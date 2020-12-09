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|1.1, Нико (?), 20:27, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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вот и порешали, будет новый "центос"
колесо Сансары провернулось
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|2.24, Dzen Python (ok), 21:11, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Центос будет всегда, пока жив RHEL.
Это как тень от воина: неотделимая, неслышная и непобедимая.
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|3.42, Lex (??), 21:45, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На что ни пойдут шапкорабы ради перспективы получения очередных «плетей» от барина
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|1.3, andy (??), 20:29, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> стабильной платформы CentOS в тестовый роллинг дистрибутив CentOS Stream
в тестовый троллинг дистрибутив
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|1.5, ilyafedin (ok), 20:30, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Red Hat создает RHEL
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Сообщство создает CentOS
@
Red Hat забирает CentOS
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Red Hat убивает CentOS
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Сообщество воссоздает CentOS
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|2.11, Ян М. (?), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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на лоре сотрудники IBM (а по совместительству модер и редактор) единым фронтом втирают, что разрабы centos сами его бросили в своё время и ничегошеньки не поменяется после фактического дропа центоси.
видимо, скоро увидим травлю Грегори Курцера
не удивлюсь, если скоро окажется, что он против негров, нацист, мизгонист и вообще-то педофил. тут уже выше в комментах сотрудники IBM уже потихонечку начали с брата:)
лор захвачен IBM, на опеннете студенты МежДелМаш и Micro$oft трутся. остались свободные ресурсы по тематике?
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|3.30, псевдонимус (?), 21:24, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ты ожидал от альфы? Даже если бы выяснилось, что руководство шапки ест детей, она и тут бы попыталась найти ему оправдание.
ЗЫ: если центось2 взлетит, этот центосьстрим отправится на помойку за ненужностью. Для любителей потестить есть Федора.
Но пока есть сомнения что взлетит. Обнадеживающие для шапкорабов фактом является то, что у главзапильщика есть своя фирма.
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|4.32, Аноним (26), 21:28, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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МежБизМаш все рассчитали. Они поняли что никто пересобирать из исходников больше не будет, любителям денег не хватит, а у других компаний экономика не сойдется.
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|2.28, Аноним (26), 21:23, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты пропустил IBM купил Red Hat только в 2018 году, а танцы с Центосом начались в 2014 году.
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|1.7, nomad__ (ok), 20:34, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ну вот ГитХаб уже не про свободу ни разу. А так да, радует, что не проглотили.
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|2.9, Аноним (9), 20:39, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ГитХаб уже не про свободу ни разу
А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку.
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|3.10, Аноним (10), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да забей, сообщество свободки известно своими бредовыми высказываниями. Пора бы уже термин ввести "проприетарофобия"
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|3.12, nomad__ (ok), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> ГитХаб уже не про свободу ни разу
> А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично
> Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку.
Про то, что захочет от него Микрософт. А он может захотеть все что угодно и не будет особо оглядываться на сообщество. Яркий пример мы сейчас видим с центосью: IBM захотела CentOS Stream - IBM сделала CentOS Stream.
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|4.14, Аноним (9), 20:49, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе, микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге, да?
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|5.16, nomad__ (ok), 20:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе,
> микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге,
> да?
Странная логика. Я говорю не про то, что микрософт что-то потребует от Курцера. Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п.
Конкретно Курцер тут вообще не причем. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер.
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|6.19, Аноним (9), 21:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов
Могут обрезать. А могут и не обрезать. Такое можно сказать практически про любой сайт, про любую частную компанию, про любого хостера.
> было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер
Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить держать свой README месяц онлайн?
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|7.27, nomad__ (ok), 21:20, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить
> держать свой README месяц онлайн?
например, такой: https://www.openbsd.org/images/rack2009.jpg
Мне свой сервер для README обходится в +20 руб/мес к абонентской плате провайдеру за белый IP и плюс прибавка к счетам за электричество.
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|8.34, Аноним (9), 21:33, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Пользуешься провайдером Ну вот провайдер уже не про свободу ни разу Они могут ... текст свёрнут, показать
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|9.36, nomad__ (ok), 21:36, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Живешь на планете Земля - ну так это не про свободу ни разу Прекрати нести бред... текст свёрнут, показать
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|10.40, Аноним (9), 21:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Скопировал твои тексты и показал тебе И то, что ты назвал свои тексты бредом, з... текст свёрнут, показать
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|14.51, Аноним (9), 22:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Да-да, это другое c Но ведь про провайдера и ЖКХ впервые упомянул именно ты... большой текст свёрнут, показать
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|6.55, Аноним (55), 22:11, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п.
А автор проекта вправе перенести проект в любое удобное для него место. Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей недоконспирологией.
Я скорее больше поверю в то, что все конкуренты гитхаба загнуться в ближайшее время, нежели что-то плохое станет с гитхабом. Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем.
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|7.57, nomad__ (ok), 22:13, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей
> недоконспирологией.
вот когда захочу, тогда и вернусь. Не очередному анонимусу указывать мне, что и когда мне делать.
> Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем.
Мне это говорит только о том, что МС держит код СВОЕГО .net core на СВОЕМ гитхабе.
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|1.8, Аноним (8), 20:37, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
О это круто. Теперь создание пустого репозитария на гитхаб - это начал развитие новой свободной сборки. Пойду пожалуй начну развитие свободной винды создав README.
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|1.17, Аноним (17), 20:54, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Но зачем же на основе rhel? Я требую новый дистрибутив, со сроком поддержки rhel, но созданный с нуля!1!!
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|1.18, Аноним (18), 20:55, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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rocky
1. Unstable; easily rocked.
2. (figurative) Troubled; or difficult; in danger or distress.
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|2.46, n242name (?), 21:51, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а еще в значениях
твердый
solid, hard, firm, strong, steadfast, rocky
непоколебимый
unshakable, steadfast, immovable, unshakeable, unswerving, rocky
крепкий
strong, hard, sturdy, solid, fast, rocky
качающийся
swaying, swinging, shaking, oscillating, pendulous, rocky
неподатливый
и тд
можешь запилить свой дистр или предложить свое название
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|1.35, Аноним (37), 21:35, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем создавать новый дистрибутив Роки, если уже есть давно известный Scientific Linux, работу над которым можно было попытаться восстановить?
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|2.48, Аноним (48), 21:56, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fermilab, которая поддерживает Scientific Linux, перешла на CentOS и не стала создавать Scientific Linux 8. Старые ветки поддерживаются по остаточному принципу. Проще новый дистрибутив создать, чем пытаться реанимировать Scientific Linux.
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|3.52, Аноним (37), 22:01, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Fermilab в любом случае должны будут принять какое-то решение о системе, с которой работать дальше так как работать с нестабильной CentOS Stream вряд ли имеет смысл.
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|1.38, d (??), 21:39, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Историю с mysql напомнило. Сливаешь проект за бабало, потом его же форкаешь и ты рыцарь FSF белом коне с чемоданом зелени. А, сообщество? Ну хз, бывает.
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|1.39, And (??), 21:39, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Халявщики проджект манагеры зато пригорят. Жмотство прижать отрадно.
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|3.50, Аноним (44), 21:59, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прочитал на Википедии, что центось делали сами редхат, сами изменили в роллинг релиз.
Редхат сами делают, сами что хотят то и изменяют. Возьмите и сами свой дистрибутив начните.
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