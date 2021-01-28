The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новый вариант атаки NAT slipstreaming, позволяющей отправить запросы на внутренний IP

28.01.2021 21:55

Опубликован новый вариант атаки NAT slipstreaming, позволяющей установить сетевое соединение от сервера атакующего к любому UDP или TCP порту на системе пользователя, открывшего подготовленную атакующим web-страницу в браузере. Атака даёт возможность атакующему отправить любые данные на любой порт пользователя, невзирая на применение на системе жертвы внутреннего диапазона адресов (192.168.x.x, 10.x.x.x), выход в сеть с которого напрямую закрыт и возможен только через транслятор адресов.

Принцип работы нового варианта атаки NAT slipstreaming (CVE-2021-23961, CVE-2020-16043) идентичен изначальному методу, отличия сводятся к использованию иных протоколов, которые для организации проброса через транслятор адресов или межсетевой экран обрабатываются механизмом отслеживания соединений ALG (Application Level Gateways). В первом варианте атаки для обмана ALG применялись манипуляции с протоколом SIP, в котором используется несколько сетевых портов (один для данных, а другой для управления). Второй вариант позволяет совершить подобные манипуляции с VoIP-протоколом H.323, в котором применяется TCP-порт 1720.

Кроме того, во втором варианте предложена техника обхода чёрного списка портов, недопустимых для использования с протоколом TURN (Traversal Using Relays around NAT), который применяется в WebRTC для взаимодействия двух хостов за разными NAT. TURN-соединения в WebRTC могут быть устанавлены браузерами не только для UDP, но и поверх TCP, и адресованы любому сетевому TCP-порту. Указанная особенность позволяет применить атаку NAT slipstreaming не только к H.323, но и к любым другим комбинированным протоколам, таким как FTP и IRC, которые входят в список портов, обращение по HTTP к которым не допускается, но не включены в список запрещённых портов для TURN. Метод также позволяет обойти добавленную в браузеры защиту от первого варианта атаки NAT slipstreaming, основанную на запрещение HTTP-запросов к порту 5060 (SIP).

Проблема уже устранена в недавних выпусках Firefox 85, Chrome 87.0.4280.141, Edge 87.0.664.75 и Safari 14.0.3. Помимо связанных с протоколом H.323 сетевых портов в браузерах также заблокирована отправка HTTP, HTTPS и FTP-запросов на TCP-порты 69, 137, 161 и 6566. В ядре Linux функциональность conntrack-модуля ALG в netfilter отключена по умолчанию начиная с выпуска 4.14, т.е. по умолчанию трансляторы адресов на базе свежих ядер Linux проблеме не подвержены.

Например, OpenWRT проблеме не подвержен даже при установке пакетов с модулями ALG. При этом уязвимость проявляется в дистрибутиве VyOS, в котором применяется ядро Linux 4.14, но явно включён флаг nf_conntrack_helper, активирующий ALG для FTP и H.323. Проблема касается и многих потребительских маршрутизаторов, поставляемых со старыми ядрами Linux или меняющих настройки ALG. Возможность совершения атаки также подтверждена для устанавливаемых на предприятиях межсетевых экранов и трансляторов адресов на базе оборудования Fortinet (FG64, 60E), Cisco (csr1000, ASA) и HPE (vsr1000).

Напомним, что для проведения атаки NAT slipstreaming достаточно, чтобы жертва запустила подготовленный атакующим JavaScript-код, например, открыв страницу на сайте злоумышленника или просмотрев вредоносную рекламную вставку на легитимном сайте. Атака состоит из трёх этапов:

  • На первом этапе атакующий получает сведения о внутреннем адресе пользователя, который может быть определён при помощи WebRTC или, если WebRTC отключен, через перебор адресов с измерением времени отклика при запросе скрытого изображения (для существующих хостов попытка запроса картинки выполняется быстрее, чем для несуществующих за счёт таймаута перед возвращением ответа TCP RST).
  • На втором этапе определяются параметры фрагментации пакетов, для чего выполняемый в браузере жертвы JavaScript-код генерирует большой (не вмещающийся в один пакет) запрос HTTP POST на сервер атакующего, используя нестандартный номер сетевого порта для инициирования настройки параметров сегментирования TCP и размера MTU в TCP-стеке жертвы. В ответ сервер атакующего возвращает TCP-пакет с опцией MSS (Maximum Segment Size), определяющей максимальный размер принимаемого пакета. В случае UDP манипуляция похожа, но основана на отправке крупного запроса WebRTC TURN для вызова фрагментации на уровне IP.
  • На третьем этапе JavaScript-код генерирует и отправляет на TCP-порт 1720 (H.323) сервера атакующего специально подобранный HTTP-запрос (или TURN для UDP), который после фрагментации разделится на два пакета - первый включает HTTP-заголовки и часть данных, а второй образует корректный H.323-пакет, в котором указан внутренний IP жертвы. Суть в том, что, зная параметры фрагментации, можно отправить большой HTTP-запрос, хвост которого придётся на второй пакет. Попадающий во второй пакет хвост можно подобрать так, что он будет полностью соответствуют другому протоколу, для которого поддерживается обход NAT. В случае с H.323 можно симулировать пакет с командами перенаправления звонка, получив который система отслеживания соединений в сетевом стеке включит проброс пакетов для любого выбранного атакующим порта, считая, что данный порт используется для обработки звонка.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armis.com/resource...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие подменить содержимое в кэше DNS
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache открывает двери к внутренним ресурсам на другой стороне обратного прокси
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая совершить MITM-атаку через манипуляцию с HTTP-заголовком Proxy
  5. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  6. OpenNews: Атака Cable Haunt, позволяющая получить контроль над кабельными модемами
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54480-nat
Ключевые слова: nat, attack, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Онаним (?), 22:51, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    И вот это вот овнище только что приняли в качестве стандарта.
    Малацы.
     
     
  • 2.8, АнДанте (?), 23:02, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Верно, в проклЯтое время живем...
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:45, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обход нат в webrtc используется для прямой передачи данных между компьютерами за nat. Для защиты используйте фаервол
     
     
  • 3.12, Онаним (?), 23:51, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один фиг, это счастье как раз рассчитывает на stateful filtering. Часть роутеров благополучно пробьют дырку и без всяких натов.
     
  • 2.14, Аноним (-), 01:17, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вот это вот овнище только что приняли в качестве стандарта.

    Уже давно обязали его жрать и не отвлекаться. Почему нет хвалебных коментов ? Ох недоработка гулга..

     

  • 1.6, Annoynymous (ok), 22:52, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    smart doormat — это прекрасно!
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:58, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вы просто галочку поставьте и не парьтесь.
     
  • 1.9, Аноним (10), 23:42, 28/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Nat не для защиты. Обход НАТ это не баг, а фича
     
     
  • 2.11, Онаним (?), 23:50, 28/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От наличия или отсутствия NAT тут ничего не меняется.
    Проблема в обходе stateful filtering. NAT тут только часть целого.
    Вообще тут ещё к кодописцам ALG в роутерах есть вопросы: какого фига пакеты с флагом фрагмента скармливаются ALG без предварительной дефрагментации.
     

  • 1.13, онанимус (?), 00:19, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > smart doormat
    > internet connected oven

    то чувство, когда саркастичная ирония и не ирония вовсе, а киберпанк, который мы заслужили.

     
  • 1.15, Аноньимъ (ok), 01:21, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через какую же попу все описанные технологии работают. Это просто жуть.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру