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Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе

31.10.2019 13:32

Компания Microsoft объявила о расширении возможностей прослойки WSL2 (Windows Subsystem for Linux), обеспечивающей запуск исполняемых файлов Linux в Windows. В экспериментальных сборках Windows Insider (build 19013) в прослойке WSL2 появилась поддержка возвращения системе памяти (Memory Reclamation), освобождаемой процессами, работающими в окружении на базе ядра Linux.

Ранее в случае роста потребления памяти приложениями или ядром, память выделялась виртуальной машине WSL2, но после этого оставалась закреплённой и не возвращалась системе, даже после завершении ресурсоёмкого процесса и отсутствия дальнейшей потребности в выделенной памяти. Механизм Memory Reclamation позволяет возвращать освобождённую память в основную ОС и автоматически уменьшать размер памяти виртуальной машины. При этом возвращается не только память, освобождаемая пользовательскими процессами, но и память, применявшаяся для кэширования в ядре Linux. Например, при высокой дисковой активности увеличивается размер страничного кэша, в котором оседает содержимое файлов при работе ФС. После выполнения "echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches" кэш можно очистить и вернуть память в основную ОС.

Реализация Memory Reclamation основывается на патче, предложенном инженерами Intel для включения в основное ядро Linux для расширения возможностей драйвера virtio-balloon и системы управления памятью. Указанный патч рассчитан на использование в любых гостевых системах для возвращения неиспользуемых страниц памяти хост-системе, и может применяться с различными гипервизорами. В случае WSL2 патч адаптирован для возвращения памяти гипервизору Hyper-V.

Напомним, что вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux вместо эмулятора, на лету транслирующего системные вызовы Linux в системные вызовы Windows. Поставляемое в WSL2 ядро Linux основано на выпуске 4.19, который выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, уже применяемой в Azure. Обновления для ядра Linux доставляются через механизм Windows Update и тестируются в инфраструктуре непрерывной интеграции Microsoft. Применяемые в ядре специфичные для WSL2 патчи включают оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти и оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
  3. OpenNews: Опубликованы сборки Windows Insider с подсистемой WSL2 (Windows Subsystem for Linux)
  4. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
  5. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
  6. OpenNews: Выпуск WinBtrfs 1.1, реализации файловой системы Btrfs для Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: wsl, linux, windows
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  • 1.2, Аноним (2), 13:41, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот выгонят, вслед за Столлманом и Гвидо, Линуса эта поделка из сабжа это все что нам останется.
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 13:42, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Спасибо, блин, большое.
    Пайтон засадили в магазин приложений, терминал в кои-то (это не про кодировку) веки нормальный сделали.
    Прям видно, что не зря штаны 👖 просиживают.
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 13:48, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да в виндомирке если питона нет в магазине, его для вин пользователей не существует.
     
     
  • 3.5, iPony129412 (?), 13:53, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну кому-то может процесс захода на оф сайт, искание там подходящего дистрибутива, последующая установка его наверно доставляет удовольствие.
    Но так-то для любого нормального - это только бессмысленные действия.
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:55, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А если в репозиториях нет программы, то для тебя она тоже не существует?
     
  • 3.11, Суп из потрошков (?), 14:08, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Виндомирок!
    Такой маленький, убогенький, для полутора землекопов :))
     
  • 2.22, Аномномномнимус (?), 15:43, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там про нормальный терминал? Пробовал стучаться во всю эту историю по SSH ими же притянутый - ад и боль. Ключи не работают. Если терминал закрывается - всё что в нём было запущено в рамках tmux-сессии умирает. Копирование/вставка через }|{.
     

  • 1.7, анонн (ok), 13:57, 31/10/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:00, 31/10/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:08, 31/10/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.9, Deanon (?), 14:01, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ну всё линуксу капец... нормально так винда поглощает. в следующие пять лет что то будет.
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 14:10, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не волнуйся бро, вот если винду бесплатно раздавать начнут (хотя бы home) - вот это удар.
     
     
  • 3.16, Анонимчег (?), 14:47, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни странно, но к этому всё и идёт
     
  • 3.19, n80 (?), 15:12, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С точки зрения конечных пользователей в каком-то смысле так и есть. Сложилось впечатление, что купить комп/ноут без ОС или вернуть деньги за предустановленную систему заметно геморрнее, чем если просто брать идущий с окошками. Как по мне, это одна из очень весомых причин печального распределения ОС на персоналках.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:36, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Напомним, что вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux

    так в том то и смысл, что Не полноценного, а облегченого специально для данного юзкейса, так например на данном ядре не работает lvm2

     
  • 1.17, burjui (ok), 14:48, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда уже Microsoft возьмётся за Linux Subsystem for Windows, то есть Wine.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:09, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.20, мур мур (?), 15:18, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для разумных давно ясно, что настоящей Linux Subsystem for Windows является Hyper-V ! А это PR- компания для дебилов, коих во все времена остается большинство.

     
     
  • 2.21, разумный (?), 15:25, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так это по сути она и есть, только с зафиксированными настройками и особенностями одновременного доступа к диску. И улучшизм этот - тоже изначально для обычной hyper-v предназначали.

    А wsl1 которая полноценный эмулятор, все же жаль. (нет, оно понятно - чем без конца гнаться за механическим зайцем со stable api is nonsense, проще было запустить в vm оригинал с минимумом необходимых правок - и хрен с ней с производительностью и надежностью)

     

  • 1.23, Аноним (-), 15:43, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, что не форточки поправили - хотя это критический баг! - а патч в ядро засунули! Да еще и не сами мелкомягкие, а сторонние, (прославившиеся уязвимостями на уровне кэша процессора)
     
  • 1.24, РетроАноним (?), 15:44, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже в Windows заменят ядро NT на ядро Linux?
     

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