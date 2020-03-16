Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004

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|2.3, Аноним (3), 22:56, 16/03/2020 [ответить]
|–4 +/–
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В общем, таки да. Прлизводители железа забьют на драйвера, мол, надо вам линукс - запускайте его в wsl через виртуальные адаптеры.
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|3.9, proninyaroslav (ok), 23:08, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда они успеют забить, если многие из них и не выпускали? По сути всё держится из-за мобильного сегмента, IoT, embedded и серверов, вот поэтому и заинтересованы выпускать и поддерживать. А в home и developer PC сегменте WSL для них ничего не изменит
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|4.63, Аноним (63), 05:45, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На какое конкретно железо у вас не драйверов? Последняя кубунту подхватила из коробки даже то что винда не шмогла (принтер, блютуз наушники) и сделала это куда гармоеичнее чем виндовые фентифлюшные программные комплексы для управления драйвером
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|5.66, iPony129412 (?), 06:19, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня обратная ситуация. Только так успеваю оборудование выкидывать с Ubuntu.
Ибо старые технологии выкидываются.
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|5.69, X86 (ok), 06:37, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В отдел полиции завезли ПК с АльтЛинуксом. Вот конкретно МФУ Panasonik KX-MB2020 не работает. Никак. Драйвер ставишь, а он не печатает. Ошибок не выдаёт. Ricoh Sp203Sfn тоже не работает.
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|6.75, Аноним (75), 07:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у меня на работе обратная ситуация.
Xerox Versalink 7025 из под винды печатает через раз и сыпет ошибками, а из под Минта без проблем.
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|2.22, пох. (?), 23:33, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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в смысле, что имея уже работающий НЕ эмулирующий транслятор, они плюнут на производительность и эффективность, выбросят результат многолетней работы и заменят его эмулятором? Да, пожалуй, даже еще 10 лет назад за такое там бы уволили и ипать-раджу, и всех его деревенских кумовьев.
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|3.26, Аноним (8), 23:38, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> заменят его эмулятором
Для вас, вижу, ВМ и эмулятор — это одно и то же.
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|4.28, Джафар (?), 23:56, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так очередной эксперт с opennet же.
Который любит кидаться громкими словами и считать, что он всегда прав, не разобравшись в сути в вопроса.
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|3.55, SatyaNadella (?), 03:18, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> производительность и эффективность
файловый ввод/вывод у этого неэмулятора ОЧЕНЬ неспешный
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|2.74, Аноним (74), 06:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В 2007 году мне в Windows XP предложили установить обновления. Среди обычных "KB204567" было "Программа установки Windows 3.1". Имелся в виду Windows Installer для *.msi файлов. Но как звучит.
А теперь программа установки Linux
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|1.11, Аноним (11), 23:17, 16/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А не является ли нарушением GNU GPL включение Linux как часть Windows?
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|2.18, Fyjy (?), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В WSL1 никто ничего не включает, а они на уровне своего ядра эмулируют вызовы ядра Linux, нарушения нет
В WSL2 ядро Linux работает в виртуальной машине и ставится самим пользователем, нарушения нет
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|2.21, Аноним (21), 23:32, 16/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты чем читаешь?
>Ядро Linux в WSL2 не будет входить в установочный образ Windows
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|2.71, Аноним (71), 06:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По факту это как обычная GPL программа на компе. С другой стороны WSL2 открыт, можешь сам скомпелять.
Проблема надуманна, будто МС не может распространять свободное ПО в основной поставке. И это в мире капитализма, где опенсорс и свободное ПО живут на донаты. Только дурак будет отказываться от такого огромного поставщика с огромной аудиторией. Но, это все вам снится, т.к. вряд ли в ближайшем будущем МС пойдет на это. Сменится пару поколений, которые поймут в чем фишка и вот тогда, на нынешних идиотов, которые визжят на каждый чих про нарушения GPL, будут смотреть с изумлением. А пока все наоборот.
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|3.42, Annoynymous (ok), 01:04, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> cуй его в контейнер сын мой, контейнер все стерпит.
Дык. Ради них, родимых, Микрософт и завела себе WSL.
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|3.68, Аноним (68), 06:26, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В том, что если юзаешь WSL2, значит для всего остального юзаешь Hyper-V. Мне, например, это унылое поделие с отсутствующим UI даром не нужно.
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|2.43, Annoynymous (ok), 01:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно без гипервизора не работает. Расходимся, господа.
Внезапно, да? Ядро другой ОС не работает без гипервизора. Никогда такого не было, а тут вот!
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|3.44, Fyjy (?), 01:07, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в WSL1 они работали без ядра Linux и гипервизора, сами транслировали вызовы линуховые в свои
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|5.47, Fyjy (?), 01:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот вообще не упирался в скорость диска на SSD
А вот с процом что-то странное было, пробовал собирать OpenWRT в WSL1 под игровой виндой, посмотрел на эту грусть и ребутнулся в рабочую линуху, где быстренько собрал
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|6.50, Аноним (50), 01:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня git тормозил, жёстко, по ощущениям в разы
Не вычислительная задача, явно ntfs
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|3.48, Аноним (48), 01:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ядро другой ОС не работает без гипервизора.
а как же coLinux или какой там еще проект был?
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|5.53, Аноним (48), 01:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну как бы "Никогда такого не было" и "протух" это разные вещи
работало линуксовое ядро как обычны процесс в винде, пропатченное, но ядро :)
А еще есть проект UML, который на линуксе вроде как позволяет запустить ядро в виде обычного процесса в юзерспейсе
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|1.39, Аноним (39), 00:49, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А можно под виндовс, не устанавливая ядро виндовса, работать на ядре линукса?
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