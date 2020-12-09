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Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux

09.12.2020 20:25

Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель проекта CentOS, при обсуждении предпринятой компанией Red Hat трансформации стабильной платформы CentOS в тестовый роллинг дистрибутив CentOS Stream, сообщил о намерении создать новую пересборку RHEL и пригласил других разработчиков присоединиться к данной инициативе. Для ведения разработки нового дистрибутива Грегори зарегистрировал домен rockylinux.org и создал репозиторий на GitHub.

Проект пока находится на стадии планирования и формирования команды разработчиков. Заявлено, что Rocky Linux продолжит традиции классического CentOS и будет развиваться силами сообщества. Проект предоставит полностью совместимую с Red Hat Enterprise Linux пересборку, демонстрирующую уровень стабильности релизов RHEL и пригодную для применения в рабочих проектах и на предприятиях. Для финансирования проекта будут привлечены ресурсы компании Control Command, руководителем которой является Грегори.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  3. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  4. OpenNews: Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6
  5. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
  6. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54229-rocky
Ключевые слова: rocky, centos
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нико (?), 20:27, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    вот и порешали, будет новый "центос"
    колесо Сансары провернулось
     
     
  • 2.24, Dzen Python (ok), 21:11, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Центос будет всегда, пока жив RHEL.
    Это как тень от воина: неотделимая, неслышная и непобедимая.
     
     
  • 3.42, Lex (??), 21:45, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На что ни пойдут шапкорабы ради перспективы получения очередных «плетей» от барина
     

  • 1.2, anspent (?), 20:28, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Человечище =)
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 21:18, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Очередная сборка от Васяна с веселенькими обоями.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 22:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На опеннет опять подвезли гениев
     
     
  • 4.56, microsoft (?), 22:12, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не увезли прошлых
     

  • 1.3, andy (??), 20:29, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > стабильной платформы CentOS в тестовый роллинг дистрибутив CentOS Stream

    в тестовый троллинг дистрибутив

     
     
  • 2.22, bergentroll (ok), 21:07, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В толстовый
     

  • 1.5, ilyafedin (ok), 20:30, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Red Hat создает RHEL
    @
    Сообщство создает CentOS
    @
    Red Hat забирает CentOS
    @
    Red Hat убивает CentOS
    @
    Сообщество воссоздает CentOS
     
     
  • 2.11, Ян М. (?), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    на лоре сотрудники IBM (а по совместительству модер и редактор) единым фронтом втирают, что разрабы centos сами его бросили в своё время и ничегошеньки не поменяется после фактического дропа центоси.

    видимо, скоро увидим травлю Грегори Курцера
    не удивлюсь, если скоро окажется, что он против негров, нацист, мизгонист и вообще-то педофил. тут уже выше в комментах сотрудники IBM уже потихонечку начали с брата:)

    лор захвачен IBM, на опеннете студенты МежДелМаш и Micro$oft трутся. остались свободные ресурсы по тематике?

     
     
  • 3.30, псевдонимус (?), 21:24, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты ожидал от альфы? Даже если бы выяснилось, что руководство шапки ест детей, она и тут бы попыталась найти ему оправдание.

    ЗЫ: если центось2 взлетит, этот центосьстрим отправится на помойку за ненужностью. Для любителей потестить есть Федора.

    Но пока есть сомнения что взлетит. Обнадеживающие для шапкорабов фактом является то, что у главзапильщика есть своя фирма.

     
     
  • 4.32, Аноним (26), 21:28, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МежБизМаш все рассчитали. Они поняли что никто пересобирать из исходников больше не будет, любителям денег не хватит, а у других компаний экономика не сойдется.
     
  • 2.28, Аноним (26), 21:23, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пропустил IBM купил Red Hat только в 2018 году, а танцы с Центосом начались в 2014 году.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:30, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавим звёзд в репу!
     
  • 1.7, nomad__ (ok), 20:34, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну вот ГитХаб уже не про свободу ни разу. А так да, радует, что не проглотили.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:39, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ГитХаб уже не про свободу ни разу

    А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да забей, сообщество свободки известно своими бредовыми высказываниями. Пора бы уже термин ввести "проприетарофобия"
     
     
  • 4.29, Аноним (26), 21:24, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И «анальнозондофилы».
     
  • 3.12, nomad__ (ok), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> ГитХаб уже не про свободу ни разу
    > А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично
    > Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку.

    Про то, что захочет от него Микрософт. А он может захотеть все что угодно и не будет особо оглядываться на сообщество. Яркий пример мы сейчас видим с центосью: IBM захотела CentOS Stream - IBM сделала CentOS Stream.

     
     
  • 4.14, Аноним (9), 20:49, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе, микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге, да?
     
     
  • 5.16, nomad__ (ok), 20:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе,
    > микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге,
    > да?

    Странная логика. Я говорю не про то, что микрософт что-то потребует от Курцера. Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п.
    Конкретно Курцер тут вообще не причем. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер.

     
     
  • 6.19, Аноним (9), 21:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов

    Могут обрезать. А могут и не обрезать. Такое можно сказать практически про любой сайт, про любую частную компанию, про любого хостера.

    > было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер

    Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить держать свой README месяц онлайн?

     
     
  • 7.23, bergentroll (ok), 21:10, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, и где гарантия, что хостинг, регистратор или тащ майор не обрежут?
     
  • 7.27, nomad__ (ok), 21:20, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить
    > держать свой README месяц онлайн?

    например, такой: https://www.openbsd.org/images/rack2009.jpg
    Мне свой сервер для README обходится в +20 руб/мес к абонентской плате провайдеру за белый IP и плюс прибавка к счетам за электричество.

     
     
  • 8.34, Аноним (9), 21:33, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пользуешься провайдером Ну вот провайдер уже не про свободу ни разу Они могут ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.36, nomad__ (ok), 21:36, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Живешь на планете Земля - ну так это не про свободу ни разу Прекрати нести бред... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.40, Аноним (9), 21:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скопировал твои тексты и показал тебе И то, что ты назвал свои тексты бредом, з... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.41, nomad__ (ok), 21:43, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, ты не скопировал мои тексты Ты выдрал несколько моих фраз, обобщил и перев... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.43, Аноним (9), 21:48, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где переврал ЖКХ не может поднять ценник Провайдер не может изменить условия и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.45, nomad__ (ok), 21:50, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не согласен с тем, что начали с ГитХаба, а закончили провайдером и ЖКХ Это как ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.51, Аноним (9), 22:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да-да, это другое c Но ведь про провайдера и ЖКХ впервые упомянул именно ты... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.53, nomad__ (ok), 22:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    контекст, батенька, контекст Ты спросил, сколько стоит содержать свой сервер - ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.33, псевдонимус (?), 21:29, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не мечт бисер перед гейхабовцами.
     
  • 6.55, Аноним (55), 22:11, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п.

    А автор проекта вправе перенести проект в любое удобное для него место. Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей недоконспирологией.

    Я скорее больше поверю в то, что все конкуренты гитхаба загнуться в ближайшее время, нежели что-то плохое станет с гитхабом. Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем.

     
     
  • 7.57, nomad__ (ok), 22:13, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей
    > недоконспирологией.

    вот когда захочу, тогда и вернусь. Не очередному анонимусу указывать мне, что и когда мне делать.

    > Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем.

    Мне это говорит только о том, что МС держит код СВОЕГО .net core на СВОЕМ гитхабе.


     

  • 1.8, Аноним (8), 20:37, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux

    О это круто. Теперь создание пустого репозитария на гитхаб - это начал развитие новой свободной сборки. Пойду пожалуй начну развитие свободной винды создав README.

     
     
  • 2.31, Аноним (26), 21:25, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возьми чужие исходники вставь туда свой зонд и стриги капусту.
     

  • 1.13, InuYasha (??), 20:42, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Rocky Horror Linux )
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rocky Rocky Ro!
    https://youtu.be/BKIK7b1WuNE
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 21:01, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Классная там басистка
     
  • 3.37, Аноним (37), 21:37, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://youtu.be/tHNcAZYPY_E
     
  • 2.21, Аноним (20), 21:02, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Rocky Horror Linux Show
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:54, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Но зачем же на основе rhel? Я требую новый дистрибутив, со сроком поддержки rhel, но созданный с нуля!1!!
     
  • 1.18, Аноним (18), 20:55, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rocky
    1. Unstable; easily rocked.
    2. (figurative) Troubled; or difficult; in danger or distress.
     
     
  • 2.46, n242name (?), 21:51, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а еще в значениях

    твердый

        solid, hard, firm, strong, steadfast, rocky


    непоколебимый

        unshakable, steadfast, immovable, unshakeable, unswerving, rocky


    крепкий

        strong, hard, sturdy, solid, fast, rocky


    качающийся

        swaying, swinging, shaking, oscillating, pendulous, rocky


    неподатливый

    и тд

    можешь запилить свой дистр или предложить свое название

     

  • 1.25, Аноним (26), 21:18, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздно пить боржоми когда IBM уже спустился и вы...имел все стадо.
     
  • 1.35, Аноним (37), 21:35, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем создавать новый дистрибутив Роки, если уже есть давно известный Scientific Linux, работу над которым можно было попытаться восстановить?
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 21:54, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому не мешает. По крайней мере, раньше не мешало.
     
  • 2.48, Аноним (48), 21:56, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fermilab, которая поддерживает Scientific Linux, перешла на CentOS и не стала создавать Scientific Linux 8. Старые ветки поддерживаются по остаточному принципу. Проще новый дистрибутив создать, чем пытаться реанимировать Scientific Linux.
     
     
  • 3.52, Аноним (37), 22:01, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Fermilab в любом случае должны будут принять какое-то решение о системе, с которой работать дальше так как работать с нестабильной CentOS Stream вряд ли имеет смысл.
     

  • 1.38, d (??), 21:39, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Историю с mysql напомнило. Сливаешь проект за бабало, потом его же форкаешь и ты рыцарь FSF белом коне с чемоданом зелени. А, сообщество? Ну хз, бывает.  
     
  • 1.39, And (??), 21:39, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Халявщики проджект манагеры зато пригорят. Жмотство прижать отрадно.
     
  • 1.44, Аноним (44), 21:49, 09/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А нафига? Центось купили или отняли насильно?
    Новую тоже ради денег?
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 21:56, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Центось купили или отняли насильно?

    Её вы-EEE-*ли.

     
     
  • 3.50, Аноним (44), 21:59, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прочитал на Википедии, что центось делали сами редхат, сами изменили в роллинг релиз.
    Редхат сами делают, сами что хотят то и изменяют. Возьмите и сами свой дистрибутив начните.
     

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