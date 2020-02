Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями

2.22 , Аноним ( 22 ), 15:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Че за маразм в головах у современных кодеров?

> Для упрощения аудита кода - используется Питон...

> А ГРАМОТНЫЙ аудит Питона делался когда нибудь? Какая адекватная альтернатива? Java?

3.24 , НяшМяш ( ok ), 15:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rust и Go.

/s

4.39 , Аноним ( 35 ), 16:03, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну от тебя-то я этого не ожидал...

5.68 , НяшМяш ( ok ), 18:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну от тебя-то я этого не ожидал... Это ещё что. Я на работе на JS/TS пишу, а для души на Swift. Так что от меня можно всего ожидать.

3.26 , Аноним ( - ), 15:14, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Даже на Ruby аудит кода сделать проще. В плане надёжности, хуже Питона сложно что-то придумать. Если же говорим о случаях, где должна быть высокая защищенность, то вообще допустимы только статически компилируемые языки при полном отсутствии средств разработки/интерпретатора на машине исполнения.

4.29 , Аноним ( 29 ), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пытаюсь придумать как пробить стек или заставить жит исполнить что-нибудь полезное, и не могу. Наверное всё же можно придумать, любое рандомное наименование будет хуже.

3.33 , rshadow ( ok ), 15:35, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – любая?

3.56 , htd ( ? ), 17:04, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> параноидально защищённой системы whitespace. Заодно защита от приказа тов.майора распечатать и подшить к делу

4.71 , Аноним ( 70 ), 18:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он перед распечаткой включит отображение невидимых символов.

3.58 , bOOster ( ok ), 17:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как минимум язык со строгой статической типизацией.

2.41 , arthi ( ok ), 16:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело даже не в питонах и не в попугаях. Изначально нужен открытый компилятор и аудит того что он там компилирует. Иначе и хелло ворлд можно склмпилять с тонной закладок.