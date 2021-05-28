Компания Virtuozzo опубликовала дистрибутив VzLinux, нацеленный на замену CentOS 8

Компания Virtuozzo (бывшее подразделение компании Parallels), разрабатывающая серверное ПО для виртуализации на основе открытых проектов, начала публичное распространение дистрибутива VzLinux, который ранее применялся в качестве базовой операционной системы для развиваемой компанией платформы виртуализации и различных коммерческих продуктов. Отныне VzLinux стал доступен всем желающим и позиционируется как замена CentOS 8, готовая для рабочих внедрений.

Для загрузки предложен выпуск VzLinux 8.3-7, построенный путём пересборки исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux 8.3. Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 и поставляются в двух вариантах - полном (4.2G) и компактном (1.5G). Отдельно подготовлены системные образы для OpenStack и Docker. VzLinux полностью бинарно совместим с RHEL и может использоваться для прозрачной замены решений на базе RHEL 8 и CentOS 8.

Подчёркивается, что VzLinux поставляется без ограничений, бесплатен и отныне будет развиваться в качестве открытого проекта, разрабатываемого при участии сообщества. Для дистрибутива будет обеспечен длительный цикл сопровождения, соответствующий циклу выпуска обновлений для RHEL 8.

Предложенный установочный образ рассчитан на установку поверх обычного оборудования, но в дальнейшем планируется опубликовать две дополнительные редакции, оптимизированные для использования в контейнерах и в виртуальных машинах. Пои этом в состав текущей сборки уже входят дополнения для эффективной работы под управлением гипервизоров Virtuozzo, OpenVZ и KVM, а также шаблоны для развёртывания в облачных системах AWS, Azure и GCP.

Для быстрого перевода на VzLinux существующих решений, в которых применяется CentOS 8, предоставляется специальная утилита, поддерживающая миграцию как виртуальных машин, так и систем, установленных на голом оборудовании. Virtuozzo также предоставляет дополнительную функциональность, обеспечивающую создание снапшотов для отката изменений в случае проблем при миграции и автоматизации перевода групп серверов.

В будущем планируется предоставить утилиту и для перехода с CentOS 7, добавить агент для систем резервного копирования Acronis и начать поставлять сборку Virtuozzo Linux Enterprise Edition, отличающуюся коммерческой поддержкой и поставкой Live-патчей, позволяющих обновлять ядро без перезагрузки. В следующем году дополнительно планируется выпустить коммерческую редакцию Hoster Edition для использования в системах хостинга.

В качестве альтернатив классическому CentOS 8, кроме VzLinux, также позиционируются AlmaLinux (развивается компанией CloudLinux, совместно с сообществом), Rocky Linux (развивается сообществом под руководством основателя CentOS при поддержке специально созданной компании Ctrl IQ) и Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



