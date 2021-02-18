Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide

2.19 , Тот самый ( ? ), 13:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Опять эта гнилая шарага ищет Ни одна компания не сделала для мира Linux и FOSS столько, сколько сделал Red Hat. Ошибки были? Да, конечно - куда же без этого. Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А ты их "гнилой шарагой".

3.22 , Адекват ( ok ), 13:56, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Они Linux двигали когда ты еще, наверное, в детский сад ходил. А

> ты их "гнилой шарагой". За это время наверное можно было бы додвигать до 5% на десктопе ?

Вообще линуксу не хватает естественного отбора, тот же systemd "выжил" не потому, что самый приспособленный, а потому, что пропихнули. bsd-like init мог бы победить и быть только системой инициализации, только ей и ничем больше. Но за нас решили как лучше. Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов. Иногда кажется, что его специально держат таким недоделанным, чтобы домохозяйки оставались на виндах или маках.

Домохозяйка - это не что-то унизительное, это стереотипный образ человека, у которого есть комп, но он в нем не разбирается.

Нет правда - берем флешку или диск, начинаем установку, перед нами юзер-по-настоящем-френдли меню для установки, всего несколько простых вопросов и система установлена(хоть на ntfs если нужно, все имеющиеся файлы на жестком диске перемещены в отдельный каталог). Никакой установки драйверов, ничего не отваливается, все работает из коробки, никакого тиринга ни на одной из видеокарт, звук работает и не отваливается, комп или ноутбук нормально уходят в спящий или ждущий режим и выходят из него без каких-либо проблем. Обновляльщик пакетов не задает страшных вопросов(и не говорит не могу соединиться - делай что хочешь, ты же хакер, раз линукс выбрал), нет никаких проблем с зависимостями библиотек при установке - все просто работает.

Видео плавное - при перемещении окна мышкой можно прочитать текст внутри него, прокрутка страницы браузера такая плавная, что в ее процессе тоже можно прочитать текст, звук чистый и не хрипит, с блютузом нет проблем, нет никакой необходимости твикать конфигы пульсы, из коробки можно переводить звук на любой выход - хочешь на колонки, хочешь на наушники, хочешь и туда и туда, хочешь звук из 2.1 станет 5.1 - один клик мышкой.

И все в таком духе - подключил принтер, система радостно его опознала, и скачала для него ppd, или может можно придумать что получше ?

Линукс мог бы стать таким, но не стал, потому, что находится в руках группы лиц, чьи интересы расходятся с интересами масс.

Захотят - похоронят xfce4, или сделают линукс на десктопе полностью не юзабельным или платным, а кто им запретит то ? не нравится - не пользуйся.

4.25 , Аноним ( 25 ), 14:04, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вообще странно, что спустя столько времени все еще нет "по настоящему линукса для десктопа для домохозяек", который "там, у них, где строго карают за пиратство" мог бы стать популярным за счет своей бесплатности. Везде что-то не то и не так, не готов еще линукс для десктопов для домохозяек видимо и никогда не будет готов. Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает?

5.28 , Адекват ( ok ), 14:26, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Дружище, ну так запили такую штуковину самостоятельно, а потом сопровождай. Кто-то запрещает? Одному точно не получится, можно собрать группу единомышленников, найти спонсоров, именно спонсоров а не инвесторов, на настоящий момент потребуется дофига денег и времени, но я не хочу (скорее не могу), я же пользователь, и как пользователь высказываю свою точку зрения "как оно могло бы быть, но не стало."

5.29 , zzz ( ?? ), 14:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса.

6.37 , Аноним ( - ), 14:54, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > И так - каждый раз, как только заходит речь за конкретику, что

> именно "корпорация добра" "так много" сделала для ляликса. Конкретика - в git log. 7.40 , zzz ( ?? ), 15:30, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Блаблабла

5.43 , SinoptikU ( ? ), 15:48, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, начинается!

4.31 , danonimous ( ? ), 14:32, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Декодирование видео на видеокарте в браузере ещё забыл.

5.44 , SinoptikU ( ? ), 15:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Firefox, говорят, уже хотябы как-то работает, кроме видеокарт Nvidia!

4.42 , SinoptikU ( ? ), 15:47, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты ещё забыл написать, как отвратительно работает SWAP, и что система не знает, как себя, вести, когда заканчивается память; про нехватку солидного проприоритарного софта, про упоротое сообщество и т.д. Ещё проблема в том, что Линукс не имеет конкурентов в своей нише. Может с появлением релиза Haiku ситуация изменится,так как система простая, понятная и перспективная. Вообще то правильно написал, что Линукс врядли будет кагда-либо готов для десктопа.

5.49 , Аноним ( 49 ), 16:07, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Linux давно готов для дестктопа, но многие почему-то упорно этого не принимают и упорствуют. Видать, все упирается в любимые игрушки. Не работает любимая игрушка под линуксом - значит, для десктопа не готов. Так получается.

6.52 , zzz ( ?? ), 16:16, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Выше Адекват накропал целую простынь претензий к "готовому для десктопа". С таким набором косяков странно, что у ляликса есть хотя бы 1% рынка десктопов.

7.56 , Аноним ( 49 ), 16:34, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Они просто смехотворны и высосаны из пальца. Начиная от установки(убунта - ну куда уж проще?) и заканчивая драйверами(многое в винже будет работать без ручной устаноки драйверов? А может в винде не бывает проблем с драйверами? Да, в линуксе - как и в любой другой системе(той же винде) есть свои проблемы. Не без этого. Но линукс - это лучшее что есть вообще сегодня. Начиная от безопасности и заканчивая производительностью.

8.63 , SinoptikU ( ? ), 17:17, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Боюсь предположить, что если бы в десктопом GNU Linux было бы столько возможност... 9.66 , Аноним ( 49 ), 17:27, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы правда считаете что в винде больше возможностей А что до подвисаний - не вст... 5.55 , xtotec ( ok ), 16:33, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что - дата релиза Haiku уже анонсирована? 20 лет уже прошло, а всё ещё на бета2. Ну и допустим, в 2025м релизнется вся из себя красивая и безглючная, дальше что - все более-менее востребованные приложения сразу на ней появятся - офисы, браузеры, графические редакторы, аудио видео и прочее - от сырости?

Вон Ябло всего лишь сменило архитектуру с процессором, не самая бедная или молодая компания, но даже самые упоротые её фанаты свои рабочие нагрузки не спешат на М1 переносить, потому что проблемы есть именно прикладные - с аудио и видео и наличием/оптимизацией приложений под новую архитектуру. А вы - "Хайку придэ, на десктопе порядок наведэ"...

6.67 , SinoptikU ( ? ), 17:29, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не 20 лет на бета 2, а только полгода. Всё зависит от того, как релиз системы покажет себя на десктопе. Если все будет просто, быстро, понятно, как сейчас, то будут и пользователи, и софт появится быстрее. Ну, не завидуйте, пожелайте лучше успеха! Линукс за 20 лет во времена провала Vista, 8-ки не смог увеличить пользовательскую базу. Запускайте Линукс в космос дальше!

2.35 , Аноним ( - ), 14:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Опять эта гнилая шарага Гнилая, не гналая, а в апстрим комитит сильно поболее тебя. > от таких же халявных рабов из стран третьего мира. А ты это все выдаешь наверное как минимум из Silicon Valley?

3.41 , zzz ( ?? ), 15:32, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так коммитит, что никто даже назвать не может ничего.

