Релиз шрифтового движка FreeType 2.10.2

Представлен релиз FreeType 2.10.2, модульного шрифтового движка, предоставляющего единый API для унификации обработки и вывода шрифтовых данных в различных векторных и растровых форматах. Наиболее значительным новшеством стала поддержка шрифтов в формате WOFF2 (Web Open Font Format), в котором применяется алгоритм сжатия Brotli. Кроме того, в движке CFF добавлена поддержка шрифтов Type 1 не с целыми метриками. В генераторе API docwriter прекращена поддержка Python 2. Документирована отладочная переменная окружения FT2_KEEP_ALIVE.



