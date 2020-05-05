Продемонстрирован запуск MS Office в Linux

В Twitter сотрудник Canonical, занимающийся продвижением Ubuntu в WSL и Hyper-V, опубликовал видео Microsoft Word и Excel, работающих в Ubuntu 20.04 без использования Wine и WSL.

Запуск MS Word охарактеризован как "Программа достаточно быстро работает на системе с процессором Intel Core i5 6300U с интегрированной графикой. Это не запуск через Wine, это не удалённый рабочий стол/облако или GNOME, запущенный в среде WSL на Windows. Это то, что создал я. Следующий этап: я планирую добавить рабочие файловые ассоциации". Про MS Excel разработчик написал "Файловые ассоциации добавлены. Работа с Windows средой/виртуальной машиной идёт через SSH".

На данный момент автор, Hayden Barnes, говорит, что это его персональный проект и речи об официальном портировании нет. Как это всё реализовано не уточняется, но возможно идёт речь о лёгкой форме виртуализации в среде Linux, которая в том числе позволяет работать с буфером обмена и позволяет открывать программы из Windows в Linux напрямую.



