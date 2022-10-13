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Уязвимости в беспроводном стеке ядра Linux, допускающие удалённое выполнение кода

13.10.2022 22:07

В беспроводном стеке (mac80211) ядра Linux выявлена, серия уязвимостей, некоторые из которых потенциально позволяют добиться переполнения буфера и удалённого выполнения кода через отправку точкой доступа специально оформленных пакетов. Исправление пока доступно только в форме патча.

Для демонстрации возможности проведения атаки опубликованы примеры кадров, вызывающих переполнение, а также утилита для подстановки этих кадров в беспроводной стек 802.11. Уязвимости не зависят от используемых беспроводных драйверов. Предполагается, что выявленные проблемы могут быть использованы для создания рабочих эксплоитов для удалённой атаки на системы.

  • CVE-2022-41674 - переполнение буфера в функции cfg80211_update_notlisted_nontrans, позволяющее переписать до 256 байт в куче. Уязвимость проявляется начиная с ядра Linux 5.1 и может быть использована для удалённого выполнения кода.
  • CVE-2022-42719 - обращение к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в коде разбора MBSSID. Уязвимость проявляется начиная с ядра Linux 5.2 и может быть использована для удалённого выполнения кода.
  • CVE-2022-42720 - обращение к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в коде подсчёта ссылок в режиме BSS (Basic Service Set). Уязвимость проявляется начиная с ядра Linux 5.1 и может быть использована для удалённого выполнения кода.
  • CVE-2022-42721 - повреждение списка BSS, приводящее к бесконечному зацикливанию. Уязвимость проявляется начиная с ядра Linux 5.1 и может быть использована для совершения отказа в обслуживании.
  • CVE-2022-42722 - разыменования нулевого указателя в коде защиты beacon-кадров. Проблема может использоваться для совершения отказа в обслуживании.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  5. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  6. OpenNews: Техника восстановления ключей шифрования через анализ шумов в сигнале от беспроводных чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57916-wifi
Ключевые слова: wifi, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 13/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Это не баг, а фича для большого брата...
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:19, 13/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо было ставить OpenBSD.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:26, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Будто это возможно за пределами виртуалки, ага.
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:21, 13/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Да что же это такое? Снова диды-сишники не те попались, а то гляди и вообще растоманы специально подстроили.
     
  • 1.6, InuYasha (??), 22:32, 13/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    А что, ещё кто-то пользуется радио для связи? *trollface*
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 13/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android
     

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