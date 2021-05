Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Интересно, что сделали с тем манагером, который предложил центось прибить? Теперь пожизненно отрабатывает финансовые и репутационные потери компании?

3.8 , ilyafedin ( ok ), 10:14, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно, что сделали с тем манагером, который предложил центось прибить? Теперь пожизненно

> отрабатывает финансовые и репутационные потери компании? А вдруг они приносят жертву богу форков? Тогда скорее всего премию выдали!

3.20 , Аноним ( - ), 10:40, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > сделали с тем манагером, который предложил центось прибить а с чего ты взял, что это предложил манагер, а не сделали это например на собрании разрабов (как и водится в редхат)???

4.39 , Michael Shigorin ( ok ), 11:24, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – cui bono?

5.74 , Я ( ?? ), 12:21, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а рубльос на основе альта будет?

3.21 , anonymous ( ?? ), 10:42, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Интересно, что сделали с тем манагером Премию себе выписал, за увеличение продаж RHEL

3.23 , Жироватт ( ok ), 10:45, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наивный вопрос. То же самое, что во всех компаниях с реальными виновниками бед. Ничего. 99.999%, что он прикрыл себе задницу бумажками с подписями, а виноватыми назначил кого угодно, вплоть до Линуса Мэттью Пyтина и жирорептилоидов.

4.35 , Аноним ( 35 ), 11:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Наивно считать что он виноват. Он следовал политике компании на все 100% и мало того что не виноват. Он премирован, продвинут по карьерной лестница. У них на десятилетия прописаны планы что будут делать с этими всякие сообществами и по шагам его реализовывать и в итого он получат то что было до покупки редхата.

3.27 , Аноним ( 27 ), 10:53, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну почему же? Шляпе не впервой кидать пользователей. Думаю у них там всё идёт по плану.

Можете кстати скачать последние исо Red Hat 9 и поностальгировать.

3.51 , 123 ( ?? ), 11:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какие ещё финансовые потери? Какие репутационные потери? Red Hat избавился от паразитирующих на их работе бездарей. Сейчас есть куча ни на что неспособных, но желающих подзаработать ничего не делая сжв-мозолеедов, которые заняты исключительно сменой копирайтов RHEL. Как показал пример Glimpse, сжв-мозолееды не способны эффективно делать даже это.

Oracle Linux по крайней мере предлагает собственный вариант ядра с инфраструктурой, они и раньше были конркурентами.

2.6 , OnTheEdge ( ok ), 10:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – ещё одно подтверждение, насколько важен был старый добрый CentOS для серверной отрасли некрупного бизнеса

3.26 , Аноним ( 27 ), 10:50, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > важен был сглсн!

> некрупного бизнеса штоооо???77777777

Здесь скорее нет, чем да. А точнее - дистропредпочтения от размера бузинесса не зависят.

2.11 , medlingmag ( ? ), 10:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не стоит забывать, что свой дистрибутив на базе RHEL у них и так был. Поудаляли специфические для VZ пакеты, убрали свой инсталлятор, заменив его стандартным и вуаля.

2.22 , Жироватт ( ok ), 10:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Угу. И это, на самом деле хорошо, что бы не говорили поехавшие унитаристы с синдромом "сосредоточения усилий" головного мозга: centos умер - да здравствует три независимых (напрямую от шапки) centos!

Не думаю, что такое бы прокатило на "один Торвальдс, одна ветка ядра, один дистрибутив" или "один дистро соберет их, и в черную цепь скует их".

3.28 , Дениска ( ?? ), 10:54, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > три независимых а меня вы за это же самое - гнобили! 4.43 , А ( ?? ), 11:29, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За другое - за присвоение авторства. Склонировать и сказать потом чьё было исходно, кто автор - это норм, такой вариант - хороший.

2.71 , keksoid ( ? ), 12:10, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И, прошу заметить, ни одного без systemd.

Никто не хочет встревать конкретно во всё это. Все только лейблы перевешивают.