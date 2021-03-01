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Уязвимость в wpa_supplicant, не исключающая удалённое выполнение кода

01.03.2021 13:27

В пакете wpa_supplicant, используемом для организации подключения к беспроводной сети во многих дистрибутивах Linux, *BSD и Android, выявлена уязвимость (CVE-2021-27803), которая потенциально может быть использована для выполнения кода злоумышленника при обработке специально оформленных управляющих кадров Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P). Для проведения атаки злоумышленник должен находится в пределах досягаемости беспроводной сети, чтобы отправить жертве специально оформленный набор кадров.

Проблема вызвана ошибкой в обработчике Wi-Fi P2P, из-за которой обработка некорректно оформленного кадра PDR (Provision Discovery Request) может привести к состоянию, при котором запись о старом P2P-пире будет удалена и информация будет записана в уже освобождённый блок памяти (use-after-free). Проблеме подвержены выпуски wpa_supplicant с 1.0 по 2.9, собранные с опцией CONFIG_P2P.

Уязвимость будет устранена в выпуске wpa_supplicant 2.10. В дистрибутивах обновление с исправлением опубликовано для Fedora Linux. Статус публикации обновлений другими дистрибутивами можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Arch Linux. В качестве обходного пути блокирования уязвимости достаточно отключить поддержку P2P, указав в настройках "p2p_disabled=1" или выполнив в CLI-интерфейсе команду "P2P_SET disabled 1".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск hostapd и wpa_supplicant 2.7
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в wpa_supplicant, компоненте для подключения к беспроводным сетям
  4. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
  5. OpenNews: Беспроводная технология ZigBee оказалась незащищенной от простейших атак
  6. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54678-wpa_supplicant
Ключевые слова: wpa_supplicant
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  • 1.1, Zenitur (ok), 13:42, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, а зачем его вообще создали? Я помню, что точку доступа без шифрования, и с шифрованием WEP, можно было создать при помощи wireless-tools. Они разрабатывались HP, и разработка была заброшена. Вместо того, чтобы добавить туда поддержку WPA2, сообщество сделало wpa_supplicant.
     
     
  • 2.6, пох. (?), 13:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, а зачем его вообще создали

    ну, понимаешь, надо было... как-то коннектиться к защищенным сетям.

    > Вместо того, чтобы добавить туда поддержку WPA2

    это примерно как к хоботу от выхухоли добавить слона. И слону с этим недоразумением голодная смерть, и от х*ни кроме хоботка ничего не осталось.

     
     
  • 3.9, Zenitur (ok), 14:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В пакете wireless-tools уже была поддержка WEP. Это к вопросу о защищённых сетях. А когда шифрование WEP устарело, а HP забросила свой проект, сообщество написало новую утилиту, вместо продолжения разработки старой.
     
     
  • 4.14, пох. (?), 14:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    к великому для всех огорчению, оказалось что сети, "защищенные" WEP, защищены примерно как срака, прикрытая фиговым листком. До первого желающего присунуть. Собственно, все последующие страдания с wpa2-3-4-5-6 - из-за упертого нежелания производителей признать, что надо совместимость с ненужно зак...ть и сделать с нуля по человечески.

    > сообщество написало новую утилиту, вместо продолжения разработки старой.

    потому что старая - это примерно выхухоль, по сравнению со слоном. Общего - только что хобот. dot1x громадный и сложный протокол, требующий по сути всей openssl в комплект.

     
  • 3.13, Последний из могикан (?), 14:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я понимаю что это оффтоп но как вы отреагируете на это,уважаемый?
    https://m.habr.com/ru/post/544788/
     
     
  • 4.19, пох. (?), 14:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Похер, мы этой дыркой никогда и не пользовались.

    "Настоящим я выражаю свое согласие..."
    "дано мной в момент подписания и действует бессрочно."

    У вас еще не было профиля в мэйлрушечке? А теперь - есть! (c)Росбанк
    (нет, не хотите получать зарплату - можете не подписываться)


     
     
  • 5.37, YetAnotherOnanym (ok), 18:32, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... а какое отношение дочка Сосите Жениталь имеет к хозяйству старика Винера?
     
     
  • 6.41, пох. (?), 19:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эээ... а какое отношение дочка Сосите Жениталь имеет к хозяйству старика Винера?

    Ничего личного, just a business.
    Они еще с Мегафоном поделились.

     
  • 4.31, Ilya Indigo (ok), 17:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как следствие, с 01 марта 2021 года нельзя собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице или массово извлекать и осуществлять последующее использование персональных данных с сайтов и прочих ИСПДн в автоматическом режиме (посредством «парсинга»), если не получено согласие каждого субъекта на такие действия. Ссылка на то, что сведения «общедоступны» перестает работать.

    Ну это явно сделано для того, чтобы собирать данные о недвижимости, доходах чиновниках было запрещено законом, то есть выявлять факты коррупции!
    А если ещё и расширить понятие персональные данные, чтобы фамилия с инициалами всегда однозначно трактовались как ПД, впрочем суд это и так может трактовать, то проводить антикоррупционные расследования, как и предъявлять доказательства коррупции будет незаконно!
    Во как завернули!

     
     
  • 5.33, Последний из могикан (?), 17:20, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно говоря,об этом и речь идёт.
     
     
  • 6.34, пох. (?), 17:26, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышь, тут, это - один собирал какие не надо данные о ком не надо - так сперва крысы его крысомором траванули, а потом закрыли под просто высосанным из пальца предлогом, делов-то.

    И да, забавно что вываливать эти данные в общий доступ как бы можно, а вот сообщать кому-то что ты там увидел - нельзя.

     
  • 5.38, zzz (??), 18:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для всяких там БКИ и прочего. Также, в статье русским-по-белому написано "В законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или гос. органам - для осуществления возложенных на них функций и т.д.)". Для особо одаренных - "право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности". Чтобы это прочитать, достаточно обладать мощью двух глаз и мозгом - т.е. непозволительной роскошью для оппоботов.
     
     
  • 6.40, пох. (?), 19:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут
    > мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для

    которые им так тяжело достаются! (я ж даже пример показал - как именно)
    Говорят тебе - у всех, кому хотелось собирать коллекции личных данных - они и так есть, и твое согласие на 35 лет (или вообще бессрочное) приложено. И между собой они уже поделились.

    > законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта
    > (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или

    ну это ты товарищмайору будешь рассказывать про профессианальную деятельность, а каким разведкам ты родину, мать твою, продавал - он тебе сам сообщит и останется только расписаться.

    Для этого никакие лишние законы не требуются, имеющихся более чем.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:55, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > use-after-free

    Что ж…

     
     
  • 2.8, anonnononon (?), 14:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо было, чтоб спецы с опеннета писали, у местных на сишечке никогда никаких use-after-free не бывает.
     
     
  • 3.17, анонн (ok), 14:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Надо было, чтоб спецы с опеннета писали, у местных на сишечке никогда  никаких use-after-free не бывает.

    Ну так спроси их, как так вышло!

    Правда, придется сначала подманить:
    цып-цып-цып! утя-утя ... нет, это не то ...

    раст-раст-раст-раст-раст!


     
     
  • 4.21, Последний из могикан (?), 14:59, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом придётся Go... после них убирать)
     
     
  • 5.30, alex312 (?), 17:01, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в Go уборка происходит автоматически
     

  • 1.10, Scriptor (ok), 14:12, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Шо, опять?"(с)
     
     
  • 2.27, Таненбаум (?), 16:34, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обожаю уязвимости, а Вы?
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:18, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    FreeBSD не уязвима, там wpa_supplicant собирается без CONFIG_P2P
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:28, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неуязвимый БЗДжо
     
     
  • 3.16, анонн (ok), 14:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Проблеме подвержены выпуски wpa_supplicant с 1.0 по 2.9, собранные с опцией CONFIG_P2P.
    >> сборка по умолчиню без P2P
    > Неуязвимый БЗДжо

    Неуязвимые опеннетные Петросяны.

     
     
  • 4.20, Аноним (12), 14:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нетфликс, сони...

    Кто еще там согласно методичке юзает бздю? А, вспомнил. Дистровощ.

     
     
  • 5.24, анонн (ok), 15:31, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нетфликс, сони...
    > Кто еще там согласно методичке юзает бздю? А, вспомнил. Дистровощ.

    О Великий Онанимный Оналитек Опеннета, ты забыл самое главное - поведать нам, как это взаимосвязанно с отсутствием уязвимости сборки wpa_supplicant без CONFIG_P2P.
    А содержимое твоих методичек и градус нагрева твоего ... кхм ... "реактивного сопла" при виде упоминания "BSD" - лично мне не особо интересно (да и другим, подозреваю, тоже).

     
     
  • 6.25, Аноним (12), 15:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Целый абзац посвящен тому, насколько тебе сильно плевать на мое реактивное сопло 🚀
     
     
  • 7.39, zzz (??), 18:47, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе же русским языком сказали - градус накала сидельника не интересен, а ты продолжаешь скачать три дня и три ночи, чтобы сообщить, как тебе наплевать.

    Пользуясь случаем - что на эту уязвимость скажут все те малохольные, что с пеной у рта недавно успоряли, что весь опенсорс - линуксовый софт? "Линукс - это только ядро", да?

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:39, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, все не так плохо:
    wpa_supplicant-1.0.tar.gz 2012-05-10
    wpa_supplicant-2.9.tar.gz 2019-08-07

    бажина в коде даже до 10 лет не дотянула.

     
  • 1.22, Аноним (22), 15:11, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёрная материя сосредоточена в сишных дыренях. Давно пора переписать всё на раст, чтобы галактики стали наконец вращаться с правильной скоростью.
     
     
  • 2.36, Страдивариус (?), 17:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попал Эйнштейн на тот свет, встретил бога, а тот ему говорит, мол, догадался ты до моей головоломки с теорией относительности. Проси что хочешь - отвечу на один твой любой вопрос. Ну Эйнштейн и говорит: "А напиши-ка ты мне формулу Вселенной". Бог сотворил доску и написал на ней большую формулу. Эйнштейн думал над ней несколько дней, а при очередной встрече говорит богу: "Похоже у тебя вот в этом месте ошибка". А бог ему отвечает: "А я знаю" =)
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:30, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сижу на iwd и плевать, вам того же советую.
     
  • 1.26, Иноагент (?), 16:03, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В дистрибутивах обновление с исправлением опубликовано для Fedora Linux.

    В OpenWRT этот P2P ставится отдельным пакетом "wpa-supplicant-p2p" и по дефолту он не установлен.

     
  • 1.28, Аноним123 (?), 16:48, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    man wpa_supplicant.conf
    man wpa_supplicant

    ничего не знают про
    p2p_disabled

    это вообще нормально??

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 16:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD?
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    grep -azF p2p_disabled /usr/sbin/wpa_supplicant
     

  • 1.32, Аноним (32), 17:14, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня нет wifi только spf+ порты.
     
  • 1.42, Аноним (42), 19:31, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ведроиды, как всегда, обновлений не получат, и будут распространять червей.
     

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