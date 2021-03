Уязвимость в wpa_supplicant, не исключающая удалённое выполнение кода

4.19 , пох. ( ? ), 14:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Похер, мы этой дыркой никогда и не пользовались. "Настоящим я выражаю свое согласие..."

"дано мной в момент подписания и действует бессрочно." У вас еще не было профиля в мэйлрушечке? А теперь - есть! (c)Росбанк

(нет, не хотите получать зарплату - можете не подписываться)

5.37 , YetAnotherOnanym ( ok ), 18:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эээ... а какое отношение дочка Сосите Жениталь имеет к хозяйству старика Винера?

6.41 , пох. ( ? ), 19:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эээ... а какое отношение дочка Сосите Жениталь имеет к хозяйству старика Винера? Ничего личного, just a business.

Они еще с Мегафоном поделились. 4.31 , Ilya Indigo ( ok ), 17:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Как следствие, с 01 марта 2021 года нельзя собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице или массово извлекать и осуществлять последующее использование персональных данных с сайтов и прочих ИСПДн в автоматическом режиме (посредством «парсинга»), если не получено согласие каждого субъекта на такие действия. Ссылка на то, что сведения «общедоступны» перестает работать. Ну это явно сделано для того, чтобы собирать данные о недвижимости, доходах чиновниках было запрещено законом, то есть выявлять факты коррупции!

А если ещё и расширить понятие персональные данные, чтобы фамилия с инициалами всегда однозначно трактовались как ПД, впрочем суд это и так может трактовать, то проводить антикоррупционные расследования, как и предъявлять доказательства коррупции будет незаконно!

Во как завернули!

5.33 , Последний из могикан ( ? ), 17:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собственно говоря,об этом и речь идёт.

6.34 , пох. ( ? ), 17:26, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слышь, тут, это - один собирал какие не надо данные о ком не надо - так сперва крысы его крысомором траванули, а потом закрыли под просто высосанным из пальца предлогом, делов-то. И да, забавно что вываливать эти данные в общий доступ как бы можно, а вот сообщать кому-то что ты там увидел - нельзя. 5.38 , zzz ( ?? ), 18:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для всяких там БКИ и прочего. Также, в статье русским-по-белому написано "В законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или гос. органам - для осуществления возложенных на них функций и т.д.)". Для особо одаренных - "право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности". Чтобы это прочитать, достаточно обладать мощью двух глаз и мозгом - т.е. непозволительной роскошью для оппоботов.

6.40 , пох. ( ? ), 19:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут

> мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для которые им так тяжело достаются! (я ж даже пример показал - как именно)

Говорят тебе - у всех, кому хотелось собирать коллекции личных данных - они и так есть, и твое согласие на 35 лет (или вообще бессрочное) приложено. И между собой они уже поделились. > законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта

> (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или ну это ты товарищмайору будешь рассказывать про профессианальную деятельность, а каким разведкам ты родину, мать твою, продавал - он тебе сам сообщит и останется только расписаться. Для этого никакие лишние законы не требуются, имеющихся более чем.