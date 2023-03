Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi

2.15 , pavlinux ( ok ), 17:21, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поэтому чел однозначно крут. браво. У корпорастов только мухи cpут бесплатно.

Такие взломы и тем более их публикация могут спонсироваться теми,

кому нужно что-то продать. Новые приборы, ср-ва защиты,

Наконец продвинуть новый протокол 802.11 (с новыми дырами) как стандарт

и сразу же анонсы новых чипов с его поддержкой. За такие дыры, на аукионах в даркнете, дают по 5 лямов зеленью, а то и больше.

Поэтому, Мэти Ванхоф - однозначно, дол6оящер на зарплате. Не, ну как варик. 13 дыр в опенсоурс, 26 - в даркнет. Тогда да, крут )))

3.16 , Аноним ( 16 ), 17:22, 28/03/2023
У некорпорастов, надо понимать, срут бесплатно все?

4.17 , pavlinux ( ok ), 17:24, 28/03/2023
> У некорпорастов, надо понимать, срут бесплатно все? Гладиолус :)

5.20 , Аноним ( 16 ), 17:26, 28/03/2023
Ну понятно, что это делается с целью что-то запродать. И это нормальная практика.

3.22 , Аноним ( 22 ), 17:28, 28/03/2023
Напоминает советские газеты про "их нравы". На самом деле, человек давно заработал себе репутацию, и я уверен, что один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата. Тут никакие спонсоры не нужны. А вообще, какая разница, какая у него мотивация? Это никак не отменяет его профессиональный уровень.

4.23 , pavlinux ( ok ), 17:32, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Это никак не отменяет его профессиональный уровень. Ничоси, одно дело самому ломать, другое когда товарищ майор скажет где дыра и как её оформить.

> один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата. cцк бл... унылые какахи... как вы зае6ли съезжать с темы.

У вас ваще свое мнение бывает? Кроме тех, что в новости или в коментариях.

5.31 , Аноним ( 16 ), 18:10, 28/03/2023
Да ты какую-то ересь несёшь. Майор скажет, мухи срут... Чего несёт, про что? Мухи тебе спать мешают?

5.32 , Аноним ( - ), 18:13, 28/03/2023 Скрыто модератором
5.49 , Аноним ( 49 ), 19:52, 28/03/2023
Предлагаю дать этому челу погремуху - какаха.

3.56 , Аноним ( 56 ), 20:52, 28/03/2023
Зависть — плохое чувство. Борись с ней.

2.36 , Аноним ( 36 ), 18:57, 28/03/2023
Это специально доверенный человек, которому доверяют это уязвимости публиковать когда они уже не нужны.