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Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux

02.12.2019 09:42

Проект Linux-Hardware.org опубликовал статистику оборудования, используемого в Linux за последние 5 лет. В исследовании приняли участие пользователи, загрузившие пробы оборудования за этот период с помощью программы hw-probe. Результаты исследования коррелируют с результатами годичной давности Ubuntu User Statistics от компании Canonical.

Несмотря на то, что по большинству параметров статистика Canonical и Linux-Hardware.org отличается в пределах 10 процентов, для отдельных параметров наблюдаются заметные отличия. Например, по данным Linux-Hardware.org количество 32-разрядных установок Ubuntu составило 8% (против 2% у Canonical), использование одного GPU в 80% случаев (против 94% у Canonical) и значение PPI используемых мониторов меньше 120 в 72% случаев (против 33% у Canonical).

Значимым отличием Linux-Hardware.org от отчёта Canonical является возможность просмотра подробных характеристик каждого компьютера, участвующего в сборе статистики, а также большее количество отслеживаемых параметров оборудования/ОС и поддержка всех дистрибутивов Linux без исключения. На странице каждой статистики есть как круговые, так и линейные диаграммы по времени - можно смотреть, как меняются предпочтения пользователей во времени. Но линейные диаграммы находятся в зависимости от роста популярности самого проекта, поэтому нужно обращать внимание скорее на соотношение значений, а не на их абсолютный рост. Отчёт также доступен на github, как и все обезличенные пробы пользователей. Пожелания о дополнительных видах статистики, которые могут показаться интересными пользователями, можно оставлять в комментариях.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxhw/Tre...)
  2. OpenNews: Накопление статистики об аппаратном обеспечении пользователей Linux
  3. OpenNews: Сопровождение драйверов для устаревших GPU AMD и Intel в Linux оказалось лучше, чем в Windows
  4. OpenNews: Отчёт об оборудовании пользователей Firefox
  5. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, hardware
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 10:55, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, спасибо
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Rosa

    Кто ЭТО использует?
    >Mint

    Кидай в ведро к бубунте.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:05, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Всего скорее "инженеры" РОСЫ запускают эту тулзу без спроса пользователя во время установки или первой загрузки, вот она и отправляет статистику. Думаешь их интересует "приватность"? Я вас умоляю.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:12, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    К тому же, эта утилита далеко не во всех дистрибутивах есть в репозиториях. Статистика процента ОС не отражает фактические данные.
     
     
  • 4.11, Аноним (8), 11:15, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же. В Debian unstable появилась.
     

  • 1.3, Аноним (5), 11:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Типичный дешёвый AH-IPS монитор fullhd 21.5 дюйма имеет dpi/ppi примерно 102, а у 23 дюймового уже 95-96.
    Что за лжестатистика у шатлврота? Это все макбуки что-ли?
     
     
  • 2.7, шатлврот (?), 11:11, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    завидовать - дурно!
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:45, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноутбук с FullHD и до 18 дюймов имеет больше 120 PPI. Таких ноутбуков огромное количество даже в низшем ценовом сегменте.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:05, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагалось ли участие в исследовании пользователям дистрибутивов, отличных от убунты?)) Если да, то как именно?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:07, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опрос проводился среди пользователей rosa linux?
     
     
  • 2.10, vitalif (ok), 11:14, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже из них 85% отметили, что используют не роса линукс
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:18, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто все эти люди?
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:21, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не выделены Арч, Слака и Генту?
     
     
  • 2.17, Аноим (?), 11:41, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что в них нет отправки телеметрии
     

  • 1.14, DEF (?), 11:22, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запробил свое железо в базу
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:32, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы они Mageia Linux использовали вместо Росы.
     
  • 1.16, Сергей (??), 11:36, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне вот интерес представляют 8% 32-х разрядные x86 системы...
     
  • 1.19, Тфьу (?), 11:53, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чет не понял, в заголовке говорят про аппаратное обеспечения, а на пирогах ОС да ядро. Где же графики про аппаратное обеспечение?
     
  • 1.20, Аноним (20), 12:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ах, практически на всех графиках я в абсолютном меньшинстве. Спасибо, потешили самолюбие. Хотя, конечно, судя по hw-probe и прочему, понятно, почему 80% убунта, и в связи с этим выборка уже видится несколько не репрезентативной.
     

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