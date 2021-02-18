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Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide

18.02.2021 11:52

Разработчики Fedora Linux объявили о формировании SIG-группы (Special Interest Group) для сопровождения проекта ELN (Enterprise Linux Next), нацеленного на предоставление непрерывно формируемых сборок Red Hat Enterprise Linux на базе репозитория Fedora Rawhide. Процесс разработки новых веток RHEL подразумевает создание раз в три года ответвления от Fedorа, которое некоторое время развивается отдельно, до его доведения до конечного продукта. ELN позволит эмулировать сборки Red Hat Enterprise Linux на основе среза из репозитория Fedora Rawhide, созданного в произвольный момент.

До сих пор после ответвления от Fedora подготовка RHEL велась за закрытыми дверями. При помощи CentOS Stream компания Red Hat намерена сделать процесс разработки RHEL более открытым и прозрачным для сообщества. ELN нацелен на то, чтобы сделать стадию ответвления CentOS Stream/RHEL Next от Fedora более предсказуемой, благодаря применению методов, близких к системами непрерывной интеграции.

ELN предоставит отдельный buildroot и процесс сборки, позволяющий выполнить пересборку репозитория Fedora Rawhide так, как если бы он был RHEL. Успешные пересборки ELN планируется синхронизировать с экспериментальными сборками RHEL Next, добавляя в пакеты дополнительные изменения, которые недопустимы в Fedora (например, добавление торговых марок). При этом разработчики будут стараться минимизировать отличия, разделяя их на уровне условных блоков в spec-файлах.

При помощи ELN сопровождающие пакеты Fedora получат возможность на ранней стадии отлавливать и тестировать изменения, которые могут потенциально отразиться на разработке RHEL. В том числе можно будет проверять намеченные изменения условных блоков в spec-файлах, т.е. собирать пакет со срабатыванием условий с переменной "%{rhel}", установленной в значение "9" (переменная "%{fedora}" ELN будет возвращать "false"), симулируя сборку пакета для будущей ветки RHEL.

ELN также позволит экспериментировать с воплощением новых идей, не затрагивая основные сборки Fedora. В том числе ELN можно использовать для проверки пакетов Fedora в условиях применения новых флагов компилятора, отключения экспериментальных или неподходящих для RHEL возможностей, изменения требований к аппаратным архитектурам и задействования дополнительных расширений CPU. Например, не меняя штатный процесс сборки пакетов в Fedora параллельно можно протестировать сборку с включённой поддержкой инструкций AVX2, после чего оценить влияние производительности от применения AVX2 в пакетах и принять решение о реализации изменения в основном дистрибутиве Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
  3. OpenNews: Представлен Fedora Kinoite, аналог Fedora Silverblue с рабочим столом KDE
  4. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
  5. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
  6. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54613-fedora
Ключевые слова: fedora, rgel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 12:23, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    я запутался окончательно в этих хитросплетениях дистров от красной шляпы
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:24, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Заблудился в трех соснах^W дистрах?
     
     
  • 3.4, Леголас (ok), 12:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    их больше, там же есть ещё какая-то Федора атомарная
     
     
  • 4.10, Аноним (3), 12:34, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пакеты там те же, что и для обычной.
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 13:16, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дежурная ссылка по теме: http://www.redhat.com/archives/fedora-devel-list/2004-May/msg00104.html
     
     
  • 3.62, бедный буратино (ok), 17:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    аб чём там, в кратком русском пересказе?
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 17:24, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чувак выходит такой и грит - я поттеренгу шишку в зад затолкал

    другой такой - а мне ?

    И все дальше жили счастливо и долго.

     

  • 1.2, маколюба (?), 12:23, 18/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.6, Моргенштерн (?), 12:30, 18/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:33, 18/02/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.11, Zitz (?), 12:51, 18/02/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 3.54, YetAnotherOnanym (ok), 16:31, 18/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:34, 18/02/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Аноним (-), 12:28, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они изобрели Debian Testing? Хотя нет, rawhide это скорее unstable.
     
     
  • 2.13, zzz (??), 12:55, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Они изобрели новые наркотики. На базе rawhide сделали point-релиз, из которого хотят лепить RHEL, который формируется на базе CentOS Stream.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 14:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем прикол? IBM надоело впаривать майнфреймы и они решили похайповать? :)
     
     
  • 4.46, zzz (??), 15:57, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начитались Шульгина, надо полагать.
     
  • 3.45, А (??), 15:56, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  На базе rawhide сделали point-релиз, из которого хотят лепить RHEL, который формируется на базе CentOS Stream.

    До чего ж вы бестолковые-то, и ведь никто не стесняется не разобравшись писать.

    point-release для Fedora Rawhide называется Fedora 34.

    ELN - это сборка исходного кода Rawhide в другом окружении. Она параллельна rawhide и точно также непрерывна, никаких релизов в ней не предусмотрена.

     
     
  • 4.51, zzz (??), 16:13, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот теперь еще и ELN. Который будет синкаться с RHEL Next (читай - CentOS Stream), и только после окончательной стабилизации будет выпущен RHEL. Как дважды поиметь комьюнити.
     
     
  • 5.58, А (??), 16:38, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И опять мимо. ELN не синкается с CentOS Stream.

    Попробуйте всё-таки поискать информацию по теме, а не придумывать от балды.

     

  • 1.8, Аноним (8), 12:34, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Что только не делают, лишь-бы не вернуть старую сборку Centos.
     
  • 1.12, Аноним (12), 12:51, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что не делают - лишь бы по больше бетатестеров для RHEL было..
     
  • 1.14, Zitz (?), 13:02, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять эта гнилая шарага ищет бесплатных рабов для тестирования своего мусорного мешка быдлокода от таких же халявных рабов из стран третьего мира.
     
     
  • 2.19, Тот самый (?), 13:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Опять эта гнилая шарага ищет

    Ни одна компания не сделала для мира Linux и FOSS столько, сколько сделал Red Hat. Ошибки были? Да, конечно - куда же без этого.

    Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А ты их "гнилой шарагой".

     
     
  • 3.22, Адекват (ok), 13:56, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А
    > ты их "гнилой шарагой".

    За это время наверное можно было бы додвигать до 5% на десктопе ?
    Вообще линуксу не хватает естественного отбора, тот же systemd "выжил" не потому, что самый приспособленный, а потому, что пропихнули. bsd-like init мог бы победить и быть только системой инициализации, только ей и ничем больше. Но за нас решили как лучше. Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов. Иногда кажется, что его специально держат таким недоделанным, чтобы домохозяйки оставались на виндах или маках.
    Домохозяйка - это не что-то унизительное, это стереотипный образ человека, у которого есть комп, но он в нем не разбирается.
    Нет правда - берем флешку или диск, начинаем установку, перед нами юзер-по-настоящем-френдли меню для установки, всего несколько простых вопросов и система установлена(хоть на ntfs если нужно, все имеющиеся файлы на жестком диске перемещены в отдельный каталог). Никакой установки драйверов, ничего не отваливается, все работает из коробки, никакого тиринга ни на одной из видеокарт, звук работает и не отваливается, комп или ноутбук нормально уходят в спящий или ждущий режим и выходят из него без каких-либо проблем. Обновляльщик пакетов не задает страшных вопросов(и не говорит не могу соединиться - делай что хочешь, ты же хакер, раз линукс выбрал), нет никаких проблем с зависимостями библиотек при установке - все просто работает.
    Видео плавное - при перемещении окна мышкой можно прочитать текст внутри него, прокрутка страницы браузера такая плавная, что в ее процессе тоже можно прочитать текст, звук чистый и не хрипит, с блютузом нет проблем, нет никакой необходимости твикать конфигы пульсы, из коробки можно переводить звук на любой выход - хочешь на колонки, хочешь на наушники, хочешь и туда и туда, хочешь звук из 2.1 станет 5.1 - один клик мышкой.
    И все в таком духе - подключил принтер, система радостно его опознала, и скачала для него ppd, или может можно придумать что получше ?
    Линукс мог бы стать таким, но не стал, потому, что находится в руках группы лиц, чьи интересы расходятся с интересами масс.
    Захотят - похоронят xfce4, или сделают линукс на десктопе полностью не юзабельным или платным, а кто им запретит то  ? не нравится - не пользуйся.

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 14:04, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов.

    Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает?

     
     
  • 5.28, Адекват (ok), 14:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает?

    Одному точно не получится, можно собрать группу единомышленников, найти спонсоров, именно спонсоров а не инвесторов, на настоящий момент потребуется дофига денег и времени, но я не хочу (скорее не могу), я же пользователь, и как пользователь высказываю свою точку зрения "как оно могло бы быть, но не стало."

     
  • 5.29, zzz (??), 14:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса.
     
     
  • 6.37, Аноним (-), 14:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что
    > именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса.

    Конкретика - в git log.

     
     
  • 7.40, zzz (??), 15:30, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блаблабла
     
  • 5.43, SinoptikU (?), 15:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, начинается!
     
  • 4.31, danonimous (?), 14:32, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Декодирование видео на видеокарте в браузере ещё забыл.
     
     
  • 5.44, SinoptikU (?), 15:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Firefox, говорят, уже хотябы как-то работает, кроме видеокарт Nvidia!
     
  • 4.42, SinoptikU (?), 15:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты ещё забыл написать, как отвратительно работает SWAP, и что система не знает, как себя, вести, когда заканчивается память; про нехватку солидного проприоритарного софта, про упоротое сообщество и т.д. Ещё проблема в том, что Линукс не имеет конкурентов в своей нише. Может с появлением релиза Haiku ситуация изменится,так как система простая, понятная и перспективная. Вообще то правильно написал, что Линукс врядли будет кагда-либо готов для десктопа.
     
     
  • 5.49, Аноним (49), 16:07, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Linux давно готов для дестктопа, но многие почему-то упорно этого не принимают и упорствуют. Видать, все упирается в любимые игрушки. Не работает любимая игрушка под линуксом - значит, для десктопа не готов. Так получается.
     
     
  • 6.52, zzz (??), 16:16, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Выше Адекват накропал целую простынь претензий к "готовому для десктопа". С таким набором косяков странно, что у ляликса есть хотя бы 1% рынка десктопов.
     
     
  • 7.56, Аноним (49), 16:34, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они просто смехотворны и высосаны из пальца. Начиная от установки(убунта - ну куда уж проще?) и заканчивая драйверами(многое в винже будет работать без ручной устаноки драйверов? А может в винде не бывает проблем с драйверами? Да, в линуксе - как и в любой другой системе(той же винде) есть свои проблемы. Не без этого. Но линукс - это лучшее что есть вообще сегодня. Начиная от безопасности и заканчивая производительностью.
     
     
  • 8.63, SinoptikU (?), 17:17, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь предположить, что если бы в десктопом GNU Linux было бы столько возможност... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, Аноним (49), 17:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы правда считаете что в винде больше возможностей А что до подвисаний - не вст... текст свёрнут, показать
     
  • 5.55, xtotec (ok), 16:33, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что - дата релиза Haiku уже анонсирована? 20 лет уже прошло, а всё ещё на бета2. Ну и допустим, в 2025м релизнется вся из себя красивая и безглючная, дальше что - все более-менее востребованные приложения сразу на ней появятся - офисы, браузеры, графические редакторы, аудио видео и прочее - от сырости?
    Вон Ябло всего лишь сменило архитектуру с процессором, не самая бедная или молодая компания, но даже самые упоротые её фанаты свои рабочие нагрузки не спешат на М1 переносить, потому что проблемы есть именно прикладные - с аудио и видео и наличием/оптимизацией приложений под новую архитектуру. А вы - "Хайку придэ, на десктопе порядок наведэ"...
     
     
  • 6.67, SinoptikU (?), 17:29, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не 20 лет на бета 2, а только полгода. Всё зависит от того, как релиз системы покажет себя на десктопе. Если все будет просто, быстро, понятно, как сейчас, то будут и пользователи, и софт появится быстрее. Ну, не завидуйте, пожелайте лучше успеха! Линукс за 20 лет во времена провала Vista, 8-ки не смог увеличить пользовательскую базу. Запускайте Линукс в космос дальше!
     
  • 2.35, Аноним (-), 14:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Опять эта гнилая шарага

    Гнилая, не гналая, а в апстрим комитит сильно поболее тебя.

    > от таких же халявных рабов из стран третьего мира.

    А ты это все выдаешь наверное как минимум из Silicon Valley?

     
     
  • 3.41, zzz (??), 15:32, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так коммитит, что никто даже назвать не может ничего.
     

  • 1.15, Тихий (?), 13:07, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну ОК, что лучше установить имеющее более-менее стабильно работающий и ванильный Гном? Федору все лают, а что тогда установить? Дебиан?
     
     
  • 2.32, danonimous (?), 14:36, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Debian. Всё-таки весьма шустрый дистрибутив, летает с гномом на средненьком компьютере из 2008-го года, правда карта NVidia свежая.
     
     
  • 3.33, danonimous (?), 14:37, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имею в виду 11-ю версию Bullseye. В текущей stable возможно более тормозной гном, там последнее время были оптимизации по скорости.
     
     
  • 4.38, Тихий (?), 15:22, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс, попробую дебиан, так как хочу перейти с КДЕ на гном. Мне федора привычнее, но начиная с 33 версии я ее даже попробовать не могу. Виснет инсталлер, виснет лайв обзор, а установленная совсем неюзабельна из-за тормозов. Не знаю что там они наворотили, так как 30-32 работали почти идеально.
     
  • 3.57, xtotec (ok), 16:35, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил я недавно этот дебиан 10.8, когда увидел что инсталлер до сих пор не умеет ставится на XFS просто очешуел, извините за мой французский.
     
  • 2.50, Аноним (49), 16:12, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту с установкой ванильного гнома - там есть такой пакет. Сам пользуюсь. Из всего парка дистрибутивов линукса - убунта "добрее" всех по отношению к конечному пользователю.
     
  • 2.60, Zitz (?), 16:59, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Void Linux, сборка с Мате.
     

  • 1.16, Michael Shigorin (ok), 13:13, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > ELN предоставит отдельный buildroot

    Они до сих пор настолько первобытные?!
    "И эти люди..."

    // http://altlinux.org/hasher

     
     
  • 2.18, Аноним (3), 13:20, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Исчерпывающего списка преимуществ некоего "непервобытного" "hasher" перед билдсистемой редхата, перед mock, перед koji и т.д. мы, конечно. не дождемся.
     
  • 2.48, Аноним (48), 16:03, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очередная баш-портянка от вахтера, нет уж, кушайте сами
     
  • 2.65, Аноним (64), 17:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это вот вообще не серьезно было. Антисерьезность какая-то, через которую будут чморить всякие долбанутые анонимы
     

  • 1.24, форм (?), 14:04, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это хорошо или ну вот
     
     
  • 2.47, Сейд (ok), 16:02, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это хорошо.
     

  • 1.27, Zenitur (ok), 14:15, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помню был такой прикол, году эдак в 2009. Я в SUSE 10.1 (на которой потом сделали SLES 10) пытался собрать новую софтину. Понадобился новый autoconf, который захотел новый automake, который захотел новый autoconf. Что-то такое. В процессе решения этой проблемы, я оказался в тупике, и поэтому просто поставил готовую сборку одного из пакетов из более нового дистра. Благо что архитектура была noarch.

    Спустя какое-то время, на Опеннете была новость. О том, как разработчики CentOS готовили базовую систему для начала сборки CentOS 6. Так как RHEL 6 к этому времени ещё не вышел, они создавали гибрид предыдущего CentOS 5 и пакетов из Fedora 12, пытаясь создать "вот в точности ту систему, на которой собирается RHEL 6". И столкнулись с проблемами, которые с трудом решили. Чувствую, с теми же самыми, что и я :-)

    Поэтому мне немного странно читать новость, что RHEL можно собрать на базе Fedora Rawhide. Разве не надо создавать "один в один идентичную систему, на которой собирали оригинальный RHEL"?
    Это как минимум старое ядро и Glibc.

     
  • 1.39, Чума (?), 15:29, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каков карбоновый след этого великолепия? :)
     
  • 1.53, Аноним (53), 16:28, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Они пытаются развернуть уходящих от Centos. Надеюсь у них не выйдет. Нечего красношляпе быть ведущим линукс дистром. Инит усложнили, десктоп угробили, звук... сломали. Btrfs не осилили и выбросили. Пусть двигают в тундру.
     
     
  • 2.61, Zitz (?), 17:04, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё, что нужно знать про "неоценимый" вклад красной тряпки в линукс.
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:56, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше б их мелкомягкие купили, и дропнули к *беням эту шарашку.
     
     
  • 2.68, Аноним (-), 17:31, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока в шапку не засунули поттеренга это была весьма неплохая шарашка давшая быдлу selinux, newlib, возможность потратить бабло на то что можно скачать бесплатно..
     

  • 1.69, Аноним (69), 17:35, 18/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чот новости тут попахивают корпотавщиной.. если не копро, гг.
     

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