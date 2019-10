Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов

2.30 , Stax ( ok ), 09:34, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Если проблемы в интерфейсах библиотеки FreeType, то какого хрена поддержку растровых шрифтов убирают из Pango Да никто ничего и не убирал из Pango! Почитайте историю разработки, вообще. Им надоело возиться с проблемным FreeType напрямую и они решили перейти на шейпинг через значительно более адекватный и удобный harfbuzz. Там поддерживаются все крутые фичи OpenType, и наконец-то Pango их получил. Читайте http://behdad.org/text/ > Почему эти проблемы им 10 лет не мешали пилить свою Pango с поддержкой растровых шрифтов, а тут вдруг вот прямо не в терпежь стало? Потому что pango вообще не занимается сам загрузкой шрифтов, и там нет явной поддержки или отказа от растра, он просто дергал FreeType, а тот уже умел грузить растр. Но harfbuzz + FreeType в комбинации давали некоторые ограничения. В новой версии они перешли на harfbuzz по полной, получив от этого пачку преимуществ (https://blogs.gnome.org/mclasen/2019/05/25/pango-future-directions/ и предыдущие статьи в том блоге). Для загрузки шрифтов FreeType больше *не дергается*. Все через harfbuzz. И именно в harfbuzz нет нужной поддержки растровых шрифтов. Ну, вляпались, что поделать. Сейчас бучу поднимут, может harfbuzz допилят. Harfbuzz, а не pango, что тут непонятного?!? В pango возвращаться к старому варианту, когда фича в harfbuzz есть, а дергаем все равно FT напрямую - не будут. > А вот при чем тут Hi-DPI монитор. Я куплю такой монитор и волшебным образом Pango заработает с растровыми шрифтами. Нет, конечно не заработает. Просто пользователи начали аргументировать, что мол векторные шрифты мыло и убивают им зрение, а растровые были такие все из себя четкие и полезные для зрения. И разработчик именно *на этот* аргумент ответил: "If non-bitmap fonts are destroying my sight, then I’d fork some cash and get myself a high-dpi screen not whine here about people not doing work for me. I do value my eye sight after all."

3.37 , anonymous ( ?? ), 09:48, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их доводы по поводу нежелания пилить свою же библиотеку показывают, что они сами перестали в ней разбираться. "Не хотим развивать API, а FreeType2 глючный" - ну оке, что с них взять. Рад, что не пользуюсь Gnome.

4.50 , Анонимный прохожий ( ? ), 10:29, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их доводы по поводу нежелания пилить свою же библиотеку... Ещё один чукча-не читатель

5.62 , anonymous ( ?? ), 10:58, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сам-то по ссылке сходил, болезный?

6.89 , Анонимный прохожий ( ? ), 12:46, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сам-то по ссылке сходил, болезный? Конечно. Stax ещё и по-русски подробно разложил по полочкам. Но это ж читать надо... 3.47 , Анонимный прохожий ( ? ), 10:26, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да никто ничего и не убирал из Pango! Почитайте историю разработки, вообще. Два чая этому господину!

3.56 , Аноним ( 41 ), 10:40, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И что в этих фичах такого необходимого, чтобы без них никак нельзя обойтись?

Если поддержка "всех крутых фич" обходится в потерю растра - к чертям такие "крутые фичи". Это не та цена, которую позволительно платить за какие-то фичи.

> not whine here about people not doing work for me Самовлюблённый опенсорсник во всей красе. А потом будет печалиться, что юзеры уходят, фидбэка нет, дистроклепатели выпиливают из дефолта, пилить некому и так далее.

3.64 , Аноним ( 64 ), 11:06, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Просто пользователи начали аргументировать, что мол векторные шрифты мыло и убивают им зрение, а растровые были такие все из себя четкие и полезные для зрения. И векторные правильно приготовленные шрифты могут быть не мылом, как, например, Тахома.

Но другое дело, что эти шрифты были 20 лет назад, и никто сейчас не рисует новые шрифты, чтобы хорошо выглядели на малых кеглях с 96 dpi.

4.78 , Аноним ( 71 ), 12:05, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "правильно приготовленные" - это когда внутри есть растры для кеглей аля 12. Они и выглядели красиво, потому что дизайнеры попиксельно отрисовали самые нужные размеры. Открываешь ttf, а там пучок растров.

2.33 , Stax ( ok ), 09:42, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Еще замечу, что с harfbuzz мы потеряли, например, загрузку Type1 шрифтов. Потому что это был легаси, и "A while back we had same discussion about Type1. I asked if Adobe wants to contribute that to HarfBuzz (Adobe is a major HarfBuzz contributor). I was told by Adobe that even their own apps are dropping support for Type1." Кстати, растровые BDF-шрифты, о потере которых тут все плачут, это тоже плод стараний Apple :) А пример причины, почему FreeType давал проблемы, которых нет в harfbuzz, есть в том же багрепорте, напр. "We want to stop using freetype because FC_Face locking is broken and causes unsolvable issues between cairo's and pango's use of it. Making it optional does not help for that." Я так понял, они жаловались в FreeType уже не первый год на эту тему, но тем по барабану. А harfbuzz написан так, что там этого косяка нет.

3.58 , Аноним ( 41 ), 10:41, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ю Adobe is a major HarfBuzz contributor

Вона чё...