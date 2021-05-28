Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8

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|2.5, Аноним (5), 10:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, что сделали с тем манагером, который предложил центось прибить? Теперь пожизненно отрабатывает финансовые и репутационные потери компании?
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|3.8, ilyafedin (ok), 10:14, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, что сделали с тем манагером, который предложил центось прибить? Теперь пожизненно
> отрабатывает финансовые и репутационные потери компании?
А вдруг они приносят жертву богу форков? Тогда скорее всего премию выдали!
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|3.20, Аноним (-), 10:40, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> сделали с тем манагером, который предложил центось прибить
а с чего ты взял, что это предложил манагер, а не сделали это например на собрании разрабов (как и водится в редхат)???
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|3.21, anonymous (??), 10:42, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Интересно, что сделали с тем манагером
Премию себе выписал, за увеличение продаж RHEL
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|3.23, Жироватт (ok), 10:45, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наивный вопрос. То же самое, что во всех компаниях с реальными виновниками бед. Ничего. 99.999%, что он прикрыл себе задницу бумажками с подписями, а виноватыми назначил кого угодно, вплоть до Линуса Мэттью Пyтина и жирорептилоидов.
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|4.35, Аноним (35), 11:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Наивно считать что он виноват. Он следовал политике компании на все 100% и мало того что не виноват. Он премирован, продвинут по карьерной лестница. У них на десятилетия прописаны планы что будут делать с этими всякие сообществами и по шагам его реализовывать и в итого он получат то что было до покупки редхата.
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|3.27, Аноним (27), 10:53, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну почему же? Шляпе не впервой кидать пользователей. Думаю у них там всё идёт по плану.
Можете кстати скачать последние исо Red Hat 9 и поностальгировать.
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|3.51, 123 (??), 11:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие ещё финансовые потери? Какие репутационные потери? Red Hat избавился от паразитирующих на их работе бездарей. Сейчас есть куча ни на что неспособных, но желающих подзаработать ничего не делая сжв-мозолеедов, которые заняты исключительно сменой копирайтов RHEL. Как показал пример Glimpse, сжв-мозолееды не способны эффективно делать даже это.
Oracle Linux по крайней мере предлагает собственный вариант ядра с инфраструктурой, они и раньше были конркурентами.
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|2.6, OnTheEdge (ok), 10:13, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ещё одно подтверждение, насколько важен был старый добрый CentOS для серверной отрасли некрупного бизнеса
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|3.26, Аноним (27), 10:50, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> важен был
сглсн!
> некрупного бизнеса
штоооо???77777777
Здесь скорее нет, чем да. А точнее - дистропредпочтения от размера бузинесса не зависят.
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|2.11, medlingmag (?), 10:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не стоит забывать, что свой дистрибутив на базе RHEL у них и так был. Поудаляли специфические для VZ пакеты, убрали свой инсталлятор, заменив его стандартным и вуаля.
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|2.22, Жироватт (ok), 10:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу. И это, на самом деле хорошо, что бы не говорили поехавшие унитаристы с синдромом "сосредоточения усилий" головного мозга: centos умер - да здравствует три независимых (напрямую от шапки) centos!
Не думаю, что такое бы прокатило на "один Торвальдс, одна ветка ядра, один дистрибутив" или "один дистро соберет их, и в черную цепь скует их".
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|4.43, А (??), 11:29, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За другое - за присвоение авторства.
Склонировать и сказать потом чьё было исходно, кто автор - это норм, такой вариант - хороший.
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|2.71, keksoid (?), 12:10, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И, прошу заметить, ни одного без systemd.
Никто не хочет встревать конкретно во всё это. Все только лейблы перевешивают.
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|2.24, Жироватт (ok), 10:46, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно. Лет через 5-7 посмотрим, кто из них прошел проверку временем, для миграции.
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|1.3, Аноним (3), 10:12, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Астрологи объявили год альтернатив CentOS. Количество пересборок исходников RHEL увеличилось в 10 раз.
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|2.10, Аноним (10), 10:18, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> увеличилось в 10 раз
Была одна. Стало 4 (если считать Oracle). Не получается в 10.
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|4.53, Атон (?), 11:43, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По статистике, человек в среднем занимается сексом 80 раз в год. Если это правда, то меня будет офигенный декабрь!
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|3.33, Annoynymous (ok), 11:18, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Была одна
Были CentOS, RedOS, RELS, Oracle. Это только из того, что я знаю, говорят vzlinux тоже раньше был.
Но в 10 действительно не получается.
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|4.66, San (??), 11:59, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть 10 категорий людей: которые знают двоичную систему и которые не знают :)
Итого имеем 11 "новых центоса": Альма, Роки и Вз...
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|2.44, А (??), 11:31, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. Баги поишут большее число народу, в апстрим фиксы закоммитят. И станет ещё лучше. Идеи появятся. Движуха мысли возникла!
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|3.55, 123 (??), 11:48, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>большее число народу
Откуда оно возьмётся?
>И станет ещё лучше
Фрагментация благодаря пересборкам от васянок-мозолеедов для админов локалхоста?
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|4.72, А (??), 12:10, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Больше сборок - больше народу ковыряется, больше глаз смотрит, кто-то нмногий пишет репорты. Это в плюс числу.
Станет лучше от возврата наработок в апстрим. На следующей версии будет больше пофикшено. Будет бульше идей о верности или ошибочности старого, идей нового.
Больше народу и движухи, больше мыслей, скорее развитие. Очевидно ж.
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|1.4, Gedweb (ok), 10:12, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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чаще только js фроймворки спавнятся, вот бы эти усилия в более узкое русло
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|1.12, Аноним (12), 10:19, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы сделали дистрибутив на основе Debian
Какая разница на чем контейнеры крутить
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|1.16, Аноним (16), 10:31, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кто-нибудь может видел обзоры этого зоопарка сравнительные? Что брать-то теперь после 7-го CentOSа?
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|2.32, А (??), 11:12, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они ж идентичные. :) Замена бренда в тексте и всё. Не? :)
Брать того, который не нацелен на коммерциализацию со временем. Много народу сначала бесплатные, а как на крюк село много рыбы, так сразу ультиматум и за деньги.
И если для себя, то неважно что брать. Т.к. цена перехода низкая. Ты ж ведь своё делал с расчётом на разное.
А если для бизнеса брать, то брать надо бюджет на RHEL и будет всё красиво и эффективно.
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|3.34, Annoynymous (ok), 11:19, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Брать того, который не нацелен на коммерциализацию со временем. Много народу сначала бесплатные, а как на крюк село много рыбы, так сразу ультиматум и за деньги.
Так они ж одинаковые. Сменить альму на роки и обратно проблемы не должно представлять вообще совсем.
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|4.38, ыы (?), 11:22, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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проведите тест, зачем гадать и распространять слухи...
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|5.45, А (??), 11:35, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё в коммитах, без тестов. Графические тулы для сравнения гитов - навалом.
Важно не что меняли, важно как долго и усердно будут поддерживать сборку. С Ёраклом, например, перспектива опасна - могут зажать в любой момент. Виртуозы - непонятно, но им как приложение к виртуализации полезен бы свой дистр, т.к. так тогда своё решение продавать/тестировать проще и тогда внушает надежду.
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|6.50, ыы (?), 11:42, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а с неЁраклом, например, перспектива опасна вдвойне- могут бросить и разосратся из-за irc канала... например...
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|7.57, А (??), 11:50, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иначе. Остануться сырцы, которые можно пресобирать несколько месяцев, пока будет найдена замена. Для Центы замен нашлось сразу же и много. Не возникнет остановка.
А вот с коммерсами может быть: как отобрали полностью, сразу, резко. Если договора не было (если денег не давал). Возникнет остановка. Коллектив без зарплаты разбежится и бизнес каюк.
По первому варианту халява не ведёт к развалу.
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|8.64, ыы (?), 11:57, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очнитесь У центоси нет сорцов это все сорцы коммерческой компании , той самой... текст свёрнут, показать
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|9.68, А (??), 12:07, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так значит всё же есть сырцы у Центы и это сырцы, которые сырцы коммерческой ком... текст свёрнут, показать
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|10.73, ыы (?), 12:14, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так все пересобирают из тех же сорцов и Ёракл тоже Так что же он зажать то м... текст свёрнут, показать
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|2.41, Michael Shigorin (ok), 11:28, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что брать-то теперь после 7-го CentOSа?
Ну уж если Вам и ВзЛинукс не подходит -- возможно, пора посмотреть в сторону от шляпы.
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|1.18, Аноним (18), 10:36, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> начать поставлять сборку Virtuozzo Linux Enterprise Edition, отличающуюся коммерческой поддержкой
Взять RHEL, пересобрать и продавать. Виртуозы, чо.
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|3.49, beck (??), 11:42, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Орацлы не продают, так дают, а вы вона чо, ынтерпрайз, бабло туда-сюда.
Я понимаю ещё свои сборки под определенные задачи, ну там докеры-шмокеры, контейнеры-шмантейнеры, виртуализация-шмиртуализация, всё как вы, виртуозы, любите, но вот так прямо пересобрать и продавать... "А чо, так можно было?" ))))
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|3.58, 123 (??), 11:50, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Орацлу можно, а мы что, рыжые что-ли?!
Погуглили бы и не позорились, чем Оракл от васяноподелий отличается.
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|2.30, OnTheEdge (ok), 10:58, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну так вперед и с песней, чувак, хватит тратить время на строчение каментов
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|2.63, Аноним (63), 11:57, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если запилишь на Upstart, OpenRC, SysVinit, то на него обратят внимание.
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|1.31, А (??), 11:08, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если убрать цифру 8 из заголовка, то становится интересно.
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|1.37, ыы (?), 11:21, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Опять старье по мотивам... Окститесь. уже 8.4 даже оракл запилил...
Ваш релиз мертворожденный, он устарел уже на момент выхода...
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|2.46, Аноним (35), 11:39, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для дистра в котором на проде версию обновляют потенциально раз в 10 лет сойдет.
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|1.52, Аноним (52), 11:43, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это те которые долго зажимали патчи на VPS, и угрожали судами теми кто выкладывал их патчи на ядро? Ну и все cgroups / namespace это их патенты :-) И плевать что код был написан раньше.
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|2.59, Аноним (63), 11:53, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"VzLinux поставляется без ограничений, бесплатен и отныне будет развиваться в качестве открытого проекта, разрабатываемого при участии сообщества"
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|3.62, Аноним (52), 11:56, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И вы верите компании которая патентует куски cgroup / namespaces?
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|2.65, А (??), 11:57, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там Симпли уже строки занял с ещё др. дистром. :)
Подумал тут: Можно дистры делать, можно делать софт, конфигуряющий дистры под сови нужды и смена Центоси резко становится некритичной.
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|1.60, Аноним (52), 11:55, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> VzLinux полностью бинарно совместим с RHEL и может использоваться для прозрачной замены решений на базе RHEL 8 и CentOS 8.
Товарищи админы - прежде чем писать маркетинговый шлак от VZ - проверяйте плиз.
1. некоторые пакеты стали модулями - гемор при обновлении.
2. Изменены дефолты у модулей в репе - гемор при чистой установке, когда часто софта просто не запустится, конфиги не подойдут.
3. Измененены настройки ядра - "прощай драйвера из el repo".
Так что заменить RHEL8 на ЭТО, сможет только человек желающий дикого головняка.
Ну и как заметили - они осилили только 8.3, тогда как 8.4 на дворе уже давно.
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|1.61, Аноним (61), 11:56, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот просто интересно, сколько фирм/предприятий используют RHEL? Кто в здравом уме поставит рабочую станцию на третьегноме своему сотруднику, кто эти садисты?
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|2.67, А (??), 12:03, 28/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куски продаются в огромных проектах по обеспечению удалённых рабочих мест. История старая. Решение развитое давно, допиленное до реальных применений.
Там не спрашивают, какую тебе версию Гном дома удобно. Там тебе дают экран, логин, пароль и записывают время, когда пришёл-ушёл. Это там, где сотрудники выполняют массовые, типовые обязанности. Работают с фиксированным набором спецального софта.
Не садисты, но лямка подчинённого клерка.
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|1.76, Я (??), 12:28, 28/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хм.. это получается что теперь не только cloudlinux стал RHEL-совместимым но и vzLinux.. это на 2 RHEL-совместимых дистрибутива больше чем было до закрытия centos.. такими темпами каждый корпоративный васянодистрибутив скоро причешется до совместимости с RHEL.. интересно рассчитывали ли на такой эффект в самом редхат закрывая centos? давайте строить теории заговора с многоходовочками.
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