Представлен выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.22, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и Postgres. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Основные новшества: Каналы в режиме только для чтения, писать в которые можно только определённым пользователям. Например, каналы для публикации анонсов;

Модерируемые каналы, в которых только модератор может добавлять или удалять пользователей;

Новая секция модерирования каналов в настройках;

Горячие клавиши для переключения команд (team) и возможность перегруппировки команд в боковой панели в режиме drag&drop;

Возможность восстановления активности каналов, переведённых в разряд архивных, напрямую из интерфейса пользователя без применения утилиты командной строки;

Плагин Confluence для трансляции уведомлений в каналы Mattermost при появлении новых комментариев и обновлений в Atlassian Confluence;

Улучшение группировки каналов и гибкое управление отображением каналов в боковой панели (например, можно сворачивать категории, отсеивать непрочитанные каналы, определять недавно просмотренные каналы и т.п.).



