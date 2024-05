Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, развиваемого основателем CentOS

Ну, пытаться это хорошо, но по факту они сами признали что полной совместимости не будет (по крайней мере Роки).

Тогда не ясно чем оно будет лучше, чем, например, просто бубунта скачанная с сайта каноникла. > А alma нет, о чём у себя на сайте не стесняется писать. Ну тогда скорее всего о ЦЕРНе придется забыть)

В "новосте" про использования альмы, прямым текстом писали ее преимущества

"... it has demonstrated to be perfectly compatible with the other rebuilds and Red Hat Enterprise Linux."

( listserv.fnal.gov/scripts/wa.exe?A2=ind2212&L=SCIENTIFIC-LINUX-USERS&P=78 )

А теперь это просто очередной васянодистр(