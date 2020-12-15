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Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8

15.12.2020 10:17

Компания CloudLinux, развивающая одноимённый коммерческий дистрибутив на основе пакетной базы RHEL, анонсировала проект Lenix, в рамках которого при участии сообщества планируется развивать похожий на CentOS бесплатный клон Red Hat Enterprise Linux. На разработку проекта будет выделено более миллиона долларов в год.

Отмечается, что компания CloudLinux имеет десятилетний опыт создания сборок на основе исходных пакетов RHEL, готовую инфраструктуру и большой штат разработчиков и сопровождающих. Мотивация разработки бесплатной сборки RHEL связана с продвижением коммерческого сервиса обновления ядра Linux без перезагрузки KernelCare и оказанием услуг расширенной поддержки. Например, CloudLinux предоставляет сервис расширенной поддержки CentOS 6, продолжающий публиковать обновления до 2024 года, несмотря на окончание цикла сопровождения ветки CentOS 6.

Как и CentOS дистрибутив Lenix будет бесплатным, открытым и один в один бинарно совместимым с RHEL 8. Первый выпуск намечен на первый квартал 2021 года. Обновления для Lenix 8 будут выпускаться до 2029 года. Для миграции с CentOS 8 будет подготовлен инструментарий, который позволит одной командой заменить репозитории и ключи с CentOS на Lenix.

CloudLinux выступит спонсором разработки и предоставит необходимые ресурсы, но дистрибутив будет развиваться отдельно от CloudLinux OS в форме независимого проекта. Все используемые для разработки дистрибутива инструменты будут открытыми и в случае недовольства действиями CloudLinux сообщество в любой момент сможет подхватить разработку проекта. Вокруг Lenix планируется образовать сообщество, из представителей которого будет образован управляющий совет, координирующий вопросы, связанные с разработкой дистрибутива.

Компания CloudLinux также провела опрос среди 1500 пользователей CentOS, который показал, что 61.5% опрошенных будут ждать появления нового форка RHEL, 16.9% рассматривают возможность перехода на Debian, 11.4% могут мигрировать на Ubuntu и 10.2% допускают переход на openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (https://forums.rockylinux.org/...)
  2. OpenNews: CloudLinux - специализированный дистрибутив для развертывания систем хостинга
  3. OpenNews: Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6
  4. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54259-cloudlinux
Ключевые слова: cloudlinux, centos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Vlad Violentiy (?), 10:40, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    нужно больше клонов RHEL
     
     
  • 2.3, terryfilch (ok), 10:42, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь делать?!"

    Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux.

     
     
  • 3.8, пох. (?), 10:48, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Всегда есть и будет б-жественная десяточка, или же 2019server.

    Поправил, не благодарите.

    И да, успехов вам запустить oracle server в вашей фреэлесде. Да и с клиентами тоже путь будет усыпан розочками. От бутылок, разумеется.

     
     
  • 4.22, Катафалкер (?), 11:21, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Oracle DB

    Так Солярка же!

     
  • 4.49, Аноним (49), 12:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фигня. Оракел запускать в ящике от оракла или межделмаша. Ширпотребные тазики не потянут. А там где потянут, там и постгри хватит за глаза, который можно и на фряхе запускать. Так что винда тут как евнух на оргии.
     
     
  • 5.71, пох. (?), 14:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мифы и легенды опеннета, том стодвадцатый.
    Ну конечно же не потянут, кто ж может сомневаться. Вот посгрес - потянут, он же - шва6одный, как не потянуть-то!
     
     
  • 6.75, Аноним (49), 14:30, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не потянет одно-двух-четырёх процовый тазик плотный ворклоад. Городить кластер нужно, нанимать толпу оглоедов (вроде тебя), чтоб они это пилили, ждать когда они там породят что-то, кормить их годами, если породят, или новых искать, если нет. Зачем оно это буизнесу? Когда можно купить шкаф у оракла или межделмаша, где всё готово, и не париться. Привезут на следующий день. На длительном отрезке времени выйдет сильно дешевле и проблем будет меньше.
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:14, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И так хватает дистрибутивов готовых к использованию. Вполне можно жить и без
    > форка + не хвататься за голову со словами "что же теперь
    > делать?!"
    > Всегда есть и будет freebsd, или же suse linux.

    Обязательно, вот прямо сразу же, как только они оба будут также поддерживать свои поделия по 10 лет, а бсдя ещё научится в такую же поддержку оборудования, хотя бы для начала!

     
     
  • 4.35, Анонимный селебрити (?), 12:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я больше диванный кукарек, но из того что читаю - bsd радует последнее время.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 12:51, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая из или только фряха?
     
  • 4.48, zzz (??), 12:40, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Канеш, что такое фряшные пять лет по сравнению с убунтячьими пятью годами - пффф.
     
     
  • 5.83, abi (?), 14:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После выхода минорной версии месяц на апгрейд даётся.
     
     
  • 6.93, Catwoolfii (ok), 16:31, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот вижу, что 3 месяца: https://www.freebsd.org/security/security.html#model
     
  • 2.10, пох. (?), 10:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужен хоть один работающий. У васянов с coc и шлаком пока ничего похожего не предвидится.
    А эти - могут, поскольку похожее у них уже есть.

    Но вот сама лавка - ну хз...

     
  • 2.20, Аноним (20), 11:11, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нужен клон (почти клон) без systemd.
     
  • 2.56, Анончик9999 (?), 13:01, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покупайте техподдержку RHEL, господа!
     
  • 2.66, Z (??), 13:43, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все кинулись делить наследие CentOS!
     
     
  • 3.91, fske (?), 16:24, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наследие? Это которое целиком в руках одного наследника по завещанию от 2014 года? Ну делите...
     

  • 1.2, terryfilch (ok), 10:41, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Опеннет прсонулся еще позднее всех остальных новостных...
     
     
  • 2.5, leibniz (ok), 10:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –82 +/
    опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут новости, по своей инициативе
     
     
  • 3.7, terryfilch (ok), 10:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > опеннет для Вас СМИ? здесь такие же пользователи как и Вы пишут
    > новости, по своей инициативе

    если честно - то как соловью кто что и зачем так думает, ровно как и на ваше имхо и подгорание(если оно есть), но еще бы пару дней и была неделя с момента поста на сайте cloudlinux

     
     
  • 4.33, 1 (??), 11:54, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что ж Вы нам сразу не написали ?
     
     
  • 5.34, terryfilch (ok), 11:55, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что ж Вы нам сразу не написали ?

    Ну у вас же господа топят за имхо и человеческий параметр лени, потому я написал, но в свой канал в телеграме.

     
  • 3.59, leibniz (ok), 13:04, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    ого, а местные хомячки не ленятся когда хотят жмякать любимый минус
     
     
  • 4.60, leibniz (ok), 13:04, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    либо один умный хомячок запустил скриптик - молодцом
     
  • 4.61, Аноним (61), 13:10, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал. И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает.
     
     
  • 5.74, Аноним (-), 14:27, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Грех не минуснуть человеку, если он явную глупость написал.
    > И тем более грех не минуснуть, если у него от этого так подгорает.

    Не льсти себе - глупость об СМИ, наряду с камингаутом про телегу, вякнул ты.
    Да и судя по количеству минусиков и рассуждизьмам о минусовании - нещадно подгорает как раз у очередного харбро-телего-боя.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:44, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну начался "Квартет".
     
  • 1.6, Спарта (?), 10:45, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость!
     
  • 1.9, nymous (?), 10:50, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему бы просто не поддержать Rocky Linux? Или главное - пиар, результат не важен?
     
     
  • 2.11, пох. (?), 10:52, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Именно - зачем поддерживать тех, кто начал с пиара вместо демонстрации результатов работы? И продолжает, что характерно.

     
     
  • 3.15, nymous (?), 11:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так, то не знал.
     
  • 2.13, ryoken (ok), 11:00, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NIH-синдром?
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:21, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как они свою телеметрия поставят в Роки? А тут ставь что угодно хоть трояны никто не проверит, потому что и проверять никто не станет.
     
  • 2.69, nox. (?), 14:00, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что поддержать? Славное начинание или проект, результат которого выйдет в 1 квартале будущего года? Второе предпочтительнее.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:56, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > на основе пакетной базы RHEL

    Нафига столько шапок?! Уже дебиалиан и тот всё от шапки берёт в рот.

     
     
  • 2.14, pin (??), 11:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дело к зиме.
     

  • 1.16, Аноним (-), 11:07, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лёникс
     
     
  • 2.96, Аноним (96), 16:47, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Намёк на Леню Кантера. Игорь, подтвердите мою гипотезу, если читаете это сообщение.
     

  • 1.17, Анонисмус (?), 11:07, 15/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:08, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.25, Sluggard (ok), 11:29, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.23, Анонзо (?), 11:22, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 11:45, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.36, Анонзо (?), 12:11, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.32, СисадминА (?), 11:47, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.37, noboby (?), 12:11, 15/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.19, Аноним (21), 11:11, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Астрологи объявили неделю клонов CentOS...
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 11:29, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легендарный дистрибутив перестаёт существовать. Ты не горюешь?
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:30, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже не знаю куда нести бабки. Столько возможностей. Сообщество так и жаждет влить свой труд в дистрибутив, который уже заранее принадлежит коммерческой конторе и которая сделает с ним что захочет.
     
  • 1.27, Пукин (?), 11:31, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lenniex?..
     
     
  • 2.30, Аноним (61), 11:39, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Lennarx
     

  • 1.28, Аноним (28), 11:31, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шапка локомотив Линукса, остальные вагончики.
     
  • 1.38, NotaBug (ok), 12:11, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Distrowatch чуть ли не каждый день появляются форки того или иного дистрибутива, даже не родителей, а клоны-клонов-клонов, со своими нескучными обоями и мегапак-звер-эдишн программами. Но вот хотя бы одного чистого форка debian/ubuntu c lxde, openbox или др DE, без systemd и кучи ненужных программ я не наблюдаю. Так и хочется сказать, да идите вы в ж*пу со своим нескучным libreoffice!
     
     
  • 2.43, Кашка (?), 12:20, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для чего форки бубуана, если есть CRUX, Alpine?
     
  • 2.51, Урри (ok), 12:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть отличный удобный mint.
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:52, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    antiX, Devuan чем не угодили?
     
     
  • 3.64, NotaBug (ok), 13:33, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > antiX, Devuan чем не угодили?

    Дно, Devuan ещё и тормоз, хоть и без systemd, antix вообще мерзость с кучей хлама и проблемами с зависимостями по выпиливанию этого хлама.

    > есть отличный удобный mint.

    Куча хлама, не быстрый, ненужность mate при переходе на gtk3 зашкаливает, cinnamon тяжёлый, LMDE забагованный.

    Я хочу минимал-дистро, без программ, наподобие мёртвых Madbox или Point-linux.

     
     
  • 4.80, Аноним (80), 14:44, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй Void Linux. Должен подойти.
     
  • 4.85, anm (?), 15:10, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SliTaz 5.0 , SliTaz Next , уж куда меньше
     

  • 1.39, anonymous (??), 12:14, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Linus + Unix = Linux
    Lenin + Unix = Lenix
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:36, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скорее от Lennart
     
     
  • 3.72, anonymous (??), 14:12, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, всё правильно: взять у богатых - отдать бедным
     
  • 3.97, Аноним (96), 16:49, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Леннарт, а Леонид.
     
  • 2.57, Аноним (57), 13:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Red Eyes + «Шляпу вам, а не халяву!» = Red Hat
     

  • 1.40, Дегенератор (ok), 12:18, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда FreeBSD анонсирует клон CentOS 8?
     
  • 1.41, Аноним (44), 12:19, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это было в планах Бизнес Машины чтобы создалась куча клонов и никто не знал чем пользоваться?

    Вдруг это КлаудЛинукс закроется через год и опять надо гуглить какие-то скрипты которые конвертируют его в еще более смешной дистрибутив? Лучше уж забери мои деньги Бизнес Машина.

     
  • 1.46, Аноним (46), 12:30, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработка это RHEL, a Centos и пр это просто сборка
     
  • 1.50, AnonAnon (?), 12:48, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доработали бы уже и поддерживали один российский дистрибутив, да раздавали бесплатно местным конторам, школам, госорганам и физлицам. Иностранцам продавать и платную техподдержку иностранцам. Постепенно от майкрософта и избавились.
     
     
  • 2.55, Аноним (52), 12:56, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >да раздавали бесплатно местным конторам, школам, госорганам и физлицам

    Так уже. Любой дистрибутив можно поставить, но не ставят. Стартеркиты альта любой может поставить. Но даже если будет вылизанный со всех сторон дистрибутив, никто его бесплатно не поставит. Как? Бесплатно? Ничего не знаем, у нас тут закупки.

     

  • 1.54, jOKer (ok), 12:53, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свято место пусто не бывает. Желающих занять теплое местечко - вагон и маленькая тележка. Вопрос только в стабильности и качестве услуги.
     
  • 1.58, Аноним (58), 13:02, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И вновь продолжается бой,
    И сердцу тревожно в груди.
    И Lenix такой молодой,
    И юный — Октябрь впереди!
     
     
  • 2.68, Онаним (?), 13:58, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вновь продолжается вой,
    Анону тревожно в сети.
    И Lenix такой молодой,
    И вендокапец впереди!
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 14:02, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно о последнем тезисе... Случалось ставить версию 20H2? И как?
     
  • 3.73, erthink (ok), 14:12, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И вендокапец впереди!

    Уже лучше перерифмовать "А вендокапец позади!"

     

  • 1.62, Аноним (62), 13:21, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то странное происходит...
     
  • 1.63, Аноним12345 (?), 13:26, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комменты жгут !
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:42, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lenix - дистрибутив для ленивых
     
  • 1.67, xtotec (ok), 13:47, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никому неизвестное коммерческое ненужно решило хайпануть и на общем фоне выпустить ещё одно коммерческое ненужно, для тех кому не хватает CentOS.
    Замечательные наивники - если люди и понесут свои деньги то уж в Rat Heart, а не вам.
     
  • 1.76, Аноним (76), 14:35, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно WhiteHat Linux!
     
     
  • 2.81, Аноним (80), 14:45, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И для кулхацкеров и любителей анонимности - BlackHat.
     

  • 1.77, AnonAnon (?), 14:38, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут уже программа и контроль на государственном уровне должен быть. Чтобы не давать прикорытникам мешать процессу.
     
  • 1.78, Анонимище (?), 14:42, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не покидает ощущение, что шляпа совершила большую глупость.
     
     
  • 2.84, Аноним (84), 14:50, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В 2004 году.
     

  • 1.79, Аноним (79), 14:43, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь для того чтобы ликвидировать халявный CentOS (и его клоны) можно сделать только одно - НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ RHEL!!!  :)
    Учитывая безконечно длящийся сезон протекающих и уезжающих крыш, - сие более чем возможно... :(
     
     
  • 2.88, Анонимище (?), 15:43, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шляпа попыталась загнать всех подсевших в стойло, но похоже большинство разбежалось, кроме тестировщиков и гордых нелюбетелей халявы. Последние, разбили свои засаленные копилки и понесли оставшееся на черный день деньжата, понуро и на полусогнутых шляпе, одолеваемые чувстом вины.
     

  • 1.82, Аноним (84), 14:49, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > дистрибутив Lenix будет бесплатным, открытым и один в один бинарно совместимым с RHEL 8.

    Херней страдают создавая клоны красной шапочки.

    Если уж так надо свободный бинарь, то пилить необходимо систему reproduction.

     
     
  • 2.87, пох. (?), 15:23, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не нужна никому твоя шва6одка. Нужен БЕШПЛАТНО, то ись даром - клон rhel.

    А пилить ты можешь что угодно - результат твоих васянских усилий будет ровно один.

     
     
  • 3.92, Аноним (92), 16:24, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Система Reproduction даёт bit to bit идентичный бинарь, а не bug to bug как было в CentOS.

    А свободу даёт лицензия GPL, но это для тебя понять сложно.

     

  • 1.86, Аноним (86), 15:16, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звучит как ругательство
     
  • 1.89, лютый жабби__ (?), 16:06, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жду ваши минусы, шалунишки...

    увы, классический линух умирает (ещё и платные дистры). на десктопе он толком не закрепился, а на серверах (тех кто с баблом) давно правит куберпоппеншифт. на гаджетах - гугл одним махом может убить мусорку и выродить очередного уродца навроде фсуксии.

    для IBM мы грязь. улыбаемся и машем... )

     
     
  • 2.90, Анонимище (?), 16:14, 15/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Релиз ядра 5.10.. В новую версию принято 17470 исправлений от 2062 разработчиков

    Предсмертные конвульсии.

     

  • 1.94, user90 (?), 16:36, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Lenin!
    "десятилетний опыт создания сборок на основе исходных пакетов RHEL" - от такого мощного заявления только прослезиться! Редкие таланты!

    Печально как-то стало все с дистрибутивами нынче, если уже не так-то просто выбрать один из существующих (которые поголовно ударились во всякие роллинги)..

     
  • 1.95, Аноним (95), 16:40, 15/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было назвать его Lialih, чтобы заместить сленговое название Linux.
     

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