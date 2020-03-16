Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004

Компания Microsoft объявила о завершении тестирования подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows, и её готовности для официальной поставки в составе выпуска Windows 10 2004.

Редакция WSL2 отличается поставкой полноценного ядра Linux вместо эмулятора, на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Ядро Linux в WSL2 не будет входить в установочный образ Windows, а будет загружается динамически и поддерживаться в актуальном виде силами Windows по аналогии с тем, как устанавливаются и обновляются графические драйверы. Для установки и обновления ядра будет применяться штатный механизм Windows Update.

Предлагаемое для WSL2 ядро основано на выпуске ядра Linux 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже задействованной в Azure. Применяемые в ядре специфичные для WSL2 патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Окружение WSL2 выполняется в отдельном дисковом образе (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Как и в WSL1 компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.



