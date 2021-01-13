Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux

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|1.2, Аноним (2), 22:29, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как и ожидалось, кто в лес, кто по дрова. Расположится дистрибутивов без вменяемого сообщества и ещё сильнее фрагментируют пользователей.
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|3.15, ыы (?), 22:54, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В линукс большие и маленькие буквы различаются :)
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|1.4, Аноним (4), 22:32, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Клоуны. У centos неповторимая аура, как у слаквари или дебиана. Повторить никому не удастся. Разве что CERN возродит свой SL.
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|2.28, Michael Shigorin (ok), 23:39, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Д-да уж, предложил тому клоуну Сингху как-то помощь -- железка, которую они умудрились загнать в "нихт арбайтен", у нас просто работала, а у меня как раз была во временно свободной машине: http://bugs.centos.org/view.php?id=2177 -- лучше разработчикам слаквари или дебиана бы лишний раз помог (хотя и так зеркалами помогали), чем этим -- хоть чем-то ещё. Такая вот "аура".
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|1.13, Аноним (13), 22:49, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux? И ресурсы будут консолидированы и имя дурацкое не нужно будет иметь и цели заявлены одинаковые, насколько вижу. У них что, та же болезнь, что у МС: фатальный недостаток нашли?
С ораклом-то понятно, те будут на свои платные подписки пытаться конвертировать. Им веры никакой нет сразу.
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|2.16, Аноним (16), 22:56, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оракл замечен за агрессивными деструктивными практиками? Вроде это фича Шапки и Оракл бесплатно даёт гораздо больше (в том числе своего, не только "украденного").
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|3.41, kissmyass (?), 00:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто так создали MariaDB, не просто так Java стала платной. Oracle конечно много чего дает, но использовать нужно с осторожностью.
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|2.17, пох. (?), 22:58, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux?
То есть вместо того чтоб просто делать то, что они и так делали до сих пор - дать бабла прекрасным людям, которые кроме CoC.md вообще пока ничего не произвели? Ну, ооок.
"фатальный недостаток" - это когда _уже_ что-то сделано. А не красивое имячко зарегистрировано.
Отдельный вопрос - что мешало rocky linux просто отдать все деньги springdale - у которых хотя бы _есть_ готовый дистрибутив и своя инфраструктура сборки, после чего сделать сепукку? У них-то кроме обещаний нет ничего.
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|3.20, Михрютка (ok), 23:26, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>>что мешало rocky linux просто отдать все деньги springdale
нежелание надеяться на американское высшее учебное заведение? в прошлом году был 2020, знаете ли.
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|4.30, пох. (?), 23:42, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В следующем будет 2022, и чо?
Ну да ладно, зато CoC.md уже закомитили.
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|5.35, Михрютка (ok), 00:10, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В следующем будет 2022, и чо?
и то. белым гетерогенным мужчинам с мозгами там сейчас лучше не отсвечивать.
пару лет назад прочитал про забавный инцидент в тамошних местах, ни вуза, ни факультета не помню - студилзусы на кампусе в очередной раз протестовали против ущемления чего-то чем-то, требовали безопасных зон для ущемленных мест и прочую мишпуху, которую в таких случаях требуют. для пущей убедительности замотали двери учебного корпуса цепью, повесили здоровенный замок.
на ту беду в серверной в этом корпусе вышло из строя кондиционирование. админ увидел извещение мониторинга, пошел проверить, в чем дело, протестанты его послали. админ ушел к себе, вернулся через 10 минут со здоровенными болторезами, прочистил себе дорогу к дверям корпуса, перекусил замок вместе с цепью к такой-то матери и востановил отказавшее кондиционирование. уволен был через два дня по просьбам трудящихся, чуть ли не за порчу казенного имущества. собирался судиться, не знаю, чем дело закончилось.
вы точно хотите вот сейчас доверить людям, управляющим этими вузами, контроль над потенциальной заменой сентосу?
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|2.18, ыы (?), 23:04, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>проспонсировать инициативу Rocky Linux
Как вы думаете, кто будет владеть товарным знаком AlmaLinux? А кто владеет товарным знаком Rocky Linux?
Так какой смысл товарищам из CloudLinux спонсировать чужим дядькам, когда можно мутить свое на хайпе?
Потом товарный знак продадут, устроят себе теплые местечки.. как это произошло с centos.
Как это происходит со всем опенсорсом...
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|2.21, Михрютка (ok), 23:29, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>Не улавливаю, что мешает этой CloudLinux просто проспонсировать инициативу Rocky Linux?
клауд уже сопровождает свой дистрибутив. какой смысл кормить две инфраструктуры одновременно?
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|2.43, Аноним (42), 01:00, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Сейчас идёт битва за пользователей бывшей центоси, и те и другие явно не альтруисты
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|1.14, Аноним (16), 22:54, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Давайте ещё 10 раз украдите дистр у шапки, мало форков. Центось то была уг полнейшим (задержки, крайняя протухшесть), но как никак "шапка для бедных" туда сюда. Эти хотят ещё хуже сделать видимо. Шапка сама виновата конечно, нечего было поглощать калек. Если они были востребованы у кого-то несмотря на полнейшую ущербность, то теперь к шапке те вряд ли пойдут с такими практиками.
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|2.27, Аноним (27), 23:35, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шапка никого не поглощала это её поглотили. А вот IBM думать не надо у них план на десятилетия, на поглощение всего и вся.
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|3.37, Михрютка (ok), 00:11, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С учётом того, что там работает Лёня Кантер -- вышло бы толково
не знал :)
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|1.24, slepnoga (ok), 23:31, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да лана вам всем - Клауд как был дистром для хостинга WHM, так им и останется.
Все расходимся, кроме хостеров. Те точно знают, зачем нужен Клауд и где зарыта монетизация ))
Гибридное ядро, cage для юзера на основе наработок OVZ, live patch для их ядер, плагины для WHM, пределанный mod_ruid - ну ничего этого хомякям не нужно. Так что, хомяки - не волнуемся, это все не для вас.
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|2.33, пох. (?), 23:50, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остальные могут просто пользоваться их клоном редхата, не заморачиваясь.
Жаль, правда, что клон редхата по факту не нужен никому, кроме, конечно, пейсбука с свитером.
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|1.25, Аноним (27), 23:33, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И как теперь разбираться теперь во всех этих клонах? Да никак использовать Убунту.
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|1.26, Michael Shigorin (ok), 23:34, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Тем временем, компании Facebook и Twitter
> сделали ставку на CentOS Stream
Так и запишем: "CentOS Stream -- фундамент тиранической цензуры". ;-]
Ну а всех добрых людей -- с наступающим!
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|2.40, 16th (?), 00:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я иногда даже начинаю завидовать этому умению пропхивать на технологическом ресурсе ядовитую лахтинскую методичку но при этом нежно смазывать ее поздравлениями и повальными поцелуями ^_^.
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|1.36, Онаним (?), 00:11, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cloud Linux сам по себе добротный проект.
Так что форк RHEL'а они осилят.
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