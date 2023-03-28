Атака MacStealer, позволяющая перехватывать трафик в Wi-Fi

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|1.3, Аноним (3), 16:53, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef), автор атаки KRACK на беспроводные
> сети и 12 уязвимостей в стандартах IEEE 802.11
автор двенадцати уязвимостей!
мало кто может добавить даже одну уязвимость в такие важные стандарты.
поэтому чел однозначно крут.
браво.
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|2.15, pavlinux (ok), 17:21, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поэтому чел однозначно крут. браво.
У корпорастов только мухи cpут бесплатно.
Такие взломы и тем более их публикация могут спонсироваться теми,
кому нужно что-то продать. Новые приборы, ср-ва защиты,
Наконец продвинуть новый протокол 802.11 (с новыми дырами) как стандарт
и сразу же анонсы новых чипов с его поддержкой.
За такие дыры, на аукионах в даркнете, дают по 5 лямов зеленью, а то и больше.
Поэтому, Мэти Ванхоф - однозначно, дол6оящер на зарплате.
Не, ну как варик. 13 дыр в опенсоурс, 26 - в даркнет. Тогда да, крут )))
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|5.20, Аноним (16), 17:26, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну понятно, что это делается с целью что-то запродать. И это нормальная практика.
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|3.22, Аноним (22), 17:28, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напоминает советские газеты про "их нравы".
На самом деле, человек давно заработал себе репутацию, и я уверен, что один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата. Тут никакие спонсоры не нужны.
А вообще, какая разница, какая у него мотивация? Это никак не отменяет его профессиональный уровень.
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|4.23, pavlinux (ok), 17:32, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это никак не отменяет его профессиональный уровень.
Ничоси, одно дело самому ломать, другое когда товарищ майор скажет где дыра и как её оформить.
> один час его консультаций стоит больше, чем твоя месячная зарплата.
cцк бл... унылые какахи... как вы зае6ли съезжать с темы.
У вас ваще свое мнение бывает? Кроме тех, что в новости или в коментариях.
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|5.31, Аноним (16), 18:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты какую-то ересь несёшь. Майор скажет, мухи срут... Чего несёт, про что? Мухи тебе спать мешают?
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|2.36, Аноним (36), 18:57, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это специально доверенный человек, которому доверяют это уязвимости публиковать когда они уже не нужны.
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|2.5, helloworld (?), 17:04, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выкидывать операционные системы (Linux, FreeBSD, iOS, Android), написано же.
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|5.18, Аноним (16), 17:25, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там весь софт линуксовый, Уася. Драйвера из линукса пока не сперли, поэтому там их нет.
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|2.7, VoiD (?), 17:06, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужно всегда обновляться. Желательно на версию, которую ещё в апстрим не запушили. Тогда тебе точно какиры не угроза.
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|2.9, Аноним (9), 17:08, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выкидывать надо в окно в пользу большего общения с семьёй.
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|3.42, Аноним (42), 19:36, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> семьёй
Семья в 21 веке? Ты серьезно? Или ты из тех кто обеспечивает свою шкуру ради того чтобы получать редкий дозированный секс, лол.
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|2.11, Аноним (3), 17:10, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что в итоге надо выкидывать в пользу чего?
надо чтобы то, что поставлено в очередь, продолжало шифроваться также, как до постановки в очередь шифровалось то, что уже отправлено.
поэтому надо выкинуть всё старое и купить всё новое.
потому что обновления.
или не покупать.
потому что тогда передавать будет нечего и никто не украдёт никаких данных.
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|2.33, Адмирал Майкл Роджерс (?), 18:16, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы недооцениваете кадровые ресурсы агентств Правительства США. Потеря автора двенадцати уязвимостей, безусловно, создаст определённые трудности в работе на некоторых направлениях, но, в целом, едва ли станет критической потерей.
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|3.37, Аноним (36), 18:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ведь ещё какие-то 10 лет назад на одном государственном предприятии в РФ. Было строго настрого запрещено использовать вайфай, везде тянули провода и оказывается это всё было не просто так.
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|4.44, Аноним (44), 19:42, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, если очень нужно, чисто гипотетически можно приплатить крысе-инсайдеру, чтобы прокинул крокодильчики на витую пару с каким-нибудь пассивным накопителем дампов трафика и периодически скидывал инфу.
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|4.48, Аноним (49), 19:50, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно не просто так. Вайфай появился сильно позже нормативов.
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|1.21, АнонимСт (?), 17:28, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, т.е. теперь не стоит уповать на разграничение сетей внутри одного маршрутизатора и нужно теперь отсечь любых подозрительных гостей от подключения к устройству?
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|2.35, EuPhobos (ok), 18:32, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> теперь отсечь любых подозрительных гостей
а раньше они банкет устраивали?
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|1.28, YetAnotherOnanym (ok), 18:02, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Ляг, поспи, а я пока твои сообщения почитаю".
С ума все посходили с этим энергосбережением. С каждого чиха и пука впадать в спячку - ну, получите, чо.
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|2.40, А (??), 19:22, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тема-то нормальная. Но бездумность всей этой беспроводной кухни феноменальна.
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|2.47, Аноним (44), 19:49, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока у мобилок не будет каких-то революционных аккумуляторов, держащих зарядку неделям при активном потреблении wifi и мобильного интернета, тема с энергосбережением очень даже. Другое дело, что судя по всему, эти стандарты они тоже клепают по "эджайлу" (типа в след ревизии поправим, че обнаружится) без ревизий длиной в несколько лет безопасниками со всего мира.
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|3.59, Аноним (36), 21:03, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь продолжать сидеть на своей Нокии и серфить страницы через wap.
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|2.51, Аноним (51), 19:58, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ерунда это всё. Сейчас весь "чувствительный" трафик шифруется https.
Это тот, что в Web. Но можете ли Вы тоже самое сказать про документы отправленные на принтер по локалке?
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|3.57, Аноним (49), 20:59, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твои рефераты никому не нужны. А качественные корпоративные принтеры - да, с шифрованием. На это даже нормативка есть, сурприз да?
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|4.60, Аноним (42), 21:17, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А качественные корпоративные принтеры - да, с шифрованием. На это даже нормативка есть, сурприз да?
Это нонсенс. Я как эникей 15+ в профессии на выезде по бюджетным организациям по всей стране ни разу таких не встречал, а вот то что там могут печататься весьма конфиденциальные документы вполне допускаю учитывая специфику тех организаций
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|5.61, Аноним (42), 21:20, 28/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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П.с. у некоторых из этих организаций даже пароля на корпоративном wi-fi нет. Но это РФ, хз как там в цивилизованных странах..
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|1.43, Аноним (42), 19:38, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Политикам мирового уровня и нефтяным магнатам с опеннет пора напрячь батоны и молиться на новые обновления! Даёшь больше обновлений ради обновлений!!!
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|1.50, Аноним (51), 19:54, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Спецслужбы США ведь уже говорили, нужно переделывать сети под IPv6 и Zero Trust.
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|1.54, PnD (??), 20:16, 28/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как я понял, атака спуфит mac-адрес и дальше выбрасывает легитимного клиента.
Что как-бы должно того немного напрячь, да?
В общем, довольно специфичный инструмент. Для каких-то разовых акций.
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