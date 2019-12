Уязвимость, позволяющая вклиниваться в TCP-соединения, осуществляемые через VPN-туннели

**Operating Systems Affected: Here is a list of the operating systems we have tested which are

vulnerable to this attack: Ubuntu 19.10 (systemd)

Fedora (systemd)

Debian 10.2 (systemd)

Arch 2019.05 (systemd)

Manjaro 18.1.1 (systemd) Devuan (sysV init)

MX Linux 19 (Mepis+antiX)

Void Linux (runit) Slackware 14.2 (rc.d)

Deepin (rc.d)

FreeBSD (rc.d)

OpenBSD (rc.d)