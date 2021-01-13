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Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux

13.01.2021 22:12

Компания CloudLinux сообщила об утверждении имени AlmaLinux для своего дистрибутива, продолжающего развитие ветки CentOS 8. Изначально проект был назван Lenix, но теперь решено, что AlmaLinux будет более адекватным именем для замены CentOS, чем Lenix Linux. Первый выпуск дистрибутива обещают сформировать в течение первого квартала 2021 года.

Как и классический CentOS 8 дистрибутив будет базироваться на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 8 и будет полностью бинарно совместим с RHEL. Пользователи смогут использовать AlmaLinux в качестве прозрачной замены CentOS 8, миграция будет предельно упрощена. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, будут выпускаться до 2029 года.

Основным спонсором разработки выступает компания CloudLinux, которая предоставит проекту ресурсы и разработчиков. В общем виде планируется тратить на развитие проекта миллион долларов в год, при том, что дистрибутив будет абсолютно бесплатен для всех категорий пользователей и принадлежать сообществу, которому будут делегированы функции принятия решений. Модель управления и взаимодействия в сообществе AlmaLinux будет построена по аналогии с проектом Fedora. Все наработки будут публиковаться под свободными лицензиями.

Основной проблемой для пользователей CentOS, на фоне трансформации классического CentOS в CentOS Stream, стало преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8. Переводя свои рабочие системы на CentOS 8 пользователи рассчитывали, что сопровождение проекта продлится до 2029 года, но Red Hat решил прекратить выпуск обновлений в конце 2021 года, оставив лишь возможность миграции на CentOS Stream, стабильность и совместимость которого с RHEL под вопросом.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux и Oracle Linux. Rocky Linux развивается целиком силами сообщества, не зависит от интересов отдельных компаний, но может испытывать недостаток в ресурсах и энтузиастах. Oracle Linux привязан к компании Oracle, которая в любое время может пересмотреть правила игры. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке будут привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект будет прозрачен и подконтролен сообществу.

Тем временем, компании Facebook и Twitter сделали ставку на CentOS Stream и предложили создать рабочую группу Hyperscale. Данная группа будет сосредоточена на разработке решений на базе CentOS Stream и EPEL для больших инфраструктур, таких как используются в Facebook и Twitter. Участники группы будут развивать специализированные наборы пакетов и инструменты для развёртывания CentOS Stream в подобных инфраструктурах.

Среди задач группы также упоминается создание бэкпортов свежих версий некоторых важных проектов, таких как поддерживаемый инженерами Facebook порт systemd для CentOS, основанный на пакетах из Fedora. Подобные бэкпорты можно будет использовать в качестве прозрачной замены пакетам, предоставляемым в основном дистрибутиве CentOS Stream.

Ещё одной целью группы является организация масштабного тестирования функциональных изменений в дистрибутиве с целью упрощения интеграции в дистрибутив новшеств, таких как поддержка режима copy-on-write в DNF и RPM, влияющая на весь стек формирования пакетов. В настоящее время данная возможность обкатывается в Fedora, но рабочая группа намерена сделать возможным тестирование данной функциональности и в рабочих окружениях (production) на базе CentOS Stream.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Proje...)
  2. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  3. OpenNews: Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8
  4. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54398-almalinux
Ключевые слова: almalinux, cloudlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:20, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль не AlgaLinux. Татары поймут.
     
     
  • 2.7, татарин (?), 22:40, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    водорослелинукс?
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:31, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж ПониЛинух, татары точно поймут.
     
  • 2.31, Анончик99999 (?), 23:46, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удачи, успеха, долгой жизни проекту!!!
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:58, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблочный линукс тоже очень тонко
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:29, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как и ожидалось, кто в лес, кто по дрова. Расположится дистрибутивов без вменяемого сообщества и ещё сильнее фрагментируют пользователей.
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:29, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не могли вначале погулить, что Alma Linux уже существует:
    https://root.nix.dk/notes-and-bookmarks/alma-project
    https://github.com/r-darwish/alma
     
     
  • 2.6, Umata (?), 22:39, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня так пса зовут. Меня тоже не спросили чертяги.
     
  • 2.8, IdeaFix (ok), 22:41, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ALMA и Alma - две больших разницы.... решили они.
     
     
  • 3.15, ыы (?), 22:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В линукс большие и маленькие буквы различаются :)
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:32, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Клоуны. У centos неповторимая аура, как у слаквари или дебиана. Повторить никому не удастся. Разве что CERN возродит свой SL.
     
     
  • 2.28, Michael Shigorin (ok), 23:39, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Д-да уж, предложил тому клоуну Сингху как-то помощь -- железка, которую они умудрились загнать в "нихт арбайтен", у нас просто работала, а у меня как раз была во временно свободной машине: http://bugs.centos.org/view.php?id=2177 -- лучше разработчикам слаквари или дебиана бы лишний раз помог (хотя и так зеркалами помогали), чем этим -- хоть чем-то ещё.  Такая вот "аура".
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:43, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Начался зоопарк.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:46, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Always has been
     

  • 1.10, Аноним (12), 22:44, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    И Lenix Linux такой молодой, и юный Октябрь
     
  • 1.11, rm_ (ok), 22:44, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не иначе Crypton Future Media оказался против ^^
     
  • 1.13, Аноним (13), 22:49, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux? И ресурсы будут консолидированы и имя дурацкое не нужно будет иметь и цели заявлены одинаковые, насколько вижу. У них что, та же болезнь, что у МС: фатальный недостаток нашли?

    С ораклом-то понятно, те будут на свои платные подписки пытаться конвертировать. Им веры никакой нет сразу.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:56, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оракл замечен за агрессивными деструктивными практиками? Вроде это фича Шапки и Оракл бесплатно даёт гораздо больше (в том числе своего, не только "украденного").
     
     
  • 3.41, kissmyass (?), 00:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто так создали MariaDB, не просто так Java стала платной. Oracle конечно много чего дает, но использовать нужно с осторожностью.
     
  • 2.17, пох. (?), 22:58, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux?

    То есть вместо того чтоб просто делать то, что они и так делали до сих пор - дать бабла прекрасным людям, которые кроме CoC.md вообще пока ничего не произвели? Ну, ооок.

    "фатальный недостаток" - это когда _уже_ что-то сделано. А не красивое имячко зарегистрировано.

    Отдельный вопрос - что мешало rocky linux просто отдать все деньги springdale - у которых хотя бы _есть_ готовый дистрибутив и своя инфраструктура сборки, после чего сделать сепукку? У них-то кроме обещаний нет ничего.

     
     
  • 3.20, Михрютка (ok), 23:26, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>>что мешало rocky linux просто отдать все деньги springdale

    нежелание надеяться на американское высшее учебное заведение? в прошлом году был 2020, знаете ли.

     
     
  • 4.30, пох. (?), 23:42, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В следующем будет 2022, и чо?

    Ну да ладно, зато CoC.md уже закомитили.

     
     
  • 5.35, Михрютка (ok), 00:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В следующем будет 2022, и чо?

    и то. белым гетерогенным мужчинам с мозгами там сейчас лучше не отсвечивать.

    пару лет назад прочитал про забавный инцидент в тамошних местах, ни вуза, ни факультета не помню - студилзусы на кампусе в очередной раз протестовали против ущемления чего-то чем-то, требовали безопасных зон для ущемленных мест и прочую мишпуху, которую в таких случаях требуют. для пущей убедительности замотали двери учебного корпуса цепью, повесили здоровенный замок.

    на ту беду в серверной в этом корпусе вышло из строя кондиционирование. админ увидел извещение мониторинга, пошел проверить, в чем дело, протестанты его послали. админ ушел к себе, вернулся через 10 минут со здоровенными болторезами, прочистил себе дорогу к дверям корпуса, перекусил замок вместе с цепью к такой-то матери и востановил отказавшее кондиционирование. уволен был через два дня по просьбам трудящихся, чуть ли не за порчу казенного имущества. собирался судиться, не знаю, чем дело закончилось.

    вы точно хотите вот сейчас доверить людям, управляющим этими вузами, контроль над потенциальной заменой сентосу?


     
  • 2.18, ыы (?), 23:04, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >проспонсировать инициативу Rocky Linux

    Как вы думаете, кто будет владеть товарным знаком AlmaLinux? А кто владеет товарным знаком Rocky Linux?
    Так какой смысл товарищам из CloudLinux  спонсировать чужим дядькам, когда можно мутить свое на хайпе?
    Потом товарный знак продадут, устроят себе теплые местечки.. как это произошло с centos.
    Как это происходит со всем опенсорсом...

     
  • 2.21, Михрютка (ok), 23:29, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux?

    клауд уже сопровождает свой дистрибутив. какой смысл кормить две инфраструктуры одновременно?

     
  • 2.43, Аноним (42), 01:00, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Сейчас идёт битва за пользователей бывшей центоси, и те и другие явно не альтруисты
     

  • 1.14, Аноним (16), 22:54, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Давайте ещё 10 раз украдите дистр у шапки, мало форков. Центось то была уг полнейшим (задержки, крайняя протухшесть), но как никак "шапка для бедных" туда сюда. Эти хотят ещё хуже сделать видимо. Шапка сама виновата конечно, нечего было поглощать калек. Если они были востребованы у кого-то несмотря на полнейшую ущербность, то теперь к шапке те вряд ли пойдут с такими практиками.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:35, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шапка никого не поглощала это её поглотили. А вот IBM думать не надо у них план на десятилетия, на поглощение всего и вся.
     
  • 2.32, Анончик99999 (?), 23:49, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда тоже делай ставку на CentOS Streem или плати за техподдержку Rad Hat!
     

  • 1.22, Михрютка (ok), 23:31, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>Изначально проект был назван Lenix

    тут опечатка, следует читать Lёnix

     
     
  • 2.34, Michael Shigorin (ok), 23:56, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что там работает Лёня Кантер -- вышло бы толково :)
     
     
  • 3.37, Михрютка (ok), 00:11, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С учётом того, что там работает Лёня Кантер -- вышло бы толково

    не знал :)


     

  • 1.24, slepnoga (ok), 23:31, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да лана вам всем - Клауд как был дистром для хостинга WHM, так им и останется.
    Все расходимся, кроме хостеров. Те точно знают, зачем нужен Клауд и где зарыта монетизация ))
    Гибридное ядро, cage  для юзера на основе наработок OVZ, live patch  для их ядер, плагины для WHM, пределанный mod_ruid - ну ничего этого хомякям не нужно. Так что, хомяки - не волнуемся, это все не для вас.
     
     
  • 2.33, пох. (?), 23:50, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные могут просто пользоваться их клоном редхата, не заморачиваясь.

    Жаль, правда, что клон редхата по факту не нужен никому, кроме, конечно, пейсбука с свитером.

     

  • 1.25, Аноним (27), 23:33, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как теперь разбираться теперь во всех этих клонах? Да никак использовать Убунту.
     
     
  • 2.29, пох. (?), 23:40, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как странно вы написали "десяточку".

     
     
  • 3.39, Random (??), 00:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, её, родимую, и используем, Buster.
     

  • 1.26, Michael Shigorin (ok), 23:34, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Тем временем, компании Facebook и Twitter
    > сделали ставку на CentOS Stream

    Так и запишем: "CentOS Stream -- фундамент тиранической цензуры". ;-]

    Ну а всех добрых людей -- с наступающим!

     
     
  • 2.40, 16th (?), 00:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я иногда даже начинаю завидовать этому умению пропхивать на технологическом ресурсе ядовитую лахтинскую методичку но при этом нежно смазывать ее поздравлениями и повальными поцелуями ^_^.
     

  • 1.36, Онаним (?), 00:11, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Cloud Linux сам по себе добротный проект.
    Так что форк RHEL'а они осилят.
     
  • 1.38, Сяду на лицо (?), 00:28, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    +1 к зоопарку дистрибьютивов
     

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