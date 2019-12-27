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Опубликована система обмена сообщениями Mattermost 5.18

27.12.2019 10:29

Представлен выпуск системы обмена сообщениями Mattermost 5.18, ориентированной на обеспечение коммуникации разработчиков и сотрудников предприятий. Код серверной части проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Web-интерфейс и мобильные приложения написаны на JavaScript с использованием React, десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron. В качестве СУБД могут применяться MySQL и Postgres.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать историю переговоров и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom.

Основные новшества:

  • Режим обновления плагинов одним кликом при появлении новой версии плагина в каталоге Plugin Marketplace.
  • Возможность пометки сообщений непрочитанными для их удержания в верхней части списка.
  • Обновлён плагин для Jira. Появилась возможность привязки к каналу нескольких правил подписки на уведомления (можно направить уведомления от нескольких проектов Jira в один канал) и добавлены расширенные средства фильтрации сообщений о проблемах.
  • Добавлена утилита командной строки mmctl, позволяющая удалённо управлять серверами Mattermost без подключения по SSH.
  • Реализована возможность просмотра архивных каналов и поиска в их содержимом.
  • В коммерческой версии (E20) появилась возможность отправки в push-уведомлениях через APNS (Apple Push Notification Service) и FCM (Google Firebase Cloud Messaging) только идентификаторов сообщений с загрузкой текста с сервера предприятия (позволяет повысить конфиденциальность за счёт исключения текста из push-уведомлений). Для гостевых учётных записей добавлена поддержка SAML и AD/LDAP. Реализована возможность синхронизации групп AD/LDAP.


  1. Главная ссылка к новости (https://mattermost.com/blog/ma...)
  2. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  3. OpenNews: Завершено открытие серверной части сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  4. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  5. OpenNews: Доступна платформа обмена сообщениями Zulip 2.1
  6. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mattermost, im
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  • 1.1, proninyaroslav (ok), 10:31, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Объявляется неделя Electron.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:33, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Клиент для ПК у них всратый. На федора\гном уведомления не приходят вообще
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всегда использовал web клиент. Нафиг нужно поделие на электроне, если одно web недоразумение уже есть? Просто вкладка с рабочим чатиком запинена в браузере и всё. А оповещения все приходят на рабочую почту, пропустить невозможно.
     

  • 1.3, Цезий Родонович (?), 10:43, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот как это впихнуть, если есть пара сотен компов в сети с 512 оперативы?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Использовать компы с 0.5 памяти в 2020. При том, что 10 лет назад абсолютные минималки уже были 4гб. Проблема тут не в софте.
     
     
  • 3.7, Анонаим (?), 10:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да просто не понятно, почему нельзя писать, чтобы на 0.5 запускалось. Это не AAA-игра же, чтобы нужен был комп последней модели
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 11:02, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем больше слоёв абстракции, тем больше ресурсов нужно. Например, в хромиуме куча процессов, песочницы, изоляция и так далее. А сам жс оптимизируют в первую очередь на скорость, а не на потребляемые ресурсы. Поэтому каждый из компонентов будет жрать как не в себя и это мы ещё не начинали писать код приложения (которое сайт).
     
     
  • 5.10, тоже Аноним (ok), 11:07, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фишка в том, что слои абстракции нужны там, где логика без разделения на уровни просто не влезает в голову. Клиент мессенджера, мягко говоря, не относится к такой категории программ. И даже если он очень навороченный - за столь же сложные абстракции в С++, например, приходится расплачиваться на порядки меньшими ресурсами при исполнении.
    Так что проблема исключительно в гонке "побыстрее сляпать и в продакшн", а не в какой-то реальной технической необходимости.
    Ну, и еще немножно - в мажорах, у которых компьютер должен раскрывать весь потенциал кошелька, иначе несчитово.
     
     
  • 6.24, Программист (?), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases (512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь). Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия!
     
     
  • 7.27, тоже Аноним (ok), 12:06, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Проблема в лишнем геморрое ради поддержки исключительных use cases

    Бла-бла. Проблема в том, что вам лень работать всерьез, хочется только художественно расставить кнопочки - чтобы библиотека все остальное сделала за вас. А если она при этом жрет два гига на три кнопки - так у вас же потенциал кошелька раскрыт по умолчанию, а весь остальной мир - нищебрoды и сами виноваты. Только почему-то не качает ваше гениальное электронное поделие, странно так...

    > 512Mb - сейчас даже сраный телефон такой не найдешь

    У вас в карманах - конечно. А мой iPad2 с таким объемом памяти по-прежнему покрывает мои потребности в поездках. На сайтах с лютыми свистоперделками, бывает, память утекает настолько, что браузер валится. Но они пока в меньшинстве, и ни одного реально необходимого среди них нет.

    > Ты там небось еще и Windows XP крутишь на них, и захочешь чтобы оно еще и на XP работало. А денег при этом у вас нет. Идеальный клиент, мечта любого предприятия!

    У меня в офисе последняя машинка под XP, выходившая в сеть, закончилась в этом году. Без сети - буховская внутренняя сетка на 1С-"семерке" продолжает работать, и на машинках по-прежнему ХР, менять которую на что-то другое просто незачем. Да, и памяти там _максимум_ по 4 гига, но для их задач ее по-прежнему достаточно. Вот если бы 1С писали на электроне... да нет, это ж готовый энергетический кризис в стране...

     
     
  • 8.37, zzz (??), 13:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфы 8 3 жрут как раз как электрон Бухгалтерия предприятия, зарплата и кадры -... текст свёрнут, показать
     
  • 3.15, Цезий Родонович (?), 11:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот не повериш, коммерческий и самописный софт, куча приложений, каждое по функционалу гораздо более сложное чем данный клиент, одновременно на этом хламе на XP работает и больше кушать не просит.
     
     
  • 4.21, Avator (ok), 11:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать XP почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?
     
     
  • 5.28, тоже Аноним (ok), 12:10, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Использовать XP почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?

    Вопрос в том, открыта ли эта сеть (подключена ли к интернету, в частности). В закрытой сети с отключенным запуском мусора с флешек (даже на Хрюшках) угрозы безопасности не больше, чем во всяко-разно защищенной Десяточке с выходом в интернет.


     
  • 5.31, заминированный тапок (?), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Использовать WIN почти в 2020 - это просто безумие. Вам настолько плевать на безопасность компьютеров в вашей сети?

    *очевидный фикс*

     
  • 4.22, Аноним (4), 11:54, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во времена икспи ещё не думали о безопасности и удобстве. И о веб приложениях тем более. 3 сервис пак кстати поднял требования хорошо так, и 0.5 уже маловато даже в блокноте сидеть. Хотя я вроде уменьшал её до 90мб невыгружаемой памяти на старте, обрезая куски из-за чего она теряла все свои корпоративные возможности.

    Сравнения вебни с нейтивом нахожу некорректными, нейтив по-умолчанию = доверенный код (если только это не nacl).

     
  • 3.36, Аноним (36), 13:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря для чего. мне ноута с 2 гигами вполе хватает
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:56, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте почту и the bat клиенты. С таким парком машин сабж вам не нужен
     
     
  • 3.17, InuYasha (?), 11:44, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Почему-то жаббиру и даже ультранавороченному тгм столько памяти не требуется. Может, дело в рукожопии?
     
     
  • 4.25, Avator (ok), 11:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Может дело в том что время разработчиков стоит дороже одной планки оперативки?
    Вам дают бесплатный полновесный софт, и вы еще считаете возможным оскорблять людей?
    Покажете как не рукожопно писать?
     
     
  • 5.33, Anonymoustus (ok), 12:21, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может дело в том что время обезьян-говнокодеров стоит дороже одной планки оперативки?

    Пофиксил твою ошибку, не благодари.


    > Вам дают бесплатный полновесный софт, и вы еще считаете возможным оскорблять людей?

    Как это умещается в твоём мозге рядом с предыдущим предложением, аноним? Ты не находишь свои претензии в высшей степени наглыми? Оставь себе свой говнософт, не навязывай его никому.


    > Покажете как не рукожопно писать?

    Ты всё равно никогда не сможешь, бесполезно показывать.

     
  • 5.38, InuYasha (?), 13:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поберегите слюну - я уже всё где надо написал, показал, скомпилил и выпустил.
    Да, на Си.
    Нет, мне не нужно говно с надписью "бесплатный полновесный софт". Даже бесплатно. Даже с откатами.
     
  • 5.39, zzz (??), 13:59, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-что? Маттермостом пользуется порядка 1 млн человек, одна палка памяти - от 2 т.р. Его разработка стоит миллиард рублей? Серьезно?

    А как писать нерукожопно - пажалсте, Openfire. Написан на яве, но при этом сервер (!) на 50 пользователях жрет 100 Мб. Сервер. 100 Мб. А тут фронт из трех окошек - гиг. Это даже на машине с 8 Гб ощутимо, я уж не говорю про офисники.

     
  • 2.9, тоже Аноним (ok), 11:03, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем впихивать это, если есть XMPP, сервер под который разворачивается на чем угодно, а легкий клиент найдется под любую платформу?
    У меня на Атоме крутится OpenFire, у подоконников Миранда, у линуксоидов Пиджин. Для внутренней переписки - за глаза и по уши. Для остального правильнее использовать почту.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Для внутренней переписки - за глаза и по уши

    и даже в поддержку сообщений с маркдауном может? И встраивать мультимедиа в сообщения? Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования, но сабж все таки немного о другом

     
     
  • 4.14, Аноним (4), 11:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Для внутренней переписки - за глаза и по уши
    > и даже в поддержку сообщений с маркдауном может? И встраивать мультимедиа в
    > сообщения? Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования, но
    > сабж все таки немного о другом

    Он может во всё, что ты можешь придумать можешь, и даже больше.

     
     
  • 5.19, InuYasha (?), 11:45, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к сожалению - только в теории. по спекам он может всё что могут воцап и телеграф, а на деле - 9000 клиентов и в каждом по полторы фичи, реализованные с разной степенью корявости и разным видением художника. (
     
     
  • 6.26, Аноним (4), 11:57, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вместо того, чтобы написать нормальный клиент, каждый впадает в терминальную стадию nih-синдрома, а жабером продолжают пользоваться дилетанты-любители, пишущие клиенты под себя. Это-то и обидно.
     
     
  • 7.42, InuYasha (?), 14:09, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вместо того, чтобы написать нормальный клиент, каждый впадает в терминальную стадию
    > nih-синдрома, а жабером продолжают пользоваться дилетанты-любители, пишущие клиенты
    > под себя. Это-то и обидно.

    Обидно. И тут даже, как это почти тотально в линуксорсе, часто бывает так, что "хочу клиент со стикерами, но не знаю QT и не хочу в нём разбираться, писать плагины и т.д. - проще с нуля/копипастой на иликтроне".

     
  • 4.20, тоже Аноним (ok), 11:53, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Жаббер весьма неплох для простеньких текстовых чатов без форматирования

    Которых для общения в локалке совершенно достаточно. То, что вы так старательно прикрепляете к сообщениям в электронах, чтобы сервер его мучительно ужимал для передачи, а клиент мучительно расшифровывал для демонстрации, в локалке просто кладется в папочку файлопомойки на локальном же сервере.

     
     
  • 5.40, zzz (??), 14:01, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XEP 0363 HTTP File Upload - и не надо никаких файлопомоек.
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:12, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у подоконников Миранда, у линуксоидов Пиджин

    Для единообразия https://pidgin.im/download/windows/ Берите дистрибутив offline (gtk в комплекте)

     
     
  • 4.35, тоже Аноним (ok), 12:51, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для единообразия

    Да там вопрос не единообразия, а кто к чему привык. Миранда поставлена еще при жизни Аськи.
    А если нет разницы - зачем тратить силы-время, да еще и беспокоить юзеров?

     
  • 2.13, Анонь (?), 11:17, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про XMPP подтверждаю. Развернул недавно на работе (ISP) Ejabberd+Postgresql. Боты, чаты, рассылки аварий. И положить на санкции. Зависимость только от электричества по сути.
     

  • 1.12, Аноним (11), 11:13, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    насколько оно фичастее чатеков из некстклауда?
     
     
  • 2.43, пажилой человек писятчетыре года (?), 14:46, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может побыстрее будет
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:33, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > под лицензией MIT

    Проклятые проприерастические подстилки!!!!!!111oneone
    > десктоп-клиент для Linux, Windows и macOS построен на платформе Electron

    Оооо, дааааа! В моём чате не будет ни одного нищеюрода с менее чем 16GB рамы.
    > Добавлена утилита командной строки mmctl, позволяющая удалённо управлять серверами Mattermost без подключения по SSH

    Фи, как немодно!

     
     
  • 2.23, InuYasha (?), 11:55, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена утилита командной строки mmctl, позволяющая удалённо управлять серверами Mattermost без подключения по SSH

    Хотели запилить бэкдор, но он вышел таким огромным, что стал парадным входом %) (шутка, если что)

     

  • 1.18, dimcha (??), 11:44, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший чатег, только фичареквест на форвард сообщений висит с 17 года, в бесплатной версии нету ldap и звуковые сообщения в ff не работают (обещали починить).
     
     
  • 2.32, Avator (ok), 12:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь что LDAP они такие не отдадут, я так понимаю что это одна из ключевых фишек платной версии.
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:11, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Новость дочитал до фразы "десктоп-клиент для Linux, ... построен на платформе Electron".
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:24, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи нас в курсе.
     
     
  • 3.41, Анончик (?), 14:04, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вас в клетке держать надо
     

  • 1.44, пажилой человек писятчетыре года (?), 14:47, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    рокет чат лучше
     
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