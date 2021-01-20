Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux

2.12 , Аноним ( 12 ), 22:25, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще и в 2020.

3.15 , Аноним ( 5 ), 22:30, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это да... Такой "кидок" с CentOS...

2.14 , Аноним ( 5 ), 22:29, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Шигорин, ты тут? Напомни, как всё было?

Был великий Red Hat 7.2, на который массово переходили во всём мире. В России же ценились легковесные дистрибутивы, потому что у многих были Celeron и 32 Мб ОЗУ. Но все они имели совместимость с Red Hat 7.2, пакетную систему RPM, и не было такого дистро-беспорядка, как сейчас, когда каждый собирает кто во что горазд, и ни у кого ничего не работает.

Потом был Red Hat 9.0 с переходом на многобайтовые кодировки, Linux 2.6, ALSA и ext3. Что-то сродни переходу с Win98SE на Win2000.

А потом Ред Хат такой "нет-нет, всё, дальше - только за деньги". Все с него успешно свалили в мандрейк, сусю и дебиан.

Потом Ред Хат такой в 2005 "вы решили совершить революцию в линуксе! devfs на udev, везде понапихаем модный XML, dbus, policykit, avahi, NetworkManager, HAL!". Все такие "Новелл, там ред хат долбанулся! Спасай!". А Новелл такой "Перехожу с KDE на GNOME, чтобы Mono во все поля!". И все такие "ну блиииин!", и перешли на Ubuntu.

Потом все поняли, что GNOME Desktop неплохой, и начали на него массово переходить, а ред хат такой "я решил всё сломать и начать пилить с нуля!". И тогда десктопный линукс умер, разве что Valve его немного оживила, и AMD со своим Vulkan.

3.19 , Аноним ( 19 ), 22:36, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Блин, почитал и аж всплакнул.... А ведь толково все написал.

4.22 , Аноним ( 5 ), 22:43, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто я ностальгиру по тем временам, которые не застал. Было что-то в том времени притягательное. Сейчас бы спросить Федорчука и Балдина об их мнении. Но боюсь, что с того времени уже прошло много времени, они завели семью и детей, и им уже не до Линукса. А Бачило-младший в то время линукс не юзал, изучая FreeBSD 4.0

5.49 , Vernat ( ok ), 00:54, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Федорчук уже тогда был совсем взрослый дядя, если не дед

3.31 , пох. ( ? ), 23:10, 20/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Могу напомнить, а то у вас в голове все наврано.

Редхат был 5, и был он - в 98м, если не ошибаюсь. Тогда же и миллионы васянских клонов, пакетная база маленькая, поэтому было несложно любому васяну. Потом и 6, и 7, но никаких мегапрорывов там не было - был переход на glibc, потому что все побежали, были версии всего подряд поновее, включая ведро, а это в те годы значило половину привычек снова срочно менять, но в целом - как у всех.

Между 6 и 7 разницу ты бы вообще вряд ли заметил, если тебе просто шелл без motd дать. utf8-без-мыла-и-чтоб-никто не ушел - это 8, ей вообще пользоваться было невозможно. 9 - уже недорелиз с урезанным сроком поддержки, выкинутый наспех, чтобы как-то залатать ляпы восьмого, и на этом закрыть лавочку (то есть с самого начала было известно, что он последний и всем платить либо валить на федориное горе) Ни на какие suse и прочую муру никто, конечно, не побежал, кроме их убогих фанатов, которые всегда там были, наоборот, в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos в довольно большой конструкции, ибо всех достала. (Не тем что на самом деле что-то там совсем уж плохо, хотя она существенно уступала по качеству, а просто тем что не редхат.) То есть, собственно, за пару-тройку лет все убедились, что жить на горе невозможно, но centos вполне заменяет редхат, и можно денег никому не платить. После чего схавали за обе щеки и udev, и dbus, и впиливание-выпиливание hal, и внезапное предание анафеме прежде так рекламировавшегося xen с переходом на недописанный kvm, и системднище, и все остальное. А раз пипл хавает - чего ж редхату особо и стараться?

4.65 , Sw00p aka Jerom ( ? ), 02:32, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в 2009м я имел щастье участвовать в выносе suse и замене ее centos Сусю чаще на десктопах была, а вот замена на центос это где на продакшене? мой выбор пал бы на оракловый анбрекбл. 3.52 , Аноньимъ ( ok ), 01:23, 21/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Дополню что десктопный линукс не просто умер, а был убит по договору Red Hat с Microsoft.

