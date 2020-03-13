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LoadLibrary, прослойка для загрузки Windows DLL в Linux-приложения

13.03.2020 14:03

Тэвис Орманди (Tavis Ormandy), исследователь безопасности из Google, развивает проект LoadLibrary, нацеленный на портирование собранных для Windows DLL-библиотек для их использования в приложениях для Linux. Проектом предоставляется библиотека-прослойка, при помощи которой можно загрузить DLL-файл в формате PE/COFF и вызвать определённые в нём функции. Загрузчик PE/COFF основан на коде ndiswrapper. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

LoadLibrary берёт на себя функции загрузки библиотеки в память и импорта имеющихся символов, предоставляя Linux-приложению API в стиле dlopen. Подключаемый код может отлаживаться при помощи gdb, ASAN и Valgrind. Предусмотрена возможность корректировки исполняемого кода во время выполнения через подключение хуков и наложение патчей (runtime patching). Поддерживаются отработка и размотка (unwinding) исключений для C++.

Целью проекта является организация масштабируемого и эффективного распределённого fuzzing-тестирования DLL-библиотек в окружении на базе Linux. В Windows проведение fuzzing- и coverage-тестирования не позволяет добиться должной эффективности и часто требует запуска отдельного виртуализированного экземпляра Windows, особенно при попытке анализа усложнённых продуктов, таких как антивирусное ПО, охватывающих работу на уровне ядра и пространства пользователя. При помощи LoadLibrary исследователи из Google занимаются поиском уязвимостей в видеокодеках, антивирусных сканерах, библиотеках распаковки данных, декодировщиках изображений и т.п.

Например, при помощи LoadLibrary удалось портировать для запуска в Linux антивирусный Windows Defender. Исследование mpengine.dll, составляющего основу Windows Defender, дало возможность проанализировать большое число усложнённых обработчиков различных форматов, эмуляторов ФС и интерпретаторов языков, потенциально предоставляющих векторы для возможных атак.

LoadLibrary также использовался при выявлении удалённой уязвимости в антивирусном пакете Avast. При изучении DLL от данного антивируса было выявлено, что ключевой привилегированный процесс сканирования включает полноценный JavaScript-интерпретатор, используемый для эмуляции выполнения стороннего JavaScript-кода. Данный процесс не изолирован в sandbox-окружение, не сбрасывает привилегии и выполняет анализ непроверенных внешних данных из ФС и перехваченного сетевого трафика. Так как любая уязвимость в данном усложнённом и незащищённом процессе потенциально может привести к удалённой компрометации всей системы, на базе LoadLibrary была разработана специальная оболочка avscript для анализа уязвимостей в антивирусном сканере Avast в окружении на базе Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Microsoft реализовал в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возвращение памяти системе
  3. OpenNews: Проект Hangover для запуска Windows-приложений на системах ARM64 c Linux и Android
  4. OpenNews: Доступен Pipelight 0.2.0, позволяющий использовать Windows-плагины в браузерах для Linux
  5. OpenNews: Longene 0.3 - модифицированное Linux ядро с возможностью запуска Windows-приложений
  6. OpenNews: Проект по добавлению поддержки системных вызовов Windows NT в Linux ядро
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52530-loadlibrary
Ключевые слова: loadlibrary, dll, debug, coff, pe, fuzzing
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 14:05, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    оооо, теперь можно rundll32!
     
     
  • 2.38, К.0. (?), 15:54, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно 32?
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > Windows DLL-библиотек ... C++

    Вызов функций C++ из DLL? Автор точно в теме?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:25, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А, по-вашему, код на C++ нельзя скомпилять в .dll? Ну и потом вызывать из других программ.

    PS Что-то мне подсказывает, что я с помощью MinGW-W64 получал .dll из кода на C++.

     
  • 2.39, Аноним (39), 15:59, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вызов функций C++ из DLL?

    Это ты ещё Qt не видел, там даже методы линкуются из dll.

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    термин прослойка понятно но непонятно как он хочет сделать это одной библиотекой? обьясните чайнику, заманчиво звучит...
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:13, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не ну конечно это здорово, но же там всё завязано на ntdll.dll и kernel32.dll и применимость ограничена юзерспейсными драйверами принтеров?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:28, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что именно завязано? Для загрузки библиотеки надо-то отобразить память (mmap) и настроить атрибуты страниц. Релокации и экспорт обрабатываются собственным кодом. Если dll ничего не импортирует, в первом приближении, этого достаточно, что бы вызывать её функции (без учёта исключений).
     
     
  • 3.34, Аноним (4), 15:41, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может у меня конечно специфичные библиотеки были, или сейчас наблюдаем последствия распространения кроссплатформенного ПО, но то что я отлаживал было сильно завязано на ядро, системные либы и винапи. От такого кода в других системах толку мало. Какие-то функции конечно можно дёргать независимо, но их мало и они примитивные — можно и переписать.

    >dll ничего не импортирует

    Что-то не помню таких, наверняка они где-то существуют.

     
     
  • 4.37, Аноним (30), 15:50, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, какие-то импортируемые функции реализуют. У них ограниченный список применений, в "видеокодеках, антивирусных сканерах, библиотеках распаковки данных, декодировщиках изображений" не так много надо.
     

  • 1.5, Аноним (7), 14:16, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А транслятор блоболиб в другие аппаратные архитектуры (AArch64, RV64, MIPS, POWER) он тоже собирается писать?
     
     
  • 2.11, Аноним (7), 14:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и в случае AMD64 тогда разумнее сделать конвертор PE/COFF -> ELF. Прослойка станет не нужна.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 14:41, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вайне вот наоборот, от *.dll.so к *.dll переходят, или уже перешли. Всё-таки надо быть максимально похожим на того, под кого мимикрируешь.
     
     
  • 4.28, Аноним (7), 15:24, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в данном случае цель другая, использовать DLL в приложениях для *NIX.
     
  • 3.31, Аноним (30), 15:29, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и в случае AMD64 тогда разумнее сделать конвертор PE/COFF -> ELF.

    То есть написать больше кода.

    > Прослойка станет не нужна.

     
     
  • 4.33, Аноним (7), 15:36, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который отработает один раз и результат сохранит.
     
     
  • 5.35, Аноним (30), 15:42, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы воспользоваться результатом, придётся произвести больше действий.

    В чём же преимущество?

     
  • 2.25, fi (ok), 15:17, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем? кому нужно тестировать Avast на MIPS и прочее? У них четкая задача, и больше им не нужно. Но прикольно.

    А ndiswrapper - зачет! не пропали труды!


     

  • 1.6, Аноним (16), 14:20, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поможет ли это вайну?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 14:28, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно, там это изначально есть.
     

  • 1.9, еплршн7щ (?), 14:31, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что мне теперь ставить юзерам винды, если не аваст?
     
     
  • 2.13, Аноним (16), 14:37, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    клизму
     
  • 2.41, КО (?), 16:10, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Comodo?
     

  • 1.10, Нанобот (ok), 14:32, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а разве в wine такого нету? (libwine.so!wine_dll_load)
     
  • 1.12, ползкрокодил (?), 14:35, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохо, ещё один шаг к запуску виндовых плагинов для Total Commander под линуксовым Double Commander.
     
     
  • 2.14, Аноним (16), 14:38, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а также - фотожопных плагинов к гимпу, когда-то видел такие, с вайнлибом слинкованные.
     
     
  • 3.19, ползкрокодил (?), 14:54, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а также - фотожопных плагинов к гимпу, когда-то видел такие, с вайнлибом
    > слинкованные.

    А толку, сначала надо функциональная совместимость с фотошопом, иначе фотошопные вызовы на гимповские не замапятся. Вот без эффектов слоёв воркфлоу сильно страдает, но их собираются завезти.

     
     
  • 4.36, НяшМяш (ok), 15:47, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А толку, сначала надо функциональная совместимость с фотошопом

    Нет ничего абсолютного. Какой-нибудь плагин с кистями может и не пойдёт, а какой-нибудь плагин "instagram.dll" принимающий на вход image buffer и возвращающий его же вполне взлетит не только лишь в гимпе.

     
  • 2.18, Аноним (2), 14:43, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Total Commander под линуксовым Double Commander.

    Два сапога пара. От обоих стоит держаться подальше.

     
     
  • 3.20, ползкрокодил (?), 14:56, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Total Commander под линуксовым Double Commander.
    > Два сапога пара. От обоих стоит держаться подальше.

    Почему? Покажите лучший инструмент для листания директории со смешанным содержимым, чем WLX-плагины. WDX/WFX-то допустим да, под линуксом заменяется FUSE. И то — не для всего есть реализация FUSE, для чего есть плагины.

     
     
  • 4.26, Аноним (16), 15:21, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с одной стороны:
    > Покажите лучший инструмент для листания директории со смешанным содержимым

    ls, с последующими грепами. Ничего лучше я ещё не нашёл. У меня в Дельфине вечно открыт терминал по Ф4. Для навигации - консольные команды удобнее, а предпросмотр - в графле. Оба мира, кароч.

    с другой стороны - возможность выбора - это всегда лучше, нежели отсутствие оной. Например, один мой знакомый настолько просяк духом тоталитаризма, что устроил себе тотальную тотальность под вайном с несколькими гигами плагинов.

     
  • 2.29, artenox (?), 15:25, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или ависинтовских плагинов в vapoursynth.
     

  • 1.15, Аноним (16), 14:39, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно ли будет чрутануть "корень" вантуза?
     
  • 1.17, Аноним (17), 14:43, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >из Google

    а что если именно через набор подобных самописных трансляторов стадия запускает вендовые игры? :D

     
  • 1.21, Fracta1L (ok), 14:59, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В Windows впиливают Linux, в Linux впиливают куски Windows, какая-то мичуринская эпоха в IT
     
     
  • 2.24, Аноимн (?), 15:13, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извращи, сэр. Это как по НТВ крутят сериалы про то, как вор стал ментом - ну это примерно как что будет, если мальчик побудет девочкой, и наоборот - для разнообразия, ну или белые анимэшники фапают на японок.
     
     
  • 3.32, Аноним (4), 15:33, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >белые анимэшники фапают на японок

    Более того, чёрные анимешники тоже фапают на японок. Потому что они самые милые из азиаток (даже стрёмненькие). Что в этом такого?

    >мальчик побудет девочкой, и наоборот

    тоже ничего особенного, вам стоит поучиться сравнениям у кого-нибудь

    Ну и

    >вор стал ментом

    Они вообще одинаковые по большей части, только одних ловят и сажают в клетку, а других более успешно устроившихся содержат на налоги. Так что сериалы не далеки от реальности.

     
  • 2.42, КО (?), 16:11, 13/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот WSL гумно в отличие от неэмулятора
     

  • 1.22, Аноснюс (?), 15:09, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ждем новый SoftIce
     
  • 1.23, Аноним (23), 15:12, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо. Теперь в UT2004 в выпадающем списке будет не только OpenGL, но и Direct3D?
     
  • 1.27, Аноним (27), 15:22, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    EEE
     
  • 1.40, Аноним (40), 15:59, 13/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В линукс это говно не нужно.
     
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