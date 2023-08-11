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Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN

11.08.2023 10:04

Группа исследователей из Нью-Йоркского университета разработала два метода атаки на VPN, представленных под именем TunnelCrack. Выявленные уязвимости позволяют злоумышленнику, контролирующему беспроводную точку доступа или локальную сеть жертвы, перенаправить на свой сервер запросы к целевому хосту, в обход VPN-туннеля. Атака может быть совершена, например, при подключении через не заслуживающего доверия интернет-провайдера или развёрнутую атакующими беспроводную сеть. В результате атаки злоумышленник может организовать перехват незашифрвоанного пользовательского трафика (соединения устанавливаемые через HTTPS остаются защищены).

Выявленные методы атаки:

  • LocalNet (CVE-2023-36672, CVE-2023-35838) - метод основан на том, что большинство VPN-клиентов допускают прямые обращения к локальной сети. Атака сводится к тому, что подконтрольный атакующему шлюз выдаёт жертве IP-адрес из подсети, в которой находится целевой хост, трафик к которому необходимо перехватить. Сетевой стек системы пользователей считает, что хост находится в прямой достижимости и направляет трафик напрямую на шлюз атакующего, а не через VPN.

    Например, если необходимо перехватить трафик к сайту target.com, который имеет IP-адрес 1.2.3.4, атакующий при подключении клиента к беспроводной или локальной сети определяет диапазон 1.2.3.0/24 в качестве локальной сети и назначает жертве адрес из этого диапазона. Если VPN-клиент допускает прямые обращения к локальной сети, запрос к 1.2.3.4 уходит напрямую на хост атакующего.

  • ServerIP (CVE-2023-36673, CVE-2023-36671) - метод основан на том, что многие VPN-клиенты не шифруют трафик к IP-адресу своего VPN-сервера, чтобы избежать повторного шифрования пакетов. Суть атаки в том, что атакующий, контролирующий локальную сеть и DNS-сервер, может назначить для домена, запросы к которому требуется перехватить, IP-адрес, совпадающий с IP-адресом VPN-сервера. При обращении к целевому домену VPN-клиент посчитает, что имеет место обращение к VPN-серверу и отправит пакеты через VPN-туннель без шифрования.

    Например, если пользователь использует VPN-сервер vpn.com с адресом 2.2.2.2 и необходимо перехватить трафика к хосту target.com, имеющему адрес 1.2.3.4, атакующий, при наличии контроля над используемым клиентом DNS-сервером, может в DNS выставить для vpn.com адрес перехватываемого хоста 1.2.3.4 (как у target.com). Для обеспечения работоспособности VPN атакующий организует проброс шифрованных запросов к реальному VPN-серверу, попутно анализируя отправляемые вне шифрованного VPN-туннеля запросы к сайту target.com.

Исследователи изучили подверженность атакам 67 VPN-клиентов и пришли к выводу, что первый метод атаки проявляется во всех проверенных VPN-клиентах для iOS, в 87.5% VPN-клиентах для macOS, 66.7% для Windows, 35.7% для Linux и 21.4% для Android. Второй метод атаки затрагивает 88.2% VPN-клиентов для Linux, 81.8% для Windows, 80% для macOS, 80% для iOS и 30% для Android. Наличие проблем также подтверждено в VPN-продуктах компании Cisco: Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Cisco Secure Client AnyConnect VPN и Cisco Secure Client.

Информация об уявимостях была отправлена производителям VPN в апреле и мае. Исправленные версии уже выпущены такими сервисами, как Mozilla VPN, Surfshark, Malwarebytes, Windscribe и Cloudflare WARP. Из подверженных проблеме VPN упоминаются Mullvad VPN, Clario VPN, WireGuard для Windows, Nord Security VPN, Avira Phantom VPN, Ivanti VPN. Инструкция по проведению экспериментальных атак для проверки своих систем на подверженность уязвимостям опубликована на GitHub.



  1. Главная ссылка к новости (https://sec.cloudapps.cisco.co...)
  2. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  3. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в реализациях LZO/LZ4, затрагивающая ядро Linux, FFmpeg, OpenVPN и другие проекты
  5. OpenNews: В SoftEther VPN найдено 11 уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимость, позволяющая вклиниваться в TCP-соединения, осуществляемые через VPN-туннели
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59586-vpn
Ключевые слова: vpn, attack, tunnelcrack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Страдивариус (?), 11:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чё? Уязвимость называется: don't trust host by its IP. Известна с глубоких 90-х.

    Я ещё пачку уязвимостей придумал, если вы подключаетесь к недоверенному провайдеру VPN. Впрочем все они так же основаны на том, что IP - это не то, что надо.

     
     
  • 2.18, Аноним (-), 12:35, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грубо говоря, если атакующий может прописывать вашему хосту роуты как хочет - вы уже основательно нарываетесь. И впн в этом случае мало поможет - можно придумать более 9000 способов обмануть его маршрутизацией. Туда же и DNS-leak баянный.


    ...а вон тот тунель прописаный by-IP и с мануальным прописыванием роутов это явно не проберет :)

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что есть HTTPS, который, как мы знаем по заветам экспертов опеннет - не нужон.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да тут вопрос вообще принципиальный - Что такое недоверенный провайдер?
     

  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 11:16, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гасится простейшими скриптами на атакуемом хосте.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    осталось лишь установить эти простейшие скрипты на миллиарды устройств
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы таике простейшие скрипты в iOS и Андроид без рута.
     
  • 2.25, Аноним (23), 13:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атакуемый хост уже знает что атакуем?
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:16, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь при достаточном контроле сети (ISP) никак не проверишь, ты подключаешься, или посредник притворяется тобой.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:27, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня для тебя есть новости
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 11:35, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чём и речь, что с твоей стороны и с удалённой стороны всё будет абсолютно обычным, а как оно на самом деле тебе не видно.
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 13:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mitm это называется
    полно провайдеров в деревнях, кторые подрубаю клиентов
    по статическому ip без всякой авторизации
     

  • 1.4, Аноним (10), 11:19, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > атакующий, контролирующий локальную сеть и DNS-сервер

    Защититься просто: не используем DNS-сервер, "любезно предоставленный" провайдером. Только DNSCrypt, только хардкор.

     
     
  • 2.7, Аноним (3), 11:25, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Провайдерский так-то пореже отваливается. Ну и ничто не мешает проксировать твой dnscrypt, а так днс серверу митм устроили одним из первых шагов.
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 11:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проксируй на здоровье. DNSCrypt - про неизменяемость ответов-запросов и их нечитаемость митмом
     
     
  • 4.13, Аноним (3), 11:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это смотря какой митм. А самое интересное, что все публичные сервера dnscrypt подконтрольны определённым группам. Ну и когда я проверял защиту от вмешательства в трафик, только примерно 1% серверов работал, как надо.
     
     
  • 5.14, Аноним (10), 12:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете всё кому-то подконтрольно. Вопрос лишь в том, кому ты доверяешь больше: 1) мутному DNS-серверу, пришедшему из wifi-сети, 2) провайдерскому DNS от тащмайора, 3) или сверхпопулярным 1.1.1.1/8.8.8.8/whatever, в которых ты растворяешься среди миллиардов таких же юзеров, а владельцы на другом конце земного шара срть на тебя хотели.
     
     
  • 6.16, Аноним (16), 12:29, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так срать хотели, что "селе в убыток" сервер держат. Помнится shodan стал NTP-сервером из общепринятого пула затем, чтобы получать уведомления о появлении устройств в сети и сканировать их когза они появляются.
     
     
  • 7.27, Аноним (23), 13:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какова вероятность попасть на этот убыточный днс-сервер?
    ааа.. точно! они держат тучу убыточных сервров, как и tor node,
    чтобы поймать того васяна
     
  • 3.19, Аноним (-), 12:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Провайдерский так-то пореже отваливается. Ну и ничто не мешает проксировать
    > твой dnscrypt, а так днс серверу митм устроили одним из первых шагов.

    Зато гадости делает почаще. Особенно провайдерский. Особенно в Эрафии, где половина блоков росглавжандарма на этом держится.

     
     
  • 4.28, Аноним (23), 13:13, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    этого везде хватает по миру.. зри в корень!
    Страшно не то что контролируют, а то что продают инфу всем кому не попадя
    а может и под заказ
     

  • 1.5, Аноним (16), 11:21, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >атакующий, контролирующий локальную сеть и DNS-сервер

    DNS же пускается через VPN-туннель. Неактуально.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:44, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже на этапе лукапа адреса VPN сервера, да?
    меджик.гиф
     
     
  • 3.15, Аноним (16), 12:26, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этапе lookup-а IP-адреса VPN-сервера вариант атаки 1 не работает.
     
     
  • 4.22, Аноним (11), 12:59, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для атаки 1 и не написано, что нужен DNS сервер. Мы, теоритически, можем заранее знать атакуемую подсеть
     
  • 2.29, Аноним (23), 13:18, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    похоже если атакущий контролирует сеть и днс-сервер
    не атакующий, а предатель из своих ))
     

  • 1.6, Аноним (16), 11:24, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Атака сводится к тому, что подконтрольный атакующему шлюз выдаёт жертве IP-адрес из подсети, в которой находится целевой хост, трафик к которому необходимо перехватить.

    WireGuard следует записанным в конфиге подсетям буквально. Для него эта атака неприменима.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Из подверженных проблеме VPN упоминаются ... WireGuard для Windows

    Виндовый, видимо, не следует.

     

  • 1.17, ryoken (ok), 12:33, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>незашифрвоанного пользовательского

    Поправьте плз.

     
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