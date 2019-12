Опубликована система обмена сообщениями Mattermost 5.18

4.8 , Аноним ( 4 ), 11:02, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем больше слоёв абстракции, тем больше ресурсов нужно. Например, в хромиуме куча процессов, песочницы, изоляция и так далее. А сам жс оптимизируют в первую очередь на скорость, а не на потребляемые ресурсы. Поэтому каждый из компонентов будет жрать как не в себя и это мы ещё не начинали писать код приложения (которое сайт).

5.10 , тоже Аноним ( ok ), 11:07, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Фишка в том, что слои абстракции нужны там, где логика без разделения на уровни просто не влезает в голову. Клиент мессенджера, мягко говоря, не относится к такой категории программ. И даже если он очень навороченный - за столь же сложные абстракции в С++, например, приходится расплачиваться на порядки меньшими ресурсами при исполнении.

Так что проблема исключительно в гонке "побыстрее сляпать и в продакшн", а не в какой-то реальной технической необходимости.

Ну, и еще немножно - в мажорах, у которых компьютер должен раскрывать весь потенциал кошелька, иначе несчитово.

6.24 , Программист ( ? ), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases (512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь). Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия!

7.27 , тоже Аноним ( ok ), 12:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases Бла-бла. Проблема в том, что вам лень работать всерьез, хочется только художественно расставить кнопочки - чтобы библиотека все остальное сделала за вас. А если она при этом жрет два гига на три кнопки - так у вас же потенциал кошелька раскрыт по умолчанию, а весь остальной мир - нищебрoды и сами виноваты. Только почему-то не качает ваше гениальное электронное поделие, странно так... > 512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь У вас в карманах - конечно. А мой iPad2 с таким объемом памяти по-прежнему покрывает мои потребности в поездках. На сайтах с лютыми свистоперделками, бывает, память утекает настолько, что браузер валится. Но они пока в меньшинстве, и ни одного реально необходимого среди них нет. > Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия! У меня в офисе последняя машинка под XP, выходившая в сеть, закончилась в этом году. Без сети - буховская внутренняя сетка на 1С-"семерке" продолжает работать, и на машинках по-прежнему ХР, менять которую на что-то другое просто незачем. Да, и памяти там _максимум_ по 4 гига, но для их задач ее по-прежнему достаточно. Вот если бы 1С писали на электроне... да нет, это ж готовый энергетический кризис в стране...

8.37 , zzz ( ?? ), 13:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Конфы 8 3 жрут как раз как электрон Бухгалтерия предприятия, зарплата и кадры -...