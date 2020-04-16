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Выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.22

16.04.2020 21:27

Представлен выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.22, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и Postgres.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom.

Основные новшества:

  • Каналы в режиме только для чтения, писать в которые можно только определённым пользователям. Например, каналы для публикации анонсов;
  • Модерируемые каналы, в которых только модератор может добавлять или удалять пользователей;
  • Новая секция модерирования каналов в настройках;
  • Горячие клавиши для переключения команд (team) и возможность перегруппировки команд в боковой панели в режиме drag&drop;
  • Возможность восстановления активности каналов, переведённых в разряд архивных, напрямую из интерфейса пользователя без применения утилиты командной строки;
  • Плагин Confluence для трансляции уведомлений в каналы Mattermost при появлении новых комментариев и обновлений в Atlassian Confluence;
  • Улучшение группировки каналов и гибкое управление отображением каналов в боковой панели (например, можно сворачивать категории, отсеивать непрочитанные каналы, определять недавно просмотренные каналы и т.п.).


  1. Главная ссылка к новости (https://mattermost.com/blog/ma...)
  2. OpenNews: CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse
  3. OpenNews: Опубликована система обмена сообщениями Mattermost 5.18
  4. OpenNews: В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов
  5. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  6. OpenNews: Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52750-mattermost
Ключевые слова: mattermost, im
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:33, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И опять электрон.
    После teams так хочется чего-то не электронного, а к сожалению нет.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:40, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши сам. Всё открыто. Хотя я уверен, что уже есть такие клиенты.
    Бесплатно дают хороший сервис - всё не нравится.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 21:44, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Увы, не всем дано быть пианистами. Мой максимум - это простые скрипты для избавления себя от тупой работы.
    Разве что тестированием, да документацией на русском помочь смогу.
     
  • 2.5, Аноним (2), 21:46, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/matterhorn-chat/matterhorn
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:16, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Запускаю сборку:
    $ ./build.sh
    ./build.sh: строка 10: cabal: команда не найдена
     
     
  • 4.15, And (??), 23:06, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Попадая в дикую среду домашний зверь испытывает шок. Всё надо делать самому: добывать есть, защищаться, прятаться от погоды.

    Почувствуйте:

    ./configure && make && make install

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 23:27, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попадая в дикую среду домашний зверь испытывает шок. Всё надо делать самому: добывать есть, защищаться, прятаться от погоды.

    Котирую!

     
  • 5.22, Аноним (22), 01:52, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почувствуйте:
    > ./configure && make && make install

    Засранную систему?

     
  • 2.10, нах. (?), 22:20, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lync. А лицензию - где-то сп..ть. Клиент (тот что еще native) ограниченно-совместим и с teams.

    Но, разумеется, только под проклятуювенду.

     

  • 1.3, Кусь (?), 21:43, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Электрон это светлое будущее? (Странно смеётся и потирает руки).
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 21:51, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подпрыгивает с криками "Уу-уу-уу", хлопая себя по голове.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:17, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Дискорд няшный. Как только он появился, весь остальной шлак отправился на свалку истории дружными рядами.
     
     
  • 3.17, SkyNet (??), 23:28, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора и вашу няшку на свалку отправлять
     
     
  • 4.19, Аноним (9), 00:05, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора и вашу няшку на свалку отправлять

    Разве есть что-то лучше?

     
     
  • 5.20, Celcion (ok), 01:11, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. IRC.
     
     
  • 6.21, Аноним (9), 01:44, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть. IRC.

    Ток hexchat не обладает и тысячной долей возможностей, а других более интересных клиентов нема. Ну и потом, разве там есть голосовые конференции? В теории голосовое общение есть в жаббере, но на практике его там нет.

     
  • 2.13, nelson (??), 22:45, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    абыр, абыр, макбучек... абырв, абырв... жиэс, абырв...алг... реакт, абырв... электрон... абырвалг! абырвалг! коммит ! коммит ! коммит ! Борменталь, пусти в гит - я новый фреймворк нагавкал !
     

  • 1.7, псевдонимус (?), 22:04, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >электрон, го, жаваскрипт.

    Осподи, пожалуйста хватит! :-(

     
     
  • 2.24, Аноним (22), 01:54, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще бы раст сюда, было бы вообще супер.
     

  • 1.11, Turbid (??), 22:32, 16/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интеграцию с LDAP в свободную версию не завезли?
     
     
  • 2.14, zzz (??), 23:01, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть сторонний модуль.
     
     
  • 3.18, Ваш Анонимус (?), 23:39, 16/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он кривой очень.
     

  • 1.23, Аноним (22), 01:54, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю почему людям так не нравится electron:

    1. Разрабатывать относительно быстро.
    2. Возможностей много.
    3. Кроссплатформенно.
    4. Внутри любимый js.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 02:11, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень ресрсно затратно по сравнению с нативным приложением. Нет такой полной интеграции с ОС. Ну и ОЗУ не напосешься... Откроешь так пару тройку электронов мозилу и какую нибудь среду разработки idea например и 16 ГБ улетели
     
     
  • 3.27, Аноним (22), 02:48, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень ресрсно затратно по сравнению с нативным приложением.

    Electron же для UI используется - что там затратного может быть? С ОЗУ кажется, что это преувеличение проблемы. Конечно, потребление будет больше, но речь возможно о максимум сотнях мегабайт. В любом, случае без конкретного сравнения - это пустая болтовня.

     

  • 1.26, Подгоревший пердак (?), 02:40, 17/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишу на джс, стыдно за электрон.
    Не судьба сделать просто веб версию, нет, нужно пилить под девайсы, и жратб больше памяти, оккупировать место на устройстве. Не то чтобы мне место жаль, просто браузеры умеют в "установку" сайтов, которые так же можно использовать с девайса, типа натив, а под капотом тот же хром.
    Да, нет доступа к некоторым механизмам типа тцп-сокетов(не путать с веб-сокетами), но без них можно обойтись, блятб!
    А так продукт годный, в браузере пользовался 3 года назад, лучше слака.
     
     
  • 2.28, Аноним (22), 02:51, 17/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а под капотом тот же хром.

    В electron, насполько я понимаю, под копотом еще и Node.js и полный доступ к файловой системе в отличие от браузера.

     

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