Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта

Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель проекта CentOS, в конце прошлого года выступивший с инициативой создания дистрибутива Rocky Linux, способного занять место классического CentOS, объявил о создании новой коммерческой компании Ctrl IQ. В рамках первого транша инвестиций компания уже получила 4 млн долларов от венчурного фонда IAG Capital Partners и производителя систем хранения OpenDrives Inc. Ctrl IQ выступит спонсором разработки Rocky Linux и обеспечит юридическую поддержку проекта, а также будет поставлять основанный на Rocky Linux технологический стек для организации высокопроизводительных вычислений на предприятиях.

Отмечается, что дистрибутив Rocky Linux будет развиваться независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. Ctrl IQ не будет контролировать проект, а лишь выступит одним из спонсоров, покрывающим расходы и предоставляющим юридическую поддержку. Лежащие в основе технологического стека Ctrl IQ компоненты изначально развивались для использования с CentOS, но изменение политики Red Hat в отношении данного дистрибутива, заставили искать альтернативу, которой стало создание дистрибутива Rocky Linux.

Развиваемый в Ctrl IQ программный стек будет нацелен на предоставление инструментов для оркестровки элементов инфраструктуры предприятий, охватывающей разные облачные системы, кластеры и архитектуры. Стек образуют следующие компоненты:

Дистрибутив Rocky Linux.

Инструментарий для управления системами Warewulf, изначально разработанный для управления крупными вычислительными кластерами на базе Linux.

Вычислительные стеки Ctrl Computing Stacks, предназначенные для использования в областях, требующих большой вычислительной мощности, таких как машинное обучение, научные расчёты и высокопроизводительные вычисления.

Платформа Fuzzball для оркестровки рабочих процессов и данных в локальных серверных инфраструктурах.

Платформа Ctrl IQ Cloud для запуска и оркестровки рабочих процессов и сервисов в различных облачных системах.

Дополнительно можно отметить, что кандидат в релизы первого выпуска Rocky Linux запланирован на 31 марта. 28 февраля планируется открыть доступ к экспериментальному репозиторию пакетов и начать тестирование инсталлятора. На 31 января было намечено завершение работы по развёртыванию сборочной инфраструктуры и системы автоматической сборки пакетов.



