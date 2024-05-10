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Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, развиваемого основателем CentOS

10.05.2024 09:45

Представлен релиз дистрибутива Rocky Linux 9.4, нацеленного на создание свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS. Дистрибутив бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux и может использоваться в качестве замены RHEL 9.4 и CentOS 4 Stream. Поддержка ветки Rocky Linux 9 будет осуществляться до 31 мая 2032 года. Установочные iso-образы Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64, aarch64, ppc64le и s390x (IBM Z). Дополнительно предложены live-сборки с рабочими столами GNOME, KDE, Cinnamon и Xfce, опубликованные для архитектуры x86_64.

Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты Rocky Linux изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat и удалению специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. С обзором списка изменений в Rocky Linux 9.4 можно познакомиться в анонсе RHEL 9.4. Среди специфичных для Rocky Linux изменений можно отметить поставку в отдельном репозитории plus пакетов openldap-servers-2.6.6, а в репозитории NFV пакетов для виртуализации компонентов сетей, развиваемый SIG-группой NFV (Network Functions Virtualization). В Rocky Linux также поддерживаются репозитрии CRB (Code Ready Builder с дополнительными пакетами для разработчиков, пришёл на смену PowerTools), RT (пакеты для работы в режиме реального времени), HighAvailability, ResilientStorage, SAP () и SAPHANA (пакеты для SAP HANA). Добавлен экспериментальный пакет с ядром Linux - kernel-uki, предоставляющий унифицированный образ UKI (Unified Kernel Image), заверенный отдельным ключом для SecureBoot.

В качестве источника исходных пакетов при формировании Rocky Linux 9.4 задействован репозиторий OpenELA, поддерживаемый совместно с Oracle и SUSE. Изменение процессов разработки обусловлено прекращением размещения компанией Red Hat исходных текстов rpm-пакетов RHEL в публичном репозитории git.centos.org. Исходные пакеты предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL.

Дистрибутив Rocky Linux развивается под покровительством организации Rocky Enterprise Software Foundation (RESF), которая зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли. Владельцем организации является Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель CentOS, но функции управления в соответствии с принятым уставом делегированы совету директоров, в который сообществом избираются участники, вовлечённые в работу над проектом. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 26 млн долларов инвестиций. К разработке и финансированию проекта присоединились такие компании, как Google, Amazon Web Services, GitLab, MontaVista, 45Drives, OpenDrives и NAVER Cloud.

Кроме Rocky Linux, в качестве альтернатив классическому CentOS также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), VzLinux (подготовлен компанией Virtuozzo), Oracle Linux, SUSE Liberty Linux и EuroLinux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.4
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4
  4. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE создали совместный репозиторий для RHEL-совместимых дистрибутивов
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Rocky Linux 9.3, развиваемого основателем CentOS
  6. OpenNews: Rocky Linux, Oracle и SUSE обеспечат дальнейшее сопровождение ядра Linux 4.14
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61146-rocky
Ключевые слова: rocky, linux
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в NFV лежат
    kernel-rt-5.14.0-427.16.1.el9_4.x86_64.rpm

    как-то подозрительно

     
  • 1.2, Аноним (1), 10:01, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях


    нихрена она не предоставила, она наоборот закрыла доступ тем, кто уже оплатил доступ и суппорт.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:08, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заканчивается бесплатное использование РХЕЛ, нам придется перейти на такой вид программ, нам Москва прислала готовую такую программу, но она обладала проблемами, мы мучились с установкой с ней, долго мучились, пока не пошла в работу программа Дениса. Она практически не обладает недостатками на сегодняшний день.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:17, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нихрена она не предоставила, она наоборот закрыла доступ тем, кто уже оплатил доступ и суппорт.

    Кому?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:22, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем у кого что-то случилось.
     

  • 1.8, Username (?), 10:34, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К нему больше нет доверия, продал
     
     
  • 2.13, BlackRot (ok), 11:59, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Абсолютно согласен
     
     
  • 3.15, Аноним (7), 12:00, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно не согласен
     

  • 1.12, Аноним (-), 11:55, 10/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, а что эта "общественно-полезная корпорация" собственно полезного делает?

    Ну после того как им надавали по рукам и они теперь не могут тырить чужие спеки для сборки и теперь их дистрибутив "не синхронизирован с RHEL".
    Кому они вообще нужны, если Rocky это не копия RHELа?

     
     
  • 2.14, Аноним (7), 11:59, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Халявщикам, которые не партнёры. Ну и остальные клоны ещё хуже кроме оракла.
     
  • 2.16, DeerFriend (?), 12:00, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rocky и oracle вроде как пытаются быть синхронизированными с rhel.
    А alma нет, о чём у себя на сайте не стесняется писать.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 12:14, 10/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, пытаться это хорошо, но по факту они сами признали что полной совместимости не будет (по крайней мере Роки).
    Тогда не ясно чем оно будет лучше, чем, например, просто бубунта скачанная с сайта каноникла.

    > А alma нет, о чём у себя на сайте не стесняется писать.

    Ну тогда скорее всего о ЦЕРНе придется забыть)
    В "новосте" про использования альмы, прямым текстом писали ее преимущества
    "... it has demonstrated to be perfectly compatible with the other rebuilds and Red Hat Enterprise Linux."
    ( listserv.fnal.gov/scripts/wa.exe?A2=ind2212&L=SCIENTIFIC-LINUX-USERS&P=78 )
    А теперь это просто очередной васянодистр(

     

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