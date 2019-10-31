Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе

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|1.2, Аноним (2), 13:41, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот выгонят, вслед за Столлманом и Гвидо, Линуса эта поделка из сабжа это все что нам останется.
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|1.3, iPony129412 (?), 13:42, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Спасибо, блин, большое.
Пайтон засадили в магазин приложений, терминал в кои-то (это не про кодировку) веки нормальный сделали.
Прям видно, что не зря штаны 👖 просиживают.
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|2.4, Аноним (2), 13:48, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да в виндомирке если питона нет в магазине, его для вин пользователей не существует.
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|3.5, iPony129412 (?), 13:53, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну кому-то может процесс захода на оф сайт, искание там подходящего дистрибутива, последующая установка его наверно доставляет удовольствие.
Но так-то для любого нормального - это только бессмысленные действия.
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|3.6, Аноним (6), 13:55, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А если в репозиториях нет программы, то для тебя она тоже не существует?
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|2.22, Аномномномнимус (?), 15:43, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что там про нормальный терминал? Пробовал стучаться во всю эту историю по SSH ими же притянутый - ад и боль. Ключи не работают. Если терминал закрывается - всё что в нём было запущено в рамках tmux-сессии умирает. Копирование/вставка через }|{.
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|1.9, Deanon (?), 14:01, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну всё линуксу капец... нормально так винда поглощает. в следующие пять лет что то будет.
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|2.14, Аноним (8), 14:10, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не волнуйся бро, вот если винду бесплатно раздавать начнут (хотя бы home) - вот это удар.
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|3.19, n80 (?), 15:12, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С точки зрения конечных пользователей в каком-то смысле так и есть. Сложилось впечатление, что купить комп/ноут без ОС или вернуть деньги за предустановленную систему заметно геморрнее, чем если просто брать идущий с окошками. Как по мне, это одна из очень весомых причин печального распределения ОС на персоналках.
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|1.15, Аноним (15), 14:36, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Напомним, что вторая редакция WSL отличается поставкой полноценного ядра Linux
так в том то и смысл, что Не полноценного, а облегченого специально для данного юзкейса, так например на данном ядре не работает lvm2
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|1.17, burjui (ok), 14:48, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, когда уже Microsoft возьмётся за Linux Subsystem for Windows, то есть Wine.
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|1.20, мур мур (?), 15:18, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для разумных давно ясно, что настоящей Linux Subsystem for Windows является Hyper-V ! А это PR- компания для дебилов, коих во все времена остается большинство.
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|2.21, разумный (?), 15:25, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так это по сути она и есть, только с зафиксированными настройками и особенностями одновременного доступа к диску. И улучшизм этот - тоже изначально для обычной hyper-v предназначали.
А wsl1 которая полноценный эмулятор, все же жаль. (нет, оно понятно - чем без конца гнаться за механическим зайцем со stable api is nonsense, проще было запустить в vm оригинал с минимумом необходимых правок - и хрен с ней с производительностью и надежностью)
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|1.23, Аноним (-), 15:43, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, что не форточки поправили - хотя это критический баг! - а патч в ядро засунули! Да еще и не сами мелкомягкие, а сторонние, (прославившиеся уязвимостями на уровне кэша процессора)
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