Разработчики LibreOffice рассматривают альтернативы использованию метки "Personal Edition"

Глава управляющего совета организации The Document Foundation, курирующей разработку свободного пакета LibreOffice, заявил, что совет проанализировал реакцию сообщества на намерение поставлять офисный пакет LibreOffice с меткой "Personal Edition". В следующий понедельник планируется опубликовать исправленный вариант маркетингового плана, в котором будут учтены высказанные предложения и пожелания представителей сообщества. Конечное решение о добавлении метки будет принято до 17 июля. Рассматривается несколько вариантов развития событий: Реализация маркетингового плана может быть отложена до выпуска LibreOffice 7.1, что даст дополнительное время для продолжения дискуссий. Маркетинговый план может быть воплощён в выпуске 7.0.0, но вместо "Personal Edition" для штатного пакета скорее всего будет применена метка "Community Edition", а для предлагаемых участниками экосистемы расширенных платных редакций - "Enterprise Edition". Отзывы и предложения по поводу выбора имени будут приниматься до 17 июля. Как вариант - второй подход, но с возможностью изменения метки в выпуске 7.1 после изучения отзывов на выпуск 7.0.



