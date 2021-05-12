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FragAttacks - серия уязвимостей в стандартах и реализациях Wi-Fi

12.05.2021 10:24

Мэти Ванхофом (Mathy Vanhoef), автор атаки KRACK на беспроводные сети, раскрыл сведения о 12 уязвимостях, затрагивающих различные беспроводные устройства. Выявленные проблемы представлены под кодовым именем FragAttacks и охватывают практически все находящиеся в обиходе беспроводные платы и точки доступа - из протестированных 75 устройств, каждое было подвержено как минимум одному из предложенных методов атаки.

Проблемы разделены на две категории: 3 уязвимости выявлены непосредственно в стандартах Wi-Fi и охватывают все устройства, поддерживающие актуальные стандарты IEEE 802.11 (проблемы прослеживаются с 1997 года). 9 уязвимостей касаются ошибок и недоработок в конкретных реализациях беспроводных стеков. Основную опасность представляет вторая категория, так как организация атак на недоработки стандартов требует наличия специфичных настроек или выполнения жертвой определённых действий. Все уязвимости проявляются независимо от использования протоколов для обеспечения безопасности Wi-Fi, в том числе при использовании WPA3.

Большинство выявленных методов атак позволяют злоумышленнику осуществить подстановку L2-кадров в защищённой сети, что даёт возможность вклиниться в трафик жертвы. В качестве наиболее реалистичного сценария атак упоминается подмена ответов DNS для направления пользователя на хост атакующего. Также приводится пример использования уязвимостей для обхода транслятора адресов на беспроводном маршрутизаторе и организации прямого доступа к устройству в локальной сети или игнорирования ограничений межсетевого экрана. Вторая часть уязвимостей, которая связана с обработкой фрагментированных кадров, даёт возможность извлечь данные о трафике в беспроводной сети и перехватить данные пользователя, передаваемые без использования шифрования.

Исследователем подготовлена демонстрация, показывающая как можно использовать уязвимости для перехвата пароля, переданного при обращении к сайту по протоколу HTTP без шифрования, Так же показано как атаковать умную розетку, управляемую через Wi-Fi, и использовать её в форме плацдарма для продолжения атаки на необновлённые устройства в локальной сети, имеющие неисправленные уязвимости (например, удалось через обход NAT атаковать необновлённый компьютер с Windows 7 во внутренней сети).

Для эксплуатации уязвимостей атакующий должен находиться в пределах досягаемости целевого беспроводного устройства, чтобы отправить жертве специально оформленный набор кадров. Проблемы затрагивают как клиентские устройства и беспроводные карты, так и точки доступа и Wi-Fi маршрутизаторы. В общем виде в качестве обходных мер защиты достаточно использования HTTPS в сочетании с шифрованием DNS-трафика при помощи DNS over TLS или DNS over HTTPS. Для защиты также подходит применение VPN.

Наиболее опасными называются четыре уязвимости в реализациях беспроводных устройств, позволяющие тривиальными методами добиться подстановки своих незашифрованных кадров:

  • Уязвимости CVE-2020-26140 и CVE-2020-26143 допускают подстановку кадров на некоторых точках доступа и беспроводных картах в Linux, Windows и FreeBSD.
  • Уязвимость VE-2020-26145 допускает обработку широковещательных незашифрвоанных фрагментов как полноценных кадров в macOS, iOS и FreeBSD и NetBSD.
  • Уязвимость CVE-2020-26144 допускает обработку незашифрованных пересобранных кадров A-MSDU с EtherType EAPOL в Huawei Y6, Nexus 5X, FreeBSD и LANCOM AP.

Другие уязвимости в реализациях в основном связаны с проблемами, возникающими при обработке фрагментированных кадров:

  • CVE-2020-26139: допускает перенаправление кадров с флагом EAPOL, отправленных неаутентифицированным отправителем (затрагивает 2/4 проверенных точек доступа, а также решения на базе NetBSD и FreeBSD).
  • CVE-2020-26146: допускает пересборку (reassembling) зашифрованных фрагментов без проверки порядка номеров последовательности.
  • CVE-2020-26147: допускает пересборку смешанных шифрованных и нешифрованных фрагментов.
  • CVE-2020-26142: позволяет обрабатывать фргментированные кадры как полные кадры (затрагивает OpenBSD и беспроводной модуль ESP12-F).
  • CVE-2020-26141: отсутствует проверка TKIP MIC для фрагментированных кадров.

Проблемы в спецификациях:

  • CVE-2020-24588 - атака на агрегированные кадры (флаг "is aggregated" не защищён и может быть заменён атакующим в кадрах A-MSDU в WPA, WPA2, WPA3 и WEP). В качестве примера применения атаки упоминается перенаправление пользователя на вредоносный DNS-сервер или обход NAT.
  • CVE-2020-245870 - атака на смешивание ключей (допускается пересборка фрагметов, зашифрованных с использованием разных ключей в WPA, WPA2, WPA3 и WEP). Атака позволяет определить данные, отправленные клиентом, например, определить содержимое Cookie при обращении по HTTP.
  • CVE-2020-24586 - атака на кэш фрагментов (стандарты, охватывающие WPA, WPA2, WPA3 и WEP, не требуют удаление уже осевших в кэше фрагментов после нового подключения к сети). Позволяет определить данные, отправленные клиентом, и осуществить подстановку своих данных.

Для тестирования степени подверженности проблемам своих устройств подготовлен специальный инструментарий и готовый Live-образ для создания загрузочного USB-накопителя. В Linux проблемы проявляются в беспроводном сетке mac80211, в отдельных беспроводных драйверах и в прошивках, загружаемых на беспроводные платы. Для устранения уязвимостей предложен набор патчей, охватывающий стек mac80211 и драйверы ath10k/ath11k. Для некоторых устройств, таких как беспроводные карты Intel, дополнительно требуется установка обновления прошивки.

Тесты типовых устройств:

Тесты беспроводных карт в Linux и Windows:

Тесты беспроводных карт во FreeBSD и NetBSD:

Производители были уведомлены о проблемах ещё 9 месяцев назад. Столь длительный период эмбарго объясняется скоординированной подготовкой обновлений и задержками при подготовке изменений спецификаций организациями ICASI и Wi-Fi Alliance. Изначально планировалось раскрыть сведения 9 марта, но, сопоставив риски, было решено отложить публикацию ещё на два месяца для того, чтобы дать больше времени на подготовку патчей с учётом нетривиальности вносимых изменений и трудностей, возникающих из-за пандемии COVID-19.

Примечательно, что несмотря на эмбарго компания Microsoft в мартовском обновлении Windows досрочно устранила некоторые уязвимости. Раскрытие информации было отложено за неделю до изначально намеченного срока и компания Microsoft не успела или не захотела вносить изменения в готовое для публикации плановое обновление, чем создала угрозу для пользователей других систем, так как злоумышленники могли получить информацию об уязвимостях через проведение обратного инжиниринга содержимого обновлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  3. OpenNews: Уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  4. OpenNews: Уязвимость в wpa_supplicant, не исключающая удалённое выполнение кода
  5. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  6. OpenNews: Техника канальной MITM-атаки через наводнение эфира беспроводной сети
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55133-wifi
Ключевые слова: wifi, attack
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  • 1.2, Леголас (ok), 10:49, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    как страшно жить, ковид ещё этот
     
     
  • 2.5, Crazy Alex (ok), 10:55, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вакцины в помощь
     
     
  • 3.35, Атон (?), 12:14, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    много тебе радости в вакцине от covid-19, если covid как грипп мутирует каждый сезон (два раза в год)?

    сейчас уже "бушует" covid-21/22 (дважды другой).
    вакциной колоться "нужно" чаще чем от гриппа.
    каждый год.
    два раза в год.
    следующий укол - за деньги.

     
     
  • 4.48, Ivan_83 (ok), 12:43, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это очередной бред от той же группы что рассказывала ужасы в начале этого мероприятия, и продолжает врать в сми и дальше.
     
  • 4.53, КО (?), 13:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть обколись, все откаты и прокаты уже проведены.
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:36, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    вакцин в СНГ пока нет, только пропагандожижа спутник, так что ждём-с
     
     
  • 4.49, fske (?), 12:55, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ещё один навальняшный дурачок. как вам без мозгов-то живется?
     
  • 4.60, VladSh (?), 13:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вакцин от covid-19 в классическом понимании ещё ни у кого нет. Есть препараты для перепрошивки реакции организма на S-белок с помощью встраивания специально подготовленной РНК и нашу ДНК. И тут каждый волен решать, готов ли он участвовать в глобальном эксперименте генной инженерии или нет.
    К примеру у нас все врачи обл. инфекционной клиники отказались себе колоть это, хотя covid это их основной профиль год как. И ещё знаю один небольшой городишко, где весь медперсонал отказался. Это инфа к размышлению.
    Для выработки настоящей вакцины нужно минимум 3 года. Первая появится в Китае, они сейчас её тестируют. Должна появиться к середине-концу этого года.
     
     
  • 5.65, Аноним (65), 13:44, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас обещали настоящую вакцину от ковида ещё к февралю, бонусом там 100% эффективность (да, я имею в виду ту самую, вроде это она). Когда я месяц назад искал информацию, как-то тухло всё было. Может побочки лезут, или эффективность ближе к 10-30% (а это в принципе нормальная эффективность, только тут рекламировали то как 100%). Пока эффективней спутника вроде ничего не придумали, все кто имеет риск заразиться и не хочет, укололись. Деревенские врачи не показатель, ты же сам всё понимаешь.
     
  • 4.64, нах.. (?), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе сертификат показать?
    (Ковивак, угу. С одной стороны - эффективность в длительной перспективе сомнительна, с другой - в отличие от пропагандожыжы по непроверенным но зато уже устаревшим (читай - опасным) технологиям - вполне себе отработанный уже столетиями механизм. Какой-то иммунитет на ближайшие пол-года, вероятно, обеспечивает, а через год никто не мешает повторять.)

    А если ты модерновскую ждешь - то не дождешься. А дождешься, так рад не будешь - поскольку где-нибудь по дороге фура с ней непременно постоит на таможенном досмотре пару суток. С непременным вскрытием всех упаковок и перетряхиванием, а то ВДРУГ!
    Это в каком поганом Израиле могут обеспечить всю цепочку поставок без наружения температурного режима - ну а чо, им-то просто выдержать -80, у них пустыня и война, всего-навсего. А у нас скрепы и товарищмайор, понимать надо!

     
  • 2.10, Annnnonnnyyymous (?), 11:18, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава Богу не в европе живём, недостатка в вакцинах нет ;))
    Три отечественные вакцины тебе в помощь.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Завязывай с телеком это не твоё.
     
  • 3.26, Аноним (26), 11:45, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не знаю, испытания прошла только одна.
     
     
  • 4.30, Ivan_83 (ok), 12:01, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Испытания проходят годами, вот ржачно будет когда через 5 лет выяснится насколько попали все кто вакцинировался.
     
     
  • 5.43, Самый Лучший Гусь (?), 12:32, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот будет ржачно, когда всех невакцинированных загонят в резервации, а вакцинированные будут к на сафари приезжать.
     
     
  • 6.46, Ivan_83 (ok), 12:38, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, ага.
    В италии вон всех от гриппа в 2019 вакцинировали, а потом жаловались что там смертность высокая.
    И это было реально, в отличии от сказок в сми от том как кетайцы прямо на улицах падали замертво, и видимо вся та чушь что сейчас несут про индию.

    В общем, полагаю, что у невакцинированных ещё будет время чтобы простудится на похорнах тех кто вакцинировался.

     
  • 6.55, Аноним (55), 13:10, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ведьм и астрономов сжигать уже не модно?
     
     
  • 7.66, нах.. (?), 13:45, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    товарищмайор, вроде, пока за химиков взялись?
     
  • 6.57, Аноним (57), 13:18, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    будет весело наблюдать когда через лет 5 после нескольких таких волн вакцинации ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.63, Аноньимъ (ok), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказки про землю в опасности чушь.

    Перенаселение существует только с точки зрения мировой олигархии. Лишние люди это люли освобожденные от рабского труда обладающие свободным временем.

     
  • 5.56, Аноним (55), 13:12, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется, никто ж не исследовал как это на поколения влияет на длительном промежутке времени, на репродуктивность, на иммунку. И без вмешательств болячки не сразу появляются. А ведь когда-то были также убежденные в существовании камня глупости, который вырезали изо лба.
     
  • 3.39, Xo (?), 12:19, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толку от госуслуг. Записались на вакцинацию, пришли ко времени - оказалось вакцины не хватило)))
     
     
  • 4.68, нах.. (?), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толк очень большой - отчет о числе вакцинированных вами пополнен. А приходить вообще было необязательно.

     
  • 3.42, Я (??), 12:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это только потому что у нас вакцинируется два с половиной анонимуса на каждые 50 европейцев( с бездуховными штатами страшно сравнивать они за месяц ставят больше доз чем мы за всё время вакцинации поставили а мы начали раньше).. с таким темпом нам вакцина вообще не нужна, спокойно просидим на 8-10 тысячах заболеваний в день и дождёмся нового штама который сделает прошлые вакцины бесполезными(переделать то недолго но это придётся всех по новой вакцинировать) ну и вишенка смертельных случаев в день в процентах от населения страны у нас давно и стабильно столько же сколько индия недавно пробила.. в индии такой процент смертей в день назвали катастрофой а у нас это назвали справились лучше всех в мире) ну умрёт 146 тысяч человек за год ну и ладно главное чтоб избирком их голоса куда надо учёл на выборах.

    такчто ребят в интересах каждого жителя этой страны вакцинировать себя, свою семью и вот тех двух парней как можно быстрее. а для этого у нас уже вакцин не хватает, но лучше дефицит вакцин чем дефицит вакцинирующихся.

     
     
  • 4.70, Аноньимъ (ok), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы бредите.
    Даже официальные данные давно показывают что это обычный грипп по смертности. Вам лоботомированным раньше о нём не отчитывались по телевизору каждые 5 минут.
    Меры борьбы не соответствуют реальной угрозе. В реальности происходит нечто беспрецедентное, но грипп тут вообще не причём.
     
  • 2.12, abi (?), 11:25, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надёжные инъекции от любой инфекции!
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:23, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Говорят что этот вирус иноземный. А массовое заражение - это подготовка к контакту с иноземной жизнью. Ну, чтобы организм людей уже имел антитела к заболеваниям, передающихся от инопланетян к людям. Так-то.
     
     
  • 3.52, Аноним (55), 13:04, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аккуратней там. "Логичных" теорий слишком много, можно и на аминазин нарваться.
     
  • 2.51, Аноним (55), 13:03, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переболели год назад ещё до того, как ввели намордники, при том, что сидели в деревне и никуда не ездили. Колоться даже за подачки не будем, жизнь не обмануть. Платы пилил недавно, обычная маска от пыли текстолита не помогла.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:55, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хламоми, как обычно, отличилась. Эталонное шерето!
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:55, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Беспроводная сеть - сито. Пора бы уже запомнить.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:09, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Беспроводная сеть - сеть
     
     
  • 3.25, Леголас (ok), 11:44, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Беспроводная сеть - сеть

    Беспроводная сеть — не социальная сеть.

     
     
  • 4.27, Аноним (3), 11:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И только vodka connecting people
     

  • 1.6, НеоЛуддит (?), 11:08, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А нефиг использовать умные розетки, управляемые через вайфай (может они еще и с облаком синхронизируются?), если не хочешь, чтоб тебя ломали.
     
     
  • 2.15, 1 (??), 11:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если используются родные прошивки (не кастомные) которые лезут в свои китайские облака - выносить такие устройства - поможет ли например вынести их в отдельный vlan/отдельную сеть? многие бытовые роутеры имеют что-то типа гостевой сети по крайней мере
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:43, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помогло бы, если бы подключение было по витой паре. А так, стал хаксор под окном вашей квартиры...
     
  • 3.32, penetrator (?), 12:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    поможет - НЕ ПОКУПАТЬ это гвно
     
     
  • 4.38, китаец (?), 12:18, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и сиди, как дурак, без электричества.

    Розетки он, вишь, покупать не будет.

     
     
  • 5.61, penetrator (?), 13:36, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и сиди, как дурак, без электричества.
    > Розетки он, вишь, покупать не будет.

    зачем мне умные розетки? умный должен быть владелец дома и электрик на крайняк ))

    а различные реле для светооснащения уже давно придумали

    так что я голосую рублем против

     
  • 2.18, Леголас (ok), 11:30, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > если не хочешь, чтоб тебя ломали

    Ломай меня полностью. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. ©

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:10, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Соседский Wi-Fi: Возвращение
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:24, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На всякий случай уточню: ОС,  в которых фрагментация не производится, а дефрагментация заменяется представлением фрагментов как отдельных пакетов (OpenBSD и не только), также подвержены части атак.
     
     
  • 2.31, Ivan_83 (ok), 12:04, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что вы подразумеваете под фрагментацией, но без фрагментации у вас будут проблемы в реальных сетях.
    Промежуточные хосты (роутер, нат) не должны заниматся дефрагментацией - их это не касается, и они именно что должны пересылать те пакеты что пришли дальше. А вот если пакет для них - то он собирается из кусков.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:25, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не понял, проблемы - аппаратные и фиксятся только покупкой нового оборудования? Или проблемы в проприетарных прошивках, которые опять же фиксятся только покупкой нового оборудования, потому что нафига производителю оказываться от новых продаж, не нравится быть уязвимым - иди в магазин, за новыми бэкдорами, неизвестными быдлу? OpenWRT-роутеры подвержены? hostapd/wpa_supplicant подвержен?
    Почему в статье нет ответов на волнующие всех вопросы?
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 11:31, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Берешь паяешь свою железку и делаешь с ней все что угодно.
     
  • 2.21, Аноним (21), 11:32, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OpenWRT-роутеры подвержены?
    Подвержены, ждем патчей. Но так как исправление затрагивает драйвера/прошивки для многих устройств исправления будут не скоро, а возможно и не будут.
     
     
  • 3.29, Аноним (13), 11:54, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А Столлман предупреждал.
     
  • 2.37, Атон (?), 12:17, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    3 проблемы - аппаратные, лечатся новым стандартом wifi.
    остальные 9 проблем в бинарных блобах (firmware) но лечатся только покупкой нового оборудования.
    менять нужно ВСЁ.
     
     
  • 3.44, Аноним (21), 12:34, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вся система прогнила!
     
  • 2.62, torvn77 (ok), 13:42, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > покупкой нового оборудования?  

    Чтобы бракоделы получили с тебя ещё больше денег?  

    Не, надо делать свой, свободный стандарт телекомуникационного оборудования, скорее всего на основе RS портов.

     

  • 1.14, Гусар (?), 11:26, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    используйте Captive Portal для фильтрации доступа клиентов в интернет. не в том смысле, что там должна быть какая-то 3rd-party авторизация, а на уровне компьютера, из которого выходит кабель с интернетом и заходит в wi-fi роутер, фильтруйте всех, кто выходит в интернет с этого роутера, а сам wi-fi роутер должен работать как обычный свитч. тогда не важно, какие уязвимости были, есть и будут в wi-fi, если доступом по прежнему управляет компьютер с линуксом. погуглите Captive Portal, на ЛОРе об этом писал.
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 11:35, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что пермишены для каждого устройства что выходит в сеть надо выдавать? Как то это неудобно для обычного пользователя (для всех)
     
  • 2.71, Аноньимъ (ok), 13:50, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впн тогда уже.
    И интернет это не только браузер.
     

  • 1.16, Аноним (13), 11:28, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Every time you want to use the test tool, you first have to load the virtual python environment as root.

    Феерично.

     
     
  • 2.50, Аноним (-), 12:56, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Every time you want to use the test tool, you first have to load the virtual python environment as root.
    > Феерично.

    Кто о чем, а местные неосиляторы - о наболевшем.

     

  • 1.17, Аноним (19), 11:29, 12/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.22, 1 (??), 11:33, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну допустим vpn на мобильном устройстве это совсем радикальное решение т.к. 1) жрет батарейку 2 )тормозит систему (зависит от устройства) 3) тормозит сеть. или может использовать vpn только при входе на важные сервисы где внезапно окажется http? (хотя.. что это за сервисы? такие есть)
     
  • 1.28, Аноним (13), 11:53, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня более простое объяснение Спецслужбы США довели до сведения вендоров инфу... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.33, Ivan_83 (ok), 12:05, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я примерно тоже самое читал про IPSec, которым так любят обмазыватся корпораты и рассыказывать про свою несокрушимую защищённость :)
     

  • 1.34, ryoken (ok), 12:11, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> вклинится в трафик жертвы

    вклинитЬся

    >>которая связанна с обработкой

    связаНа

    >>своих незашифрвоанных кадров
    >>широковещательных незашифрвоанных
    >>обработку незашифрованных пересобранных

    незашифрованных

    Граждане, ну не торопимся, ну очень прошу. Перечитывайте перед публикацией, будьте так добры.

    По сути статьи - вайвай в данном его виде полный вайвай :D. А всякое IoT, да ещё через этот же вайвай - дыра на дыре и дырой погоняет (судя по прочитанному, там своих радостей по уши).

     
     
  • 2.58, Аноним (9), 13:27, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашем доме сегодня отключили кнопку "исправить"?
     

  • 1.41, Ivan_83 (ok), 12:24, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А теперь подумаем трезво, отбросив маркетиговый бред из статьи.

    Автору удалось инжектить свои L2 фреймы в сеть.
    Автору удалось какие то отдельный фреймы из сети утащить в открытом виде/расшифровать.

    И ЧТО!?
    Атака с подменой днс - да не смешно, всем плевать на это лет 10 как, ибо везде TLS или данные не критичные.
    Атака на HTTP - ну ок, но в банках TLS был всегда, а на остальное плевать.
    Дырка в NAT - а какой идиот считает что NAT это средство безопасности а не шаринг одного IP адреса для хомяков!?

    Похоже что тот же OpenWRT и всякие прошивки для IoT открытые фиксы завезут, видимо почти для всего или для всего.
    Любители бомжоми, плохого пути и прочих вендоров - будут опять донатить своим любимкам покупая новый роутер или будут ощущать свою псевдо незащищённость.


    Ну и рассматривать в серьёз WiFi на FreeBSD - это клиника, не знаю как на других BSD, но на фре эта тема мертва и отсталая, там N то на избранных свистках работает, а про AC с фичами можно даже не мечтать.
    Единственный адекватный вариант это ставить опенврт в бихайв виртуалку, пробрасывать туда адаптер вифи а забирать обычным виртуальным эзернет адаптером.
    Видимо просто тестили всё подряд где wpa_supplicant есть, его и патчить походу надо.


    Лично я забью и обновлюсь шатно, с обновлением OpenWRT.
    Всякие планшеты - телефоны, понятное дело будут и дальше необновлёнными, и пофик, меня и дыры в блютусе то не парят, с исполнением кода.

     
  • 1.47, Псевдоним (??), 12:39, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Раскрытие информации было отложено за неделю до изначально намеченного срока и компания Microsoft не успела или не захотела вносить изменения в готовое для публикации плановое обновление, чем создала угрозу для пользователей других систем, так как злоумышленники могли получить информацию об уязвимостях через проведение обратного инжиниринга содержимого обновлений.

    Этим можно в принципе не писать. От десятка дыр цельнее не станет, их пользователи давно забили на безопасность, а сами мелкософт ведут себя как !@#$%.

     
  • 1.54, Аноним (55), 13:08, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ардуинщикам не понять. И прочим любителям NodeMCU и ESP.
     
  • 1.59, Урри (ok), 13:29, 12/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А меня анонимы спрашивают - ну и что такого, что в стандарте вместо "строка", написано "гуид", хотя ни о каких гуидах и речи нет. "Кому от этого хуже?".

    И никак не могут понять - если в стандарте есть такие ляпы на поверхности, значит там глубже может быть все, что угодно.

    Так вот, стандарт WiFi разрабатывали такие же болваны. И вот логичное следствие.

     
     
  • 2.67, Аноним (3), 13:46, 12/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой достойный маркетолога буллщит не имеет смысла, без ссылки на "стандарт от умного человека". Так что ссылку - в студию, пожалуйста.
     

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