Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS

Доступен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива Rocky Linux 8.3, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.3. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась компания MontaVista, 45Drives, OpenDrives и Amazon Web Services.

В качестве альтернативы старому CentOS, кроме Rocky Linux, при поддержке компании CloudLinux развивается проект AlmaLinux, первый стабильный выпуск которого уже состоялся в конце марта. Для замены CentOS также продвигается Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



