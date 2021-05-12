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|3.35, Атон (?), 12:14, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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много тебе радости в вакцине от covid-19, если covid как грипп мутирует каждый сезон (два раза в год)?
сейчас уже "бушует" covid-21/22 (дважды другой).
вакциной колоться "нужно" чаще чем от гриппа.
каждый год.
два раза в год.
следующий укол - за деньги.
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|4.48, Ivan_83 (ok), 12:43, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это очередной бред от той же группы что рассказывала ужасы в начале этого мероприятия, и продолжает врать в сми и дальше.
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|4.53, КО (?), 13:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да хоть обколись, все откаты и прокаты уже проведены.
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|3.45, Аноним (45), 12:36, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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вакцин в СНГ пока нет, только пропагандожижа спутник, так что ждём-с
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|4.49, fske (?), 12:55, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ещё один навальняшный дурачок. как вам без мозгов-то живется?
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|4.60, VladSh (?), 13:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вакцин от covid-19 в классическом понимании ещё ни у кого нет. Есть препараты для перепрошивки реакции организма на S-белок с помощью встраивания специально подготовленной РНК и нашу ДНК. И тут каждый волен решать, готов ли он участвовать в глобальном эксперименте генной инженерии или нет.
К примеру у нас все врачи обл. инфекционной клиники отказались себе колоть это, хотя covid это их основной профиль год как. И ещё знаю один небольшой городишко, где весь медперсонал отказался. Это инфа к размышлению.
Для выработки настоящей вакцины нужно минимум 3 года. Первая появится в Китае, они сейчас её тестируют. Должна появиться к середине-концу этого года.
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|5.65, Аноним (65), 13:44, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас обещали настоящую вакцину от ковида ещё к февралю, бонусом там 100% эффективность (да, я имею в виду ту самую, вроде это она). Когда я месяц назад искал информацию, как-то тухло всё было. Может побочки лезут, или эффективность ближе к 10-30% (а это в принципе нормальная эффективность, только тут рекламировали то как 100%). Пока эффективней спутника вроде ничего не придумали, все кто имеет риск заразиться и не хочет, укололись. Деревенские врачи не показатель, ты же сам всё понимаешь.
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|4.64, нах.. (?), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе сертификат показать?
(Ковивак, угу. С одной стороны - эффективность в длительной перспективе сомнительна, с другой - в отличие от пропагандожыжы по непроверенным но зато уже устаревшим (читай - опасным) технологиям - вполне себе отработанный уже столетиями механизм. Какой-то иммунитет на ближайшие пол-года, вероятно, обеспечивает, а через год никто не мешает повторять.)
А если ты модерновскую ждешь - то не дождешься. А дождешься, так рад не будешь - поскольку где-нибудь по дороге фура с ней непременно постоит на таможенном досмотре пару суток. С непременным вскрытием всех упаковок и перетряхиванием, а то ВДРУГ!
Это в каком поганом Израиле могут обеспечить всю цепочку поставок без наружения температурного режима - ну а чо, им-то просто выдержать -80, у них пустыня и война, всего-навсего. А у нас скрепы и товарищмайор, понимать надо!
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|4.30, Ivan_83 (ok), 12:01, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Испытания проходят годами, вот ржачно будет когда через 5 лет выяснится насколько попали все кто вакцинировался.
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|5.43, Самый Лучший Гусь (?), 12:32, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот будет ржачно, когда всех невакцинированных загонят в резервации, а вакцинированные будут к на сафари приезжать.
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|6.46, Ivan_83 (ok), 12:38, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ага, ага.
В италии вон всех от гриппа в 2019 вакцинировали, а потом жаловались что там смертность высокая.
И это было реально, в отличии от сказок в сми от том как кетайцы прямо на улицах падали замертво, и видимо вся та чушь что сейчас несут про индию.
В общем, полагаю, что у невакцинированных ещё будет время чтобы простудится на похорнах тех кто вакцинировался.
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|6.57, Аноним (57), 13:18, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
будет весело наблюдать когда через лет 5 после нескольких таких волн вакцинации ... большой текст свёрнут, показать
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|7.63, Аноньимъ (ok), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сказки про землю в опасности чушь.
Перенаселение существует только с точки зрения мировой олигархии. Лишние люди это люли освобожденные от рабского труда обладающие свободным временем.
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|5.56, Аноним (55), 13:12, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разумеется, никто ж не исследовал как это на поколения влияет на длительном промежутке времени, на репродуктивность, на иммунку. И без вмешательств болячки не сразу появляются. А ведь когда-то были также убежденные в существовании камня глупости, который вырезали изо лба.
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|3.39, Xo (?), 12:19, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Толку от госуслуг. Записались на вакцинацию, пришли ко времени - оказалось вакцины не хватило)))
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|4.68, нах.. (?), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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толк очень большой - отчет о числе вакцинированных вами пополнен. А приходить вообще было необязательно.
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|3.42, Я (??), 12:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это только потому что у нас вакцинируется два с половиной анонимуса на каждые 50 европейцев( с бездуховными штатами страшно сравнивать они за месяц ставят больше доз чем мы за всё время вакцинации поставили а мы начали раньше).. с таким темпом нам вакцина вообще не нужна, спокойно просидим на 8-10 тысячах заболеваний в день и дождёмся нового штама который сделает прошлые вакцины бесполезными(переделать то недолго но это придётся всех по новой вакцинировать) ну и вишенка смертельных случаев в день в процентах от населения страны у нас давно и стабильно столько же сколько индия недавно пробила.. в индии такой процент смертей в день назвали катастрофой а у нас это назвали справились лучше всех в мире) ну умрёт 146 тысяч человек за год ну и ладно главное чтоб избирком их голоса куда надо учёл на выборах.
такчто ребят в интересах каждого жителя этой страны вакцинировать себя, свою семью и вот тех двух парней как можно быстрее. а для этого у нас уже вакцин не хватает, но лучше дефицит вакцин чем дефицит вакцинирующихся.
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|4.70, Аноньимъ (ok), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы бредите.
Даже официальные данные давно показывают что это обычный грипп по смертности. Вам лоботомированным раньше о нём не отчитывались по телевизору каждые 5 минут.
Меры борьбы не соответствуют реальной угрозе. В реальности происходит нечто беспрецедентное, но грипп тут вообще не причём.
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|2.40, Аноним (40), 12:23, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Говорят что этот вирус иноземный. А массовое заражение - это подготовка к контакту с иноземной жизнью. Ну, чтобы организм людей уже имел антитела к заболеваниям, передающихся от инопланетян к людям. Так-то.
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|3.52, Аноним (55), 13:04, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аккуратней там. "Логичных" теорий слишком много, можно и на аминазин нарваться.
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|2.51, Аноним (55), 13:03, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переболели год назад ещё до того, как ввели намордники, при том, что сидели в деревне и никуда не ездили. Колоться даже за подачки не будем, жизнь не обмануть. Платы пилил недавно, обычная маска от пыли текстолита не помогла.
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|1.6, НеоЛуддит (?), 11:08, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А нефиг использовать умные розетки, управляемые через вайфай (может они еще и с облаком синхронизируются?), если не хочешь, чтоб тебя ломали.
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|2.15, 1 (??), 11:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если используются родные прошивки (не кастомные) которые лезут в свои китайские облака - выносить такие устройства - поможет ли например вынести их в отдельный vlan/отдельную сеть? многие бытовые роутеры имеют что-то типа гостевой сети по крайней мере
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|3.24, Аноним (24), 11:43, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помогло бы, если бы подключение было по витой паре. А так, стал хаксор под окном вашей квартиры...
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|4.38, китаец (?), 12:18, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и сиди, как дурак, без электричества.
Розетки он, вишь, покупать не будет.
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|5.61, penetrator (?), 13:36, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну и сиди, как дурак, без электричества.
> Розетки он, вишь, покупать не будет.
зачем мне умные розетки? умный должен быть владелец дома и электрик на крайняк ))
а различные реле для светооснащения уже давно придумали
так что я голосую рублем против
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|2.18, Леголас (ok), 11:30, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> если не хочешь, чтоб тебя ломали
Ломай меня полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. ©
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|1.11, Аноним (11), 11:24, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На всякий случай уточню: ОС, в которых фрагментация не производится, а дефрагментация заменяется представлением фрагментов как отдельных пакетов (OpenBSD и не только), также подвержены части атак.
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|2.31, Ivan_83 (ok), 12:04, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что вы подразумеваете под фрагментацией, но без фрагментации у вас будут проблемы в реальных сетях.
Промежуточные хосты (роутер, нат) не должны заниматся дефрагментацией - их это не касается, и они именно что должны пересылать те пакеты что пришли дальше. А вот если пакет для них - то он собирается из кусков.
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|1.13, Аноним (13), 11:25, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я не понял, проблемы - аппаратные и фиксятся только покупкой нового оборудования? Или проблемы в проприетарных прошивках, которые опять же фиксятся только покупкой нового оборудования, потому что нафига производителю оказываться от новых продаж, не нравится быть уязвимым - иди в магазин, за новыми бэкдорами, неизвестными быдлу? OpenWRT-роутеры подвержены? hostapd/wpa_supplicant подвержен?
Почему в статье нет ответов на волнующие всех вопросы?
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|2.21, Аноним (21), 11:32, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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OpenWRT-роутеры подвержены?
Подвержены, ждем патчей. Но так как исправление затрагивает драйвера/прошивки для многих устройств исправления будут не скоро, а возможно и не будут.
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|2.37, Атон (?), 12:17, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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3 проблемы - аппаратные, лечатся новым стандартом wifi.
остальные 9 проблем в бинарных блобах (firmware) но лечатся только покупкой нового оборудования.
менять нужно ВСЁ.
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|2.62, torvn77 (ok), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> покупкой нового оборудования?
Чтобы бракоделы получили с тебя ещё больше денег?
Не, надо делать свой, свободный стандарт телекомуникационного оборудования, скорее всего на основе RS портов.
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|1.14, Гусар (?), 11:26, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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используйте Captive Portal для фильтрации доступа клиентов в интернет. не в том смысле, что там должна быть какая-то 3rd-party авторизация, а на уровне компьютера, из которого выходит кабель с интернетом и заходит в wi-fi роутер, фильтруйте всех, кто выходит в интернет с этого роутера, а сам wi-fi роутер должен работать как обычный свитч. тогда не важно, какие уязвимости были, есть и будут в wi-fi, если доступом по прежнему управляет компьютер с линуксом. погуглите Captive Portal, на ЛОРе об этом писал.
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|2.23, Аноним (19), 11:35, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что пермишены для каждого устройства что выходит в сеть надо выдавать? Как то это неудобно для обычного пользователя (для всех)
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|1.16, Аноним (13), 11:28, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Every time you want to use the test tool, you first have to load the virtual python environment as root.
Феерично.
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|2.50, Аноним (-), 12:56, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Every time you want to use the test tool, you first have to load the virtual python environment as root.
> Феерично.
Кто о чем, а местные неосиляторы - о наболевшем.
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|1.22, 1 (??), 11:33, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ну допустим vpn на мобильном устройстве это совсем радикальное решение т.к. 1) жрет батарейку 2 )тормозит систему (зависит от устройства) 3) тормозит сеть. или может использовать vpn только при входе на важные сервисы где внезапно окажется http? (хотя.. что это за сервисы? такие есть)
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|1.28, Аноним (13), 11:53, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
У меня более простое объяснение Спецслужбы США довели до сведения вендоров инфу... большой текст свёрнут, показать
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|2.33, Ivan_83 (ok), 12:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я примерно тоже самое читал про IPSec, которым так любят обмазыватся корпораты и рассыказывать про свою несокрушимую защищённость :)
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|1.34, ryoken (ok), 12:11, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> вклинится в трафик жертвы
вклинитЬся
>>которая связанна с обработкой
связаНа
>>своих незашифрвоанных кадров
>>широковещательных незашифрвоанных
>>обработку незашифрованных пересобранных
незашифрованных
Граждане, ну не торопимся, ну очень прошу. Перечитывайте перед публикацией, будьте так добры.
По сути статьи - вайвай в данном его виде полный вайвай :D. А всякое IoT, да ещё через этот же вайвай - дыра на дыре и дырой погоняет (судя по прочитанному, там своих радостей по уши).
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|1.41, Ivan_83 (ok), 12:24, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А теперь подумаем трезво, отбросив маркетиговый бред из статьи.
Автору удалось инжектить свои L2 фреймы в сеть.
Автору удалось какие то отдельный фреймы из сети утащить в открытом виде/расшифровать.
И ЧТО!?
Атака с подменой днс - да не смешно, всем плевать на это лет 10 как, ибо везде TLS или данные не критичные.
Атака на HTTP - ну ок, но в банках TLS был всегда, а на остальное плевать.
Дырка в NAT - а какой идиот считает что NAT это средство безопасности а не шаринг одного IP адреса для хомяков!?
Похоже что тот же OpenWRT и всякие прошивки для IoT открытые фиксы завезут, видимо почти для всего или для всего.
Любители бомжоми, плохого пути и прочих вендоров - будут опять донатить своим любимкам покупая новый роутер или будут ощущать свою псевдо незащищённость.
Ну и рассматривать в серьёз WiFi на FreeBSD - это клиника, не знаю как на других BSD, но на фре эта тема мертва и отсталая, там N то на избранных свистках работает, а про AC с фичами можно даже не мечтать.
Единственный адекватный вариант это ставить опенврт в бихайв виртуалку, пробрасывать туда адаптер вифи а забирать обычным виртуальным эзернет адаптером.
Видимо просто тестили всё подряд где wpa_supplicant есть, его и патчить походу надо.
Лично я забью и обновлюсь шатно, с обновлением OpenWRT.
Всякие планшеты - телефоны, понятное дело будут и дальше необновлёнными, и пофик, меня и дыры в блютусе то не парят, с исполнением кода.
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|1.47, Псевдоним (??), 12:39, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Раскрытие информации было отложено за неделю до изначально намеченного срока и компания Microsoft не успела или не захотела вносить изменения в готовое для публикации плановое обновление, чем создала угрозу для пользователей других систем, так как злоумышленники могли получить информацию об уязвимостях через проведение обратного инжиниринга содержимого обновлений.
Этим можно в принципе не писать. От десятка дыр цельнее не станет, их пользователи давно забили на безопасность, а сами мелкософт ведут себя как !@#$%.
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|1.59, Урри (ok), 13:29, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А меня анонимы спрашивают - ну и что такого, что в стандарте вместо "строка", написано "гуид", хотя ни о каких гуидах и речи нет. "Кому от этого хуже?".
И никак не могут понять - если в стандарте есть такие ляпы на поверхности, значит там глубже может быть все, что угодно.
Так вот, стандарт WiFi разрабатывали такие же болваны. И вот логичное следствие.
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|2.67, Аноним (3), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой достойный маркетолога буллщит не имеет смысла, без ссылки на "стандарт от умного человека". Так что ссылку - в студию, пожалуйста.
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