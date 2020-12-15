Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8

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|2.3, terryfilch (ok), 10:42, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь делать?!"
Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux.
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|3.8, пох. (?), 10:48, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Всегда есть и будет б-жественная десяточка, или же 2019server.
Поправил, не благодарите.
И да, успехов вам запустить oracle server в вашей фреэлесде. Да и с клиентами тоже путь будет усыпан розочками. От бутылок, разумеется.
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|4.49, Аноним (49), 12:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Фигня. Оракел запускать в ящике от оракла или межделмаша. Ширпотребные тазики не потянут. А там где потянут, там и постгри хватит за глаза, который можно и на фряхе запускать. Так что винда тут как евнух на оргии.
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|5.71, пох. (?), 14:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мифы и легенды опеннета, том стодвадцатый.
Ну конечно же не потянут, кто ж может сомневаться. Вот посгрес - потянут, он же - шва6одный, как не потянуть-то!
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|6.75, Аноним (49), 14:30, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не потянет одно-двух-четырёх процовый тазик плотный ворклоад. Городить кластер нужно, нанимать толпу оглоедов (вроде тебя), чтоб они это пилили, ждать когда они там породят что-то, кормить их годами, если породят, или новых искать, если нет. Зачем оно это буизнесу? Когда можно купить шкаф у оракла или межделмаша, где всё готово, и не париться. Привезут на следующий день. На длительном отрезке времени выйдет сильно дешевле и проблем будет меньше.
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|3.21, Аноним (21), 11:14, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без
> форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь
> делать?!"
> Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux.
Обязательно, вот прямо сразу же, как только они оба будут также поддерживать свои поделия по 10 лет, а бсдя ещё научится в такую же поддержку оборудования, хотя бы для начала!
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|4.48, zzz (??), 12:40, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Канеш, что такое фряшные пять лет по сравнению с убунтячьими пятью годами - пффф.
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|5.83, abi (?), 14:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После выхода минорной версии месяц на апгрейд даётся.
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|2.10, пох. (?), 10:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нужен хоть один работающий. У васянов с coc и шлаком пока ничего похожего не предвидится.
А эти - могут, поскольку похожее у них уже есть.
Но вот сама лавка - ну хз...
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|3.91, fske (?), 16:24, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наследие? Это которое целиком в руках одного наследника по завещанию от 2014 года? Ну делите...
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|2.5, leibniz (ok), 10:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–82 +/–
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опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут новости, по своей инициативе
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|3.7, terryfilch (ok), 10:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут
> новости, по своей инициативе
если честно - то как соловью кто что и зачем так думает, ровно как и на ваше имхо и подгорание(если оно есть), но еще бы пару дней и была неделя с момента поста на сайте cloudlinux
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|5.34, terryfilch (ok), 11:55, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что ж Вы нам сразу не написали ?
Ну у вас же господа топят за имхо и человеческий параметр лени, потому я написал, но в свой канал в телеграме.
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|3.59, leibniz (ok), 13:04, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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ого, а местные хомячки не ленятся когда хотят жмякать любимый минус
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|4.61, Аноним (61), 13:10, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал. И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает.
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|5.74, Аноним (-), 14:27, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал.
> И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает.
Не льсти себе - глупость об СМИ, наряду с камингаутом про телегу, вякнул ты.
Да и судя по количеству минусиков и рассуждизьмам о минусовании - нещадно подгорает как раз у очередного харбро-телего-боя.
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|1.9, nymous (?), 10:50, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему бы просто не поддержать Rocky Linux? Или главное - пиар, результат не важен?
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|2.11, пох. (?), 10:52, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Именно - зачем поддерживать тех, кто начал с пиара вместо демонстрации результатов работы? И продолжает, что характерно.
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|2.44, Аноним (44), 12:21, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как они свою телеметрия поставят в Роки? А тут ставь что угодно хоть трояны никто не проверит, потому что и проверять никто не станет.
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|2.69, nox. (?), 14:00, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что поддержать? Славное начинание или проект, результат которого выйдет в 1 квартале будущего года? Второе предпочтительнее.
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|1.12, Аноним (12), 10:56, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> на основе пакетной базы RHEL
Нафига столько шапок?! Уже дебиалиан и тот всё от шапки берёт в рот.
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|2.96, Аноним (96), 16:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Намёк на Леню Кантера. Игорь, подтвердите мою гипотезу, если читаете это сообщение.
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|2.24, Аноним (-), 11:29, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Легендарный дистрибутив перестаёт существовать. Ты не горюешь?
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|1.26, Аноним (26), 11:30, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже не знаю куда нести бабки. Столько возможностей. Сообщество так и жаждет влить свой труд в дистрибутив, который уже заранее принадлежит коммерческой конторе и которая сделает с ним что захочет.
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|1.38, NotaBug (ok), 12:11, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На Distrowatch чуть ли не каждый день появляются форки того или иного дистрибутива, даже не родителей, а клоны-клонов-клонов, со своими нескучными обоями и мегапак-звер-эдишн программами. Но вот хотя бы одного чистого форка debian/ubuntu c lxde, openbox или др DE, без systemd и кучи ненужных программ я не наблюдаю. Так и хочется сказать, да идите вы в ж*пу со своим нескучным libreoffice!
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|3.64, NotaBug (ok), 13:33, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> antiX, Devuan чем не угодили?
Дно, Devuan ещё и тормоз, хоть и без systemd, antix вообще мерзость с кучей хлама и проблемами с зависимостями по выпиливанию этого хлама.
> есть отличный удобный mint.
Куча хлама, не быстрый, ненужность mate при переходе на gtk3 зашкаливает, cinnamon тяжёлый, LMDE забагованный.
Я хочу минимал-дистро, без программ, наподобие мёртвых Madbox или Point-linux.
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|1.41, Аноним (44), 12:19, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это было в планах Бизнес Машины чтобы создалась куча клонов и никто не знал чем пользоваться?
Вдруг это КлаудЛинукс закроется через год и опять надо гуглить какие-то скрипты которые конвертируют его в еще более смешной дистрибутив? Лучше уж забери мои деньги Бизнес Машина.
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|1.50, AnonAnon (?), 12:48, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Доработали бы уже и поддерживали один российский дистрибутив, да раздавали бесплатно местным конторам, школам, госорганам и физлицам. Иностранцам продавать и платную техподдержку иностранцам. Постепенно от майкрософта и избавились.
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|2.55, Аноним (52), 12:56, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>да раздавали бесплатно местным конторам, школам, госорганам и физлицам
Так уже. Любой дистрибутив можно поставить, но не ставят. Стартеркиты альта любой может поставить. Но даже если будет вылизанный со всех сторон дистрибутив, никто его бесплатно не поставит. Как? Бесплатно? Ничего не знаем, у нас тут закупки.
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|1.54, jOKer (ok), 12:53, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Свято место пусто не бывает. Желающих занять теплое местечко - вагон и маленькая тележка. Вопрос только в стабильности и качестве услуги.
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|1.58, Аноним (58), 13:02, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И вновь продолжается бой,
И сердцу тревожно в груди.
И Lenix такой молодой,
И юный — Октябрь впереди!
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|2.68, Онаним (?), 13:58, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вновь продолжается вой,
Анону тревожно в сети.
И Lenix такой молодой,
И вендокапец впереди!
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|3.70, Аноним (70), 14:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно о последнем тезисе... Случалось ставить версию 20H2? И как?
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|3.73, erthink (ok), 14:12, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И вендокапец впереди!
Уже лучше перерифмовать "А вендокапец позади!"
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|1.67, xtotec (ok), 13:47, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никому неизвестное коммерческое ненужно решило хайпануть и на общем фоне выпустить ещё одно коммерческое ненужно, для тех кому не хватает CentOS.
Замечательные наивники - если люди и понесут свои деньги то уж в Rat Heart, а не вам.
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|1.77, AnonAnon (?), 14:38, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут уже программа и контроль на государственном уровне должен быть. Чтобы не давать прикорытникам мешать процессу.
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|1.79, Аноним (79), 14:43, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь для того чтобы ликвидировать халявный CentOS (и его клоны) можно сделать только одно - НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ RHEL!!! :)
Учитывая безконечно длящийся сезон протекающих и уезжающих крыш, - сие более чем возможно... :(
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|2.88, Анонимище (?), 15:43, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шляпа попыталась загнать всех подсевших в стойло, но похоже большинство разбежалось, кроме тестировщиков и гордых нелюбетелей халявы. Последние, разбили свои засаленные копилки и понесли оставшееся на черный день деньжата, понуро и на полусогнутых шляпе, одолеваемые чувстом вины.
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|1.82, Аноним (84), 14:49, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> дистрибутив Lenix будет бесплатным, открытым и один в один бинарно совместимым с RHEL 8.
Херней страдают создавая клоны красной шапочки.
Если уж так надо свободный бинарь, то пилить необходимо систему reproduction.
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|2.87, пох. (?), 15:23, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не нужна никому твоя шва6одка. Нужен БЕШПЛАТНО, то ись даром - клон rhel.
А пилить ты можешь что угодно - результат твоих васянских усилий будет ровно один.
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|3.92, Аноним (92), 16:24, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Система Reproduction даёт bit to bit идентичный бинарь, а не bug to bug как было в CentOS.
А свободу даёт лицензия GPL, но это для тебя понять сложно.
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|1.89, лютый жабби__ (?), 16:06, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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жду ваши минусы, шалунишки...
увы, классический линух умирает (ещё и платные дистры). на десктопе он толком не закрепился, а на серверах (тех кто с баблом) давно правит куберпоппеншифт. на гаджетах - гугл одним махом может убить мусорку и выродить очередного уродца навроде фсуксии.
для IBM мы грязь. улыбаемся и машем... )
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|2.90, Анонимище (?), 16:14, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Релиз ядра 5.10.. В новую версию принято 17470 исправлений от 2062 разработчиков
Предсмертные конвульсии.
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|1.94, user90 (?), 16:36, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Lenin!
"десятилетний опыт создания сборок на основе исходных пакетов RHEL" - от такого мощного заявления только прослезиться! Редкие таланты!
Печально как-то стало все с дистрибутивами нынче, если уже не так-то просто выбрать один из существующих (которые поголовно ударились во всякие роллинги)..
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