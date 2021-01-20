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Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux

20.01.2021 21:36

Компания Red Hat объявила о расширении программы Red Hat Developer, определяющей области бесплатного использования дистрибутива Red Hat Enterprise Linux. Новые варианты нацелены на удовлетворение потребности в стабильном бесплатном дистрибутиве, возникшей после трансформации проекта CentOS в CentOS Stream.

Изначально программа Red Hat Developer позволяла бесплатно использовать штатные сборки Red Hat Enterprise Linux для решения задач, возникающих в процессе разработки. Участникам программы, после регистрации в сервисе developers.redhat.com (с указанием ФИО, работодателя, email, номера телефона и адреса) и подтверждения условий использования, разрешалось применять дистрибутив одним разработчиком на одном физическом компьютере, в локальном облачном окружении или в виртуальном машине, с целью создания рабочего окружения для разработки ПО. Использование для рабочих внедрений, для сборки финальных продуктов, для тестирования с участием нескольких участников или для обеспечения систем непрерывной интеграции требовало оформления платной подписки.

Представленные изменения отменяют привязку программы Red Hat Developer к одному разработчику и разрешают использование предоставляемых бесплатных сборок командами разработчиков, а также на серверах и в рабочих внедрениях (production), насчитывающих до 16 систем. Программа Red Hat Developer также теперь допускает установку в публичных облачных сервисах, таких как AWS, Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

Отмечается, что изменения этим не ограничатся и в дальнейшем будут предложены дополнительные программы, закрывающие потребность в традиционном CentOS. Бесплатные сборки полностью идентичны тем, что предлагаются по платной подписке, не ограничены пробным периодом и не урезаны в функциональности, в том числе не ограничен доступ к обновлениям. Необходимость заведения учётной записи для доступа к программе сохраняется, но подключиться к порталу Red Hat теперь можно через привязку к учётным записям GitHub, Twitter, Facebook и других сайтов. Новые условия начнут действовать не позднее 1 февраля.

Напомним, что ключевое отличие сборки CentOS Stream в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL и был полностью двоично совместим с пакетами RHEL, а CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL. Подобное изменение позволит сообществу принимать участие в разработке RHEL, контролировать готовящиеся изменения и влиять на принимаемые решения, но не устраивает тех, кому просто нужен стабильно работающий дистрибутив с длительным сроком поддержки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  3. OpenNews: Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  4. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54439-redhat
Ключевые слова: redhat, rhel, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 22:01, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Test Roling. Но на 16 компьютеров, вместо 1, но до этого стабильного релиза. Прогресс....
     
     
  • 2.7, SR71 (?), 22:17, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Бесплатные сборки полностью идентичны тем, что предлагаются по платной подписке, не ограничены пробным периодом и не урезаны в функциональности, в том числе не ограничен доступ к обновлениям."
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно бесплатно использовать это на 15 серверах?
     
     
  • 2.34, ОхотникНаОленей (?), 23:26, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Теперь надо спрашивать у IBM, они же под шумок купили RH, и де факто старая политика RH теперь не работает, может IBM сможет вдохнуть в этот проект более открытое поведение...

    redhat .com/en/ibm

     
  • 2.38, gogo (?), 00:03, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Разработчикам для разработки. Не для оказания услуг.
     
     
  • 3.60, a (??), 01:41, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня роллинг разработка! Прямо в продакшене!
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Спустя 16 лет, когда это никому уже не нужно. Поздно, Ред Хат, ты уже не станешь дефолт линуксом. Потому что ты знаешь: как только на тебя все плотно "подсядут", ты всех кинешь. Как это было в 2003 и 2010 годах.

    Кстати, как там имя чувака, который развалил Red Hat Linux в 2003 году? Мне когда-то кидали ссылку.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще и в 2020.
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 22:30, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да... Такой "кидок" с CentOS...
     
  • 2.14, Аноним (5), 22:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Шигорин, ты тут? Напомни, как всё было?
    Был великий Red Hat 7.2, на который массово переходили во всём мире. В России же ценились легковесные дистрибутивы, потому что у многих были Celeron и 32 Мб ОЗУ. Но все они имели совместимость с Red Hat 7.2, пакетную систему RPM, и не было такого дистро-беспорядка, как сейчас, когда каждый собирает кто во что горазд, и ни у кого ничего не работает.
    Потом был Red Hat 9.0 с переходом на многобайтовые кодировки, Linux 2.6, ALSA и ext3. Что-то сродни переходу с Win98SE на Win2000.
    А потом Ред Хат такой "нет-нет, всё, дальше - только за деньги". Все с него успешно свалили в мандрейк, сусю и дебиан.
    Потом Ред Хат такой в 2005 "вы решили совершить революцию в линуксе! devfs на udev, везде понапихаем модный XML, dbus, policykit, avahi, NetworkManager, HAL!". Все такие "Новелл, там ред хат долбанулся! Спасай!". А Новелл такой "Перехожу с KDE на GNOME, чтобы Mono во все поля!". И все такие "ну блиииин!", и перешли на Ubuntu.
    Потом все поняли, что GNOME Desktop неплохой, и начали на него массово переходить, а ред хат такой "я решил всё сломать и начать пилить с нуля!". И тогда десктопный линукс умер, разве что Valve его немного оживила, и AMD со своим Vulkan.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 22:36, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Блин, почитал и аж всплакнул.... А ведь толково все написал.
     
     
  • 4.22, Аноним (5), 22:43, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто я ностальгиру по тем временам, которые не застал. Было что-то в том времени притягательное.

    Сейчас бы спросить Федорчука и Балдина об их мнении. Но боюсь, что с того времени уже прошло много времени, они завели семью и детей, и им уже не до Линукса. А Бачило-младший в то время линукс не юзал, изучая FreeBSD 4.0

     
     
  • 5.49, Vernat (ok), 00:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Федорчук уже тогда был совсем взрослый дядя, если не дед
     
  • 3.31, пох. (?), 23:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Могу напомнить, а то у вас в голове все наврано.
    Редхат был 5, и был он - в 98м, если не ошибаюсь. Тогда же и миллионы васянских клонов, пакетная база маленькая, поэтому было несложно любому васяну. Потом и 6, и 7, но никаких мегапрорывов там не было - был переход на glibc, потому что все побежали, были версии всего подряд поновее, включая ведро, а это в те годы значило половину привычек снова срочно менять, но в целом - как у всех.
    Между 6 и 7 разницу ты бы вообще вряд ли заметил, если тебе просто шелл без motd дать.

    utf8-без-мыла-и-чтоб-никто не ушел - это 8, ей вообще пользоваться было невозможно. 9 - уже недорелиз с урезанным сроком поддержки, выкинутый наспех, чтобы как-то залатать ляпы восьмого, и на этом закрыть лавочку (то есть с самого начала было известно, что он последний и всем платить либо валить на федориное горе)

    Ни на какие suse и прочую муру никто, конечно, не побежал, кроме их убогих фанатов, которые всегда там были, наоборот, в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos в довольно большой конструкции, ибо всех достала. (Не тем что на самом деле что-то там совсем уж плохо, хотя она существенно уступала по качеству, а просто тем что не редхат.)

    То есть, собственно, за пару-тройку лет все убедились, что жить на горе невозможно, но centos вполне заменяет редхат, и можно денег никому не платить.

    После чего схавали за обе щеки и udev, и dbus, и впиливание-выпиливание hal, и внезапное предание анафеме прежде так рекламировавшегося xen с переходом на недописанный kvm, и системднище, и все остальное.

    А раз пипл хавает - чего ж редхату особо и стараться?

     
     
  • 4.65, Sw00p aka Jerom (?), 02:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos

    Сусю чаще на десктопах была, а вот замена на центос это где на продакшене? мой выбор пал бы на оракловый анбрекбл.

     
  • 3.52, Аноньимъ (ok), 01:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дополню что десктопный линукс не просто умер, а был убит по договору Red Hat с Microsoft.
     

  • 1.6, BlackRot (ok), 22:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не понял... ЦентОС ожил в лице официальной шляпы, нужно лишь создать аккаунт на ред-хат?
     
     
  • 2.9, SR71 (?), 22:18, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из области: читаю книгу - вижу фигу.
     
  • 2.10, Dzen Python (ok), 22:21, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тут скорее шапкины дети оглянулись на освистывающую их толпу после переката центоса на троллинг-релиз, прикинули так финансовые и репутационные потери, осознали, что они не майкрософты с гуглами и это им будет AWWWW! и решили от щедрот, так сказать, отсыпать ребятушкам express-энтерпрайза.
    Как майки отдают свой скуль в "девелопер-эдишн", ну или Core версии винсервер, так и они: вот, мол, держите, только не уходите на альмы со роками, и тем паче на сюзи, нам вас оттуда мигрировать долго и дорого встанет. А так, в случае чего, если выстрелите и вырастет из вас что-то большее, чем "ИП Смирнов, обиды не прощающий", то и за лицензиями придете, и миграция безболезненная и вообще красота со благорастворениями воздусей.
    Классика.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:28, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    IBM за всё берётся смело…
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Тут скорее шапкины дети оглянулись на освистывающую их толпу после переката центоса на троллинг-релиз, прикинули так финансовые и репутационные потери, осознали, что они не майкрософты с гуглами и это им будет AWWWW! и решили от щедрот, так сказать, отсыпать ребятушкам express-энтерпрайза.

    Они сразу же сказали в анонсе центоси что будут выкатывать новые бесплатные программы, можешь прямо сейчас пойти и посмотреть на него.

     
  • 2.17, Аноним (13), 22:31, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужно самому себе вставить зондов за свой счет. IBM считает сообщество идиотами/хомячками/потребителями.
     

  • 1.8, user90 (?), 22:18, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Новые варианты нацелены на удовлетворение потребности в стабильном бесплатном дистрибутиве

    А причем тут шапка?) Я брезгую пачкаться в этих ее "технологиях".

     
  • 1.16, Ilya Indigo (ok), 22:30, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > ...регистрации в сервисе developers.redhat.com (с указанием ФИО, работодателя, email, номера телефона и адреса)...

    А не лососнуть бы им тyнца?
    openSUSE такого не просит, да ещё OBS для работы предоставляет, не ограничивая в доступных для сборки ресурсах.
    И просит только мыло и имя, которое никогда не проверяет.

     
     
  • 2.20, Аноним (19), 22:38, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подсказывай! Завтра Суся решит тоже бабло рубить...
     
  • 2.21, Анын (ok), 22:39, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой у openSUSE срок жизни? 3 года?
    А у шляпы 10.
     
  • 2.24, Анын (ok), 22:45, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Leap 15.2 - is expected to be maintained until end of December 2021
    Ну так себе вариант для сервера, прямо скажем.
    А Tumbleweed роллинг.
     
     
  • 3.25, Ilya Indigo (ok), 22:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Leap 15.2 - is expected to be maintained until end of December
    > 2021
    > Ну так себе вариант для сервера, прямо скажем.
    > А Tumbleweed роллинг.

    Обновляется раз в год до следующего выпуска (месяца через 3 чтобы наверняка) и так далее...

     
     
  • 4.28, Анын (ok), 22:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На текущий момент у openSUSE нет релиза, который проживёт больше года в стабильном состоянии.
     
  • 2.27, Аноним (5), 22:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однажды я попробовал SLED 11 SP3 пробный 60-дневный период. Мне очень понравилось. Жаль что дропнули.
     
     
  • 3.39, Annoynymous (ok), 00:06, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    10 и 11 версии были золотым временем сюськи.
     
  • 2.35, онанимус (?), 23:40, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    суся на сервере - такое же извращение, как редхат на рабочем компе.
    запомни: openSUSE для десктопа, Red Hat для сервера.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 00:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты про один из трёх, ныне признаваемых всеми вендорами железа и софта, серверных линуксов (это когда сертификация вендора от майнфреймов и до чайников), и один из двух, признаваемых с древности?
     
  • 3.57, Crazy Alex (ok), 01:38, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопе - убунта. Хоть нравится это, хоть нет. На сервере, в принципе, тоже можно. Опять же - речь не о любви и "каноничности", а об общем признании, наличии пакетов и готовности возиться с багами.
     
  • 2.47, Аноним (47), 00:46, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >openSUSE такого не просит

    Зачем если есть Debian?

     
  • 2.58, Crazy Alex (ok), 01:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При всей моей нелюбви у редхату и сидении на дебиане с гентой - если не андеграунд какой - никаких нет проблем всё это указать
     

  • 1.18, ыы (?), 22:36, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    собственно зачем ограничивать себя 16 инсталляциями если оракл линукс допускает неограниченное количество инсталляций?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 23:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И не просит ни имени, ни работодателя и прочего. Бери да пользуйся (пока лавочку не прикрыли)
     
     
  • 3.40, Annoynymous (ok), 00:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как это не просит? Ты качать-то пробовал?

    Там такая форма регистрации, цвет трусов спрашивают!

     
     
  • 4.43, Аноним (32), 00:21, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я установил на реальное железо отсюда с boot образа: https://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html
    В качестве репозитория при установке указал http://public-yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL8/baseos/latest/x86_64
    Регистрацию в Oracle не проходил, обновления приходят.
     
  • 4.50, Аноним (50), 01:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только что попробовал. Зашёл в product / Linux, нажал кнопку Download, и там ещё через одну ссылку прямые линии на iso. Ты где там форму регистрации вообще нашёл?
     

  • 1.23, Аноним (23), 22:44, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > но подключиться к порталу Red Hat теперь можно через привязку к учётным записям GitHub, Twitter, Facebook и других сайтов

    Вот это совсем другое дело, спасибо шляпа!

     
     
  • 2.41, Annoynymous (ok), 00:08, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > подключиться к порталу Red Hat теперь можно через привязку к учётным записям GitHub, Twitter, Facebook и других сайтов

    Трампу скачать не дадут всё равно.

     

  • 1.26, Chromium (ok), 22:54, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто они такие, чтобы указывать в каких целях мне использовать СПО: "разрешалось применять дистрибутив одним разработчиком на одном физическом компьютере, в локальном облачном окружении или в виртуальном машине, с целью создания рабочего окружения для разработки ПО"?
    Я что-то хреново это всё понимаю.
     
     
  • 2.29, Анын (ok), 22:58, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да используй, пожалуйста. Только из исходников сам собери, как CentOS. Или можешь скачать, но обновления не получишь. Ну, теперь на 16 машин можешь получать обновления.
     
     
  • 3.36, Аноним (1), 23:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем понятно про обновления. Допустим же можно включить сохранения в кэше все скаченных rpm и их через nfs раздавать. Фактически на 1 сервер надо поставить все виды софта, которые есть в других системах и получать обновления через него. А как же еще 15 оставшихся? Или все кто по сети локальной (без интернета) будут обновляться, о них, через первый сервер будет слита информация в IBM как телеметрия?
     
     
  • 4.59, Crazy Alex (ok), 01:40, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть техническая возможность и хаки. А есть - легально разрешённое.
     

  • 1.30, Аноним (30), 23:07, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо! Я пешком постою.
     
  • 1.33, Аноним (33), 23:22, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все таки поняли, что совсем не то курили, при принятии такого решения. Массам не стрим cos нужен для девов, а бинарная совместимость с продом, который они поддерживают. И когда клиенты начали мигрировать на другие дистры, после советов сапорта, вот тогда и загорелось кое-где :-)
     
  • 1.42, gogo (?), 00:12, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ладно вам ныть. Вот придет Роки и жизнь снова наладится )
     
  • 1.44, Аноним (44), 00:25, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А Debian бесплатно без регистрации и сбора статистики уже не модно или что?
     
     
  • 2.48, Аноним (46), 00:48, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На на него всякий ынтепрайзный софт не вздрючишь, и производители железа почему-то только о шапке и зюзе знают, ну и некоторые недавно бубунту разглядели.
     
     
  • 3.64, Аноним (47), 02:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой конкретно софт?
    В этом и проблема, что главным дистрибутивом стал Ред Хат, не очевидно самый лучший дистрибутив.
     
  • 3.67, Аноним (47), 02:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро Убунта станет главным дистрибутивом и на сервере и на десктопе и Рэд Хат станет не нужен вообще.
     
  • 3.68, Аноним (47), 02:34, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пробовал какой угодно дистрибутив, но ни разу не пробовал Рэд Хат и его производные и не планирую.
     
  • 2.54, Аноним (54), 01:29, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой срок поддержки у Debian?
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 01:37, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде 2 года, но у них такая документация что нничего непонятно
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 01:47, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нужно 10 лет, как у CentOS было.
     
  • 4.66, Аноним (47), 02:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан обвиняют в том что софт не свежий, а за 10 лет протухнуть не успевает?
     

  • 1.45, Аноним (45), 00:31, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто слишком сильно возьмёт влево, окажется справа.

    Так свободное по превратилось им в несвободное.

     
  • 1.51, Аноним (51), 01:07, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, как же Шапка не хочет возрождения Центоси-2...
     
  • 1.53, Аноним (53), 01:24, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мыши плакали, кололись, но продолжали брать линукс от корпораций.
     
     
  • 2.61, antonimus (?), 01:43, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, Linux от корпораций уже не GPL? Если купил, исходники не дают?
     

  • 1.55, Аноним (56), 01:36, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если все равно переписывать и майнтайнить, то зачем для этого брать опять ущербный дистрибутив. Проще уж тогда годами проверенный Debian.
     
  • 1.63, Аноним (47), 02:28, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните пожалуйста, почему выбираете Red Hat а не другой дистрибутив? Чем он лучше?
     

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