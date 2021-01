Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux

3.25 , Ilya Indigo ( ok ), 22:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Leap 15.2 - is expected to be maintained until end of December

> 2021

> Ну так себе вариант для сервера, прямо скажем.

> А Tumbleweed роллинг. Обновляется раз в год до следующего выпуска (месяца через 3 чтобы наверняка) и так далее...

4.28 , Анын ( ok ), 22:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На текущий момент у openSUSE нет релиза, который проживёт больше года в стабильном состоянии.