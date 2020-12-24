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Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS

24.12.2020 09:10

Проект Rocky Linux, нацеленный на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, опубликовал первый отчёт. Некоторые интересные моменты:

  • Для курирования разработки, взаимодействия со спонсорами и юридического представления проекта в США зарегистрирована некоммерческая организация The Rocky Linux Foundation.
  • Наработки проекта планируется публиковать под лицензией BSD, но вопрос ещё окончательно не решён и обсуждается в сообществе.
  • Основное внимание сосредоточено на подготовке инфраструктуры для сопровождения проекта и разработки первого релиза, который ожидается в начале второго квартала 2021 года. В ближайшее время будет опубликован график запуска сборочных систем, инфраструктуры для автоматической сборки пакетов, репозитория для тестирования пакетов, компонентов для тестирования инсталлятора.
  • В качестве первичной платформы для запуска сборочных серверов будет использован сервис Amazon Web Services (AWS), что позволит упростить поддержание и обеспечение безопасности инфраструктуры. Элементы физической инфраструктуры скорее всего будут размещены в OSUOSL (Oregon State University Open Source Lab).
  • Для организации сборочных процессов решено использовать Koji, Mock и MBS (Module Build Service), применяемые в Fedora Linux.
  • Началась разработка скриптов, которые будут использованы для загрузки исходных текстов пакетов RHEL, ребрендинга и сборки при помощи инструментариев Koji и Mock.
  • Из основные задач для команды, отвечающей за инфраструктуру, выделяются:
    • Предоставление автоматических и безопасных сборок пакетов и компонентов дистрибутива, которые можно будет использовать для тестирования сообществом без опасности компрометации и нарушения доверия к результирующим пакетам.
    • Обеспечение целостности и безопасности всей сборочной цепочки и процессов разработки (supply chain).
    • Независимость, насколько это возможно, от отдельных поставщиков и платформ. Избегание привязки к вендорам.
    • Прозрачность проекта для сообщества.
  • Более 370 человек зарегистрировалось в качестве волонтёров и желающих поддержать проект.
  • Несколько компаний выразили желание стать спонсорами проекта и готовы предоставить разработчиков, оборудование, финансирование и облачные окружения для инфраструктуры.
  • Изначально для организации общения участников был задействован сервис Slack, но его планируется заменить на собственный сервер на базе открытой платформы Mattermost.
  • Рассматривается возможность создания дополнительных редакций (SIG, Special Interest Groups) для рабочих столов и ноутбуков, расширенной защиты, развёртывания Kubernetes/Cloud Native, минимальной установки, создания хранилищ и организации высокопроизводительных вычислений.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.rockylinux.org/...)
  2. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  3. OpenNews: Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8
  4. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54309-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, centos
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Миша Костылев (?), 09:23, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Во как быстро перекатились
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 09:29, 24/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, что там перекатываться? Копирайтные медиа и названия sed'ом поменяли и все, получился центос.
    Главное, чтобы "в целях удобства и безопасности" основные пакеты RHEL не закрыли в платные update-репы. А то теперь от них многого можно ждать
     

  • 1.2, хацкер (ok), 09:26, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Рокки — чемпион, ему не впервой возвращаться на ринг.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:30, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Будем надеяться, что взлетит.
     
  • 1.5, Дмитрий Марков (?), 09:31, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    > Наработки проекта планируется публиковать под лицензией BSD

    сириусли?

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:35, 24/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    А какие гарантии что его опять не продадут?
     
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