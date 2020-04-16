Выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.22

|
|1.1, Аноним (1), 21:33, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
И опять электрон.
После teams так хочется чего-то не электронного, а к сожалению нет.
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:40, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Напиши сам. Всё открыто. Хотя я уверен, что уже есть такие клиенты.
Бесплатно дают хороший сервис - всё не нравится.
|
|
|
|3.4, Аноним (1), 21:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Увы, не всем дано быть пианистами. Мой максимум - это простые скрипты для избавления себя от тупой работы.
Разве что тестированием, да документацией на русском помочь смогу.
|
|
|
|3.8, Аноним (8), 22:16, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Запускаю сборку:
$ ./build.sh
./build.sh: строка 10: cabal: команда не найдена
|
|
|
|4.15, And (??), 23:06, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
|
Попадая в дикую среду домашний зверь испытывает шок. Всё надо делать самому: добывать есть, защищаться, прятаться от погоды.
Почувствуйте:
./configure && make && make install
|
|
|
|5.16, Аноним (16), 23:27, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Попадая в дикую среду домашний зверь испытывает шок. Всё надо делать самому: добывать есть, защищаться, прятаться от погоды.
Котирую!
|
|5.22, Аноним (22), 01:52, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Почувствуйте:
> ./configure && make && make install
Засранную систему?
|
|2.10, нах. (?), 22:20, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
lync. А лицензию - где-то сп..ть. Клиент (тот что еще native) ограниченно-совместим и с teams.
Но, разумеется, только под проклятуювенду.
|
|1.3, Кусь (?), 21:43, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Электрон это светлое будущее? (Странно смеётся и потирает руки).
|
|
|
|2.6, Аноним (8), 21:51, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Подпрыгивает с криками "Уу-уу-уу", хлопая себя по голове.
|
|2.9, Аноним (9), 22:17, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Дискорд няшный. Как только он появился, весь остальной шлак отправился на свалку истории дружными рядами.
|
|
|
|
|
|4.19, Аноним (9), 00:05, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пора и вашу няшку на свалку отправлять
Разве есть что-то лучше?
|
|
|
|
|
|6.21, Аноним (9), 01:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть. IRC.
Ток hexchat не обладает и тысячной долей возможностей, а других более интересных клиентов нема. Ну и потом, разве там есть голосовые конференции? В теории голосовое общение есть в жаббере, но на практике его там нет.
|
|2.13, nelson (??), 22:45, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
абыр, абыр, макбучек... абырв, абырв... жиэс, абырв...алг... реакт, абырв... электрон... абырвалг! абырвалг! коммит ! коммит ! коммит ! Борменталь, пусти в гит - я новый фреймворк нагавкал !
|
|1.23, Аноним (22), 01:54, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не понимаю почему людям так не нравится electron:
1. Разрабатывать относительно быстро.
2. Возможностей много.
3. Кроссплатформенно.
4. Внутри любимый js.
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 02:11, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень ресрсно затратно по сравнению с нативным приложением. Нет такой полной интеграции с ОС. Ну и ОЗУ не напосешься... Откроешь так пару тройку электронов мозилу и какую нибудь среду разработки idea например и 16 ГБ улетели
|
|
|
|3.27, Аноним (22), 02:48, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Очень ресрсно затратно по сравнению с нативным приложением.
Electron же для UI используется - что там затратного может быть? С ОЗУ кажется, что это преувеличение проблемы. Конечно, потребление будет больше, но речь возможно о максимум сотнях мегабайт. В любом, случае без конкретного сравнения - это пустая болтовня.
|
|1.26, Подгоревший пердак (?), 02:40, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пишу на джс, стыдно за электрон.
Не судьба сделать просто веб версию, нет, нужно пилить под девайсы, и жратб больше памяти, оккупировать место на устройстве. Не то чтобы мне место жаль, просто браузеры умеют в "установку" сайтов, которые так же можно использовать с девайса, типа натив, а под капотом тот же хром.
Да, нет доступа к некоторым механизмам типа тцп-сокетов(не путать с веб-сокетами), но без них можно обойтись, блятб!
А так продукт годный, в браузере пользовался 3 года назад, лучше слака.
|
|
|
|2.28, Аноним (22), 02:51, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а под капотом тот же хром.
В electron, насполько я понимаю, под копотом еще и Node.js и полный доступ к файловой системе в отличие от браузера.
|