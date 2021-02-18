Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide

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|1.1, Леголас (ok), 12:23, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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я запутался окончательно в этих хитросплетениях дистров от красной шляпы
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|4.64, Аноним (64), 17:24, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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чувак выходит такой и грит - я поттеренгу шишку в зад затолкал
другой такой - а мне ?
И все дальше жили счастливо и долго.
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|1.5, Аноним (-), 12:28, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Они изобрели Debian Testing? Хотя нет, rawhide это скорее unstable.
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|2.13, zzz (??), 12:55, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они изобрели новые наркотики. На базе rawhide сделали point-релиз, из которого хотят лепить RHEL, который формируется на базе CentOS Stream.
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|3.34, Аноним (-), 14:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем прикол? IBM надоело впаривать майнфреймы и они решили похайповать? :)
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|3.45, А (??), 15:56, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На базе rawhide сделали point-релиз, из которого хотят лепить RHEL, который формируется на базе CentOS Stream.
До чего ж вы бестолковые-то, и ведь никто не стесняется не разобравшись писать.
point-release для Fedora Rawhide называется Fedora 34.
ELN - это сборка исходного кода Rawhide в другом окружении. Она параллельна rawhide и точно также непрерывна, никаких релизов в ней не предусмотрена.
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|4.51, zzz (??), 16:13, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот теперь еще и ELN. Который будет синкаться с RHEL Next (читай - CentOS Stream), и только после окончательной стабилизации будет выпущен RHEL. Как дважды поиметь комьюнити.
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|5.58, А (??), 16:38, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И опять мимо. ELN не синкается с CentOS Stream.
Попробуйте всё-таки поискать информацию по теме, а не придумывать от балды.
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|1.14, Zitz (?), 13:02, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опять эта гнилая шарага ищет бесплатных рабов для тестирования своего мусорного мешка быдлокода от таких же халявных рабов из стран третьего мира.
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|2.19, Тот самый (?), 13:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Опять эта гнилая шарага ищет
Ни одна компания не сделала для мира Linux и FOSS столько, сколько сделал Red Hat. Ошибки были? Да, конечно - куда же без этого.
Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А ты их "гнилой шарагой".
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|3.22, Адекват (ok), 13:56, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А
> ты их "гнилой шарагой".
За это время наверное можно было бы додвигать до 5% на десктопе ?
Вообще линуксу не хватает естественного отбора, тот же systemd "выжил" не потому, что самый приспособленный, а потому, что пропихнули. bsd-like init мог бы победить и быть только системой инициализации, только ей и ничем больше. Но за нас решили как лучше. Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов. Иногда кажется, что его специально держат таким недоделанным, чтобы домохозяйки оставались на виндах или маках.
Домохозяйка - это не что-то унизительное, это стереотипный образ человека, у которого есть комп, но он в нем не разбирается.
Нет правда - берем флешку или диск, начинаем установку, перед нами юзер-по-настоящем-френдли меню для установки, всего несколько простых вопросов и система установлена(хоть на ntfs если нужно, все имеющиеся файлы на жестком диске перемещены в отдельный каталог). Никакой установки драйверов, ничего не отваливается, все работает из коробки, никакого тиринга ни на одной из видеокарт, звук работает и не отваливается, комп или ноутбук нормально уходят в спящий или ждущий режим и выходят из него без каких-либо проблем. Обновляльщик пакетов не задает страшных вопросов(и не говорит не могу соединиться - делай что хочешь, ты же хакер, раз линукс выбрал), нет никаких проблем с зависимостями библиотек при установке - все просто работает.
Видео плавное - при перемещении окна мышкой можно прочитать текст внутри него, прокрутка страницы браузера такая плавная, что в ее процессе тоже можно прочитать текст, звук чистый и не хрипит, с блютузом нет проблем, нет никакой необходимости твикать конфигы пульсы, из коробки можно переводить звук на любой выход - хочешь на колонки, хочешь на наушники, хочешь и туда и туда, хочешь звук из 2.1 станет 5.1 - один клик мышкой.
И все в таком духе - подключил принтер, система радостно его опознала, и скачала для него ppd, или может можно придумать что получше ?
Линукс мог бы стать таким, но не стал, потому, что находится в руках группы лиц, чьи интересы расходятся с интересами масс.
Захотят - похоронят xfce4, или сделают линукс на десктопе полностью не юзабельным или платным, а кто им запретит то ? не нравится - не пользуйся.
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|4.25, Аноним (25), 14:04, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов.
Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает?
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|5.28, Адекват (ok), 14:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает?
Одному точно не получится, можно собрать группу единомышленников, найти спонсоров, именно спонсоров а не инвесторов, на настоящий момент потребуется дофига денег и времени, но я не хочу (скорее не могу), я же пользователь, и как пользователь высказываю свою точку зрения "как оно могло бы быть, но не стало."
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|5.29, zzz (??), 14:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса.
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|6.37, Аноним (-), 14:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что
> именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса.
Конкретика - в git log.
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|4.42, SinoptikU (?), 15:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты ещё забыл написать, как отвратительно работает SWAP, и что система не знает, как себя, вести, когда заканчивается память; про нехватку солидного проприоритарного софта, про упоротое сообщество и т.д. Ещё проблема в том, что Линукс не имеет конкурентов в своей нише. Может с появлением релиза Haiku ситуация изменится,так как система простая, понятная и перспективная. Вообще то правильно написал, что Линукс врядли будет кагда-либо готов для десктопа.
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|5.49, Аноним (49), 16:07, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Linux давно готов для дестктопа, но многие почему-то упорно этого не принимают и упорствуют. Видать, все упирается в любимые игрушки. Не работает любимая игрушка под линуксом - значит, для десктопа не готов. Так получается.
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|6.52, zzz (??), 16:16, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Выше Адекват накропал целую простынь претензий к "готовому для десктопа". С таким набором косяков странно, что у ляликса есть хотя бы 1% рынка десктопов.
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|7.56, Аноним (49), 16:34, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они просто смехотворны и высосаны из пальца. Начиная от установки(убунта - ну куда уж проще?) и заканчивая драйверами(многое в винже будет работать без ручной устаноки драйверов? А может в винде не бывает проблем с драйверами? Да, в линуксе - как и в любой другой системе(той же винде) есть свои проблемы. Не без этого. Но линукс - это лучшее что есть вообще сегодня. Начиная от безопасности и заканчивая производительностью.
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|9.66, Аноним (49), 17:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы правда считаете что в винде больше возможностей А что до подвисаний - не вст... текст свёрнут, показать
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|5.55, xtotec (ok), 16:33, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что - дата релиза Haiku уже анонсирована? 20 лет уже прошло, а всё ещё на бета2. Ну и допустим, в 2025м релизнется вся из себя красивая и безглючная, дальше что - все более-менее востребованные приложения сразу на ней появятся - офисы, браузеры, графические редакторы, аудио видео и прочее - от сырости?
Вон Ябло всего лишь сменило архитектуру с процессором, не самая бедная или молодая компания, но даже самые упоротые её фанаты свои рабочие нагрузки не спешат на М1 переносить, потому что проблемы есть именно прикладные - с аудио и видео и наличием/оптимизацией приложений под новую архитектуру. А вы - "Хайку придэ, на десктопе порядок наведэ"...
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|6.67, SinoptikU (?), 17:29, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не 20 лет на бета 2, а только полгода. Всё зависит от того, как релиз системы покажет себя на десктопе. Если все будет просто, быстро, понятно, как сейчас, то будут и пользователи, и софт появится быстрее. Ну, не завидуйте, пожелайте лучше успеха! Линукс за 20 лет во времена провала Vista, 8-ки не смог увеличить пользовательскую базу. Запускайте Линукс в космос дальше!
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|2.35, Аноним (-), 14:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Опять эта гнилая шарага
Гнилая, не гналая, а в апстрим комитит сильно поболее тебя.
> от таких же халявных рабов из стран третьего мира.
А ты это все выдаешь наверное как минимум из Silicon Valley?
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|3.41, zzz (??), 15:32, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так коммитит, что никто даже назвать не может ничего.
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|1.15, Тихий (?), 13:07, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну ОК, что лучше установить имеющее более-менее стабильно работающий и ванильный Гном? Федору все лают, а что тогда установить? Дебиан?
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|2.32, danonimous (?), 14:36, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Debian. Всё-таки весьма шустрый дистрибутив, летает с гномом на средненьком компьютере из 2008-го года, правда карта NVidia свежая.
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|3.33, danonimous (?), 14:37, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имею в виду 11-ю версию Bullseye. В текущей stable возможно более тормозной гном, там последнее время были оптимизации по скорости.
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|4.38, Тихий (?), 15:22, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спс, попробую дебиан, так как хочу перейти с КДЕ на гном. Мне федора привычнее, но начиная с 33 версии я ее даже попробовать не могу. Виснет инсталлер, виснет лайв обзор, а установленная совсем неюзабельна из-за тормозов. Не знаю что там они наворотили, так как 30-32 работали почти идеально.
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|3.57, xtotec (ok), 16:35, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставил я недавно этот дебиан 10.8, когда увидел что инсталлер до сих пор не умеет ставится на XFS просто очешуел, извините за мой французский.
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|2.50, Аноним (49), 16:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунту с установкой ванильного гнома - там есть такой пакет. Сам пользуюсь. Из всего парка дистрибутивов линукса - убунта "добрее" всех по отношению к конечному пользователю.
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|2.18, Аноним (3), 13:20, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Исчерпывающего списка преимуществ некоего "непервобытного" "hasher" перед билдсистемой редхата, перед mock, перед koji и т.д. мы, конечно. не дождемся.
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|2.65, Аноним (64), 17:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это вот вообще не серьезно было. Антисерьезность какая-то, через которую будут чморить всякие долбанутые анонимы
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|1.27, Zenitur (ok), 14:15, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Помню был такой прикол, году эдак в 2009. Я в SUSE 10.1 (на которой потом сделали SLES 10) пытался собрать новую софтину. Понадобился новый autoconf, который захотел новый automake, который захотел новый autoconf. Что-то такое. В процессе решения этой проблемы, я оказался в тупике, и поэтому просто поставил готовую сборку одного из пакетов из более нового дистра. Благо что архитектура была noarch.
Спустя какое-то время, на Опеннете была новость. О том, как разработчики CentOS готовили базовую систему для начала сборки CentOS 6. Так как RHEL 6 к этому времени ещё не вышел, они создавали гибрид предыдущего CentOS 5 и пакетов из Fedora 12, пытаясь создать "вот в точности ту систему, на которой собирается RHEL 6". И столкнулись с проблемами, которые с трудом решили. Чувствую, с теми же самыми, что и я :-)
Поэтому мне немного странно читать новость, что RHEL можно собрать на базе Fedora Rawhide. Разве не надо создавать "один в один идентичную систему, на которой собирали оригинальный RHEL"?
Это как минимум старое ядро и Glibc.
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|1.53, Аноним (53), 16:28, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Они пытаются развернуть уходящих от Centos. Надеюсь у них не выйдет. Нечего красношляпе быть ведущим линукс дистром. Инит усложнили, десктоп угробили, звук... сломали. Btrfs не осилили и выбросили. Пусть двигают в тундру.
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|2.61, Zitz (?), 17:04, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё, что нужно знать про "неоценимый" вклад красной тряпки в линукс.
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|2.68, Аноним (-), 17:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока в шапку не засунули поттеренга это была весьма неплохая шарашка давшая быдлу selinux, newlib, возможность потратить бабло на то что можно скачать бесплатно..
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