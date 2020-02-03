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Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями

03.02.2020 13:13

В рамках проекта TFC (Tinfoil Chat) предпринята попытка создания прототипа параноидально-защищённой системы обмена сообщениями, которая сохраняла бы тайну переписки даже при компрометации конечных устройств. Для упрощения проведения аудита код проекта написан на языке Python и доступен под лицензией GPLv3.

Распространённые ныне системы обмена сообщениями, использующие сквозное шифрование, позволяют защитить переписку от перехвата на промежуточных серверах и от анализа транзитного трафика, но не защищают от проблем на стороне клиентского устройства. Для компрометации систем на базе сквозного шифрования достаточно на конечном устройстве скомпрометировать операционную систему, прошивку или приложение-мессенджер, например, через эксплуатацию ранее неизвестных уязвимостей, через изначальное внедрение в устройство программных или аппаратных закладок или через доставку фиктивного обновления с бэкдором (например, при оказании давления на разработчика спецслужбами или криминальными группами). Даже если ключи для шифрования находятся на отдельном токене, при наличии контроля за системой пользователя всегда остаётся возможность трассировки процессов, перехвата данных от клавиатуры и отслеживания вывода на экран.

TFC предлагает программно-аппаратный комплекс, требующий применения на стороне клиента трёх отдельных компьютеров и специального аппаратного сплиттера. Весь трафик в процессе взаимодействия участников обмена сообщениями передаётся через анонимную сеть Tor, а программы для обмена сообщениями выполнены в форме скрытых сервисов Tor (пользователи при обмене сообщениями идентифицируются по адресам скрытых сервисов и ключам).

Первый компьютер выступает шлюзом для подключения к сети и запуска скрытого сервиса Tor. Шлюз манипулирует только уже зашифрованными данными, а для шифрования и расшифровки используются два остальных компьютера. Второй компьютер может использовать только для расшифровки и отображения полученных сообщений, а третий только для шифрования и отправки новых сообщений. Соответственно, второй компьютер имеет только ключи для расшифровки, а третий только ключи для шифрования.

Второй и третий компьютеры не имеют прямого подключения к сети и отделены от компьютера-шлюза специальным USB-сплиттером, использующим принцип "диод данных" и пропускающим данные физически только в одном направлении. Сплиттер допускает только отправку данных в сторону второго компьютера и только приём данных от третьего компьютера. Направление данных в сплиттере ограничивается при помощи оптронов (простого обрыва линий Tx и Rx в кабеле недостаточно, так как обрыв не исключает передачи данных в обратном направлении и не гарантирует, что линия Tx не будет использована для чтения, а Rx для передачи). Сплиттер можно собрать из подручных деталей, схемы прилагаются (PCB) и доступны под лицензией GNU FDL 1.3.

При подобной схеме компрометация шлюза не позволит получить доступ к ключам шифрования и не даст возможность продолжить атаку на оставшиеся устройства. В случае компрометации компьютера, на котором размещены ключи для расшифровки, информацию с него не получится передать во внешний мир, так как поток данных ограничен только получением информации, а обратную передачу блокирует диод данных.

Шифрование выполнено на базе 256-разрядных ключей на XChaCha20-Poly1305, для защиты ключей паролем применяется медленная хеш-функция Argon2id. Для обмена ключами применяется X448 (протокол Диффи — Хеллмана на базе Curve448) или PSK-ключи (pre-shared). Каждое сообщение передаётся в режиме совершенной прямой секретности (PFS, Perfect Forward Secrecy) на базе хэшей Blake2b, при котором компрометация одного из долговременных ключей не позволяет расшифровать ранее перехваченный сеанс. Интерфейс приложения предельно прост и включает окно, разбитое на три области - отправка, получение и командная строка с логом взаимодействия со шлюзом. Управление производится через специальный набор команд.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Выпуск Whonix 15, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  3. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  4. OpenNews: Релиз платформы для конфиденциального обмена сообщениями RetroShare 0.6.5
  5. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: tfc, e2e, crypt, messenger, tor
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  • 1.1, Аноним (1), 14:05, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +26 +/
    От слежки спецслужб и тайных организаций это не спасет. Они могут проникать прямо в мозг и читать наши мысли через спутники. Я очень рискую когда пишу это. Нельзя никому доверять. Они повсюду.
     
     
  • 2.2, ФСБ (?), 14:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шапочку из фольги сними, а то не может законнектиться
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 14:08, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +20 +/
    Хаха, отличная попытка. Думали провести меня? Я на такое не куплюсь.
     
  • 3.4, Товарищ майор (?), 14:12, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отбой, я уже.
     
     
  • 4.6, Java (?), 14:16, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Крипторектальный коннект, как завещали деды? Безотказная штука.
     
     
  • 5.20, анон (?), 15:02, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *Анекдот про фрицев и летчика.жпг*
    Все, как завещали диды дидов. До сих пор приема нет.
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На себе испытал?
     
  • 5.36, John (??), 16:00, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не безотказный. Пароль можно не знать.
     
  • 3.10, BlackRot (ok), 14:43, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не можем законектится.... 😂😂🤣🤣🤣 Вы сделали мой день))
     
  • 3.48, Анонимун (?), 16:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шапочка из фольги без заземления наоборот должна улучшать коннект, вроде как.
    Наверное, все зависит есть ли гальванический контакт мозга с ней. А он есть, через кожу.
     
     
  • 4.57, лысый бубен (?), 17:05, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Наверное, все зависит есть ли гальванический контакт мозга с ней. А он есть, через кожу.

    Ну если ты не лысый то контакта быть не должно.

     
  • 2.15, Анонимныйаноним (?), 14:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они проникунут в твое аналио, и никакое чтение мыслей не понадобится
     
  • 2.31, Мастер тайной ложы (?), 15:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >От слежки спецслужб и тайных организаций это не спасет.

    Никакмх тайных организаций не сущесивует, меньше надо Рен-Тв ссотреть.
    Слава Рептилоидам, Хозяевам нашим.

     
     
  • 3.44, крок (?), 16:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слава роботам!
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 17:53, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *щелк!* Слава Мишане!
     
  • 2.54, Суп из потрошков (?), 16:58, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлый раз они скачали всю мою порнуху с лоли-понями. Но теперь то с такой штукой не смогут уже. К тому же, у меня линукс, а значит я дваджды защищён.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 17:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у меня линукс, а значит я дважды защищен

    Звучит иронично, но винда (7) может быть лучше защищена. В ней в отличии от линукса есть файервол приложений, а veracrypt поддерживает шифрование всей системы.

     
     
  • 4.66, Аноним (65), 17:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ней в отличии от линукса есть файервол приложений

    Ты не поверишь!

     
  • 3.67, Анонимун (?), 18:11, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше не хранить ничего незаконного, тогда к вам не будет вопросов.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:15, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Параноидальный питон.
     
     
  • 2.16, нах. (?), 14:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    со списочком requirements на два экрана в трех файлах, угу. Ящерики вот вообще не палятся.

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:25, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Осталось взять 3 разных клона Raspberry Pi, 3 разных ОС, 3 экрана и реализовать это все в одном компактном устройстве :З Продавать местным тэрористам как замену смартфона
     
     
  • 2.8, Директор АНБ (?), 14:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    именно так мы с ребятами и планировали сделать
     
  • 2.17, АНБ (?), 14:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ханипот, те кто будут использовать этот софт сразу попадают под раздачу. Отлов неблагонадежных школьников которые используют криптографию на питоне.
     

  • 1.9, glinomes (?), 14:36, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не знаю, у нас все icq пользуются, нам хватает
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 14:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы застряли в 2000-х. Только Ватсап и Вайбер. А, ну ещё Скупе, конечно. А что-то ещё есть? Ах, оно ж не совместимо с Ватсап и Вайбер. И Скупе, конечно... Значит так и сидим. Пока снова не придёт нечто, на что всю планету каким-то волшебным образом подсадят, и оно по-прежнему будет проприетарным. О великая сила бабла и гормонов! Биороботы мы, биороботы...
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 15:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока снова не придёт нечто, на что всю планету каким-то волшебным образом подсадят, и оно по-прежнему будет проприетарным.

    А как же телеграмм?

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:29, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как же телеграмм?

    Он застнчл в десятых

     
  • 4.32, rshadow (ok), 15:34, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно комментатор тоже "застрял". Только чуть попозже.
     
  • 2.13, АНБ (?), 14:46, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С целью передачи нам вашей переписки просим вас перейти на мессенджер вотсап, на крайняк на телеграмм.
     
     
  • 3.18, товарищ майор (?), 14:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто пишите мне, телеграмм знаете - я вам их переписку с удовольствием передам.
    Номер счета только проверьте, недавно поменять пришлось с вашими дурацкими сранкциями.


     

  • 1.11, Anonymoustus (ok), 14:44, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У тов. майора есть паяльник. Этого мамкины шпиёны не предусмотрели.
     
     
  • 2.37, Аноним (35), 16:01, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И шо? У меня есть паяльная станция, канифоль, флюс, паяльная кислота.
     
  • 2.46, Анонимун (?), 16:35, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В некоторых странах он даже узаконен. Например, в UK за отказ выдать пароль предусматривается тюремное заключение. Потому то hidden volumes придумали, не знаю насколько эффективны.
     
     
  • 3.49, анонимус (??), 16:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за отказ выдать пароль предусматривается тюремное заключение.

    Всегда можно сказать, что забыл и не отказываться.

     
     
  • 4.50, Аноним (61), 16:47, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди говорят, что если судья решит, что ты сознательно отказываешься помогать следствию (скрываешь наличие скрытого тома), то тебя все равно посадят, пока не станешь сотрудничать.
     
  • 4.51, Аноним (61), 16:50, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда можно сказать, что забыл

    Если не поверят - посодют.

     
     
  • 5.52, анонимус (??), 16:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Должны быть докзательства. Верю/не верю в суде не прокатывает.
     
     
  • 6.59, товарищ майор Рэба (?), 17:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обыкновенно я ничего не доказываю. Доказывают - там, в Веселой башне. Опытные специалисты с квартирами денег, с помощью бутылки св.Мотороллы-лифтовознесенного, электросидень...простите, кресла великомученника Николая и других приспособлений могут доказать все, что угодно.

    Попутно и пароль которого вы "не знаете" - вы узнаете.

     
  • 6.70, Аноним (70), 18:25, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Должны быть докзательства. Верю/не верю в суде не прокатывает.

    Факт отсутствия помощи властям есть. По законам Соединённого Королевства, это деяние наказуемо.

    "Забыл" и прочие оправдания никого не волнуют.

     
  • 4.53, forgottenforgot (?), 16:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И потом печально оказывается, что так и есть, а судья в добавок тебе не верит и всё равно за решётку
     

  • 1.14, bOOster (ok), 14:48, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Че за маразм в головах у современных кодеров?
    Для упрощения аудита кода - используется Питон...
    А ГРАМОТНЫЙ аудит Питона делался когда нибудь?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 15:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Че за маразм в головах у современных кодеров?
    > Для упрощения аудита кода - используется Питон...
    > А ГРАМОТНЫЙ аудит Питона делался когда нибудь?

    Какая адекватная альтернатива? Java?

     
     
  • 3.24, НяшМяш (ok), 15:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust и Go.
    /s
     
     
  • 4.39, Аноним (35), 16:03, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну от тебя-то я этого не ожидал...
     
     
  • 5.68, НяшМяш (ok), 18:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну от тебя-то я этого не ожидал...

    Это ещё что. Я на работе на JS/TS пишу, а для души на Swift. Так что от меня можно всего ожидать.

     
  • 3.26, Аноним (-), 15:14, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже на Ruby аудит кода сделать проще. В плане надёжности, хуже Питона сложно что-то придумать. Если же говорим о случаях, где должна быть высокая защищенность, то вообще допустимы только статически компилируемые языки при полном отсутствии средств разработки/интерпретатора на машине исполнения.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытаюсь придумать как пробить стек или заставить жит исполнить что-нибудь полезное, и не могу. Наверное всё же можно придумать, любое рандомное наименование будет хуже.
     
  • 3.33, rshadow (ok), 15:35, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    любая?
     
  • 3.56, htd (?), 17:04, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> параноидально защищённой системы

    whitespace. Заодно защита от приказа тов.майора распечатать и подшить к делу

     
     
  • 4.71, Аноним (70), 18:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он перед распечаткой включит отображение невидимых символов.
     
  • 3.58, bOOster (ok), 17:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как минимум язык со строгой статической типизацией.
     
  • 2.41, arthi (ok), 16:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело даже не в питонах и не в попугаях. Изначально нужен открытый компилятор и аудит того что он там компилирует. Иначе и хелло ворлд можно склмпилять с тонной закладок.
     

  • 1.19, Аноним (-), 14:56, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мне - нравится. Нормальная система. Такую и надо было ***сразу*** делать. Разве что писали, что эти эллиптические кривые - какие-то "кривые".
     
  • 1.21, псевдонимус (?), 15:04, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >код проекта написан на языке Python

    Понятно.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:11, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обкурились/нажрались разрабы, решили, чего бы не забабахать..... Ничего, протрезвеют.... Хорошо, что вовремя предупредили...
     
     
  • 3.27, Аноним (29), 15:23, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кстати всё связанное с тором и проксями пилят на питон. Почему? Потому что питон очень удобный последовательный, да и с сишкой на раз интегрируется. Сложно придумать более подходящий язык.
     
     
  • 4.34, пох. (?), 15:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что одноразовые поделки проще клепать на пихоне. Да и не знают и не умеют они [больше] ничего. Кроме как натягать миллион готовых "крипто" модулей, делающих незнамочто, незнамокак.

    Поправил, не благодари.

     
     
  • 5.40, Аноним (29), 16:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потому что одноразовые поделки проще клепать на пихоне. Да и не знают
    > и не умеют они [больше] ничего. Кроме как натягать миллион готовых
    > "крипто" модулей, делающих незнамочто, незнамокак.
    > Поправил, не благодари.

    Питон лучший выбор для проектов которые были готовы уже вчера. А какие там мутные крипто модули есть? Обёртки для надёжных проверенных либ чем-то плохи?

     
     
  • 6.43, пох. (?), 16:19, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто их проверял-то? Обертки...

     

  • 1.28, rshadow (ok), 15:26, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шо?! Опять?!
     
  • 1.38, Аноним (38), 16:02, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Второй и третий компьютеры не имеют прямого подключения к сети и отделены от компьютера-шлюза специальным USB-сплиттером, использующим принцип "диод данных"

    Достаточно взломать комп с тором, после чего заразить прошивку сплиттера, после чего заразить все подключённые к нему по USB компы.

    После можно передавать данные между компами по скрытому каналу: звуком и электромагнитными излучениями.

    Но на самом деле всё ограничится заражением компа с тором и обнаружением такой штуки. После этого уже сразу можно выезжать: у обычных граждан такой штуки нет, так что это определённо необычный человек. Таких либо вербуют, либо сажают.

     
     
  • 2.42, arthi (ok), 16:16, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже есть ш2з и там имеется почта и мессагер. Позиционирует себя как супер-мега-ультра-хидден сеть. Насколько это правда так и не удалось узнать. С одной стороны не слышал чтоб кого-то поймали, с другой стороны неуловимый Джо а с третьей у меня ума не хватает асилить исходники. Их слишком дохрена. Хотя работы для спецслужб там непочатый край.
     
     
  • 3.62, Аноним (-), 17:36, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для удовлетворительного чувства собственной безопасности достаточно использовать связку: VPN(1)->TOR(1)->VPN(2)->TOR(2) где VPN(2) покупается за крипту типо Monero или юзается бесплатный т.к. потеряться в толпе просто, а владелец VPN(2) ничего не сможет ни передать погонам ни понять что происходит. При этом рекомендуется посылать паразитный трафик в нескольких точках - TOR(1), VPN(2), TOR(2)
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 17:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И уже после VPN(1)->TOR(1)->VPN(2)->TOR(2) можно юзать i2p чтобы пользоваться почтой и мессенджером тогда вероятность, что поймают уменьшается. При этом важно использовать Whonix и машину на AMD. Intel == дырка.
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но на самом деле всё ограничится заражением компа с тором и обнаружением такой штуки. После этого уже сразу можно выезжать: у обычных граждан такой штуки нет, так что это определённо необычный человек. Таких либо вербуют, либо сажают.

    Ок, но это ведь могут и военные использовать. У них нет ограничений в виде потенциального физического воздействия («паяльник»).

     
  • 2.63, Аноним (63), 17:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно взломать комп с тором, после чего заразить прошивку сплиттера,

    Какая у оптронов может быть прошивка?

     
     
  • 3.69, specter (ok), 18:19, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы знаете, что её нет?
     

  • 1.55, Суп из потрошков (?), 17:00, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как много комментариев про паяльник на опенете. Прямо по Фрейду.
     

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