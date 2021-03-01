Уязвимость в wpa_supplicant, не исключающая удалённое выполнение кода

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|1.1, Zenitur (ok), 13:42, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, а зачем его вообще создали? Я помню, что точку доступа без шифрования, и с шифрованием WEP, можно было создать при помощи wireless-tools. Они разрабатывались HP, и разработка была заброшена. Вместо того, чтобы добавить туда поддержку WPA2, сообщество сделало wpa_supplicant.
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|2.6, пох. (?), 13:48, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, а зачем его вообще создали
ну, понимаешь, надо было... как-то коннектиться к защищенным сетям.
> Вместо того, чтобы добавить туда поддержку WPA2
это примерно как к хоботу от выхухоли добавить слона. И слону с этим недоразумением голодная смерть, и от х*ни кроме хоботка ничего не осталось.
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|3.9, Zenitur (ok), 14:11, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В пакете wireless-tools уже была поддержка WEP. Это к вопросу о защищённых сетях. А когда шифрование WEP устарело, а HP забросила свой проект, сообщество написало новую утилиту, вместо продолжения разработки старой.
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|4.14, пох. (?), 14:37, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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к великому для всех огорчению, оказалось что сети, "защищенные" WEP, защищены примерно как срака, прикрытая фиговым листком. До первого желающего присунуть. Собственно, все последующие страдания с wpa2-3-4-5-6 - из-за упертого нежелания производителей признать, что надо совместимость с ненужно зак...ть и сделать с нуля по человечески.
> сообщество написало новую утилиту, вместо продолжения разработки старой.
потому что старая - это примерно выхухоль, по сравнению со слоном. Общего - только что хобот. dot1x громадный и сложный протокол, требующий по сути всей openssl в комплект.
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|4.19, пох. (?), 14:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Похер, мы этой дыркой никогда и не пользовались.
"Настоящим я выражаю свое согласие..."
"дано мной в момент подписания и действует бессрочно."
У вас еще не было профиля в мэйлрушечке? А теперь - есть! (c)Росбанк
(нет, не хотите получать зарплату - можете не подписываться)
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|6.41, пох. (?), 19:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эээ... а какое отношение дочка Сосите Жениталь имеет к хозяйству старика Винера?
Ничего личного, just a business.
Они еще с Мегафоном поделились.
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|4.31, Ilya Indigo (ok), 17:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как следствие, с 01 марта 2021 года нельзя собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице или массово извлекать и осуществлять последующее использование персональных данных с сайтов и прочих ИСПДн в автоматическом режиме (посредством «парсинга»), если не получено согласие каждого субъекта на такие действия. Ссылка на то, что сведения «общедоступны» перестает работать.
Ну это явно сделано для того, чтобы собирать данные о недвижимости, доходах чиновниках было запрещено законом, то есть выявлять факты коррупции!
А если ещё и расширить понятие персональные данные, чтобы фамилия с инициалами всегда однозначно трактовались как ПД, впрочем суд это и так может трактовать, то проводить антикоррупционные расследования, как и предъявлять доказательства коррупции будет незаконно!
Во как завернули!
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|6.34, пох. (?), 17:26, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слышь, тут, это - один собирал какие не надо данные о ком не надо - так сперва крысы его крысомором траванули, а потом закрыли под просто высосанным из пальца предлогом, делов-то.
И да, забавно что вываливать эти данные в общий доступ как бы можно, а вот сообщать кому-то что ты там увидел - нельзя.
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|5.38, zzz (??), 18:43, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для всяких там БКИ и прочего. Также, в статье русским-по-белому написано "В законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или гос. органам - для осуществления возложенных на них функций и т.д.)". Для особо одаренных - "право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности". Чтобы это прочитать, достаточно обладать мощью двух глаз и мозгом - т.е. непозволительной роскошью для оппоботов.
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|6.40, пох. (?), 19:02, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вы с похом реально какие-то поехавшие, как и половина впопеннета. Проект продвинут
> мейлрушечкой и яндексом, чтобы всякие хитрованы не парсили нахаляву профили для
которые им так тяжело достаются! (я ж даже пример показал - как именно)
Говорят тебе - у всех, кому хотелось собирать коллекции личных данных - они и так есть, и твое согласие на 35 лет (или вообще бессрочное) приложено. И между собой они уже поделились.
> законе есть и другие основания для обработки ПДн без согласия субъекта
> (например, такое право дано журналистами в целях их профессиональной деятельности или
ну это ты товарищмайору будешь рассказывать про профессианальную деятельность, а каким разведкам ты родину, мать твою, продавал - он тебе сам сообщит и останется только расписаться.
Для этого никакие лишние законы не требуются, имеющихся более чем.
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|2.8, anonnononon (?), 14:03, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо было, чтоб спецы с опеннета писали, у местных на сишечке никогда никаких use-after-free не бывает.
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|3.17, анонн (ok), 14:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Надо было, чтоб спецы с опеннета писали, у местных на сишечке никогда никаких use-after-free не бывает.
Ну так спроси их, как так вышло!
Правда, придется сначала подманить:
цып-цып-цып! утя-утя ... нет, это не то ...
раст-раст-раст-раст-раст!
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|3.16, анонн (ok), 14:40, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Проблеме подвержены выпуски wpa_supplicant с 1.0 по 2.9, собранные с опцией CONFIG_P2P.
>> сборка по умолчиню без P2P
> Неуязвимый БЗДжо
Неуязвимые опеннетные Петросяны.
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|4.20, Аноним (12), 14:53, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нетфликс, сони...
Кто еще там согласно методичке юзает бздю? А, вспомнил. Дистровощ.
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|5.24, анонн (ok), 15:31, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нетфликс, сони...
> Кто еще там согласно методичке юзает бздю? А, вспомнил. Дистровощ.
О Великий Онанимный Оналитек Опеннета, ты забыл самое главное - поведать нам, как это взаимосвязанно с отсутствием уязвимости сборки wpa_supplicant без CONFIG_P2P.
А содержимое твоих методичек и градус нагрева твоего ... кхм ... "реактивного сопла" при виде упоминания "BSD" - лично мне не особо интересно (да и другим, подозреваю, тоже).
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|6.25, Аноним (12), 15:49, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Целый абзац посвящен тому, насколько тебе сильно плевать на мое реактивное сопло 🚀
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|7.39, zzz (??), 18:47, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе же русским языком сказали - градус накала сидельника не интересен, а ты продолжаешь скачать три дня и три ночи, чтобы сообщить, как тебе наплевать.
Пользуясь случаем - что на эту уязвимость скажут все те малохольные, что с пеной у рта недавно успоряли, что весь опенсорс - линуксовый софт? "Линукс - это только ядро", да?
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|1.15, Аноним (15), 14:39, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, все не так плохо:
wpa_supplicant-1.0.tar.gz 2012-05-10
wpa_supplicant-2.9.tar.gz 2019-08-07
бажина в коде даже до 10 лет не дотянула.
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|1.22, Аноним (22), 15:11, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёрная материя сосредоточена в сишных дыренях. Давно пора переписать всё на раст, чтобы галактики стали наконец вращаться с правильной скоростью.
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|2.36, Страдивариус (?), 17:57, 01/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попал Эйнштейн на тот свет, встретил бога, а тот ему говорит, мол, догадался ты до моей головоломки с теорией относительности. Проси что хочешь - отвечу на один твой любой вопрос. Ну Эйнштейн и говорит: "А напиши-ка ты мне формулу Вселенной". Бог сотворил доску и написал на ней большую формулу. Эйнштейн думал над ней несколько дней, а при очередной встрече говорит богу: "Похоже у тебя вот в этом месте ошибка". А бог ему отвечает: "А я знаю" =)
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|1.26, Иноагент (?), 16:03, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В дистрибутивах обновление с исправлением опубликовано для Fedora Linux.
В OpenWRT этот P2P ставится отдельным пакетом "wpa-supplicant-p2p" и по дефолту он не установлен.
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|1.28, Аноним123 (?), 16:48, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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man wpa_supplicant.conf
man wpa_supplicant
ничего не знают про
p2p_disabled
это вообще нормально??
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|1.42, Аноним (42), 19:31, 01/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ведроиды, как всегда, обновлений не получат, и будут распространять червей.
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