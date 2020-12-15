Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8

2.3 , terryfilch ( ok ), 10:42, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь делать?!" Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux.

3.8 , пох. ( ? ), 10:48, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Всегда есть и будет б-жественная десяточка, или же 2019server. Поправил, не благодарите. И да, успехов вам запустить oracle server в вашей фреэлесде. Да и с клиентами тоже путь будет усыпан розочками. От бутылок, разумеется.

4.22 , Катафалкер ( ? ), 11:21, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Oracle DB Так Солярка же!

4.49 , Аноним ( 49 ), 12:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Фигня. Оракел запускать в ящике от оракла или межделмаша. Ширпотребные тазики не потянут. А там где потянут, там и постгри хватит за глаза, который можно и на фряхе запускать. Так что винда тут как евнух на оргии.

5.71 , пох. ( ? ), 14:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мифы и легенды опеннета, том стодвадцатый.

Ну конечно же не потянут, кто ж может сомневаться. Вот посгрес - потянут, он же - шва6одный, как не потянуть-то!

6.75 , Аноним ( 49 ), 14:30, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не потянет одно-двух-четырёх процовый тазик плотный ворклоад. Городить кластер нужно, нанимать толпу оглоедов (вроде тебя), чтоб они это пилили, ждать когда они там породят что-то, кормить их годами, если породят, или новых искать, если нет. Зачем оно это буизнесу? Когда можно купить шкаф у оракла или межделмаша, где всё готово, и не париться. Привезут на следующий день. На длительном отрезке времени выйдет сильно дешевле и проблем будет меньше.

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:14, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без

> форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь

> делать?!"

> Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux. Обязательно, вот прямо сразу же, как только они оба будут также поддерживать свои поделия по 10 лет, а бсдя ещё научится в такую же поддержку оборудования, хотя бы для начала!

4.35 , Анонимный селебрити ( ? ), 12:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я больше диванный кукарек, но из того что читаю - bsd радует последнее время.

5.52 , Аноним ( 52 ), 12:51, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Любая из или только фряха?

4.48 , zzz ( ?? ), 12:40, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Канеш, что такое фряшные пять лет по сравнению с убунтячьими пятью годами - пффф.

5.83 , abi ( ? ), 14:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После выхода минорной версии месяц на апгрейд даётся.

6.93 , Catwoolfii ( ok ), 16:31, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я вот вижу, что 3 месяца: https://www.freebsd.org/security/security.html#model

2.10 , пох. ( ? ), 10:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нужен хоть один работающий. У васянов с coc и шлаком пока ничего похожего не предвидится.

А эти - могут, поскольку похожее у них уже есть. Но вот сама лавка - ну хз...

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:11, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нужен клон (почти клон) без systemd.

2.56 , Анончик9999 ( ? ), 13:01, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Покупайте техподдержку RHEL, господа!

2.66 , Z ( ?? ), 13:43, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Все кинулись делить наследие CentOS!

3.91 , fske ( ? ), 16:24, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наследие? Это которое целиком в руках одного наследника по завещанию от 2014 года? Ну делите...

