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Разработчики LibreOffice рассматривают альтернативы использованию метки "Personal Edition"

09.07.2020 15:17

Глава управляющего совета организации The Document Foundation, курирующей разработку свободного пакета LibreOffice, заявил, что совет проанализировал реакцию сообщества на намерение поставлять офисный пакет LibreOffice с меткой "Personal Edition". В следующий понедельник планируется опубликовать исправленный вариант маркетингового плана, в котором будут учтены высказанные предложения и пожелания представителей сообщества.

Конечное решение о добавлении метки будет принято до 17 июля. Рассматривается несколько вариантов развития событий:

  1. Реализация маркетингового плана может быть отложена до выпуска LibreOffice 7.1, что даст дополнительное время для продолжения дискуссий.
  2. Маркетинговый план может быть воплощён в выпуске 7.0.0, но вместо "Personal Edition" для штатного пакета скорее всего будет применена метка "Community Edition", а для предлагаемых участниками экосистемы расширенных платных редакций - "Enterprise Edition". Отзывы и предложения по поводу выбора имени будут приниматься до 17 июля.
  3. Как вариант - второй подход, но с возможностью изменения метки в выпуске 7.1 после изучения отзывов на выпуск 7.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Разработчики LibreOffice намерены поставлять новые выпуски с меткой "Personal Edition"
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53319-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним (1), 15:20, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    LibreOffice Libre Edition и LibreOffice Master Edition :}
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:23, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастер/слейв сегодня неполит корректно.

    Надо редакция "для людей" и "для трудового человека"

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:47, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "для не РАБотников" и "для РАБотников"
     
  • 2.23, офис (?), 16:17, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что изменилось с того времени? Ровным счетом НИЧЕГО.
    https://habr.com/ru/post/145177/
     
  • 2.27, Аноним (27), 16:33, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    White Edition. Чтоб уж наверняка.
     
  • 2.35, Sunderland93 (ok), 17:18, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nigger Edition и Normal People Edition
     

  • 1.2, Аноним (5), 15:21, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А может на костёр этих всех маркетологов?
     
     
  • 2.16, фыва (?), 15:59, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю. Просто, со вкусом, а главное дёшево, сердито, и красиво
     

  • 1.3, КО (?), 15:23, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Просто LibreOffice.
    Всякие эдишн для компаний пожалуйста.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:39, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто LibreOffice.
    > Всякие эдишн для компаний пожалуйста.

    Тоже так подумал, для народа оставить как прежде, типа как просто Firefox, а для корпорастов пусть "энтерпрайз эдишон" (как Firefox ESR) или ещё как замудрёно.

     
     
  • 3.26, офис (?), 16:28, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все новое дерьмо сначала пусть заливают народу. А у корпорастов с приличной задержкой, на стабильной проверенной версии (как у ЕСР)
     
  • 2.25, Аноним (-), 16:23, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они сейчас пытаются выбрать такое имя, чтобы пользователь воспринимал ситуацию так, что сидит на ограниченной редакции. Всегда, везде где идет двойная модель Community Edition/Enterprise Edition, это все чтобы лишь подчеркнуть, что CE - неполноценная, бесплатная версия. Хреново, что этим стали заниматься The Document Foundation - который формально и легально некоммерческим фондом, и собирал пожертвования. А теперь переориентируется на Enterprise (для обхода закона Enterprise сборки будут предоставлять "независимые" от фонда стороны, но TDF создаст для них благоприятную ситуацию), а пользователям указывают их место. Неэтично выходит.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:23, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Black Edition
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 15:24, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И White Edition
     
     
  • 3.9, анон (?), 15:31, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LibreOffice Bleach
    LOB
     

  • 1.7, КО (?), 15:25, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    apt-get libreofficepersonalsuperfreelicenseeditionandthedocumentfoundationgrouplimited
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:08, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GUI для людей, а любители командной строки должны ....
     
     
  • 3.32, Аноним Анонимович Анонимов (?), 17:06, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам tab дополнять и без гуи жить позволяет...
     

  • 1.10, антифрактал (?), 15:36, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот так и живём, они на нас эксперименты ставят, мы их нахер посылаем, потом ищем компромисс
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:47, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Zver edition
     
  • 1.15, iPony129412 (?), 15:56, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Спокойно 🖖 — без паники.
    Это же Линукс. Всегда есть альтернатива.
    Даже хоть вот:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52882
     
     
  • 2.24, офис (?), 16:20, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм... Реплики - "Это же линукс" и "Без паники" как-то не сочетаются.
    Вроде, первая сразу же напрягает.
     

  • 1.17, And (??), 16:05, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, одумались. Это им в плюс. Можно продолжать использовать и рассчитывать на вменяемость развития.
     
  • 1.19, Аноним (-), 16:09, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, просто оставить LibreOffice они не рассматривают? Фактически - это идет целенаправленная порча имени свободной версии, чтобы создать благоприятные условия для продвижения enterprise версий.
     
  • 1.20, Аноним (18), 16:10, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LibreOffice Free
     
  • 1.21, Аноним (21), 16:13, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Personality Edition)
     
  • 1.22, офис (?), 16:16, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему при установке? ОпенОфис подтягивает за собой еще и Висуал С++ обеих разрядностей, а либра этого не делает? Зачем он нужен Опену?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:06, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опен давно нормально не поддерживается и не развивается хватит скачивать эту заразу.
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:45, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если исходный код недоступен будет, он тем не мение будет опубликован в Интернете!
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:49, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Первое что делает линуксоид это удаляет этот недоофис. Не понимаю зачем его по умолчанию пихают во все сборки
     
     
  • 2.34, офис (?), 17:07, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ху из недоофис?
     

  • 1.30, Аноним (30), 16:50, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох уж эти эффективные маркетологи. И в LO добрались. Так сильно хотят заработать на чужом труде
     
  • 1.31, Аноним (33), 17:06, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они даже не пытаются скрывать что пытаются пользователей как-то обмануть.
     

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