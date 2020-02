CERN перешёл с Facebook Workplace на открытые платформы Mattermost и Discourse

Европейский Центр ядерных исследований (CERN) объявил об прекращении использования платформы Facebook Workplace для внутреннего общения сотрудников. Отныне вместо данной платформы в CERN будут применяться открытые пакеты Mattermost для быстрого обмена сообщениями и ведения чатов, и Discourse для ведения длительных обсуждений и обмена информацией, на которую можно ссылаться в будущем. Вместо механизма рассылки уведомлений на email планируется внедрить решения на базе PUSH-уведомлений и информационных рассылок. Отказ от Facebook Workplace, предоставляемого компанией Facebook корпоративного продукта для организации внутреннего общения сотрудников внутри компании, обусловлен опасениями в отношении конфиденциальности, отсутствием контроля за своими данными и желанием не зависеть от политики сторонней компании. CERN использовал Facebook Workplace c 2016 года, но в 2019 году Facebook анонсировал изменение тарифной политики. Новые трарифы начинают действовать с октября 2020 года и подразумевают оплату от 4 до 8 долларов за каждого пользователя в месяц. Предусмотрен и бесплатный доступ, но он существенно ограничен по числу групп, участников и функциональным возможностям. CERN остался перед выбором - начать платить за продолжение доступа к сервису, который раньше предоставлялся бесплатно, или загрузить бесплатную версию Workplace Essential, без технической поддержки, без возможности применения системы единого входа (SSO и подразумевающую отправку всех своих данных в Facebook. В конечном счёте, CERN решить заменить Facebook Workplace на открытые аналоги, которые можно запустить на своих серверах. 31 января 2020 года миграция на открытое ПО была завершена и CERN удалили свою учётную запись Facebook Workplace. Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Платформа Discourse предоставляет систему линейных обсуждений, предлагаемых для замены списков рассылки, web-форумов и чатов. Поддерживается разделение тем на основе тегов, обновление списка сообщений в темах в режиме реального времени и возможность подписки на интересующие разделы и отправки ответов по email. Система написана на языке Ruby с использованием фреймворка Ruby on Rails и библиотеки Ember.js (данные хранятся в СУБД PostgreSQL, быстрый кэш хранится в Redis). Код распространяется под лицензией GPLv2.