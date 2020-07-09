Разработчики LibreOffice рассматривают альтернативы использованию метки "Personal Edition"

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|2.5, Аноним (5), 15:23, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мастер/слейв сегодня неполит корректно.
Надо редакция "для людей" и "для трудового человека"
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|2.16, фыва (?), 15:59, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю. Просто, со вкусом, а главное дёшево, сердито, и красиво
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|1.3, КО (?), 15:23, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Просто LibreOffice.
Всякие эдишн для компаний пожалуйста.
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|2.11, Аноним (11), 15:39, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто LibreOffice.
> Всякие эдишн для компаний пожалуйста.
Тоже так подумал, для народа оставить как прежде, типа как просто Firefox, а для корпорастов пусть "энтерпрайз эдишон" (как Firefox ESR) или ещё как замудрёно.
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|3.26, офис (?), 16:28, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И все новое дерьмо сначала пусть заливают народу. А у корпорастов с приличной задержкой, на стабильной проверенной версии (как у ЕСР)
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|2.25, Аноним (-), 16:23, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они сейчас пытаются выбрать такое имя, чтобы пользователь воспринимал ситуацию так, что сидит на ограниченной редакции. Всегда, везде где идет двойная модель Community Edition/Enterprise Edition, это все чтобы лишь подчеркнуть, что CE - неполноценная, бесплатная версия. Хреново, что этим стали заниматься The Document Foundation - который формально и легально некоммерческим фондом, и собирал пожертвования. А теперь переориентируется на Enterprise (для обхода закона Enterprise сборки будут предоставлять "независимые" от фонда стороны, но TDF создаст для них благоприятную ситуацию), а пользователям указывают их место. Неэтично выходит.
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|1.7, КО (?), 15:25, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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apt-get libreofficepersonalsuperfreelicenseeditionandthedocumentfoundationgrouplimited
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|1.10, антифрактал (?), 15:36, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот так и живём, они на нас эксперименты ставят, мы их нахер посылаем, потом ищем компромисс
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|2.24, офис (?), 16:20, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хм... Реплики - "Это же линукс" и "Без паники" как-то не сочетаются.
Вроде, первая сразу же напрягает.
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|1.17, And (??), 16:05, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, одумались. Это им в плюс. Можно продолжать использовать и рассчитывать на вменяемость развития.
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|1.19, Аноним (-), 16:09, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть, просто оставить LibreOffice они не рассматривают? Фактически - это идет целенаправленная порча имени свободной версии, чтобы создать благоприятные условия для продвижения enterprise версий.
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|1.22, офис (?), 16:16, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Почему при установке? ОпенОфис подтягивает за собой еще и Висуал С++ обеих разрядностей, а либра этого не делает? Зачем он нужен Опену?
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|2.33, Аноним (33), 17:06, 09/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опен давно нормально не поддерживается и не развивается хватит скачивать эту заразу.
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|1.28, Аноним (28), 16:45, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если исходный код недоступен будет, он тем не мение будет опубликован в Интернете!
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|1.29, Аноним (29), 16:49, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Первое что делает линуксоид это удаляет этот недоофис. Не понимаю зачем его по умолчанию пихают во все сборки
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|1.30, Аноним (30), 16:50, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох уж эти эффективные маркетологи. И в LO добрались. Так сильно хотят заработать на чужом труде
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|1.31, Аноним (33), 17:06, 09/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они даже не пытаются скрывать что пытаются пользователей как-то обмануть.
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