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Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004

16.03.2020 22:49

Компания Microsoft объявила о завершении тестирования подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows, и её готовности для официальной поставки в составе выпуска Windows 10 2004.

Редакция WSL2 отличается поставкой полноценного ядра Linux вместо эмулятора, на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Ядро Linux в WSL2 не будет входить в установочный образ Windows, а будет загружается динамически и поддерживаться в актуальном виде силами Windows по аналогии с тем, как устанавливаются и обновляются графические драйверы. Для установки и обновления ядра будет применяться штатный механизм Windows Update.

Предлагаемое для WSL2 ядро основано на выпуске ядра Linux 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Применяемые в ядре специфичные для WSL2 патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Окружение WSL2 выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Как и в WSL1 компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
  4. OpenNews: Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  5. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
  6. OpenNews: Microsoft открыл код для адаптации Linux-дистрибутивов для запуска в WSL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52552-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 2.3, Аноним (3), 22:56, 16/03/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    В общем, таки да. Прлизводители железа забьют на драйвера, мол, надо вам линукс - запускайте его в wsl через виртуальные адаптеры.
     
     
  • 3.9, proninyaroslav (ok), 23:08, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда они успеют забить, если многие из них и не выпускали? По сути всё держится из-за мобильного сегмента, IoT, embedded и серверов, вот поэтому и заинтересованы выпускать и поддерживать. А в home и developer PC сегменте WSL для них ничего не изменит
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 05:45, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какое конкретно железо у вас не драйверов? Последняя кубунту подхватила из коробки даже то что винда не шмогла (принтер, блютуз наушники) и сделала это куда гармоеичнее чем виндовые фентифлюшные программные комплексы для управления драйвером
     
     
  • 5.66, iPony129412 (?), 06:19, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня обратная ситуация. Только так успеваю оборудование выкидывать с Ubuntu.
    Ибо старые технологии выкидываются.
     
  • 5.69, X86 (ok), 06:37, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В отдел полиции завезли ПК с АльтЛинуксом. Вот конкретно МФУ Panasonik KX-MB2020 не работает. Никак. Драйвер ставишь, а он не печатает. Ошибок не выдаёт. Ricoh Sp203Sfn тоже не работает.
     
     
  • 6.75, Аноним (75), 07:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня на работе обратная ситуация.
    Xerox Versalink 7025 из под винды печатает через раз и сыпет ошибками, а из под Минта без проблем.
     
  • 1.2, Аноним (3), 22:54, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, что нет centos.
     
     
  • 2.6, Fyjy (?), 23:00, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/yuk7/wsldl

    Все в твоих руках

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:56, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    2004... старое говно
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:05, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    20 = 2020
    04 = апрель
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 23:17, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На день рождения дедушки намекаете?
     
     
  • 4.25, Аноним (8), 23:37, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какого из них?
     
     
  • 5.61, anonimous (?), 05:33, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Того самого.
     
  • 3.27, Анимус (?), 23:46, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Windows 20.04 LTS (Focal Fossa)
     
     
  • 4.29, НяшМяш (ok), 00:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (Focal Fossa)

    (Fossa Feces)

     
     
  • 5.65, Captain America (?), 06:12, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fecal Fista
     
  • 4.31, Аноним84701 (ok), 00:14, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >  Windows 20.04 LTS (Focal Fossa)

    's/o/e/2'

     
  • 2.56, волшебство (?), 03:29, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по своему опыту скажу, старое ПО намного лучше современного ПО
     
     
  • 3.59, хотел спросить (?), 04:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    расслабтесь.. это обычный приколист
     
  • 2.70, threescarth (ok), 06:44, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри сколько людей не поняли твоей шутки и возрадуйся.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:57, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лет 10 назад такое и вообразить было нельзя
     
     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 23:03, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они же взяли курс на другое направление вместе с новым CEO
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не можешь победить? возглавь!
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не можешь победить линух - возглавь его :)
     
     
  • 4.34, Суп из потрошков (?), 00:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третий попугай будет?
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 00:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Третий попугай будет?
     
     
  • 6.46, Аноним (46), 01:18, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Третий попугай будет?
     
  • 2.22, пох. (?), 23:33, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    в смысле, что имея уже работающий НЕ эмулирующий транслятор, они плюнут на производительность и эффективность, выбросят результат многолетней работы и заменят его эмулятором? Да, пожалуй, даже еще 10 лет назад за такое там бы уволили и ипать-раджу, и всех его деревенских кумовьев.

     
     
  • 3.26, Аноним (8), 23:38, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > заменят его эмулятором

    Для вас, вижу, ВМ и эмулятор — это одно и то же.

     
     
  • 4.28, Джафар (?), 23:56, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так очередной эксперт с opennet же.
    Который любит кидаться громкими словами и считать, что он всегда прав, не разобравшись в сути в вопроса.
     
  • 3.55, SatyaNadella (?), 03:18, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > производительность и эффективность

    файловый ввод/вывод у этого неэмулятора ОЧЕНЬ неспешный

     

  • 1.10, Аноним (10), 23:12, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Windows 10 2004

    Microsoft путешествует во времени!

     
     
  • 2.24, Аноним (19), 23:34, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них уже апрель :)
     
  • 2.35, Суп из потрошков (?), 00:29, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дурошлёпы по опенету
     
     
  • 3.64, anonimous (?), 05:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самркритично
     
  • 2.74, Аноним (74), 06:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2007 году мне в Windows XP предложили установить обновления. Среди обычных "KB204567" было "Программа установки Windows 3.1". Имелся в виду Windows Installer для *.msi файлов. Но как звучит.

    А теперь программа установки Linux

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:17, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А не является ли нарушением GNU GPL включение Linux как часть Windows?
     
     
  • 2.18, Fyjy (?), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В WSL1 никто ничего не включает, а они на уровне своего ядра эмулируют вызовы ядра Linux, нарушения нет
    В WSL2 ядро Linux работает в виртуальной машине и ставится самим пользователем, нарушения нет
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты чем читаешь?
    >Ядро Linux в WSL2 не будет входить в установочный образ Windows
     
     
  • 3.40, Аноним (38), 00:49, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чем читаю
     
  • 2.71, Аноним (71), 06:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту это как обычная GPL программа на компе. С другой стороны WSL2 открыт, можешь сам скомпелять.

    Проблема надуманна, будто МС не может распространять свободное ПО в основной поставке. И это в мире капитализма, где опенсорс и свободное ПО живут на донаты. Только дурак будет отказываться от такого огромного поставщика с огромной аудиторией. Но, это все вам снится, т.к. вряд ли в ближайшем будущем МС пойдет на это. Сменится пару поколений, которые поймут в чем фишка и вот тогда, на нынешних идиотов, которые визжят на каждый чих про нарушения GPL, будут смотреть с изумлением. А пока все наоборот.

     

  • 1.13, Бамблби (?), 23:18, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Виртуальные машины? Легче перейти на Linux.
     
     
  • 2.72, Аноним (71), 06:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ложись спать, ты случайно проснулся в криокамере.
     

  • 1.14, Аноним (14), 23:22, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    sudo apt install win32k winapi windows-dwm photoshop
     
     
  • 2.73, iCat (ok), 06:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    трёхнулись вы там со своими пхотосхопами...
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:25, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлогаю вотмеску розроботать нотивно виндовс под линукс!
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    wine
     
  • 2.36, Суп из потрошков (?), 00:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Подозреваю, что твоя орфография - это не стёб. Ты из последнего поколения опенетчиков?
     
     
  • 3.54, Вкусная водочка (?), 01:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он из Вологодской облости :)
     

  • 1.16, Annoynymous (ok), 23:27, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот до чего пресвятой докер доводит!
     
     
  • 2.23, Аноним (17), 23:33, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    cуй его в контейнер сын мой, контейнер все стерпит.
     
     
  • 3.42, Annoynymous (ok), 01:04, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > cуй его в контейнер сын мой, контейнер все стерпит.

    Дык. Ради них, родимых, Микрософт и завела себе WSL.

     
  • 3.57, Аноним (57), 03:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вариант анекдота про кошку и валенок?
     

  • 1.30, Ботан (?), 00:08, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно без гипервизора не работает. Расходимся, господа.
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 00:16, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а в чем проблема?
     
     
  • 3.33, моё правило (?), 00:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кряк для sims 4 работать перестанет.
     
     
  • 4.37, Суп из потрошков (?), 00:33, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой симз? У вас есть битва за весло.
     
  • 3.68, Аноним (68), 06:26, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В том, что если юзаешь WSL2, значит для всего остального юзаешь Hyper-V. Мне, например, это унылое поделие с отсутствующим UI даром не нужно.
     
  • 2.43, Annoynymous (ok), 01:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оно без гипервизора не работает. Расходимся, господа.

    Внезапно, да? Ядро другой ОС не работает без гипервизора. Никогда такого не было, а тут вот!

     
     
  • 3.44, Fyjy (?), 01:07, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в WSL1 они работали без ядра Linux и гипервизора, сами транслировали вызовы линуховые в свои
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 01:11, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работало, но крайне медленно, из-за ntfs
     
     
  • 5.47, Fyjy (?), 01:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот вообще не упирался в скорость диска на SSD
    А вот с процом что-то странное было, пробовал собирать OpenWRT в WSL1 под игровой виндой, посмотрел на эту грусть и ребутнулся в рабочую линуху, где быстренько собрал
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 01:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня git тормозил, жёстко, по ощущениям в разы
    Не вычислительная задача, явно ntfs
     
  • 3.48, Аноним (48), 01:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ядро другой ОС не работает без гипервизора.

    а как же coLinux или какой там еще проект был?

     
     
  • 4.51, Аноним (50), 01:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя новость Mai 13, 2014, видать протух
     
     
  • 5.53, Аноним (48), 01:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как бы "Никогда такого не было" и "протух" это разные вещи
    работало линуксовое ядро как обычны процесс в винде, пропатченное, но ядро :)

    А еще есть проект UML, который на линуксе вроде как позволяет запустить ядро в виде обычного процесса в юзерспейсе

     

  • 1.39, Аноним (39), 00:49, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно под виндовс, не устанавливая ядро виндовса, работать на ядре линукса?
     
     
  • 2.41, Аноним (38), 00:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно
     
  • 2.49, Суп из потрошков (?), 01:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но чтобы палёный фотошоп запускался?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 01:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переходите на фигму блин
     
  • 2.60, KhabMan (ok), 05:01, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine и виндободобное DE
     

  • 1.58, Аноним (58), 04:28, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь писать софт под пингвина станет перспективнее...
     
  • 1.62, anonimous (?), 05:45, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Таки винда станет топиком на опеннете.
     
  • 1.67, bOOster (ok), 06:21, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джон Сильвер завидует такому костылю...
     

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