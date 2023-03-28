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Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi

28.03.2023 16:04

Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef), автор атаки KRACK на беспроводные сети и 12 уязвимостей в стандартах IEEE 802.11, раскрыл сведения о новой уязвимости (CVE-2022-47522) в технологии буферизации пакетов Wi-Fi, затрагивающей различные устройства (Cisco, Ubiquiti) и операционные системы (Linux, FreeBSD, iOS, Android). Дополнительно открыт доступ к инструментарию MacStealer для совершения атаки. Уязвимость позволяет обойти шифрование в беспроводной сети и может быть использована для перехвата трафика изолированных клиентов.

Уязвимость затрагивает механизм формирования очередей для буферизации кадров перед отправкой получателям, а также недоработки в управлении контекстом защиты для помещённых в очередь кадров. В качестве причины появления уязвимости называется отсутствие в стандарте 802.11 явных предписаний по управлению контекстом защиты для буферизированных кадров и отсутствие защиты для флага power-save в заголовке кадра, при помощи которого атакующий может манипулировать помещением кадров в очередь.

Через манипуляцию кадрами для получателей, находящихся в спящем режиме (выставление флага power-save в заголовке), атакующий может добиться их буферизации и изменения контекста защиты, что приведёт к отправке кадров из очереди без применения шифрования или с шифрованием нулевым ключом. Отдельно предложена техника перенаправления находящихся в очереди кадров из точки доступа на подконтрольное атакующему устройство.

Возможность перенаправления кадров из очереди вызвана тем, что в беспроводном стеке аутентификация клиента и маршрутизация пакетов отделены друг от друга (при маршрутизации используются только MAC-адреса). Для перенаправления кадров на устройство атакующего используется трюк, связанный с периодическим отключением жертвы после отправки им запроса, и подключением устройства атакующего с MAC-адресом жертвы (пакеты, которые были адресованы жертве и застряли в очереди будут отправлены на устройство атакующего).

Атака может быть применена для перехвата трафика других пользователей в обход изоляции клиентов на уровне MAC, даже если клиентам запрещено взаимодействовать друг с другом. Для успешного совершения атаки злоумышленник должен иметь доступ к сети Wi-Fi, что на практике ограничивает уязвимость использованием для обхода изоляции клиентов на точке доступа (режим "AP isolation") или обхода режима динамического инспектирования ARP (DAI, Dynamic ARP Inspection).

Например, уязвимость может применяться для атаки на пользователей корпоративных сетей, в которых пользователи отделены друг от друга или в которых используются протоколы WPA2 и WPA3 в режиме изоляции клиентов (выставляются отдельные SSID для гостевых систем или задаются разные пароли (Multi-PSK)), а также для атаки на публичные точки доступа, защищённые при помощи технологии Passpoint (Hotspot 2.0) или использующие WPA3 SAE-PK. При этом атака не может применяться для устройств, разделённых при помощи VLAN (не получится атаковать устройство в другом VLAN).

  1. Главная ссылка к новости (https://sec.cloudapps.cisco.co...)
  2. OpenNews: Уязвимости в беспроводном стеке ядра Linux, допускающие удалённое выполнение кода
  3. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: Техника восстановления ключей шифрования через анализ шумов в сигнале от беспроводных чипов
  5. OpenNews: Уязвимость MouseJack позволяет получить контроль над системами, использующими беспроводные мыши
  6. OpenNews: FragAttacks - серия уязвимостей в стандартах и реализациях Wi-Fi
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58881-wifi
Ключевые слова: wifi, attack, macstealer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 16:53, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef), автор атаки KRACK на беспроводные
    > сети и 12 уязвимостей в стандартах IEEE 802.11

    автор двенадцати уязвимостей!
    мало кто может добавить даже одну уязвимость в такие важные стандарты.
    поэтому чел однозначно крут.
    браво.

     
     
  • 2.15, pavlinux (ok), 17:21, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поэтому чел однозначно крут. браво.

    У корпорастов только мухи cpут бесплатно.
    Такие взломы и тем более их публикация могут спонсироваться теми,
    кому нужно что-то продать. Новые приборы, ср-ва защиты,
    Наконец продвинуть новый протокол 802.11 (с новыми дырами) как стандарт
    и сразу же анонсы новых чипов с его поддержкой.

    За такие дыры, на аукионах в даркнете, дают по 5 лямов зеленью, а то и больше.
    Поэтому, Мэти Ванхоф - однозначно, дол6оящер на зарплате.

    Не, ну как варик. 13 дыр в опенсоурс, 26 - в даркнет. Тогда да, крут )))

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 17:22, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У некорпорастов, надо понимать, срут бесплатно все?
     
     
  • 4.17, pavlinux (ok), 17:24, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У некорпорастов, надо понимать, срут бесплатно все?

    Гладиолус :)

     
     
  • 5.20, Аноним (16), 17:26, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну понятно, что это делается с целью что-то запродать. И это нормальная практика.
     
  • 3.22, Аноним (22), 17:28, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Напоминает советские газеты про "их нравы".

    На самом деле, человек давно заработал себе репутацию, и я уверен, что один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата. Тут никакие спонсоры не нужны.

    А вообще, какая разница, какая у него мотивация? Это никак не отменяет его профессиональный уровень.

     
     
  • 4.23, pavlinux (ok), 17:32, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это никак не отменяет его профессиональный уровень.

    Ничоси, одно дело самому ломать, другое когда товарищ майор скажет где дыра и как её оформить.


    > один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата.

    cцк бл... унылые какахи... как вы зае6ли съезжать с темы.
    У вас ваще свое мнение бывает? Кроме тех, что в новости или в коментариях.

     
     
  • 5.31, Аноним (16), 18:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты какую-то ересь несёшь. Майор скажет, мухи срут... Чего несёт, про что? Мухи тебе спать мешают?
     
  • 5.32, Аноним (-), 18:13, 28/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.49, Аноним (49), 19:52, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Предлагаю дать этому челу погремуху - какаха.
     
  • 3.56, Аноним (56), 20:52, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависть — плохое чувство. Борись с ней.
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:57, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это специально доверенный человек, которому доверяют это уязвимости публиковать когда они уже не нужны.
     

  • 1.4, iPony129412 (?), 16:58, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что в итоге надо выкидывать в пользу чего?
     
     
  • 2.5, helloworld (?), 17:04, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкидывать операционные системы (Linux, FreeBSD, iOS, Android), написано же.
     
     
  • 3.12, abi (?), 17:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё можно на оффтопик перейти
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 17:11, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Haiku намного круче ваших линуксов.
     
     
  • 5.18, Аноним (16), 17:25, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там весь софт линуксовый, Уася. Драйвера из линукса пока не сперли, поэтому там их нет.
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:04, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все выкидывать и оставлять провода с оптикой
     
  • 2.7, VoiD (?), 17:06, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно всегда обновляться. Желательно на версию, которую ещё в апстрим не запушили. Тогда тебе точно какиры не угроза.
     
     
  • 3.14, Аноньимъ (ok), 17:16, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда ты сам себе злой хакир.
     
  • 2.8, Аноним (13), 17:08, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В пользу dial-up модема.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:08, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выкидывать надо в окно в пользу большего общения с семьёй.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 17:26, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ее нет?
     
     
  • 4.24, Аноним (9), 17:37, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты тот самый, который нашёл себя в капусте?
     
  • 4.26, Аноним (26), 17:39, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда аннанируй молча.
     
  • 3.42, Аноним (42), 19:36, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > семьёй

    Семья в 21 веке? Ты серьезно? Или ты из тех кто обеспечивает свою шкуру ради того чтобы получать редкий дозированный секс, лол.

     
     
  • 4.45, Аноним (49), 19:42, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А тебе семья нужна ради дозированного секса? Сочувствую.
     
  • 3.46, Аноним (46), 19:46, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка семьи - всегда хорошо. https://www.microsoft.com/en-us/diversity/inside-microsoft/default.aspx
     
  • 2.11, Аноним (3), 17:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что в итоге надо выкидывать в пользу чего?

    надо чтобы то, что поставлено в очередь, продолжало шифроваться также, как до постановки в очередь шифровалось то, что уже отправлено.

    поэтому надо выкинуть всё старое и купить всё новое.
    потому что обновления.
    или не покупать.
    потому что тогда передавать будет нечего и никто не украдёт никаких данных.

     

  • 1.10, Аноним (10), 17:08, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нет человека - нет новых уязвимостей
     
     
  • 2.33, Адмирал Майкл Роджерс (?), 18:16, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы недооцениваете кадровые ресурсы агентств Правительства США. Потеря автора двенадцати уязвимостей, безусловно, создаст определённые трудности в работе на некоторых направлениях, но, в целом, едва ли станет критической потерей.
     
     
  • 3.37, Аноним (36), 18:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь ещё какие-то 10 лет назад на одном государственном предприятии в РФ. Было строго настрого запрещено использовать вайфай, везде тянули провода и оказывается это всё было не просто так.  
     
     
  • 4.39, iPony129412 (?), 19:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это тоже самое.
    Находясь в сети — можно слушать.
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:42, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, если очень нужно, чисто гипотетически можно приплатить крысе-инсайдеру, чтобы прокинул крокодильчики на витую пару с каким-нибудь пассивным накопителем дампов трафика и периодически скидывал инфу.
     
  • 4.48, Аноним (49), 19:50, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно не просто так. Вайфай появился сильно позже нормативов.
     

  • 1.21, АнонимСт (?), 17:28, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, т.е. теперь не стоит уповать на разграничение сетей внутри одного маршрутизатора и нужно теперь отсечь любых подозрительных гостей от подключения к устройству?
     
     
  • 2.29, YetAnotherOnanym (ok), 18:07, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу. Пеленговать и автоматически наводить турель с пулемётом.
     
  • 2.35, EuPhobos (ok), 18:32, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь отсечь любых подозрительных гостей

    а раньше они банкет устраивали?

     
  • 2.38, Владимир (??), 19:09, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VPN поверх Wi-Fi и никаких гвоздей
     

  • 1.25, Онан сын Иуды (?), 17:38, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только экранированная витая пара, только хардкор, как у дидов.
     
     
  • 2.53, eugener (ok), 20:15, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у дидов коаксиалка, а не эта ваша новомодняя витая пара
     
     
  • 3.55, Иван (??), 20:24, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём толстый коаксиал. :)
     

  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 18:02, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Ляг, поспи, а я пока твои сообщения почитаю".
    С ума все посходили с этим энергосбережением. С каждого чиха и пука впадать в спячку - ну, получите, чо.
     
     
  • 2.40, А (??), 19:22, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тема-то нормальная. Но бездумность всей этой беспроводной кухни феноменальна.
     
  • 2.47, Аноним (44), 19:49, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока у мобилок не будет каких-то революционных аккумуляторов, держащих зарядку неделям при активном потреблении wifi и мобильного интернета, тема с энергосбережением очень даже. Другое дело, что судя по всему, эти стандарты они тоже клепают по "эджайлу" (типа в след ревизии поправим, че обнаружится) без ревизий длиной в несколько лет безопасниками со всего мира.
     
     
  • 3.59, Аноним (36), 21:03, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь продолжать сидеть на своей Нокии и серфить страницы через wap.
     

  • 1.41, Аноним (42), 19:35, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ерунда это всё. Сейчас весь "чувствительный" трафик шифруется https.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 19:58, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ерунда это всё. Сейчас весь "чувствительный" трафик шифруется https.

    Это тот, что в Web. Но можете ли Вы тоже самое сказать про документы отправленные на принтер по локалке?

     
     
  • 3.57, Аноним (49), 20:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твои рефераты никому не нужны. А качественные корпоративные принтеры - да, с шифрованием. На это даже нормативка есть, сурприз да?
     
     
  • 4.58, Аноним (36), 21:02, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и сиди в своей нормативной шапочке из фольге как в домике.  
     
  • 4.60, Аноним (42), 21:17, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А качественные корпоративные принтеры - да, с шифрованием. На это даже нормативка есть, сурприз да?

    Это нонсенс. Я как эникей 15+ в профессии на выезде по бюджетным организациям по всей стране ни разу таких не встречал, а вот то что там могут печататься весьма конфиденциальные документы вполне допускаю учитывая специфику тех организаций

     
     
  • 5.61, Аноним (42), 21:20, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П.с. у некоторых из этих организаций даже пароля на корпоративном wi-fi нет. Но это РФ, хз как там в цивилизованных странах..
     

  • 1.43, Аноним (42), 19:38, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Политикам мирового уровня и нефтяным магнатам с опеннет пора напрячь батоны и молиться на новые обновления! Даёшь больше обновлений ради обновлений!!!
     
  • 1.50, Аноним (51), 19:54, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спецслужбы США ведь уже говорили, нужно переделывать сети под IPv6 и Zero Trust.
     
     
  • 2.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 20:15, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Про раст забыли
     

  • 1.54, PnD (??), 20:16, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понял, атака спуфит mac-адрес и дальше выбрасывает легитимного клиента.
    Что как-бы должно того немного напрячь, да?

    В общем, довольно специфичный инструмент. Для каких-то разовых акций.

     

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