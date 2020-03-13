LoadLibrary, прослойка для загрузки Windows DLL в Linux-приложения

|
|1.2, Аноним (2), 14:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
> Windows DLL-библиотек ... C++
Вызов функций C++ из DLL? Автор точно в теме?
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 14:25, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А, по-вашему, код на C++ нельзя скомпилять в .dll? Ну и потом вызывать из других программ.
PS Что-то мне подсказывает, что я с помощью MinGW-W64 получал .dll из кода на C++.
|
|2.39, Аноним (39), 15:59, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вызов функций C++ из DLL?
Это ты ещё Qt не видел, там даже методы линкуются из dll.
|
|1.3, Аноним (3), 14:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
термин прослойка понятно но непонятно как он хочет сделать это одной библиотекой? обьясните чайнику, заманчиво звучит...
|
|1.4, Аноним (4), 14:13, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Не ну конечно это здорово, но же там всё завязано на ntdll.dll и kernel32.dll и применимость ограничена юзерспейсными драйверами принтеров?
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 15:28, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что именно завязано? Для загрузки библиотеки надо-то отобразить память (mmap) и настроить атрибуты страниц. Релокации и экспорт обрабатываются собственным кодом. Если dll ничего не импортирует, в первом приближении, этого достаточно, что бы вызывать её функции (без учёта исключений).
|
|
|
|3.34, Аноним (4), 15:41, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Может у меня конечно специфичные библиотеки были, или сейчас наблюдаем последствия распространения кроссплатформенного ПО, но то что я отлаживал было сильно завязано на ядро, системные либы и винапи. От такого кода в других системах толку мало. Какие-то функции конечно можно дёргать независимо, но их мало и они примитивные — можно и переписать.
>dll ничего не импортирует
Что-то не помню таких, наверняка они где-то существуют.
|
|
|
|4.37, Аноним (30), 15:50, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, какие-то импортируемые функции реализуют. У них ограниченный список применений, в "видеокодеках, антивирусных сканерах, библиотеках распаковки данных, декодировщиках изображений" не так много надо.
|
|1.5, Аноним (7), 14:16, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А транслятор блоболиб в другие аппаратные архитектуры (AArch64, RV64, MIPS, POWER) он тоже собирается писать?
|
|
|
|2.11, Аноним (7), 14:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и в случае AMD64 тогда разумнее сделать конвертор PE/COFF -> ELF. Прослойка станет не нужна.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 14:41, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В вайне вот наоборот, от *.dll.so к *.dll переходят, или уже перешли. Всё-таки надо быть максимально похожим на того, под кого мимикрируешь.
|
|
|
|4.28, Аноним (7), 15:24, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так в данном случае цель другая, использовать DLL в приложениях для *NIX.
|
|3.31, Аноним (30), 15:29, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да и в случае AMD64 тогда разумнее сделать конвертор PE/COFF -> ELF.
То есть написать больше кода.
> Прослойка станет не нужна.
|
|
|
|
|
|5.35, Аноним (30), 15:42, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что бы воспользоваться результатом, придётся произвести больше действий.
В чём же преимущество?
|
|2.25, fi (ok), 15:17, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А зачем? кому нужно тестировать Avast на MIPS и прочее? У них четкая задача, и больше им не нужно. Но прикольно.
А ndiswrapper - зачет! не пропали труды!
|
|1.12, ползкрокодил (?), 14:35, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Неплохо, ещё один шаг к запуску виндовых плагинов для Total Commander под линуксовым Double Commander.
|
|
|
|2.14, Аноним (16), 14:38, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
а также - фотожопных плагинов к гимпу, когда-то видел такие, с вайнлибом слинкованные.
|
|
|
|3.19, ползкрокодил (?), 14:54, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а также - фотожопных плагинов к гимпу, когда-то видел такие, с вайнлибом
> слинкованные.
А толку, сначала надо функциональная совместимость с фотошопом, иначе фотошопные вызовы на гимповские не замапятся. Вот без эффектов слоёв воркфлоу сильно страдает, но их собираются завезти.
|
|
|
|4.36, НяшМяш (ok), 15:47, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А толку, сначала надо функциональная совместимость с фотошопом
Нет ничего абсолютного. Какой-нибудь плагин с кистями может и не пойдёт, а какой-нибудь плагин "instagram.dll" принимающий на вход image buffer и возвращающий его же вполне взлетит не только лишь в гимпе.
|
|2.18, Аноним (2), 14:43, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Total Commander под линуксовым Double Commander.
Два сапога пара. От обоих стоит держаться подальше.
|
|
|
|3.20, ползкрокодил (?), 14:56, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Total Commander под линуксовым Double Commander.
> Два сапога пара. От обоих стоит держаться подальше.
Почему? Покажите лучший инструмент для листания директории со смешанным содержимым, чем WLX-плагины. WDX/WFX-то допустим да, под линуксом заменяется FUSE. И то — не для всего есть реализация FUSE, для чего есть плагины.
|
|
|
|4.26, Аноним (16), 15:21, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
с одной стороны:
> Покажите лучший инструмент для листания директории со смешанным содержимым
ls, с последующими грепами. Ничего лучше я ещё не нашёл. У меня в Дельфине вечно открыт терминал по Ф4. Для навигации - консольные команды удобнее, а предпросмотр - в графле. Оба мира, кароч.
с другой стороны - возможность выбора - это всегда лучше, нежели отсутствие оной. Например, один мой знакомый настолько просяк духом тоталитаризма, что устроил себе тотальную тотальность под вайном с несколькими гигами плагинов.
|
|1.17, Аноним (17), 14:43, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>из Google
а что если именно через набор подобных самописных трансляторов стадия запускает вендовые игры? :D
|
|1.21, Fracta1L (ok), 14:59, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
В Windows впиливают Linux, в Linux впиливают куски Windows, какая-то мичуринская эпоха в IT
|
|
|
|2.24, Аноимн (?), 15:13, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Извращи, сэр. Это как по НТВ крутят сериалы про то, как вор стал ментом - ну это примерно как что будет, если мальчик побудет девочкой, и наоборот - для разнообразия, ну или белые анимэшники фапают на японок.
|
|
|
|3.32, Аноним (4), 15:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>белые анимэшники фапают на японок
Более того, чёрные анимешники тоже фапают на японок. Потому что они самые милые из азиаток (даже стрёмненькие). Что в этом такого?
>мальчик побудет девочкой, и наоборот
тоже ничего особенного, вам стоит поучиться сравнениям у кого-нибудь
Ну и
>вор стал ментом
Они вообще одинаковые по большей части, только одних ловят и сажают в клетку, а других более успешно устроившихся содержат на налоги. Так что сериалы не далеки от реальности.
|
|1.23, Аноним (23), 15:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неплохо. Теперь в UT2004 в выпадающем списке будет не только OpenGL, но и Direct3D?
|