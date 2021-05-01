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Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS

01.05.2021 14:37

Доступен для тестирования кандидат в релизы дистрибутива Rocky Linux 8.3, нацеленного на создание новой свободной сборки RHEL, способной занять место классического CentOS, после того как компания Red Hat приняла решение прекратить поддержку ветки CentOS 8 в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагалось изначально. Сборки Rocky Linux подготовлены для архитектур x86_64 и aarch64.

Дистрибутив полностью бинарно совместим с Red Hat Enterprise Linux 8.3. Как и в классическом CentOS внесённые в пакеты изменения сводятся к избавлению от привязки к бренду Red Hat. Проект развивается под руководством Грегори Курцера (Gregory Kurtzer), основателя CentOS. Параллельно для развития расширенных продуктов на базе Rocky Linux и поддержки сообщества разработчиков данного дистрибутива создана коммерческая компания Ctrl IQ, которая получила 4 млн долларов инвестиций. Сам дистрибутив Rocky Linux обещают развивать независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. К разработке и финансированию проекта также присоединилась компания MontaVista, 45Drives, OpenDrives и Amazon Web Services.

В качестве альтернативы старому CentOS, кроме Rocky Linux, при поддержке компании CloudLinux развивается проект AlmaLinux, первый стабильный выпуск которого уже состоялся в конце марта. Для замены CentOS также продвигается Oracle Linux. Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://rockylinux.org/news/ro...)
  2. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  4. OpenNews: Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55063-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, cerntos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ильяс (?), 14:41, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, что лучше теперь, Alma или Rocky?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:02, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что аксиома эскобара. Время покажет
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:43, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять продаст, скриньте
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:58, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Заметьте, что еще в 2021 году аноним предсказал продажу Rocky Linux."
     
     
  • 3.10, Аноним... (?), 15:18, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тоже аноним, гений
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:46, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уж лучше альма
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:52, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно так редхед выстрелил себе в ногу.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:18, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистр от какого-то мутного украинца? Лучше уж Альт от точно такого же мутного украинца Миши.
     
  • 2.12, Аноним (11), 15:19, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мимо это был ответ про альму.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:04, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше я поставлю Oracle Linux или Ubuntu 20.04
     

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