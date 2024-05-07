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Атака TunnelVision, позволяющая перенаправить VPN-трафик через манипуляции с DHCP

07.05.2024 11:11

Вниманию публики предложен метод атаки TunnelVision, позволяющий при наличии доступа к локальной сети или контроля над беспроводной сетью, осуществить перенаправление на свой хост трафика жертвы в обход VPN (вместо отправки через VPN, трафик будет отправлен в открытом виде без туннелирования на систему атакующего). Проблеме подвержены любые VPN-клиенты, не использующие изолированные пространства имён сетевой подсистемы (network namespace) при направлении трафика в туннель или не выставляющие при настройке туннеля правила пакетного фильтра, запрещающие маршрутизацию VPN-трафика через имеющиеся физические сетевые интерфейсы.

Суть атаки в том, что атакующий может запустить свой DHCP-сервер и использовать его для передачи клиенту информации для изменения маршрутизации. В частности, атакующий может воспользоваться предоставляемой в протоколе DHCP опцией 121 (RFC-3442, принят в 2002 году), предназначенной для передачи сведений о статических маршрутах, для внесения изменений в таблицу маршрутизации на машине жертвы и направления трафика в обход VPN. Перенаправление осуществляется через выставления серии маршрутов для подсетей с префиксом /1, которые имеют более высокий приоритет, чем применяемый по умолчанию маршрут с префиксом /0 (0.0.0.0/0), соответственно трафик вместо выставленного для VPN виртуального сетевого интерфейса, будет направлен через физический сетевой интерфейс на хост атакующего в локальной сети.

Атака может быть осуществлена в любых операционных системах, поддерживающих 121 опцию DHCP, включая Linux, Windows, iOS и macOS, независимо от используемого протокола VPN (Wireguard, OpenVPN, IPsec) и набора шифров. Платформа Android атаке не подвержена, так как не обрабатывает опцию 121 в DHCP. При этом атака позволяет получить доступ к трафику, но не даёт возможность вклиниться в соединения и определить содержимое, передаваемое с использованием защищённых протоколов уровня приложений, таких как TLS и SSH, например, атакующий не может определить содержимое запросов по HTTPS, но может понять к каким серверам они отправляются.

Для защиты от атаки можно запретить на уровне пакетного фильтра отправку пакетов, адресованных в VPN-интерфейс, через другие сетевые интерфейсы; блокировать DHCP-пакеты с опцией 121; использовать VPN внутри отдельной виртуальной машины (или контейнера), изолированной от внешней сети, или применять специальные режимы настройки туннелей, использующие пространства имён в Linux (network namespace). Для экспериментов с проведением атаки опубликован набор скриптов.

Можно отметить, что идея локального изменения маршрутизации не нова и ранее обычно использовалась в атаках, нацеленных на подмену DNS-сервера. В похожей атаке TunnelCrack, в которой перенаправление трафика осуществлялось через замену шлюза по умолчанию, проблема затрагивала все проверенные VPN-клиенты для iOS, в 87.5% VPN-клиентов для macOS, 66.7% для Windows, 35.7% для Linux и 21.4% для Android. В контексте VPN и DHCP метод также упоминался ранее, например, ему посвящён один из докладов на прошлогодней конференции USENIX 2023 (исследование показало, что 64.6% из 195 протестированных VPN-клиентов подвержены атаке).

Для подстановки маршрутов ранее также предлагалось использовать специально оформленный USB-брелок, симулирующий работу сетевого адаптера, который при подключении к компьютеру при помощи DHCP объявляет себя в качестве шлюза. Кроме того, при наличии контроля за шлюзом (например, при подключении жертвы к контролируемой атакующим беспроводной сети) была разработана техника подстановки пакетов в туннель, воспринимаемых в контексте сетевого интерфейса VPN.

Потоки данных при использовании VPN:

Потоки данных после совершения атаки:



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая вклиниваться в TCP-соединения, осуществляемые через VPN-туннели
  3. OpenNews: Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN
  4. OpenNews: Новый вариант атаки NAT slipstreaming, позволяющей отправить запросы на внутренний IP
  5. OpenNews: Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi
  6. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61130-tunnelvision
Ключевые слова: tunnelvision, vpn, dhcp, attack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, tcpip (??), 11:31, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, спасибо за информацию.
     
     
  • 2.12, КО (?), 12:04, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "при наличии доступа к локальной сети"
    перестал дальше читать, лол
     

  • 1.2, Bklrexte (ok), 11:31, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу хотелось бы вставить часть комментария с HN:
    "They also claim that it affects all VPN clients in the headline, yet so many such clients setup firewall rules to block traffic to/from the physical interface as they acknowledge in the write-up. Most of the VPNs that are claiming to hide your identity or where such cloaking is important tend to implement that. I'm sure plenty of setups don't have it enabled by default, but I think it would have been productive to document what percentage of leading personal/commercial and corporate VPN solutions have this enabled by default."

    Если коротко, то у большинства нормальных VPN клиентов по умолчанию есть firewall, который делает эту атаку невозможной.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:35, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А у нас вообще запрещены, так, что не страшно.
    https://opennet.ru/46944-law
     
     
  • 3.18, cheburnator9000 (ok), 12:15, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда поражался тупостью местных законовыдумывателей, им там хоть раз в голову ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.5, Вирт (?), 11:40, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  то у большинства нормальных VPN клиентов по умолчанию есть firewall,

    firewall может быть частью ОС, но никак не VPN клиентов.

     
     
  • 3.15, тыквенное латте (?), 12:07, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  то у большинства нормальных VPN клиентов по умолчанию есть firewall,
    > firewall может быть частью ОС, но никак не VPN клиентов.

    нет никакой разницы, с т.з. кода. Грубо говоря, на примере линукса, нет особой разницы что дергает nf_tables, и даже через что... напрямик, или обёртка вокруг libnftnl.

    Но с точки зрения архитектуры сервисов, разумеется, впечь такой vpn клиент.

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:34, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не использовать DHCP, а юзать статические IP адреса. Не вариант?
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:41, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните  ̶о̶в̶о̶щ̶у̶ не шарящему в сетях, провайдер может  ̶з̶о̶н̶д̶и̶р̶о̶в̶а̶т̶ь̶ ̶м̶о̶й̶ ̶а̶н̶у̶ перехватить мой траффик гоняемый по OpenVPN'у?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:17, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    провайдер не может. а чел который там работает может.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:43, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для защиты от атаки можно запретить на уровне пакетного фильтра отправку пакетов, адресованных в VPN-интерфейс, через другие сетевые интерфейсы; блокировать DHCP-пакеты с опцией 121; использовать VPN внутри отдельной виртуальной машины (или контейнера), изолированной от внешней сети, или применять специальные режимы настройки туннелей, использующие пространства имён в Linux (network namespace).

    Просто отключить DHCP, не?

     
  • 1.9, Аноним (7), 11:51, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >socket

    все современные протоколы VPN используют дэйтаграммы, а не TCP.

    >tun0

    для wg0 эта атака тоже должна работать. Фундаментальный дефект дизайна реализации VPN - это их работа через общую таблицу маршрутизации, а не через многоуровневую, где чем раньше пакет обрабатывается таблицей - тем приоритетнее та таблица.

     
  • 1.10, Аноним (7), 11:54, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Перенаправление осуществляется через выставления серии маршрутов для подсетей с префиксом /1, которые имеют более высокий приоритет, чем применяемый по умолчанию маршрут с префиксом /0 (0.0.0.0/0)

    Я чайник в сетях, поэтому мне не понятно:

    1. почему /0 имеет меньший приоритет, чем /1, но больший, чем /24?
    2. А если самим указывать /1 2 раза, то что будет?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:06, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не парься, все годные закладки в железе.
     
  • 2.17, MEXAHOTABOP (ok), 12:10, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. При выборе маршрута берется наиболее совпадающий маршрут маска /24 означает что первые 24 бита ip адреса должны совпадать, он будет иметь приоритет над /1 и /0 и тут не написано обратного.
    2. tcp протокол сам по своим метрикам выбирает наиболее подходящий маршрут (самый быстрый, или первый инициализированный) если есть 2 интерфейса с одинаковыми роутами
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:06, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Суть атаки в том, что атакующий может запустить свой DHCP-сервер и использовать его для передачи клиенту информации для изменения маршрутизации.

    Мощно.

     

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