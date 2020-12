2.9 , Аноним ( 9 ), 20:39, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > ГитХаб уже не про свободу ни разу А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку.

3.10 , Аноним ( 10 ), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Да забей, сообщество свободки известно своими бредовыми высказываниями. Пора бы уже термин ввести "проприетарофобия"

4.29 , Аноним ( 26 ), 21:24, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И «анальнозондофилы».

3.12 , nomad__ ( ok ), 20:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> ГитХаб уже не про свободу ни разу

> А про что гитхаб? Опубликованный там софт резко становится частной собственностью лично

> Сатьи Наделла или что? Раскрой свою "разоблачающую" мыслишку. Про то, что захочет от него Микрософт. А он может захотеть все что угодно и не будет особо оглядываться на сообщество. Яркий пример мы сейчас видим с центосью: IBM захотела CentOS Stream - IBM сделала CentOS Stream. 4.14 , Аноним ( 9 ), 20:49, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе, микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге, да?

5.16 , nomad__ ( ok ), 20:53, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > То есть от того, что Грегори Курцер разместил свой README на гитхабе,

> микрософт теперь может от него требовать хоть попрыгать на одной ноге,

> да? Странная логика. Я говорю не про то, что микрософт что-то потребует от Курцера. Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п.

Конкретно Курцер тут вообще не причем. Но было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер.

6.19 , Аноним ( 9 ), 21:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов Могут обрезать. А могут и не обрезать. Такое можно сказать практически про любой сайт, про любую частную компанию, про любого хостера. > было бы гораздо лучше, если бы вместо ГитХаба он развернул собственный сервер Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить держать свой README месяц онлайн?

7.23 , bergentroll ( ok ), 21:10, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, и где гарантия, что хостинг, регистратор или тащ майор не обрежут?

7.27 , nomad__ ( ok ), 21:20, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Подскажи, какой сервер лучше всего подходит для разворачивания README? Сколько будет стоить

> держать свой README месяц онлайн? например, такой: https://www.openbsd.org/images/rack2009.jpg

Мне свой сервер для README обходится в +20 руб/мес к абонентской плате провайдеру за белый IP и плюс прибавка к счетам за электричество. 8.34 , Аноним ( 9 ), 21:33, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Пользуешься провайдером Ну вот провайдер уже не про свободу ни разу Они могут ... 9.36 , nomad__ ( ok ), 21:36, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Живешь на планете Земля - ну так это не про свободу ни разу Прекрати нести бред... 10.40 , Аноним ( 9 ), 21:42, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Скопировал твои тексты и показал тебе И то, что ты назвал свои тексты бредом, з... 11.41 , nomad__ ( ok ), 21:43, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Нет, ты не скопировал мои тексты Ты выдрал несколько моих фраз, обобщил и перев... 12.43 , Аноним ( 9 ), 21:48, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Где переврал ЖКХ не может поднять ценник Провайдер не может изменить условия и... 13.45 , nomad__ ( ok ), 21:50, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Не согласен с тем, что начали с ГитХаба, а закончили провайдером и ЖКХ Это как ... 14.51 , Аноним ( 9 ), 22:00, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Да-да, это другое c Но ведь про провайдера и ЖКХ впервые упомянул именно ты... 15.53 , nomad__ ( ok ), 22:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать контекст, батенька, контекст Ты спросил, сколько стоит содержать свой сервер - ... 6.33 , псевдонимус ( ? ), 21:29, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не мечт бисер перед гейхабовцами.

6.55 , Аноним ( 55 ), 22:11, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Например, они могут обрезать функционал бесплатных аккаунтов, поднять ценник, изменить лицензионное соглашение и политику обработки данных любым образом, ввести какую-то цензуру и/или модерацию и т.д. и т.п. А автор проекта вправе перенести проект в любое удобное для него место. Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей недоконспирологией. Я скорее больше поверю в то, что все конкуренты гитхаба загнуться в ближайшее время, нежели что-то плохое станет с гитхабом. Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем.

7.57 , nomad__ ( ok ), 22:13, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот когда будет угроза этому праву, тогда и возвращайся со своей

> недоконспирологией. вот когда захочу, тогда и вернусь. Не очередному анонимусу указывать мне, что и когда мне делать. > Один факт того, что МС держит код .net core на этом же гитхабе говорит обо всем. Мне это говорит только о том, что МС держит код СВОЕГО .net core на СВОЕМ гитхабе.