Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта

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|2.2, Леголас (ok), 10:15, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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давеча меня укорили в петросянстве, сегодня ты принял эстафету (:
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|3.22, Я (??), 12:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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возможно пора создать alt IQ который будет делать тоже самое но не для центоси а для альтлинукса..
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|2.8, Rocky (?), 10:47, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Стоп, как то есть - помешает? А мы зачем еще его делаем-то, разьве не чтоб продать потом подороже?!
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|1.4, Леголас (ok), 10:22, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот и завертелось... Удачи и надеюсь, что в этом обороте колеса Сансары Рокки сможет стать полноценной заменой CentOS.
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|2.9, Rocky (?), 10:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже очень надеюсь - предыдущую полную цену, к сожалению, я уже проел.
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|2.13, псевдонимус (?), 12:11, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я надеюсь, что не станет и центосьадмины отсосут с проглотом и многие из них ещё и работу потеряют;-)
Шапочка, жги! Вводи изменения в последний момент, поставь уже на место Гришку курцера!
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|3.21, КузькинБрат (?), 12:45, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переходите на Ubuntu, не ну а чо вам не нравится, честно? Большинство серверов в вебе на ней или чистом Debian, миллионы мух не могут ошибаться.
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|1.5, Аноним (5), 10:31, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересный факт: Этот Грегори Курцер - основатель ОРГИНАЛЬНОЙ CentOS, основанной на CAOS Linux, до того как он удалился и CentOS стала основана на ред хате. То есть по факту он никогда не работал над "той самой" CentOS которую он сейчас обещает вернуть, просто пытается на хайпе чего-то рубануть.
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|2.10, Rocky (?), 10:53, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хера се "пытается"?! Я уже четырехмилиондолларовый миллионер, а ты доширак жрешь без масла!
И это мы еще ни одного пакета не собрали под нашу новую ось - только обещаем, а инвесторы (т-пые финансовые спекулянты без малейшего понятия о том куда идут их деньги) уже понабижали!
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|3.12, danonimous (?), 12:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Психанул и потратил кучу денег (чужих). В то время как за него уже всё сделали в Cloud Linux (Lenix, Alma Linux).
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|4.17, Аноним (18), 12:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лучше уж Шигоринский Альт он как-то роднее, чем еще более мутный Клауд от импортозамещенных разработчиков.
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|5.24, anonimous (?), 13:10, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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systemd он и в Африке systemd. Поэтому люди просто смотрят, где срок поддержки дольше.
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|1.6, Аноним (6), 10:31, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Отмечается, что дистрибутив Rocky Linux будет развиваться независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. Ctrl IQ не будет контролировать проект, а лишь выступит одним из спонсоров, покрывающих расходы и предоставляющим юридическую поддержку."
Да, и мы конечно же все охотно верим, что кто платит, тот музыку не заказывает, и кто девушку ужинает, тот её не танцует!
Святая простота, право слово!
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|1.11, Dzen Python (ok), 11:02, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Инструментарий для управления системами Warewulf,
Эм-м-м? Мунчайлд? Ты ли это, родное сердце?
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|1.15, Аноним (18), 12:25, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот скоро Майки накопят чтобы купить Убунту и будет у сообщества вечная весна.
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|1.23, Аноним (23), 12:51, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Курцер молодец, знает как бабло качать. Получилось раз, получилось два, ждём новых успехов.
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|1.33, Аноним (33), 13:53, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Дистрибутив Rocky Linux.
Это единственный и законный наследник CentOS -а! Других не признавайте!
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