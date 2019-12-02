Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux

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|2.5, Аноним (5), 11:05, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Всего скорее "инженеры" РОСЫ запускают эту тулзу без спроса пользователя во время установки или первой загрузки, вот она и отправляет статистику. Думаешь их интересует "приватность"? Я вас умоляю.
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|3.8, Аноним (8), 11:12, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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К тому же, эта утилита далеко не во всех дистрибутивах есть в репозиториях. Статистика процента ОС не отражает фактические данные.
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|1.3, Аноним (5), 11:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Типичный дешёвый AH-IPS монитор fullhd 21.5 дюйма имеет dpi/ppi примерно 102, а у 23 дюймового уже 95-96.
Что за лжестатистика у шатлврота? Это все макбуки что-ли?
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|2.18, Аноним (18), 11:45, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ноутбук с FullHD и до 18 дюймов имеет больше 120 PPI. Таких ноутбуков огромное количество даже в низшем ценовом сегменте.
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|1.4, Аноним (4), 11:05, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагалось ли участие в исследовании пользователям дистрибутивов, отличных от убунты?)) Если да, то как именно?
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|1.19, Тфьу (?), 11:53, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чет не понял, в заголовке говорят про аппаратное обеспечения, а на пирогах ОС да ядро. Где же графики про аппаратное обеспечение?
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|1.20, Аноним (20), 12:03, 02/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ах, практически на всех графиках я в абсолютном меньшинстве. Спасибо, потешили самолюбие. Хотя, конечно, судя по hw-probe и прочему, понятно, почему 80% убунта, и в связи с этим выборка уже видится несколько не репрезентативной.
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