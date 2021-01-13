Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux

Компания CloudLinux сообщила об утверждении имени AlmaLinux для своего дистрибутива, продолжающего развитие ветки CentOS 8. Изначально проект был назван Lenix, но теперь решено, что AlmaLinux будет более адекватным именем для замены CentOS, чем Lenix Linux. Первый выпуск дистрибутива обещают сформировать в течение первого квартала 2021 года. Как и классический CentOS 8 дистрибутив будет базироваться на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 8 и будет полностью бинарно совместим с RHEL. Пользователи смогут использовать AlmaLinux в качестве прозрачной замены CentOS 8, миграция будет предельно упрощена. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, будут выпускаться до 2029 года. Основным спонсором разработки выступает компания CloudLinux, которая предоставит проекту ресурсы и разработчиков. В общем виде планируется тратить на развитие проекта миллион долларов в год, при том, что дистрибутив будет абсолютно бесплатен для всех категорий пользователей и принадлежать сообществу, которому будут делегированы функции принятия решений. Модель управления и взаимодействия в сообществе AlmaLinux будет построена по аналогии с проектом Fedora. Все наработки будут публиковаться под свободными лицензиями. Основной проблемой для пользователей CentOS, на фоне трансформации классического CentOS в CentOS Stream, стало преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8. Переводя свои рабочие системы на CentOS 8 пользователи рассчитывали, что сопровождение проекта продлится до 2029 года, но Red Hat решил прекратить выпуск обновлений в конце 2021 года, оставив лишь возможность миграции на CentOS Stream, стабильность и совместимость которого с RHEL под вопросом. В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux и Oracle Linux. Rocky Linux развивается целиком силами сообщества, не зависит от интересов отдельных компаний, но может испытывать недостаток в ресурсах и энтузиастах. Oracle Linux привязан к компании Oracle, которая в любое время может пересмотреть правила игры. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке будут привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект будет прозрачен и подконтролен сообществу. Тем временем, компании Facebook и Twitter сделали ставку на CentOS Stream и предложили создать рабочую группу Hyperscale. Данная группа будет сосредоточена на разработке решений на базе CentOS Stream и EPEL для больших инфраструктур, таких как используются в Facebook и Twitter. Участники группы будут развивать специализированные наборы пакетов и инструменты для развёртывания CentOS Stream в подобных инфраструктурах. Среди задач группы также упоминается создание бэкпортов свежих версий некоторых важных проектов, таких как поддерживаемый инженерами Facebook порт systemd для CentOS, основанный на пакетах из Fedora. Подобные бэкпорты можно будет использовать в качестве прозрачной замены пакетам, предоставляемым в основном дистрибутиве CentOS Stream. Ещё одной целью группы является организация масштабного тестирования функциональных изменений в дистрибутиве с целью упрощения интеграции в дистрибутив новшеств, таких как поддержка режима copy-on-write в DNF и RPM, влияющая на весь стек формирования пакетов. В настоящее время данная возможность обкатывается в Fedora, но рабочая группа намерена сделать возможным тестирование данной функциональности и в рабочих окружениях (production) на базе CentOS Stream.



