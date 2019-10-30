Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов

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|1.5, neAnonim (?), 07:31, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда дизайнер делает векторный шрифт, он затачивает его под один размер и считает что скейлинг будет работать нормально. Но так как количество пикселей ограничено шрифт становится или мыльным или искажает начертание.
Уже давно перешел на растровый (terminus). Бонусом растровый должен работать быстрей, тк его не нужно расчитывать.
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|2.20, Sw00p aka Jerom (?), 08:40, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>затачивает его под один размер и считает что скейлинг будет работать нормально.
Нету такого понятия "затачивать под один размер" в векторном шрифте, есть EM. А то, что вы имеете ввиду это уже проблема рендера глифов (хинты, кернинги и т.д.) и собственно dpi конечного устройства.
Растровые шрифты нужны! В частности для устройств с меньшим dpi (маленькие дисплеии для ембеддед) и они даже лучше с дизайнерской точки зрения, там уже можно заточить, как вы говорите, под размер.
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|3.41, Аноним (41), 10:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> проблема рендера глифов (хинты, кернинги и т.д.) и собственно dpi конечного устройства
Ога, ога. На моём мониторе в моём дистре всё красиво, а как будет у вас - это ваши проблемы.
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|4.46, Аноним (46), 10:23, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>На моём мониторе в моём дистре всё красиво, а как будет у вас - это ваши проблемы.
Здесь же опенсoc и тебе никто ни чего не должен! Не работает - шли патчи!
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|5.55, Адекват (ok), 10:39, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Но на практике пользователи сваливают на винду, а ТРУ-линуксоиды говорят "для линукса это лучше, чем больше будет уходить таких людей, тем более тру-линуксоидным оно станет".
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|6.61, Аноним (61), 10:56, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нытик, задрал ты уже со своим сваливанием. Ну не осилил, свалил - молчи в тряпочку.
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|6.63, Аноним (46), 10:59, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Но на практике пользователи сваливают на винду
Это если адекватности хватит. Нормальные люди обычно взаимодействуют с линуксом исключительно через putty.exe или Terminal.app 👍
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|7.84, iPony129412 (?), 12:33, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как Terminal.app 🤨 может что по поводу его изменилось в лучшую сторону
А вот iTerm очень фапабельный
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|6.83, rshadow (ok), 12:29, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще не понятен сам термин "сваливают на винду". На линуксе надо работать. Дома можешь баловаться чем угодно. Особенно если игрушками то это либо приставка, либо пк с виндой.
Остальное это все неверные ожидания, не соответствующие действительности. ИМХО.
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|3.86, Аноним (86), 12:35, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растровые: меню, терминалы и текстовые редакторы.
Векторные: изображение страницы, т.е. pdf и офис.
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|2.34, Аноним (46), 09:45, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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>Уже давно перешел на растровый (terminus).
Т.е. садишься еще глубже на кактус? Живешь в консоли? Мне тебя жаль.
>Бонусом растровый должен работать быстрей, тк его не нужно расчитывать
Еще скажи что такты считаешь. Ааааа, еще добавь про оперативку. Вот умора-то!
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|3.75, adolfus (ok), 11:53, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> еще добавь про оперативку
Ну не знаю, возможно тем, у кого аптайм сутки-двое оперативки и хватает.
На моем рабочем локалхосте 16 Г и через пару дней все они заняты до упора. Один файерфокс накрывает всю доступную память и его приходится хотя бы раз в неделю килять.
Комп перегружается только при обновлении ядра и модулей.
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|4.82, Аноним (46), 12:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Ну не знаю, возможно тем, у кого аптайм сутки-двое оперативки и хватает.
Скоро 100 дней гет возьму, ни единого разрыва. Память, кстати, не ECC. Пруфчик: imgur.com/a/TJd2Yq0
>На моем рабочем локалхосте 16 Г и через пару дней все они заняты до упора
У меня больше, но лиса не течет. Бывает, выжираются целиком (тяжелая 3д графика, Houdini, все дела), но лиса всегда максимум 1-2гб жрет, без исключений.
>Один файерфокс накрывает всю доступную память и его приходится хотя бы раз в неделю килять
Ты что-то делаешь не так.
>Комп перегружается только при обновлении ядра и модулей.
Комп перезагружается только при смене места внутри офиса.
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|1.1, Аноним (46), 07:24, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–53 +/–
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>Покупка монитора с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI), ибо на них нет проблем с отображением шрифтов
Единственное правильное решение ибо 4к моники уже у всех давно и поголовно (как минимум, в нашем офисе точно).
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|3.25, Аноним (46), 09:13, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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>Ага, на ноутбук
Ноуты давно уже все 4к - как минимум, наши корпоративные Microsoft Surface Laptop 2 точно.
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|4.31, Константавр (ok), 09:37, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вчера покупал комп - половина ноутов с 1366х768. Сам в шоке, думал такое уже не делают.
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|6.57, Адекват (ok), 10:40, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хотят слухи, что DEXP - это бренд ДНС, что они из чиненых деталей собирают товар и продают под видом нового. Но это слухи, я не знаю так это или нет.
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|7.60, Голубой гигант (?), 10:42, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Союзе чиненные усилки были самые качественные. А при покупке новых, надо было смотреть на дату производства. Если конец месяца, то плохая сборка. А в ремонтном цехе никто не поторапливает... Просто папа в Веге работал.
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|2.4, Тот_Самый_Анонимус (?), 07:27, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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Вот на такое стадо и работает современный маркетинг. Не работает новая версия программы? Покупаем новое железо!
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|3.13, corvuscor (ok), 08:06, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но погоди, анон отчасти прав.
ИМХО, основной потребитель 4к-мониторов на сегодня - это кодеры, сисадмины, ученые и прочая шушера. Они сейчас вполне себе пересаживаются. Игорь туда так и не пришел пока.
Тем забавнее, конечно, что ни в одном DE на сегодня HiDPI не допилили до разумного состояния.
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|4.15, iPony129412 (?), 08:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ни в одном DE на сегодня HiDPI не допилили до разумного состояния
Как в том анекдоте про "ну и долго нам так на раскоряку нам стоять".
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|3.69, Аноним (69), 11:27, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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4K для монитора - это не столько маркетинг, сколько комфорт для глаз, особенно при работе с текстом, и всякими чертежами-схемами. Потому только 4К, а выйдет 8К (массовый, нормальный) - куплю и 8К, ибо глаза дороже.
ЗЫ. вот фильмы/игры/телевизор на 4К - это да, это маркетинг, по большому счёту.
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|4.88, prokoudine (ok), 12:46, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 4K для монитора - это не столько маркетинг, сколько комфорт для глаз
Много чая этому господину.
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|2.16, Адекват (ok), 08:30, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно это мягко сказано, у нас с 2004 года такие стоят еще CRT которые.
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|3.17, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:35, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно это мягко сказано, у нас с 2004 года такие стоят еще
> CRT которые.
Это объясняет ореол вокруг... твоих постиков.
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|2.24, Аноним (24), 08:59, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сперва вы говорите за всех, а потом уже только за свой офис? Уж определитесь. Я вам помогу. 4к далеко не у "всех". Погуглите что-ли прежде чем распространять лже-информацию.
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|2.32, ryoken (ok), 09:38, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А производятлы-то и не знают. Дурачки наверное, да? До сих разных сортов и калибров FullHD клепают, в т.ч. игровые и прочие.
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|2.77, adolfus (ok), 12:03, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Растровые шрифты -- это только дымовая завеса. Основной удар пришелся на Type1. Теперь многие будут вынуждены переезжать на ttf-говношрифты типа Times New Roman.
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|1.6, foi (?), 07:37, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В смысле остальным дистрам это тоже прилетит? У меня арч… пока что ничего не заметил
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|1.7, Голубой гигант (?), 07:39, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем ломать совместимость в мажорных версиях программ (или библиотек)? Выпустили бы Pango 2.0, в котором избавились от всего legacy и deprecated...
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|2.23, Sw00p aka Jerom (?), 08:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Зачем ломать совместимость
Выпиливанием должен был заняться вообще то сам freetype, а ни как не pango. API freetype очень простой, собственно аргументация pango не убедительная. Если им не нравится freetype, пусть используют альтернативные движки типа Harfbuzz.
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|1.9, Аноним (9), 07:40, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Есть и четвертый вариант: гнать таких разработчиков пинками и сами-знаете-какими тряпками. "Хочешь пользоваться линуксом? Купи новый монитор! Ой, а почему у нас всего 1% на десктопе? Как так получилось?"
ДБ
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|2.87, rshadow (ok), 12:37, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У десктопного линукса столько проблем, что шрифты где то в конце стоят. Хотя срачи по ним идут регулярно =)
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|1.10, saahriktu (ok), 07:49, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот в этом и заключается преимущество стабильных дистрибутивов, таких как Mageia. В 7-й Магейе, которая вышла летом, pango 1.43.0. А вот в котле (разрабатываемая ветка, где сейчас готовится Mageia 8) уже 1.44.7. Но до 8-й Магейи ещё, по ходу, 2 года. За это время разработчики pango могут передумать или предложить что-нибудь ещё.
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|2.21, Попугай Кеша (?), 08:41, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как вам Mageia? У меня весьма теплые воспоминания про Mandrake / Mandriva - дистрибутивы. Ээх! Детство )
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|3.79, AVX (ok), 12:10, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я с 2008 года на мандриве, а потом на магии. Мне нравились версии 2, 4, 5 (но были недоработочки там), и 7 сейчас, хоть в ней тоже иногда попадаются недоработки, но это скорее вопрос к разработчикам драйверов. Для домашнего использования всё есть.
Недолго пользовался 6й версией, глюковатая.
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|1.11, Аноним (11), 07:52, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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А точную модель монитора эти долбоящеры не указали? А то мало ли, вдруг не на всех работать будет. Купить HiDPI монитор из-за хотелок каких-то левых чуваков или купить операционную систему, где таких проблем в принципе не возникнет. Действительно, сложный выбор.
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|1.12, iPony129412 (?), 07:54, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я плохо разбираюсь в шрифтах. Только могу сказать плохо или хорошо.
> Пользователи Fedora 31 столкнулись с прекращением отображения растровых (bitmap) шрифтов почти во всех графических приложениях
Это какой размер проблемы?
То есть это затрагивает чисто вот всяких возильщиков, которым делать нечего? Или вот обычному пользователю прилетит?
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|1.14, Аноним (-), 08:11, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скорее бы уже все впихнули в системд. А Лёня разберется какими шрифтами пользоваться.
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|2.80, Аноним (80), 12:13, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поттеринг заявит, что шрифты - deprecated, и нужно срочно пилить новый fontd.
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|1.19, Адекват (ok), 08:35, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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И почему в последнее время в мире линуксов только и слышно, что "прекращено, выкинули, сломали" а не "добавлено, улучшено, создано" ?
Такое ощущение, что линукс убиваю потихоньку, по чуть-чуть, чтобы никто не заметил, чтобы текущие изменения не казались бы уж такими существенными.
Видимо майкрософт и эппл платят разрабам линукса, чтобы те есть делали постепенно не юзабельным, ну или таким, каким, барыгам капиталестическим нужно.
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|2.26, Голубой гигант (?), 09:13, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется, что вообще отказ от привычного ещё с 98-го года KDE на GNOME2 в 2005 году, состоялся, чтобы убить линукс. Ну сами посудите: наворотили кучу шлака, HAL с XML-ными конфигами, Dbus, polkit-1, PolicyKit, ConsoleKit, gconf, at-spi. А потом оказалось, что эта! вундервафля!! взлетела!!! Да, Ubuntu 8.04 и 10.04 были очень популярны! А энтузиасты написали для него софт, ну просто ах, канфэтка! Conky, Compiz (который без влитого в него Beryl имел бы 2-3 эффекта), record-my-desktop, florence, xneur, openshot, pitivi. Вы помните, помните эти бесконечные подключенные PPA в то время? mplayer с VDPAU, новый виджин, ява, патченные шрифты...
Рэдхэт думал, что это не взлетит нигде, кроме рабочих станций для моделирования 3D-графики. Ведь тормоза, XML-ные конфиги, не очевидность редактирования которых делает невозможным прозрачность использования. И демонов непонятных и не настраиваемых куча запущено. А оно на десктопах очень даже взлетело. И сторонний софт подтянулся: неро, адобе, корел, Foxit, даже, блин, вебмани
И тогда рэдхэт заорал "НЕЭЭЭЭЭТ! Всё плохо, надо всё похоронить немедленно!". Все потроха гнома выбросили (кроме сабжевого Pango, а также Cairo и Glib), всё выкинули, MeeGo, который базировался на Гноме, от такого просто афигел, и не релизнулся дальше версии 1.2. Дизайнеры теперь сидят на гноме 3, а массовый юзер - ушёл
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|3.54, iPony129412 (?), 10:38, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё проще.
Спроектировать и написать продукт, который бы работал "на века" - это сложная и затратная работа.
А если написано так-сяк, то сложный проект со временем начинает ощутимо вонять, и проситьcя "проще взять и переписать".
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|3.92, rshadow (ok), 12:50, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все правильно говоришь. GNOME2 был снаружи конфеткой и развитие явно было. Хоть под капотом и были всякие а-ля реестры.
Теперь же просто выбрасываешь все эти гномы3 и ставишь старенький awesome/fluxbox/i3/... просто потому что они работают и не тормозят на последнем железе. Мрак какой-то.
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|2.27, тоже Аноним (ok), 09:14, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Такое ощущение, что линукс убиваю потихоньку, по чуть-чуть
Влажные мечты. В реальности эффект от твоей лживой трепотни нулевой.
Собака лает, ветер носит, караван идет.
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|2.52, iPony129412 (?), 10:33, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Видимо майкрософт и эппл платят разрабам линукса, чтобы те есть делали постепенно не юзабельным
Не надо ничего платить.
Для того чтобы делать плохо или ничего не делать деньги не нужны.
Вот для обратного (делать хорошо) они нужны. Но извините - их в десктопном линуксе не водится.
Даже просто сравни сколько бабла таратит Apple и MS, а сколько в бесплатных десктопных линуксах.
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|3.71, Аноним (71), 11:44, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MS - тратит?! только жрёт и ничего не делает. сейчас у них проблема, чтобы очередной пач сломал не слишком много...
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|2.30, Stax (ok), 09:34, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Если проблемы в интерфейсах библиотеки FreeType, то какого хрена поддержку растровых шрифтов убирают из Pango
Да никто ничего и не убирал из Pango! Почитайте историю разработки, вообще. Им надоело возиться с проблемным FreeType напрямую и они решили перейти на шейпинг через значительно более адекватный и удобный harfbuzz. Там поддерживаются все крутые фичи OpenType, и наконец-то Pango их получил. Читайте http://behdad.org/text/
> Почему эти проблемы им 10 лет не мешали пилить свою Pango с поддержкой растровых шрифтов, а тут вдруг вот прямо не в терпежь стало?
Потому что pango вообще не занимается сам загрузкой шрифтов, и там нет явной поддержки или отказа от растра, он просто дергал FreeType, а тот уже умел грузить растр. Но harfbuzz + FreeType в комбинации давали некоторые ограничения. В новой версии они перешли на harfbuzz по полной, получив от этого пачку преимуществ (https://blogs.gnome.org/mclasen/2019/05/25/pango-future-directions/ и предыдущие статьи в том блоге). Для загрузки шрифтов FreeType больше *не дергается*. Все через harfbuzz. И именно в harfbuzz нет нужной поддержки растровых шрифтов. Ну, вляпались, что поделать. Сейчас бучу поднимут, может harfbuzz допилят.
Harfbuzz, а не pango, что тут непонятного?!? В pango возвращаться к старому варианту, когда фича в harfbuzz есть, а дергаем все равно FT напрямую - не будут.
> А вот при чем тут Hi-DPI монитор. Я куплю такой монитор и волшебным образом Pango заработает с растровыми шрифтами.
Нет, конечно не заработает. Просто пользователи начали аргументировать, что мол векторные шрифты мыло и убивают им зрение, а растровые были такие все из себя четкие и полезные для зрения. И разработчик именно *на этот* аргумент ответил: "If non-bitmap fonts are destroying my sight, then I’d fork some cash and get myself a high-dpi screen not whine here about people not doing work for me. I do value my eye sight after all."
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|3.37, anonymous (??), 09:48, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их доводы по поводу нежелания пилить свою же библиотеку показывают, что они сами перестали в ней разбираться. "Не хотим развивать API, а FreeType2 глючный" - ну оке, что с них взять. Рад, что не пользуюсь Gnome.
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|6.89, Анонимный прохожий (?), 12:46, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сам-то по ссылке сходил, болезный?
Конечно. Stax ещё и по-русски подробно разложил по полочкам. Но это ж читать надо...
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|3.56, Аноним (41), 10:40, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что в этих фичах такого необходимого, чтобы без них никак нельзя обойтись?
Если поддержка "всех крутых фич" обходится в потерю растра - к чертям такие "крутые фичи". Это не та цена, которую позволительно платить за какие-то фичи.
> not whine here about people not doing work for me
Самовлюблённый опенсорсник во всей красе. А потом будет печалиться, что юзеры уходят, фидбэка нет, дистроклепатели выпиливают из дефолта, пилить некому и так далее.
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|3.64, Аноним (64), 11:06, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Просто пользователи начали аргументировать, что мол векторные шрифты мыло и убивают им зрение, а растровые были такие все из себя четкие и полезные для зрения.
И векторные правильно приготовленные шрифты могут быть не мылом, как, например, Тахома.
Но другое дело, что эти шрифты были 20 лет назад, и никто сейчас не рисует новые шрифты, чтобы хорошо выглядели на малых кеглях с 96 dpi.
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|4.78, Аноним (71), 12:05, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"правильно приготовленные" - это когда внутри есть растры для кеглей аля 12. Они и выглядели красиво, потому что дизайнеры попиксельно отрисовали самые нужные размеры. Открываешь ttf, а там пучок растров.
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|2.33, Stax (ok), 09:42, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Еще замечу, что с harfbuzz мы потеряли, например, загрузку Type1 шрифтов. Потому что это был легаси, и "A while back we had same discussion about Type1. I asked if Adobe wants to contribute that to HarfBuzz (Adobe is a major HarfBuzz contributor). I was told by Adobe that even their own apps are dropping support for Type1."
Кстати, растровые BDF-шрифты, о потере которых тут все плачут, это тоже плод стараний Apple :)
А пример причины, почему FreeType давал проблемы, которых нет в harfbuzz, есть в том же багрепорте, напр. "We want to stop using freetype because FC_Face locking is broken and causes unsolvable issues between cairo's and pango's use of it. Making it optional does not help for that."
Я так понял, они жаловались в FreeType уже не первый год на эту тему, но тем по барабану. А harfbuzz написан так, что там этого косяка нет.
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|3.39, Аноним (28), 09:51, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да в гробу я видал эти красивости, а вот без шрифта keyrus в терминале грустно.
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|4.73, Аноним (73), 11:45, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так выбор очевиден. Если раньше у вас были сомнения (хотя какие уж тут сомнения), то теперь вы точно знаете, что выбирать.
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|3.74, Аноним (73), 11:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правда hardbuxx всё-таки есть в зависимостях у qtgui, но я не проверял, зачем он там.
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|1.40, CrazyAlex (?), 09:56, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче, фризить нафиг версию панго и по возможности сваливать на qt. Ясно. Учитывая, что "крутые фичи. OpenType" мне на фиг не нужны, а терминус, наоборот, нужен - выглядит единственным вариантом.
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|1.44, Аноним (44), 10:15, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они видимо просто хотели привлечь внимание к проблеме во freetype и выработать консенсус в сообществе, что делать, допиливать freetype или покупать мониторы. Скорее всего консенсус будет в покупке мониторов, потому что новый монитор хочет каждый.
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|1.65, odin314 (ok), 11:06, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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покупка мозгов поможет....там циклическая зависимость:
media-libs/freetype X +adobe-cff bindist bzip2 +cleartype_hinting debug doc fontforge harfbuzz infinality png static-libs utils
media-libs/harfbuzz +cairo debug +glib +graphite icu +introspection static-libs test +truetype
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|1.66, Аноним (66), 11:10, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Pango
> перешли с FreeType на движок отрисовки HarfBuzz
Злобные буратины снова назло маме отморозили уши, удивительно.
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|3.72, Аноним (66), 11:44, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. вы утверждаете, что передача кактуса пользователю не является злобным буратинством? 🤔
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|2.81, Аноним (80), 12:18, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя! Не модно, не молодежно! У гномеров так смузи опрокинется.
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|3.91, prokoudine (ok), 12:49, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У гномеров так смузи опрокинется.
Брейкинг ньюз: кьют тоже использует харфбаз.
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|1.90, Аноним (86), 12:49, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В векторных шрифтах есть понятие "шрифт постоянной ширины" или только "ширина букв случайно оказалась одинаковой"?
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