Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8

2.5 , leibniz ( ok ), 10:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –82 + / – опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут новости, по своей инициативе

3.7 , terryfilch ( ok ), 10:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут

> новости, по своей инициативе если честно - то как соловью кто что и зачем так думает, ровно как и на ваше имхо и подгорание(если оно есть), но еще бы пару дней и была неделя с момента поста на сайте cloudlinux

4.33 , 1 ( ?? ), 11:54, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что ж Вы нам сразу не написали ?

5.34 , terryfilch ( ok ), 11:55, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что ж Вы нам сразу не написали ? Ну у вас же господа топят за имхо и человеческий параметр лени, потому я написал, но в свой канал в телеграме.

3.59 , leibniz ( ok ), 13:04, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – ого, а местные хомячки не ленятся когда хотят жмякать любимый минус

4.60 , leibniz ( ok ), 13:04, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +24 + / – либо один умный хомячок запустил скриптик - молодцом

4.61 , Аноним ( 61 ), 13:10, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал. И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает.

5.74 , Аноним ( - ), 14:27, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал.

> И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает. Не льсти себе - глупость об СМИ, наряду с камингаутом про телегу, вякнул ты.

Да и судя по количеству минусиков и рассуждизьмам о минусовании - нещадно подгорает как раз у очередного харбро-телего-боя.