажи

у меня >10 лет был 22 на 1680 и был заменен на 4К за 32К. Он всем лучше.

Если ты за 10 лет не накопил тридцатчик, то остается только п. 1

4.115 , Ivan_83 ( ok ), 01:52, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы всё сильно упрощаете.

У меня дома далеко не один дисплей с 1920*1080 или даже меньше.

Я могу купить себе 4к монитор, но смысла в этом пока не вижу, и уж точно не понимаю что делать со всеми остальными девайсами, включая проектор, ноутбуки и мой любимый миниатюрный монитор с питанием от юзби где и 1080 нет вроде. Я бы понял такое отношение скажем лет через 10, когда и правда 1080 почти отомрёт и станет жутким легаси, на уровне: не понятно получил ты это по наследству или на свалку подобрал.

Но сейчас, когда основная масса 1080 (а есть ещё и поменьше немного) делать так явно преждевременно.

5.135 , Аноним ( 50 ), 02:33, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Я могу купить себе 4к монитор, но смысла в этом пока не вижу ну и зря. я не знал есть смысл или нет пока старый моник просто не сдох и надо было менять.

5.140 , Аноним ( 140 ), 02:48, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это врятли, сейчас и 1080 далеко не везде Браузерная статистика показывает иное,... 3.131 , Аноним ( 131 ), 02:22, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я один слышу очередной куплет того же шлягера "просто купи себе еще

> памяти"?

> Продажи 4К-мониторов чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о том, что массам они ни

> в какой хрен не впились. Даже если мажоры подпирают ими свое

> ЧСВ на каждом первом форуме. Нет не один, это так и есть очередная вариация песни "докупи себе X, что ты как Y!" Это просто очередной тролль или мажор, который живёт в отрыве от реальности в своём смузи мирке, где по какому-то недоразумению за кодовысеры всё ещё платят столько, чтобы хватало покупать эти самые мониторы и прочие железки, но помяните моё слово, этот пузырь не может раздуваться бесконечно!

3.137 , Аноним ( 137 ), 02:35, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я один слышу очередной куплет того же шлягера "просто купи себе еще

> памяти"? Да, это очень длинный шлягер, даже в геймдеве есть свои куплеты из него

https://i.playground.ru/p/TO1CoIqr67nKjyrtLmbrig.jpeg?800-auto

https://www.youtube.com/watch?v=ly10r6m_-n8

2.60 , Аноним ( 60 ), 00:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Как-то все дружно забыли про ноуты... Это теперь, что глаза не кровоточили, с собой моник таскать? Супер идея.

3.63 , Аноним ( 50 ), 00:29, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не настаивать на использовании на них трахомы 9-го размера как вариант. ну и на тех же ноутах уже много высокой плотности пикселов. отнюдь не за 80 тыщ (а вполовину от этого например. а может и дешевле)

4.75 , evkogan ( ? ), 00:40, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не только с tahoma,это просто пример.

И да предложение опять купить другой ноут.

Вам лично производители HiDPI хоть платят? Или бесплатно подпеваете?

5.78 , Аноним ( 5 ), 00:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Программисты в Москве могут получать до 350 тыс рублей в месяц и больше - тут с одной ЗП можно всю семью пересадить на IPS 144Hz 4K 27" FreeSync 2 Premium. Я бы с удовольствием пересел на такой монитор хоть сегодня. Жаль только, что оно стоит 3 мои зарплаты :-) https://market.yandex.ru/product--monitor-asus-rog-strix-xg27uq-27/662135024

6.120 , Ivan_83 ( ok ), 02:00, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос не в цене одного монитора, а в том, что лично мне из за идей автора пришлось бы менять далеко не один монитор.

И оно с натягом в эти 350 влезет, плюс ещё возня с заменой и подбором.

И вообще, я только недавно купил ноут с 1080 на райзене - занафига его менять!?

7.127 , Аноним ( 5 ), 02:17, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1080p на <= 15.6" - это HiDPI, радуйтесь :-)

6.134 , НяшМяш ( ok ), 02:31, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это игровое уныние с убогой цветопередачей, на разогнанной в хлам матрице и 100 баксов сверху за нвидиевский проприетарь. Лучше взять что-нибудь не такое дорогое (нафиг 144 Гц и жсинки для работы?), но с более качественной матрицей.

7.139 , Аноним ( 5 ), 02:39, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По обзорам 10bit матрица, а high refresh rate он просто сказочен (если матрица реально может, а не обман какой-то). 3.143 , Аноним ( 143 ), 02:55, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как-то все дружно забыли про ноуты... Это теперь, что глаза не кровоточили,

> с собой моник таскать? Супер идея. А что у вас ноут не 4К, вы там что, ретроград штoлe, вот на днях или раньше у всех будут 8K моники, даже с 6К на ноутах будет стыдобища в приличном обществе появляться! Скажите ещё, что вы против прогресса?! Вы что, луддит-нищeбpoд?!

Фу таким быть, нужно подтягиваться под тренды, это капитализм, детка, а не каменный век!

2.61 , Аноним ( 5 ), 00:27, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Я не готов потратить 600 баксов, чтобы работать в Linux Пока не готов И речь ... 3.77 , Аноним ( 50 ), 00:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать я в феврале 4к 27 за 32 к купил так что чуть меньше всё-таки хотя с таким курс... 3.146 , Аноним ( 146 ), 03:09, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >и на рынке до сих пор есть в большом

> количестве ноуты 15" с разрешением 1366x768, на которых выключение хинтинга превращает

> шрифты в мясо. Да, ещё сам Линус сокрушался, как так-то, шмартфоны самые занюханные имеют экраны лучше чем ноуты! В целом я поддерживаю вас в этом вопросе, почему-то тут громко слышно риторику мажоров-программистов на зряплате, на которую можно всю семью на "Боро-боро" перевезти, вот только пользователи линуксов это не только мажоры-программисты, и даже не только программисты, но ещё и нормальные люди!

2.76 , Аноним ( 76 ), 00:45, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть в итоге понимание, что сподвигло перейти на harfbuzz и соотв. потерять некоторые возможности хинтинга? Раньше кегль каждого размера рисовался чуть-ли не в ручную, с координатами и всякой херью, а это муторно и долго. Шрифты - не дешевое удовольствие. Нужен был универсальный способ масштабирования шрифта с минимум трудозатрат, особенно для веба.

Все шрифты рисуются из расчета 96 или 72 dpi, а дальше масштабируются в зависимости от настроек и dpi монитора.

Чтобы получить большой и красивый шрифт надо его тупо увеличивать на целое число, например 96х2. Если масштаб меньше 2 то получается хрень.

Так вот, настольный моник с dpi 192 это 8k@32, при этой конфигурации можно обходится без хантинга вообще.

