Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО

Компания Red Hat продолжила расширение программ по бесплатному использованию Red Hat Enterprise Linux, закрывающих потребности пользователей в традиционном CentOS, возникшие после трансформации проекта CentOS в CentOS Stream. В дополнение к ранее предоставленным бесплатным сборкам для рабочих внедрений (production), насчитывающих до 16 систем, предложена новая опция "Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure", которая позволяет без ограничений бесплатно использовать RHEL в инфраструктуре сообществ разработчиков открытых проектов и организаций, поддерживающих разработку открытого ПО. В частности, новая программа охватывает организации и проекты, вовлечённые в разработку и хостинг программного обеспечения, распространяемого под открытыми лицензиями, одобренными для включения в репозитории Fedora Linux. Бесплатное применение RHEL в подобных организациях разрешено в элементах инфраструктуры, таких как сборочные системы, системы непрерывной интеграции, почтовые и web-серверы. Участникам программы дополнительно предоставляется доступ к порталу Red Hat с документацией, базе знаний, форумам и системе аналитики Red Hat Insights. Формально сервис поддержки не охватывает участников "RHEL for Open Source Infrastructure", но в зависимости от важности проекта компания Red Hat не исключает возможность предоставления бесплатной технической поддержки. Представленная программа пока ограничена только организациями и не затрагивает индивидуальных разработчиков, текущих партнёров и клиентов Red Hat, государственные организации, образовательные учреждения и некоммерческие организации, желающие использовать RHEL в областях, не связанных с поддержанием инфраструктуры для разработки открытого ПО. Доступ для участия в программе "RHEL for Open Source Infrastructure" предоставляется на основе заявок, отправленных на email "rosi-program@redhat.com". Индивидуальные разработчики могут получить возможность бесплатной установки RHEL, воспользовавшись уже действующей программой "Red Hat Developer". В дальнейшем планируется реализовать ещё несколько программ, закрывающих потребность в традиционном CentOS, в частности подобные программы появятся для некоммерческих организаций, не связанных с открытым ПО, и образовательных учреждений. Напомним, что ключевое отличие сборки CentOS Stream в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL и был полностью двоично совместим с пакетами RHEL, а CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL. Подобное изменение позволит сообществу принимать участие в разработке RHEL, контролировать готовящиеся изменения и влиять на принимаемые решения, но не устраивает тех, кому просто нужен стабильно работающий дистрибутив с длительным сроком поддержки.