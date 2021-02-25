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Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО

25.02.2021 21:46

Компания Red Hat продолжила расширение программ по бесплатному использованию Red Hat Enterprise Linux, закрывающих потребности пользователей в традиционном CentOS, возникшие после трансформации проекта CentOS в CentOS Stream. В дополнение к ранее предоставленным бесплатным сборкам для рабочих внедрений (production), насчитывающих до 16 систем, предложена новая опция "Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure", которая позволяет без ограничений бесплатно использовать RHEL в инфраструктуре сообществ разработчиков открытых проектов и организаций, поддерживающих разработку открытого ПО.

В частности, новая программа охватывает организации и проекты, вовлечённые в разработку и хостинг программного обеспечения, распространяемого под открытыми лицензиями, одобренными для включения в репозитории Fedora Linux. Бесплатное применение RHEL в подобных организациях разрешено в элементах инфраструктуры, таких как сборочные системы, системы непрерывной интеграции, почтовые и web-серверы. Участникам программы дополнительно предоставляется доступ к порталу Red Hat с документацией, базе знаний, форумам и системе аналитики Red Hat Insights. Формально сервис поддержки не охватывает участников "RHEL for Open Source Infrastructure", но в зависимости от важности проекта компания Red Hat не исключает возможность предоставления бесплатной технической поддержки.

Представленная программа пока ограничена только организациями и не затрагивает индивидуальных разработчиков, текущих партнёров и клиентов Red Hat, государственные организации, образовательные учреждения и некоммерческие организации, желающие использовать RHEL в областях, не связанных с поддержанием инфраструктуры для разработки открытого ПО. Доступ для участия в программе "RHEL for Open Source Infrastructure" предоставляется на основе заявок, отправленных на email "rosi-program@redhat.com". Индивидуальные разработчики могут получить возможность бесплатной установки RHEL, воспользовавшись уже действующей программой "Red Hat Developer". В дальнейшем планируется реализовать ещё несколько программ, закрывающих потребность в традиционном CentOS, в частности подобные программы появятся для некоммерческих организаций, не связанных с открытым ПО, и образовательных учреждений.

Напомним, что ключевое отличие сборки CentOS Stream в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL и был полностью двоично совместим с пакетами RHEL, а CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL. Подобное изменение позволит сообществу принимать участие в разработке RHEL, контролировать готовящиеся изменения и влиять на принимаемые решения, но не устраивает тех, кому просто нужен стабильно работающий дистрибутив с длительным сроком поддержки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
  3. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  4. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  5. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54655-redhat
Ключевые слова: redhat, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:38, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Коммунизм вам в хату! ;)
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:06, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее
    "Смузи в сладость, твиттер в радость, матушку удачу и сто blm'ов на сдачу"
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 23:12, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А я вот мастодон себе недавно накатил, набираю подписчиков. Сам себе админ)) Лор оказывается тоже есть на мастодоне, много народа, а когда опеннет там появится?
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:44, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игла теперь и для  Opensource. Сядут, не слезут.


     
  • 1.3, Аноним (3), 22:49, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто, блин, признайте, что решение прекратить разрабатывать CentOS в прежнем виде было ошибочным. И не придётся заманивать пользователей обратно очевидно невыгодными для себя действиями.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:00, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большой Менеджер не может быть неправ, окститесь. Они скорее вообще проект закроют, чем отступят от этого Священного Догмата.
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 23:09, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Признать, что САМ(с) и Заслуженный(тм) Высший(R) Совет Манагеров могут допустить такой тривиальный косяк в оценке последствий? Окстись, болезный. Они скорее сделают RedHat Linux Communty ExtraFree Edition на условиях центоса, чем откатят решения и вернут старый добрый цент.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:15, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они изначально хотели всё это сделать, сразу сказали что в 2021 кучу бесплатных программ анонсируют, просто какой-то гений в их отеделе маркетинга решил сразу рубануть новость сплеча вместо того чтобы подождать и после всего этого(это ещё не последняя новость на эту тему) аннонисровать.
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:22, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наздоровье. Полезнее оно от этого не стало.
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:23, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Копрорациям, особенно в очередной кризисный цикл - веры нет !
     
  • 1.11, Чума (?), 23:41, 25/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Солярой пахнет...
     
  • 1.12, danonimous (?), 00:06, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что есть дистрибутивы, для которых не нужно выклянчивать "одобрение", и жить, не боясь, что "добрый хозяин" передумает.
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:10, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И конечно же чтоб скачать дистриб для использования до 16 систем, нужно пройти регистрацию. Ну такое себе.
     
  • 1.14, Аноним (14), 00:25, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Использование CentOS: скачал, поставил - пользуешься.

    Использование RedHat:
    1. создать аккаунт на портале RedHat,
    2. согласиться с кучей обязательств,
    3. скачать дистрибутив,
    4. установить его,
    5. настроить менеджер подписок,
    6. убедиться, что менеджер работает,
    7. постоянно следить, что ты не выходишь за условия лицензии (у тебя меньше 16 установок в production, а если вышел - что тогда?, у тебя организация OpenSource, а если ты решил направление выделить в отдельную организацию, что тогда, RedHat снова решил изменить условия и с 2022 года твои сервера перестанут обновляться...).

    RedHat, ты нафиг не нужен, какую бы замануху ты не придумывал, когда есть  условия получше (каменный/скалистый Linux).

    Кстати, с самого начала существования RedHat показывал прибыль каждый год, даже в кризис 2008 года компания вышла в плюс. Вот бы узнать показатели за текущий и следующий годы...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:37, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть условия получше (каменный/скалистый Linux

    Rocki Linux существует только на бумаге. Или ты пишешь из 2022? Расскажи, стоит ли продавать битки сейчас?

     

  • 1.15, Аноним (15), 00:33, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объясните тупому, как эта красношляпая пара ша умудряется зарабатывать на открытом коде?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:47, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая простая поддержка сервера на редхате 100 000 рублей в год. А есть еще дорогая, а есть у предприятия у которых таких серверов десятки стоек. И от Васяна дист они поставить не могут.
     
  • 2.20, t (??), 01:06, 26/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как продавцы шавермы зарабатывают на шаверме исходники которой может каждый получить и собрать ее самостоятельно.

    Но ты конечно свиней сам выращиваешь, и лепешки выпекаешь из муки которую мелешь, из пшеницы которую возделываешь, и тебе некогда думать зачем придумали разделение труда и почему хирурги себе не делают скальпели из б/у арматуры или клапанов от тепловозов.

    > Объясните тупому
    > Расскажите глухому
    > Покажите слепому

     

  • 1.16, Аноним (16), 00:33, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    жрите сами! все такие сидят на убунтушке...
     
  • 1.18, Аноним (19), 00:45, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая попытка IBM, но нет.
     
  • 1.21, Sergey (??), 01:21, 26/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто уже регался и юзал Шапку для малых организаций ? Я после той новости попробовал и не получилось, сказали что систему регистрации еще не переделали и нужно ждать ...
     
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