Продемонстрирован запуск MS Office в Linux

2.10 , terryfilch ( ok ), 20:20, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – мда, 4 ядра по 60% загрузки это интересно

3.17 , Аноним ( 17 ), 20:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть ощущение, что тут виртуализация драйвера дисплея Windows, вместо которого подсовывается Xorg/Wayland - но как работает - непонятно.

3.64 , bunker203 ( ok ), 23:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Очевидно же, что процессор был занят кодированием с помощью кодека x264

3.71 , НяшМяш ( ok ), 00:01, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Intel Core i5 6300U Это же 15-ваттное поделие для троттлящих ультрапуков, откуда там производительность. И кстати, у него всего 2 ядра 4 потока. Ниже уже отметили, что проц был занят записью с экрана, так что смело можно отнимать по 30% с ядра.

2.57 , АНоним ( ? ), 22:51, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скорее легкая форма фантазирования. Ну как Попов.

2.72 , Anonimous ( ? ), 00:11, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл если даже тот же вайн намного легковеснее, а если хочется большей изоляции то тоже уже есть Qubes OS...