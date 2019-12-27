Опубликована система обмена сообщениями Mattermost 5.18

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|1.2, Аноним (2), 10:33, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Клиент для ПК у них всратый. На федора\гном уведомления не приходят вообще
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|2.5, Аноним (5), 10:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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всегда использовал web клиент. Нафиг нужно поделие на электроне, если одно web недоразумение уже есть? Просто вкладка с рабочим чатиком запинена в браузере и всё. А оповещения все приходят на рабочую почту, пропустить невозможно.
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|2.4, Аноним (4), 10:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Использовать компы с 0.5 памяти в 2020. При том, что 10 лет назад абсолютные минималки уже были 4гб. Проблема тут не в софте.
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|3.7, Анонаим (?), 10:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да просто не понятно, почему нельзя писать, чтобы на 0.5 запускалось. Это не AAA-игра же, чтобы нужен был комп последней модели
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|4.8, Аноним (4), 11:02, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем больше слоёв абстракции, тем больше ресурсов нужно. Например, в хромиуме куча процессов, песочницы, изоляция и так далее. А сам жс оптимизируют в первую очередь на скорость, а не на потребляемые ресурсы. Поэтому каждый из компонентов будет жрать как не в себя и это мы ещё не начинали писать код приложения (которое сайт).
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|5.10, тоже Аноним (ok), 11:07, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Фишка в том, что слои абстракции нужны там, где логика без разделения на уровни просто не влезает в голову. Клиент мессенджера, мягко говоря, не относится к такой категории программ. И даже если он очень навороченный - за столь же сложные абстракции в С++, например, приходится расплачиваться на порядки меньшими ресурсами при исполнении.
Так что проблема исключительно в гонке "побыстрее сляпать и в продакшн", а не в какой-то реальной технической необходимости.
Ну, и еще немножно - в мажорах, у которых компьютер должен раскрывать весь потенциал кошелька, иначе несчитово.
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|6.24, Программист (?), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases (512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь). Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия!
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|7.27, тоже Аноним (ok), 12:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases
Бла-бла. Проблема в том, что вам лень работать всерьез, хочется только художественно расставить кнопочки - чтобы библиотека все остальное сделала за вас. А если она при этом жрет два гига на три кнопки - так у вас же потенциал кошелька раскрыт по умолчанию, а весь остальной мир - нищебрoды и сами виноваты. Только почему-то не качает ваше гениальное электронное поделие, странно так...
> 512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь
У вас в карманах - конечно. А мой iPad2 с таким объемом памяти по-прежнему покрывает мои потребности в поездках. На сайтах с лютыми свистоперделками, бывает, память утекает настолько, что браузер валится. Но они пока в меньшинстве, и ни одного реально необходимого среди них нет.
> Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия!
У меня в офисе последняя машинка под XP, выходившая в сеть, закончилась в этом году. Без сети - буховская внутренняя сетка на 1С-"семерке" продолжает работать, и на машинках по-прежнему ХР, менять которую на что-то другое просто незачем. Да, и памяти там _максимум_ по 4 гига, но для их задач ее по-прежнему достаточно. Вот если бы 1С писали на электроне... да нет, это ж готовый энергетический кризис в стране...
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|8.37, zzz (??), 13:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Конфы 8 3 жрут как раз как электрон Бухгалтерия предприятия, зарплата и кадры -... текст свёрнут, показать
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|3.15, Цезий Родонович (?), 11:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот не повериш, коммерческий и самописный софт, куча приложений, каждое по функционалу гораздо более сложное чем данный клиент, одновременно на этом хламе на XP работает и больше кушать не просит.
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|4.21, Avator (ok), 11:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использовать XP почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?
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|5.28, тоже Аноним (ok), 12:10, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использовать XP почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?
Вопрос в том, открыта ли эта сеть (подключена ли к интернету, в частности). В закрытой сети с отключенным запуском мусора с флешек (даже на Хрюшках) угрозы безопасности не больше, чем во всяко-разно защищенной Десяточке с выходом в интернет.
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|5.31, заминированный тапок (?), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Использовать WIN почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?
*очевидный фикс*
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|4.22, Аноним (4), 11:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Во времена икспи ещё не думали о безопасности и удобстве. И о веб приложениях тем более. 3 сервис пак кстати поднял требования хорошо так, и 0.5 уже маловато даже в блокноте сидеть. Хотя я вроде уменьшал её до 90мб невыгружаемой памяти на старте, обрезая куски из-за чего она теряла все свои корпоративные возможности.
Сравнения вебни с нейтивом нахожу некорректными, нейтив по-умолчанию = доверенный код (если только это не nacl).
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|2.6, Аноним (5), 10:56, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Используйте почту и the bat клиенты. С таким парком машин сабж вам не нужен
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|3.17, InuYasha (?), 11:44, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему-то жаббиру и даже ультранавороченному тгм столько памяти не требуется. Может, дело в рукожопии?
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|4.25, Avator (ok), 11:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Может дело в том что время разработчиков стоит дороже одной планки оперативки?
Вам дают бесплатный полновесный софт, и вы еще считаете возможным оскорблять людей?
Покажете как не рукожопно писать?
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|5.33, Anonymoustus (ok), 12:21, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может дело в том что время обезьян-говнокодеров стоит дороже одной планки оперативки?
Пофиксил твою ошибку, не благодари.
> Вам дают бесплатный полновесный софт, и вы еще считаете возможным оскорблять людей?
Как это умещается в твоём мозге рядом с предыдущим предложением, аноним? Ты не находишь свои претензии в высшей степени наглыми? Оставь себе свой говнософт, не навязывай его никому.
> Покажете как не рукожопно писать?
Ты всё равно никогда не сможешь, бесполезно показывать.
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|5.38, InuYasha (?), 13:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поберегите слюну - я уже всё где надо написал, показал, скомпилил и выпустил.
Да, на Си.
Нет, мне не нужно говно с надписью "бесплатный полновесный софт". Даже бесплатно. Даже с откатами.
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|5.39, zzz (??), 13:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что-что? Маттермостом пользуется порядка 1 млн человек, одна палка памяти - от 2 т.р. Его разработка стоит миллиард рублей? Серьезно?
А как писать нерукожопно - пажалсте, Openfire. Написан на яве, но при этом сервер (!) на 50 пользователях жрет 100 Мб. Сервер. 100 Мб. А тут фронт из трех окошек - гиг. Это даже на машине с 8 Гб ощутимо, я уж не говорю про офисники.
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|2.9, тоже Аноним (ok), 11:03, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем впихивать это, если есть XMPP, сервер под который разворачивается на чем угодно, а легкий клиент найдется под любую платформу?
У меня на Атоме крутится OpenFire, у подоконников Миранда, у линуксоидов Пиджин. Для внутренней переписки - за глаза и по уши. Для остального правильнее использовать почту.
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|3.11, Аноним (11), 11:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Для внутренней переписки - за глаза и по уши
и даже в поддержку сообщений с маркдауном может? И встраивать мультимедиа в сообщения? Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования, но сабж все таки немного о другом
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|4.14, Аноним (4), 11:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Для внутренней переписки - за глаза и по уши
> и даже в поддержку сообщений с маркдауном может? И встраивать мультимедиа в
> сообщения? Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования, но
> сабж все таки немного о другом
Он может во всё, что ты можешь придумать можешь, и даже больше.
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|5.19, InuYasha (?), 11:45, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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к сожалению - только в теории. по спекам он может всё что могут воцап и телеграф, а на деле - 9000 клиентов и в каждом по полторы фичи, реализованные с разной степенью корявости и разным видением художника. (
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|6.26, Аноним (4), 11:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вместо того, чтобы написать нормальный клиент, каждый впадает в терминальную стадию nih-синдрома, а жабером продолжают пользоваться дилетанты-любители, пишущие клиенты под себя. Это-то и обидно.
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|7.42, InuYasha (?), 14:09, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И вместо того, чтобы написать нормальный клиент, каждый впадает в терминальную стадию
> nih-синдрома, а жабером продолжают пользоваться дилетанты-любители, пишущие клиенты
> под себя. Это-то и обидно.
Обидно. И тут даже, как это почти тотально в линуксорсе, часто бывает так, что "хочу клиент со стикерами, но не знаю QT и не хочу в нём разбираться, писать плагины и т.д. - проще с нуля/копипастой на иликтроне".
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|4.20, тоже Аноним (ok), 11:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования
Которых для общения в локалке совершенно достаточно. То, что вы так старательно прикрепляете к сообщениям в электронах, чтобы сервер его мучительно ужимал для передачи, а клиент мучительно расшифровывал для демонстрации, в локалке просто кладется в папочку файлопомойки на локальном же сервере.
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|5.40, zzz (??), 14:01, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XEP 0363 HTTP File Upload - и не надо никаких файлопомоек.
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|4.35, тоже Аноним (ok), 12:51, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для единообразия
Да там вопрос не единообразия, а кто к чему привык. Миранда поставлена еще при жизни Аськи.
А если нет разницы - зачем тратить силы-время, да еще и беспокоить юзеров?
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|2.13, Анонь (?), 11:17, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про XMPP подтверждаю. Развернул недавно на работе (ISP) Ejabberd+Postgresql. Боты, чаты, рассылки аварий. И положить на санкции. Зависимость только от электричества по сути.
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|1.16, Аноним (16), 11:33, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> под лицензией MIT
Проклятые проприерастические подстилки!!!!!!111oneone
> десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron
Оооо, дааааа! В моём чате не будет ни одного нищеюрода с менее чем 16GB рамы.
> Добавлена утилита командной строки mmctl, позволяющая удалённо управлять серверами Mattermost без подключения по SSH
Фи, как немодно!
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|2.23, InuYasha (?), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Добавлена утилита командной строки mmctl, позволяющая удалённо управлять серверами Mattermost без подключения по SSH
Хотели запилить бэкдор, но он вышел таким огромным, что стал парадным входом %) (шутка, если что)
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|1.18, dimcha (??), 11:44, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хороший чатег, только фичареквест на форвард сообщений висит с 17 года, в бесплатной версии нету ldap и звуковые сообщения в ff не работают (обещали починить).
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|2.32, Avator (ok), 12:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь что LDAP они такие не отдадут, я так понимаю что это одна из ключевых фишек платной версии.
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|1.29, Аноним (29), 12:11, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Новость дочитал до фразы "десктоп-клиент для Linux, ... построен на платформе Electron".
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