Проект TFC развивает параноидально защищённую систему обмена сообщениями

|
|1.1, Аноним (1), 14:05, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
|
От слежки спецслужб и тайных организаций это не спасет. Они могут проникать прямо в мозг и читать наши мысли через спутники. Я очень рискую когда пишу это. Нельзя никому доверять. Они повсюду.
|
|
|
|2.2, ФСБ (?), 14:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Шапочку из фольги сними, а то не может законнектиться
|
|
|
|3.3, Аноним (1), 14:08, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+20 +/–
|
Хаха, отличная попытка. Думали провести меня? Я на такое не куплюсь.
|
|
|
|4.6, Java (?), 14:16, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Крипторектальный коннект, как завещали деды? Безотказная штука.
|
|
|
|5.20, анон (?), 15:02, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
*Анекдот про фрицев и летчика.жпг*
Все, как завещали диды дидов. До сих пор приема нет.
|
|3.48, Анонимун (?), 16:40, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шапочка из фольги без заземления наоборот должна улучшать коннект, вроде как.
Наверное, все зависит есть ли гальванический контакт мозга с ней. А он есть, через кожу.
|
|
|
|4.57, лысый бубен (?), 17:05, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>> Наверное, все зависит есть ли гальванический контакт мозга с ней. А он есть, через кожу.
Ну если ты не лысый то контакта быть не должно.
|
|2.31, Мастер тайной ложы (?), 15:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>От слежки спецслужб и тайных организаций это не спасет.
Никакмх тайных организаций не сущесивует, меньше надо Рен-Тв ссотреть.
Слава Рептилоидам, Хозяевам нашим.
|
|2.54, Суп из потрошков (?), 16:58, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В прошлый раз они скачали всю мою порнуху с лоли-понями. Но теперь то с такой штукой не смогут уже. К тому же, у меня линукс, а значит я дваджды защищён.
|
|
|
|3.61, Аноним (61), 17:30, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> у меня линукс, а значит я дважды защищен
Звучит иронично, но винда (7) может быть лучше защищена. В ней в отличии от линукса есть файервол приложений, а veracrypt поддерживает шифрование всей системы.
|
|
|
|4.66, Аноним (65), 17:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В ней в отличии от линукса есть файервол приложений
Ты не поверишь!
|
|
|
|2.16, нах. (?), 14:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
со списочком requirements на два экрана в трех файлах, угу. Ящерики вот вообще не палятся.
|
|1.7, Аноним (7), 14:25, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Осталось взять 3 разных клона Raspberry Pi, 3 разных ОС, 3 экрана и реализовать это все в одном компактном устройстве :З Продавать местным тэрористам как замену смартфона
|
|
|
|2.17, АНБ (?), 14:52, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ханипот, те кто будут использовать этот софт сразу попадают под раздачу. Отлов неблагонадежных школьников которые используют криптографию на питоне.
|
|
|
|2.12, Аноним (-), 14:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы застряли в 2000-х. Только Ватсап и Вайбер. А, ну ещё Скупе, конечно. А что-то ещё есть? Ах, оно ж не совместимо с Ватсап и Вайбер. И Скупе, конечно... Значит так и сидим. Пока снова не придёт нечто, на что всю планету каким-то волшебным образом подсадят, и оно по-прежнему будет проприетарным. О великая сила бабла и гормонов! Биороботы мы, биороботы...
|
|
|
|3.23, НяшМяш (ok), 15:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пока снова не придёт нечто, на что всю планету каким-то волшебным образом подсадят, и оно по-прежнему будет проприетарным.
А как же телеграмм?
|
|2.13, АНБ (?), 14:46, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С целью передачи нам вашей переписки просим вас перейти на мессенджер вотсап, на крайняк на телеграмм.
|
|
|
|3.18, товарищ майор (?), 14:54, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Просто пишите мне, телеграмм знаете - я вам их переписку с удовольствием передам.
Номер счета только проверьте, недавно поменять пришлось с вашими дурацкими сранкциями.
|
|
|
|2.37, Аноним (35), 16:01, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
И шо? У меня есть паяльная станция, канифоль, флюс, паяльная кислота.
|
|2.46, Анонимун (?), 16:35, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В некоторых странах он даже узаконен. Например, в UK за отказ выдать пароль предусматривается тюремное заключение. Потому то hidden volumes придумали, не знаю насколько эффективны.
|
|
|
|3.49, анонимус (??), 16:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> за отказ выдать пароль предусматривается тюремное заключение.
Всегда можно сказать, что забыл и не отказываться.
|
|
|
|4.50, Аноним (61), 16:47, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Люди говорят, что если судья решит, что ты сознательно отказываешься помогать следствию (скрываешь наличие скрытого тома), то тебя все равно посадят, пока не станешь сотрудничать.
|
|
|
|
|
|6.59, товарищ майор Рэба (?), 17:10, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обыкновенно я ничего не доказываю. Доказывают - там, в Веселой башне. Опытные специалисты с квартирами денег, с помощью бутылки св.Мотороллы-лифтовознесенного, электросидень...простите, кресла великомученника Николая и других приспособлений могут доказать все, что угодно.
Попутно и пароль которого вы "не знаете" - вы узнаете.
|
|6.70, Аноним (70), 18:25, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Должны быть докзательства. Верю/не верю в суде не прокатывает.
Факт отсутствия помощи властям есть. По законам Соединённого Королевства, это деяние наказуемо.
"Забыл" и прочие оправдания никого не волнуют.
|
|4.53, forgottenforgot (?), 16:56, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И потом печально оказывается, что так и есть, а судья в добавок тебе не верит и всё равно за решётку
|
|1.14, bOOster (ok), 14:48, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Че за маразм в головах у современных кодеров?
Для упрощения аудита кода - используется Питон...
А ГРАМОТНЫЙ аудит Питона делался когда нибудь?
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 15:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Че за маразм в головах у современных кодеров?
> Для упрощения аудита кода - используется Питон...
> А ГРАМОТНЫЙ аудит Питона делался когда нибудь?
Какая адекватная альтернатива? Java?
|
|
|
|
|
|
|
|5.68, НяшМяш (ok), 18:13, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну от тебя-то я этого не ожидал...
Это ещё что. Я на работе на JS/TS пишу, а для души на Swift. Так что от меня можно всего ожидать.
|
|3.26, Аноним (-), 15:14, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже на Ruby аудит кода сделать проще. В плане надёжности, хуже Питона сложно что-то придумать. Если же говорим о случаях, где должна быть высокая защищенность, то вообще допустимы только статически компилируемые языки при полном отсутствии средств разработки/интерпретатора на машине исполнения.
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 15:27, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пытаюсь придумать как пробить стек или заставить жит исполнить что-нибудь полезное, и не могу. Наверное всё же можно придумать, любое рандомное наименование будет хуже.
|
|3.56, htd (?), 17:04, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> параноидально защищённой системы
whitespace. Заодно защита от приказа тов.майора распечатать и подшить к делу
|
|2.41, arthi (ok), 16:09, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дело даже не в питонах и не в попугаях. Изначально нужен открытый компилятор и аудит того что он там компилирует. Иначе и хелло ворлд можно склмпилять с тонной закладок.
|
|1.19, Аноним (-), 14:56, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А мне - нравится. Нормальная система. Такую и надо было ***сразу*** делать. Разве что писали, что эти эллиптические кривые - какие-то "кривые".
|
|
|
|2.25, Аноним (-), 15:11, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну обкурились/нажрались разрабы, решили, чего бы не забабахать..... Ничего, протрезвеют.... Хорошо, что вовремя предупредили...
|
|
|
|3.27, Аноним (29), 15:23, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А кстати всё связанное с тором и проксями пилят на питон. Почему? Потому что питон очень удобный последовательный, да и с сишкой на раз интегрируется. Сложно придумать более подходящий язык.
|
|
|
|4.34, пох. (?), 15:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потому что одноразовые поделки проще клепать на пихоне. Да и не знают и не умеют они [больше] ничего. Кроме как натягать миллион готовых "крипто" модулей, делающих незнамочто, незнамокак.
Поправил, не благодари.
|
|
|
|5.40, Аноним (29), 16:07, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> потому что одноразовые поделки проще клепать на пихоне. Да и не знают
> и не умеют они [больше] ничего. Кроме как натягать миллион готовых
> "крипто" модулей, делающих незнамочто, незнамокак.
> Поправил, не благодари.
Питон лучший выбор для проектов которые были готовы уже вчера. А какие там мутные крипто модули есть? Обёртки для надёжных проверенных либ чем-то плохи?
|
|1.38, Аноним (38), 16:02, 03/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Второй и третий компьютеры не имеют прямого подключения к сети и отделены от компьютера-шлюза специальным USB-сплиттером, использующим принцип "диод данных"
Достаточно взломать комп с тором, после чего заразить прошивку сплиттера, после чего заразить все подключённые к нему по USB компы.
После можно передавать данные между компами по скрытому каналу: звуком и электромагнитными излучениями.
Но на самом деле всё ограничится заражением компа с тором и обнаружением такой штуки. После этого уже сразу можно выезжать: у обычных граждан такой штуки нет, так что это определённо необычный человек. Таких либо вербуют, либо сажают.
|
|
|
|2.42, arthi (ok), 16:16, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Давно уже есть ш2з и там имеется почта и мессагер. Позиционирует себя как супер-мега-ультра-хидден сеть. Насколько это правда так и не удалось узнать. С одной стороны не слышал чтоб кого-то поймали, с другой стороны неуловимый Джо а с третьей у меня ума не хватает асилить исходники. Их слишком дохрена. Хотя работы для спецслужб там непочатый край.
|
|
|
|3.62, Аноним (-), 17:36, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для удовлетворительного чувства собственной безопасности достаточно использовать связку: VPN(1)->TOR(1)->VPN(2)->TOR(2) где VPN(2) покупается за крипту типо Monero или юзается бесплатный т.к. потеряться в толпе просто, а владелец VPN(2) ничего не сможет ни передать погонам ни понять что происходит. При этом рекомендуется посылать паразитный трафик в нескольких точках - TOR(1), VPN(2), TOR(2)
|
|
|
|4.64, Аноним (-), 17:45, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И уже после VPN(1)->TOR(1)->VPN(2)->TOR(2) можно юзать i2p чтобы пользоваться почтой и мессенджером тогда вероятность, что поймают уменьшается. При этом важно использовать Whonix и машину на AMD. Intel == дырка.
|
|2.45, Аноним (45), 16:32, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Но на самом деле всё ограничится заражением компа с тором и обнаружением такой штуки. После этого уже сразу можно выезжать: у обычных граждан такой штуки нет, так что это определённо необычный человек. Таких либо вербуют, либо сажают.
Ок, но это ведь могут и военные использовать. У них нет ограничений в виде потенциального физического воздействия («паяльник»).
|
|2.63, Аноним (63), 17:44, 03/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достаточно взломать комп с тором, после чего заразить прошивку сплиттера,
Какая у оптронов может быть прошивка?
|