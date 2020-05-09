The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.2

09.05.2020 20:26

Представлен релиз FreeType 2.10.2, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах.

Наиболее значительным новшеством стала поддержка шрифтов в формате WOFF2 (Web Open Font Format), в котором применяется алгоритм сжатия Brotli. Кроме того, в движке CFF добавлена поддержка шрифтов Type 1 не с целыми метриками. В генераторе API docwriter прекращена поддержка Python 2. Документирована отладочная переменная окружения FT2_KEEP_ALIVE.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.freetype.org/index...)
  2. OpenNews: Выпуск шрифтового движка FreeType 2.10
  3. OpenNews: Компания IBM представила открытый набор шрифтов Plex
  4. OpenNews: Техника скрытия данных в тексте через манипуляцию c глифами шрифта
  5. OpenNews: Обновление свободного набора шрифтов Inter
  6. OpenNews: Разработчики Pango убрали поддержку растровых шрифтов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52918-freetype
Ключевые слова: freetype, font
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Слёрм
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру