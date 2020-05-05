Продемонстрирован запуск MS Office в Linux

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|3.17, Аноним (17), 20:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ощущение, что тут виртуализация драйвера дисплея Windows, вместо которого подсовывается Xorg/Wayland - но как работает - непонятно.
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|3.71, НяшМяш (ok), 00:01, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Intel Core i5 6300U
Это же 15-ваттное поделие для троттлящих ультрапуков, откуда там производительность. И кстати, у него всего 2 ядра 4 потока.
Ниже уже отметили, что проц был занят записью с экрана, так что смело можно отнимать по 30% с ядра.
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|2.72, Anonimous (?), 00:11, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл если даже тот же вайн намного легковеснее, а если хочется большей изоляции то тоже уже есть Qubes OS...
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|2.46, notmsstudent (?), 22:04, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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непонятно кто непонятно как непонятно что сделал, но все ссылки так или иначе ведут к некрософтовским продуктам. Шигорин, ты где???
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|2.38, Аноним (38), 21:45, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да, для Linux будет полезнее, если проталкивать использование LibreOffice даже в Винде.
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|3.41, Fracta1L (ok), 21:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Либра не конкурент Микрософтовскому Офису, и дело совсем не в другом интерфейсе и привычках.
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|4.44, Они нам (?), 22:01, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Лучше, быстрее и менее прожорливее чем МС Офис еще не сделали.
Кто бы что не кричал (я понимаю, что хочется)
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|5.52, Crazy Alex (ok), 22:41, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Насчёт "лучше" и "менее прожорливый" можно очень поспорить, но да - шустрый. При этом он не перестал быть проприетарным и с владельцем, который очень старается сейчас вообще в свои облака всех загнать
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|6.58, Они нам (?), 22:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, "открытость" тоже ещё не благодение. Как собственно "закрытость" не признак плохого качества.
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|4.45, Аноним (38), 22:04, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А зачем ему, вернее не ему, а формату ODF, быть кому-то конкурентом? Ему надо быть узаконенным стандартом ISO/IEC.
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|3.28, Анончик9999 (?), 21:29, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Если б Microsoft портировала свой Office на Linux, тогда доля Libre Office в нем упала бы до уровня популярности Linux на PC.
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|4.75, анонимуслинус (?), 00:38, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это было бы при очень ограниченных условиях: 1) при большой организации сменившей парк компьютеров, при этом все бухгалтера и прочие офисные работники с документами кроме ворда с эксель в глаза ничего не видели, но также при этом жесткая установка отказаться от виндовс на компьютерах.
2) кто то спихнул небольшим компаниям компьютеры с линукс на борту но оформленная под виндовс.( этот вариант вообще мифический, потому как неизвестно кому может понадобиться такой геморой с настройкой компов.)
короче это просто мечта . ко всему прочему берем контингент линукс пользователей и их относительную малочисленность и видим , что это мечта еще покруче мечты советского народа вскоре полететь исследовать другие населенные планеты.
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|3.62, Они нам (?), 23:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не может. А совершенно точно.
Сомнения могут быть только если им никогда не пользовался. И всю жизнь промучился на Либре.
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|4.66, Аноним (66), 23:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До 2008-го года пользовался MS Office начиная с 6-го. Последний, которым пользовался - 2003-й. Потом - только LibreOffice и мучаться с ним не доводилось. Возвращаться на MS Office никакого желания нет. Что я делаю не так?
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|5.74, Anonymouss (?), 00:25, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное просто пользовались для себя, без коммуникации производных офиса вовне.
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|6.76, анонимуслинус (?), 00:53, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во всей либре есть только один косяк. большинство бухгалтеров ни о чем кроме ворда и эксел и слышать не могли и как всегда пользуются стандартными форматами ворда. и ладно бы стандартами ворда 95-97, так нет же docx, который на 15 % документов раскидывает форматирование как попало при открытии в либре.
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|1.5, Аноним (5), 20:10, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Разработчик Microsoft обеспечил запуск MS Office в Linux
но зачем?..
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|4.60, Они нам (?), 22:58, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну ты же за открытое сообщество свободных тружеников кодаписателей. Вперёд! Можешь начинать делать.
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|1.8, Элитный линуксоид (?), 20:18, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну сделал и фиг ним.
Все равно человек делает это для себя, так что абсолютно плевать.
Кому нужен офис, те пользуются виндой, или держат её в виртуалке.
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|2.31, Анончик9999 (?), 21:35, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а так бы хотелось работать в нативном Microsoft Office for Linux! Еще бы AutoCAD портанули!
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|3.77, Анончик (?), 01:09, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем если можно работать через rdp remoteapp полностью хватает для работы если уж сильно нужно.
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|1.9, Аноним (9), 20:19, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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11 гигов оперативки и нагрузка на ЦП в 60-70% - очень легкая виртуализация!
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|3.20, n80 (?), 21:01, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На втором не открыт, а всё равно проц выжирается нещадно.
Похоже, он реализовал странный аналог ssh -X или rdesktop -s.
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|5.30, n80 (?), 21:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы слепы ? ;)
> https://i.imgur.com/4tfyHXg.png - скрин второго видео, нет там 11 гб рамы, а на первом видосе еще firefox был открыт
Хэй, я только про выжирание проца говорил, а не про память. И да, даже наличие firefox (которого на втором видео нет вообще) не оправдывает такое огромное потребление.
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|1.12, johny (??), 20:22, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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оба все. виндовс больше не нужен. сейчас пойду убунту ставить всем в офисе
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|1.13, Шарп (ok), 20:28, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Это то, что создал я.
Вместо того, чтобы нормально рассказать про стек технологий, при помощи которого это было сделано, он начинает говорить загадками. Значит какая-то лажа. Можно закапывать.
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|3.42, Аноним (38), 21:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё это намекает на то, что MS тщательно готовится выбросить ядро NT.
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|1.14, Sluggard (ok), 20:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость прям переполнена конкретикой.
> возможно идёт речь о лёгкой форме виртуализации в среде Linux, которая в том числе позволяет работать с буфером обмена и позволяет открывать программам из Windows Linux файлы напрямую
ReactOS в VirtualBox?
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|2.16, Аноним (16), 20:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он в твитторе сказал, что это контейнеризация. Но опеннет слепил новость из плевка ни о чем какого-то Васяна в твитторе, пусть даже это и сотрудник Каконикал. Видать, совсем туго у опеннета с новостями.
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|3.59, Аноним (59), 22:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запуск Windows в _контейнере_ в Ubuntu - это на много порядков круче, чем запуск MS Office.
PS. Контейнерная изоляция подразумевает использование одного ядра с основной системой. По вашим словам он смог запустить Windows под управлением ядра Linux :-)
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|4.69, Аноним (48), 23:53, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он мог взять только некое ядро виндоуз с выкинутыми обвесами в виде окошек. И запустить только одно приложение. Звучит интересно.
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|1.18, Аноним (48), 20:56, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Майкрософт просто находится в процессе поглощения Каноникла. А тут у большинства уже радости полные штаны.
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|2.65, Аноним (65), 23:29, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в процессе поглощения
Такие процессы бывают только с перспективными стартапами, прибыльными бизнес предприятиями, которым требуется инвестирование, умирающим конторам, которые обладают ценными техническими ресурсами, основными средствами или нематериальными активами (авторство, патенты) или тем кто имеет влияние на отрасль через инфраструктурообразующие проекты.
Это всё не про Каноникал.
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|3.68, Аноним (48), 23:50, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если остальные не продаются, то надо брать то что есть это во-первых. Во-вторых им самое главное клиентская база или вы думаете они купили скайп за стек технологий?
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|1.21, Аноним (21), 21:01, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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матерь божья.. он завернул это через ссх и написал "секуред". теперь ясно почему он жрет столько проца. надеюсь можно будет сделать "ансекур бэк ту нормал".
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|1.23, Аноним (23), 21:09, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо того чтобы устроить байкот майкрософтовским форматам и продвигать свободные альтернативы, они запускают это на линухе.
А дальше сто интернет эксплорер под линукс, ах да...
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|1.26, Аноним (26), 21:17, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для запуска Офиса нужно запустить Виндоуз, да еще и линукс должен быть не полноценным, а WSL? Не нужно.
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|1.33, annual slayer (?), 21:39, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Как это всё реализовано не уточняется, но возможно идёт речь о лёгкой форме виртуализации в среде Linux
мда, реально в твиторе написано как-то тупо:
Windows runtime container/VM
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|1.37, SR_team (ok), 21:45, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Как это всё реализовано не уточняется
Аффтар не долбись в глаза, ты выши написал, что по SSH через виртуалку
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|1.51, Аноним (51), 22:18, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заголовок неправильный. На самом деле продемонстрирован запуск MS Office в виртуальной машине с Windows
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|1.63, xm (ok), 23:18, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Истинно говорю вам, будет Microsoft Linux и сбудется мечта всех линуксоидов "быть как Windows".
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|1.67, Аноним (67), 23:36, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне приходится использовать MS Office.
Причина - в MS Office, в котором мои адресаты открывают присланные мною файлы, неправильно выглядят правки, сделанные в LibreOffice в режиме рецензирования.
Может быть, это можно исправить.
Было бы хорошо, если бы специалисты, умеющие правильно составлять рапорты, попробовали повторить то, что я описал.
Еще было бы неплохо, если бы в LibreOffice можно было через Ctrl+H заменять символы форматирования в таком же объеме, как в MS Office.
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|1.70, Аноним (70), 23:56, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Моя проблема в том, что я использую старую версию MS Office. Поэтому, если Microsoft портирует MS Office на Linux, меня это никак не коснётся. Разве что она портирует в том числе старые и неподдерживаемые версии. Например MS Office 2003 со всеми сервис-паками, и 2007 compability pack. Но даже если будет портирована последняя нормальная версия - всё равно же через Электрон портируют, а не на нормальный тулкит.
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|3.80, Анончик (?), 01:25, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Люди зарабатывают деньги м платят за продукт. Или вы думаете npm с финансовыми проблемами они по приколу купили. Npm нужен чтоб поддерживать инфраструктуру. Vs code тренировка на кошечках для office 365, github для продвижения azure.
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