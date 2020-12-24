Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS

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Проект Rocky Linux, нацеленный на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, опубликовал первый отчёт. Некоторые интересные моменты:
- Для курирования разработки, взаимодействия со спонсорами и юридического представления проекта в США зарегистрирована некоммерческая организация The Rocky Linux Foundation.
- Наработки проекта планируется публиковать под лицензией BSD, но вопрос ещё окончательно не решён и обсуждается в сообществе.
- Основное внимание сосредоточено на подготовке инфраструктуры для сопровождения проекта и разработки первого релиза, который ожидается в начале второго квартала 2021 года. В ближайшее время будет опубликован график запуска сборочных систем, инфраструктуры для автоматической сборки пакетов, репозитория для тестирования пакетов, компонентов для тестирования инсталлятора.
- В качестве первичной платформы для запуска сборочных серверов будет использован сервис Amazon Web Services (AWS), что позволит упростить поддержание и обеспечение безопасности инфраструктуры. Элементы физической инфраструктуры скорее всего будут размещены в OSUOSL (Oregon State University Open Source Lab).
- Для организации сборочных процессов решено использовать Koji, Mock и MBS (Module Build Service), применяемые в Fedora Linux.
- Началась разработка скриптов, которые будут использованы для загрузки исходных текстов пакетов RHEL, ребрендинга и сборки при помощи инструментариев Koji и Mock.
- Из основные задач для команды, отвечающей за инфраструктуру, выделяются:
- Предоставление автоматических и безопасных сборок пакетов и компонентов дистрибутива, которые можно будет использовать для тестирования сообществом без опасности компрометации и нарушения доверия к результирующим пакетам.
- Обеспечение целостности и безопасности всей сборочной цепочки и процессов разработки (supply chain).
- Независимость, насколько это возможно, от отдельных поставщиков и платформ. Избегание привязки к вендорам.
- Прозрачность проекта для сообщества.
- Более 370 человек зарегистрировалось в качестве волонтёров и желающих поддержать проект.
- Несколько компаний выразили желание стать спонсорами проекта и готовы предоставить разработчиков, оборудование, финансирование и облачные окружения для инфраструктуры.
- Изначально для организации общения участников был задействован сервис Slack, но его планируется заменить на собственный сервер на базе открытой платформы Mattermost.
- Рассматривается возможность создания дополнительных редакций (SIG, Special Interest Groups) для рабочих столов и ноутбуков, расширенной защиты, развёртывания Kubernetes/Cloud Native, минимальной установки, создания хранилищ и организации высокопроизводительных вычислений.