Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux

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|1.1, Аноним (1), 22:01, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Test Roling. Но на 16 компьютеров, вместо 1, но до этого стабильного релиза. Прогресс....
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|2.7, SR71 (?), 22:17, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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"Бесплатные сборки полностью идентичны тем, что предлагаются по платной подписке, не ограничены пробным периодом и не урезаны в функциональности, в том числе не ограничен доступ к обновлениям."
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|2.34, ОхотникНаОленей (?), 23:26, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Теперь надо спрашивать у IBM, они же под шумок купили RH, и де факто старая политика RH теперь не работает, может IBM сможет вдохнуть в этот проект более открытое поведение...
redhat .com/en/ibm
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|3.60, a (??), 01:41, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня роллинг разработка! Прямо в продакшене!
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|1.5, Аноним (5), 22:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Спустя 16 лет, когда это никому уже не нужно. Поздно, Ред Хат, ты уже не станешь дефолт линуксом. Потому что ты знаешь: как только на тебя все плотно "подсядут", ты всех кинешь. Как это было в 2003 и 2010 годах.
Кстати, как там имя чувака, который развалил Red Hat Linux в 2003 году? Мне когда-то кидали ссылку.
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|2.14, Аноним (5), 22:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Шигорин, ты тут? Напомни, как всё было?
Был великий Red Hat 7.2, на который массово переходили во всём мире. В России же ценились легковесные дистрибутивы, потому что у многих были Celeron и 32 Мб ОЗУ. Но все они имели совместимость с Red Hat 7.2, пакетную систему RPM, и не было такого дистро-беспорядка, как сейчас, когда каждый собирает кто во что горазд, и ни у кого ничего не работает.
Потом был Red Hat 9.0 с переходом на многобайтовые кодировки, Linux 2.6, ALSA и ext3. Что-то сродни переходу с Win98SE на Win2000.
А потом Ред Хат такой "нет-нет, всё, дальше - только за деньги". Все с него успешно свалили в мандрейк, сусю и дебиан.
Потом Ред Хат такой в 2005 "вы решили совершить революцию в линуксе! devfs на udev, везде понапихаем модный XML, dbus, policykit, avahi, NetworkManager, HAL!". Все такие "Новелл, там ред хат долбанулся! Спасай!". А Новелл такой "Перехожу с KDE на GNOME, чтобы Mono во все поля!". И все такие "ну блиииин!", и перешли на Ubuntu.
Потом все поняли, что GNOME Desktop неплохой, и начали на него массово переходить, а ред хат такой "я решил всё сломать и начать пилить с нуля!". И тогда десктопный линукс умер, разве что Valve его немного оживила, и AMD со своим Vulkan.
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|3.19, Аноним (19), 22:36, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Блин, почитал и аж всплакнул.... А ведь толково все написал.
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|4.22, Аноним (5), 22:43, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто я ностальгиру по тем временам, которые не застал. Было что-то в том времени притягательное.
Сейчас бы спросить Федорчука и Балдина об их мнении. Но боюсь, что с того времени уже прошло много времени, они завели семью и детей, и им уже не до Линукса. А Бачило-младший в то время линукс не юзал, изучая FreeBSD 4.0
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|3.31, пох. (?), 23:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Могу напомнить, а то у вас в голове все наврано.
Редхат был 5, и был он - в 98м, если не ошибаюсь. Тогда же и миллионы васянских клонов, пакетная база маленькая, поэтому было несложно любому васяну. Потом и 6, и 7, но никаких мегапрорывов там не было - был переход на glibc, потому что все побежали, были версии всего подряд поновее, включая ведро, а это в те годы значило половину привычек снова срочно менять, но в целом - как у всех.
Между 6 и 7 разницу ты бы вообще вряд ли заметил, если тебе просто шелл без motd дать.
utf8-без-мыла-и-чтоб-никто не ушел - это 8, ей вообще пользоваться было невозможно. 9 - уже недорелиз с урезанным сроком поддержки, выкинутый наспех, чтобы как-то залатать ляпы восьмого, и на этом закрыть лавочку (то есть с самого начала было известно, что он последний и всем платить либо валить на федориное горе)
Ни на какие suse и прочую муру никто, конечно, не побежал, кроме их убогих фанатов, которые всегда там были, наоборот, в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos в довольно большой конструкции, ибо всех достала. (Не тем что на самом деле что-то там совсем уж плохо, хотя она существенно уступала по качеству, а просто тем что не редхат.)
То есть, собственно, за пару-тройку лет все убедились, что жить на горе невозможно, но centos вполне заменяет редхат, и можно денег никому не платить.
После чего схавали за обе щеки и udev, и dbus, и впиливание-выпиливание hal, и внезапное предание анафеме прежде так рекламировавшегося xen с переходом на недописанный kvm, и системднище, и все остальное.
А раз пипл хавает - чего ж редхату особо и стараться?
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|4.65, Sw00p aka Jerom (?), 02:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos
Сусю чаще на десктопах была, а вот замена на центос это где на продакшене? мой выбор пал бы на оракловый анбрекбл.
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|3.52, Аноньимъ (ok), 01:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дополню что десктопный линукс не просто умер, а был убит по договору Red Hat с Microsoft.
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|1.6, BlackRot (ok), 22:15, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то не понял... ЦентОС ожил в лице официальной шляпы, нужно лишь создать аккаунт на ред-хат?
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|2.10, Dzen Python (ok), 22:21, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Тут скорее шапкины дети оглянулись на освистывающую их толпу после переката центоса на троллинг-релиз, прикинули так финансовые и репутационные потери, осознали, что они не майкрософты с гуглами и это им будет AWWWW! и решили от щедрот, так сказать, отсыпать ребятушкам express-энтерпрайза.
Как майки отдают свой скуль в "девелопер-эдишн", ну или Core версии винсервер, так и они: вот, мол, держите, только не уходите на альмы со роками, и тем паче на сюзи, нам вас оттуда мигрировать долго и дорого встанет. А так, в случае чего, если выстрелите и вырастет из вас что-то большее, чем "ИП Смирнов, обиды не прощающий", то и за лицензиями придете, и миграция безболезненная и вообще красота со благорастворениями воздусей.
Классика.
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|3.37, Аноним (37), 23:59, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тут скорее шапкины дети оглянулись на освистывающую их толпу после переката центоса на троллинг-релиз, прикинули так финансовые и репутационные потери, осознали, что они не майкрософты с гуглами и это им будет AWWWW! и решили от щедрот, так сказать, отсыпать ребятушкам express-энтерпрайза.
Они сразу же сказали в анонсе центоси что будут выкатывать новые бесплатные программы, можешь прямо сейчас пойти и посмотреть на него.
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|2.17, Аноним (13), 22:31, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нужно самому себе вставить зондов за свой счет. IBM считает сообщество идиотами/хомячками/потребителями.
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|1.8, user90 (?), 22:18, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Новые варианты нацелены на удовлетворение потребности в стабильном бесплатном дистрибутиве
А причем тут шапка?) Я брезгую пачкаться в этих ее "технологиях".
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|1.16, Ilya Indigo (ok), 22:30, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> ...регистрации в сервисе developers.redhat.com (с указанием ФИО, работодателя, email, номера телефона и адреса)...
А не лососнуть бы им тyнца?
openSUSE такого не просит, да ещё OBS для работы предоставляет, не ограничивая в доступных для сборки ресурсах.
И просит только мыло и имя, которое никогда не проверяет.
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|2.24, Анын (ok), 22:45, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Leap 15.2 - is expected to be maintained until end of December 2021
Ну так себе вариант для сервера, прямо скажем.
А Tumbleweed роллинг.
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|3.25, Ilya Indigo (ok), 22:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Leap 15.2 - is expected to be maintained until end of December
> 2021
> Ну так себе вариант для сервера, прямо скажем.
> А Tumbleweed роллинг.
Обновляется раз в год до следующего выпуска (месяца через 3 чтобы наверняка) и так далее...
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|4.28, Анын (ok), 22:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На текущий момент у openSUSE нет релиза, который проживёт больше года в стабильном состоянии.
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|2.27, Аноним (5), 22:55, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Однажды я попробовал SLED 11 SP3 пробный 60-дневный период. Мне очень понравилось. Жаль что дропнули.
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|2.35, онанимус (?), 23:40, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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суся на сервере - такое же извращение, как редхат на рабочем компе.
запомни: openSUSE для десктопа, Red Hat для сервера.
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|3.46, Аноним (46), 00:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ты про один из трёх, ныне признаваемых всеми вендорами железа и софта, серверных линуксов (это когда сертификация вендора от майнфреймов и до чайников), и один из двух, признаваемых с древности?
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|3.57, Crazy Alex (ok), 01:38, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На десктопе - убунта. Хоть нравится это, хоть нет. На сервере, в принципе, тоже можно. Опять же - речь не о любви и "каноничности", а об общем признании, наличии пакетов и готовности возиться с багами.
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|2.58, Crazy Alex (ok), 01:39, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При всей моей нелюбви у редхату и сидении на дебиане с гентой - если не андеграунд какой - никаких нет проблем всё это указать
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|1.18, ыы (?), 22:36, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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собственно зачем ограничивать себя 16 инсталляциями если оракл линукс допускает неограниченное количество инсталляций?
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|2.32, Аноним (32), 23:20, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И не просит ни имени, ни работодателя и прочего. Бери да пользуйся (пока лавочку не прикрыли)
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|3.40, Annoynymous (ok), 00:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как это не просит? Ты качать-то пробовал?
Там такая форма регистрации, цвет трусов спрашивают!
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|4.50, Аноним (50), 01:07, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только что попробовал. Зашёл в product / Linux, нажал кнопку Download, и там ещё через одну ссылку прямые линии на iso. Ты где там форму регистрации вообще нашёл?
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|1.23, Аноним (23), 22:44, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> но подключиться к порталу Red Hat теперь можно через привязку к учётным записям GitHub, Twitter, Facebook и других сайтов
Вот это совсем другое дело, спасибо шляпа!
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|2.41, Annoynymous (ok), 00:08, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> подключиться к порталу Red Hat теперь можно через привязку к учётным записям GitHub, Twitter, Facebook и других сайтов
Трампу скачать не дадут всё равно.
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|1.26, Chromium (ok), 22:54, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто они такие, чтобы указывать в каких целях мне использовать СПО: "разрешалось применять дистрибутив одним разработчиком на одном физическом компьютере, в локальном облачном окружении или в виртуальном машине, с целью создания рабочего окружения для разработки ПО"?
Я что-то хреново это всё понимаю.
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|2.29, Анын (ok), 22:58, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да используй, пожалуйста. Только из исходников сам собери, как CentOS. Или можешь скачать, но обновления не получишь. Ну, теперь на 16 машин можешь получать обновления.
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|3.36, Аноним (1), 23:48, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем понятно про обновления. Допустим же можно включить сохранения в кэше все скаченных rpm и их через nfs раздавать. Фактически на 1 сервер надо поставить все виды софта, которые есть в других системах и получать обновления через него. А как же еще 15 оставшихся? Или все кто по сети локальной (без интернета) будут обновляться, о них, через первый сервер будет слита информация в IBM как телеметрия?
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|1.33, Аноним (33), 23:22, 20/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все таки поняли, что совсем не то курили, при принятии такого решения. Массам не стрим cos нужен для девов, а бинарная совместимость с продом, который они поддерживают. И когда клиенты начали мигрировать на другие дистры, после советов сапорта, вот тогда и загорелось кое-где :-)
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|1.44, Аноним (44), 00:25, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А Debian бесплатно без регистрации и сбора статистики уже не модно или что?
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|2.48, Аноним (46), 00:48, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На на него всякий ынтепрайзный софт не вздрючишь, и производители железа почему-то только о шапке и зюзе знают, ну и некоторые недавно бубунту разглядели.
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|3.64, Аноним (47), 02:31, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой конкретно софт?
В этом и проблема, что главным дистрибутивом стал Ред Хат, не очевидно самый лучший дистрибутив.
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|3.67, Аноним (47), 02:33, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро Убунта станет главным дистрибутивом и на сервере и на десктопе и Рэд Хат станет не нужен вообще.
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|3.68, Аноним (47), 02:34, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пробовал какой угодно дистрибутив, но ни разу не пробовал Рэд Хат и его производные и не планирую.
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|3.56, Аноним (56), 01:37, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде 2 года, но у них такая документация что нничего непонятно
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|4.66, Аноним (47), 02:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан обвиняют в том что софт не свежий, а за 10 лет протухнуть не успевает?
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|1.45, Аноним (45), 00:31, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто слишком сильно возьмёт влево, окажется справа.
Так свободное по превратилось им в несвободное.
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|1.55, Аноним (56), 01:36, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если все равно переписывать и майнтайнить, то зачем для этого брать опять ущербный дистрибутив. Проще уж тогда годами проверенный Debian.
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|1.63, Аноним (47), 02:28, 21/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните пожалуйста, почему выбираете Red Hat а не другой дистрибутив? Чем он лучше?
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