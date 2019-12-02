Тенденции в аппаратном обеспечении, используемом с Linux

Проект Linux-Hardware.org опубликовал статистику оборудования, используемого в Linux за последние 5 лет. В исследовании приняли участие пользователи, загрузившие пробы оборудования за этот период с помощью программы hw-probe. Результаты исследования коррелируют с результатами годичной давности Ubuntu User Statistics от компании Canonical.

Несмотря на то, что по большинству параметров статистика Canonical и Linux-Hardware.org отличается в пределах 10 процентов, для отдельных параметров наблюдаются заметные отличия. Например, по данным Linux-Hardware.org количество 32-разрядных установок Ubuntu составило 8% (против 2% у Canonical), использование одного GPU в 80% случаев (против 94% у Canonical) и значение PPI используемых мониторов меньше 120 в 72% случаев (против 33% у Canonical).

Значимым отличием Linux-Hardware.org от отчёта Canonical является возможность просмотра подробных характеристик каждого компьютера, участвующего в сборе статистики, а также большее количество отслеживаемых параметров оборудования/ОС и поддержка всех дистрибутивов Linux без исключения. На странице каждой статистики есть как круговые, так и линейные диаграммы по времени - можно смотреть, как меняются предпочтения пользователей во времени. Но линейные диаграммы находятся в зависимости от роста популярности самого проекта, поэтому нужно обращать внимание скорее на соотношение значений, а не на их абсолютный рост. Отчёт также доступен на github, как и все обезличенные пробы пользователей. Пожелания о дополнительных видах статистики, которые могут показаться интересными пользователями, можно оставлять в комментариях.