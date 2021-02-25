Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО

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|2.5, Dzen Python (ok), 23:06, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скорее
"Смузи в сладость, твиттер в радость, матушку удачу и сто blm'ов на сдачу"
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|3.7, Аноним (-), 23:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А я вот мастодон себе недавно накатил, набираю подписчиков. Сам себе админ)) Лор оказывается тоже есть на мастодоне, много народа, а когда опеннет там появится?
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|1.3, Аноним (3), 22:49, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто, блин, признайте, что решение прекратить разрабатывать CentOS в прежнем виде было ошибочным. И не придётся заманивать пользователей обратно очевидно невыгодными для себя действиями.
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|2.4, Аноним (4), 23:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Большой Менеджер не может быть неправ, окститесь. Они скорее вообще проект закроют, чем отступят от этого Священного Догмата.
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|2.6, Dzen Python (ok), 23:09, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Признать, что САМ(с) и Заслуженный(тм) Высший(R) Совет Манагеров могут допустить такой тривиальный косяк в оценке последствий? Окстись, болезный. Они скорее сделают RedHat Linux Communty ExtraFree Edition на условиях центоса, чем откатят решения и вернут старый добрый цент.
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|2.8, Аноним (8), 23:15, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они изначально хотели всё это сделать, сразу сказали что в 2021 кучу бесплатных программ анонсируют, просто какой-то гений в их отеделе маркетинга решил сразу рубануть новость сплеча вместо того чтобы подождать и после всего этого(это ещё не последняя новость на эту тему) аннонисровать.
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|1.12, danonimous (?), 00:06, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что есть дистрибутивы, для которых не нужно выклянчивать "одобрение", и жить, не боясь, что "добрый хозяин" передумает.
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|1.13, Аноним (13), 00:10, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И конечно же чтоб скачать дистриб для использования до 16 систем, нужно пройти регистрацию. Ну такое себе.
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|1.14, Аноним (14), 00:25, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Использование CentOS: скачал, поставил - пользуешься.
Использование RedHat:
1. создать аккаунт на портале RedHat,
2. согласиться с кучей обязательств,
3. скачать дистрибутив,
4. установить его,
5. настроить менеджер подписок,
6. убедиться, что менеджер работает,
7. постоянно следить, что ты не выходишь за условия лицензии (у тебя меньше 16 установок в production, а если вышел - что тогда?, у тебя организация OpenSource, а если ты решил направление выделить в отдельную организацию, что тогда, RedHat снова решил изменить условия и с 2022 года твои сервера перестанут обновляться...).
RedHat, ты нафиг не нужен, какую бы замануху ты не придумывал, когда есть условия получше (каменный/скалистый Linux).
Кстати, с самого начала существования RedHat показывал прибыль каждый год, даже в кризис 2008 года компания вышла в плюс. Вот бы узнать показатели за текущий и следующий годы...
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|2.17, Аноним (17), 00:37, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть условия получше (каменный/скалистый Linux
Rocki Linux существует только на бумаге. Или ты пишешь из 2022? Расскажи, стоит ли продавать битки сейчас?
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|1.15, Аноним (15), 00:33, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Объясните тупому, как эта красношляпая пара ша умудряется зарабатывать на открытом коде?
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|2.19, Аноним (19), 00:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самая простая поддержка сервера на редхате 100 000 рублей в год. А есть еще дорогая, а есть у предприятия у которых таких серверов десятки стоек. И от Васяна дист они поставить не могут.
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|2.20, t (??), 01:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так же как продавцы шавермы зарабатывают на шаверме исходники которой может каждый получить и собрать ее самостоятельно.
Но ты конечно свиней сам выращиваешь, и лепешки выпекаешь из муки которую мелешь, из пшеницы которую возделываешь, и тебе некогда думать зачем придумали разделение труда и почему хирурги себе не делают скальпели из б/у арматуры или клапанов от тепловозов.
> Объясните тупому
> Расскажите глухому
> Покажите слепому
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|1.21, Sergey (??), 01:21, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто уже регался и юзал Шапку для малых организаций ? Я после той новости попробовал и не получилось, сказали что систему регистрации еще не переделали и нужно ждать ...
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