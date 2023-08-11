Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN

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|1.1, Страдивариус (?), 11:15, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чё? Уязвимость называется: don't trust host by its IP. Известна с глубоких 90-х.
Я ещё пачку уязвимостей придумал, если вы подключаетесь к недоверенному провайдеру VPN. Впрочем все они так же основаны на том, что IP - это не то, что надо.
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|2.18, Аноним (-), 12:35, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Грубо говоря, если атакующий может прописывать вашему хосту роуты как хочет - вы уже основательно нарываетесь. И впн в этом случае мало поможет - можно придумать более 9000 способов обмануть его маршрутизацией. Туда же и DNS-leak баянный.
...а вон тот тунель прописаный by-IP и с мануальным прописыванием роутов это явно не проберет :)
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|3.20, Аноним (20), 12:48, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, что есть HTTPS, который, как мы знаем по заветам экспертов опеннет - не нужон.
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|2.23, Аноним (23), 13:02, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут вопрос вообще принципиальный - Что такое недоверенный провайдер?
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|2.10, Аноним (10), 11:40, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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осталось лишь установить эти простейшие скрипты на миллиарды устройств
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|1.3, Аноним (3), 11:16, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ведь при достаточном контроле сети (ISP) никак не проверишь, ты подключаешься, или посредник притворяется тобой.
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|3.9, Аноним (3), 11:35, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О чём и речь, что с твоей стороны и с удалённой стороны всё будет абсолютно обычным, а как оно на самом деле тебе не видно.
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|4.26, Аноним (23), 13:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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mitm это называется
полно провайдеров в деревнях, кторые подрубаю клиентов
по статическому ip без всякой авторизации
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|1.4, Аноним (10), 11:19, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> атакующий, контролирующий локальную сеть и DNS-сервер
Защититься просто: не используем DNS-сервер, "любезно предоставленный" провайдером. Только DNSCrypt, только хардкор.
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|2.7, Аноним (3), 11:25, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Провайдерский так-то пореже отваливается. Ну и ничто не мешает проксировать твой dnscrypt, а так днс серверу митм устроили одним из первых шагов.
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|3.12, Аноним (10), 11:50, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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проксируй на здоровье. DNSCrypt - про неизменяемость ответов-запросов и их нечитаемость митмом
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|4.13, Аноним (3), 11:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это смотря какой митм. А самое интересное, что все публичные сервера dnscrypt подконтрольны определённым группам. Ну и когда я проверял защиту от вмешательства в трафик, только примерно 1% серверов работал, как надо.
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|5.14, Аноним (10), 12:05, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернете всё кому-то подконтрольно. Вопрос лишь в том, кому ты доверяешь больше: 1) мутному DNS-серверу, пришедшему из wifi-сети, 2) провайдерскому DNS от тащмайора, 3) или сверхпопулярным 1.1.1.1/8.8.8.8/whatever, в которых ты растворяешься среди миллиардов таких же юзеров, а владельцы на другом конце земного шара срть на тебя хотели.
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|6.16, Аноним (16), 12:29, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так срать хотели, что "селе в убыток" сервер держат. Помнится shodan стал NTP-сервером из общепринятого пула затем, чтобы получать уведомления о появлении устройств в сети и сканировать их когза они появляются.
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|7.27, Аноним (23), 13:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какова вероятность попасть на этот убыточный днс-сервер?
ааа.. точно! они держат тучу убыточных сервров, как и tor node,
чтобы поймать того васяна
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|3.19, Аноним (-), 12:37, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Провайдерский так-то пореже отваливается. Ну и ничто не мешает проксировать
> твой dnscrypt, а так днс серверу митм устроили одним из первых шагов.
Зато гадости делает почаще. Особенно провайдерский. Особенно в Эрафии, где половина блоков росглавжандарма на этом держится.
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|4.28, Аноним (23), 13:13, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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этого везде хватает по миру.. зри в корень!
Страшно не то что контролируют, а то что продают инфу всем кому не попадя
а может и под заказ
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|1.5, Аноним (16), 11:21, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>атакующий, контролирующий локальную сеть и DNS-сервер
DNS же пускается через VPN-туннель. Неактуально.
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|3.15, Аноним (16), 12:26, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этапе lookup-а IP-адреса VPN-сервера вариант атаки 1 не работает.
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|4.22, Аноним (11), 12:59, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А для атаки 1 и не написано, что нужен DNS сервер. Мы, теоритически, можем заранее знать атакуемую подсеть
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|2.29, Аноним (23), 13:18, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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похоже если атакущий контролирует сеть и днс-сервер
не атакующий, а предатель из своих ))
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|1.6, Аноним (16), 11:24, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Атака сводится к тому, что подконтрольный атакующему шлюз выдаёт жертве IP-адрес из подсети, в которой находится целевой хост, трафик к которому необходимо перехватить.
WireGuard следует записанным в конфиге подсетям буквально. Для него эта атака неприменима.
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|2.24, Аноним (24), 13:03, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Из подверженных проблеме VPN упоминаются ... WireGuard для Windows
Виндовый, видимо, не следует.
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