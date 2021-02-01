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Создатель Rocky Linux основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором проекта

01.02.2021 09:38

Грегори Курцер (Gregory Kurtzer), основатель проекта CentOS, в конце прошлого года выступивший с инициативой создания дистрибутива Rocky Linux, способного занять место классического CentOS, объявил о создании новой коммерческой компании Ctrl IQ. В рамках первого транша инвестиций компания уже получила 4 млн долларов от венчурного фонда IAG Capital Partners и производителя систем хранения OpenDrives Inc. Ctrl IQ выступит спонсором разработки Rocky Linux и обеспечит юридическую поддержку проекта, а также будет поставлять основанный на Rocky Linux технологический стек для организации высокопроизводительных вычислений на предприятиях.

Отмечается, что дистрибутив Rocky Linux будет развиваться независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. Ctrl IQ не будет контролировать проект, а лишь выступит одним из спонсоров, покрывающим расходы и предоставляющим юридическую поддержку. Лежащие в основе технологического стека Ctrl IQ компоненты изначально развивались для использования с CentOS, но изменение политики Red Hat в отношении данного дистрибутива, заставили искать альтернативу, которой стало создание дистрибутива Rocky Linux.

Развиваемый в Ctrl IQ программный стек будет нацелен на предоставление инструментов для оркестровки элементов инфраструктуры предприятий, охватывающей разные облачные системы, кластеры и архитектуры. Стек образуют следующие компоненты:

  • Дистрибутив Rocky Linux.
  • Инструментарий для управления системами Warewulf, изначально разработанный для управления крупными вычислительными кластерами на базе Linux.
  • Вычислительные стеки Ctrl Computing Stacks, предназначенные для использования в областях, требующих большой вычислительной мощности, таких как машинное обучение, научные расчёты и высокопроизводительные вычисления.
  • Платформа Fuzzball для оркестровки рабочих процессов и данных в локальных серверных инфраструктурах.
  • Платформа Ctrl IQ Cloud для запуска и оркестровки рабочих процессов и сервисов в различных облачных системах.

Дополнительно можно отметить, что кандидат в релизы первого выпуска Rocky Linux запланирован на 31 марта. 28 февраля планируется открыть доступ к экспериментальному репозиторию пакетов и начать тестирование инсталлятора. На 31 января было намечено завершение работы по развёртыванию сборочной инфраструктуры и системы автоматической сборки пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/gadget...)
  2. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  3. OpenNews: Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  4. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  5. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  6. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54500-rocky
Ключевые слова: rocky, linux, centos
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним (?), 10:11, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Дарю два названия компаний "по соседству"
    Alt IQ
    Del IQ
     
     
  • 2.2, Леголас (ok), 10:15, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    давеча меня укорили в петросянстве, сегодня ты принял эстафету (:
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:29, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Альт Линукс уже занят.
     
     
  • 3.22, Я (??), 12:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно пора создать alt IQ который будет делать тоже самое но не для центоси а для альтлинукса..
     
  • 3.25, Урри (ok), 13:17, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где Альт, а где IQ.
     
  • 2.28, Степан Дормидонтов (ok), 13:39, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Control IQ, Alt IQ, Delete IQ - прямо реинкарнация тактики embrace,extend and extinguish
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что этому типу помешает снова продать свой проект?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:46, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так для этого всё и делается.
     
  • 2.8, Rocky (?), 10:47, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Стоп, как то есть - помешает? А мы зачем еще его делаем-то, разьве не чтоб продать потом подороже?!

     

  • 1.4, Леголас (ok), 10:22, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот и завертелось... Удачи и надеюсь, что в этом обороте колеса Сансары Рокки сможет стать полноценной заменой CentOS.
     
     
  • 2.9, Rocky (?), 10:49, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже очень надеюсь - предыдущую полную цену, к сожалению, я уже проел.

     
  • 2.13, псевдонимус (?), 12:11, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я надеюсь, что не станет и центосьадмины отсосут с проглотом и многие из них ещё и работу потеряют;-)

    Шапочка, жги! Вводи изменения в последний момент, поставь уже на место Гришку курцера!

     
     
  • 3.21, КузькинБрат (?), 12:45, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходите на Ubuntu, не ну а чо вам не нравится, честно? Большинство серверов в вебе на ней или чистом Debian, миллионы мух не могут ошибаться.
     
     
  • 4.29, псевдонимус (?), 13:40, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чистый дубиан лучше совсем нигде не использовать
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:31, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересный факт: Этот Грегори Курцер - основатель ОРГИНАЛЬНОЙ CentOS, основанной на CAOS Linux, до того как он удалился и CentOS стала основана на ред хате. То есть по факту он никогда не работал над "той самой" CentOS которую он сейчас обещает вернуть, просто пытается на хайпе чего-то рубануть.
     
     
  • 2.10, Rocky (?), 10:53, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хера се "пытается"?! Я уже четырехмилиондолларовый миллионер, а ты доширак жрешь без масла!

    И это мы еще ни одного пакета не собрали под нашу новую ось - только обещаем, а инвесторы (т-пые финансовые спекулянты без малейшего понятия о том куда идут их деньги) уже понабижали!

     
     
  • 3.12, danonimous (?), 12:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Психанул и потратил кучу денег (чужих). В то время как за него уже всё сделали в Cloud Linux (Lenix, Alma Linux).
     
     
  • 4.17, Аноним (18), 12:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше уж Шигоринский Альт он как-то роднее, чем еще более мутный Клауд от импортозамещенных разработчиков.
     
     
  • 5.24, anonimous (?), 13:10, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    systemd он и в Африке systemd. Поэтому люди просто смотрят, где срок поддержки дольше.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:31, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Отмечается, что дистрибутив Rocky Linux будет развиваться независимо от компании Ctrl IQ под управлением сообщества. Ctrl IQ не будет контролировать проект, а лишь выступит одним из спонсоров, покрывающих расходы и предоставляющим юридическую поддержку."

    Да, и мы конечно же все охотно верим, что кто платит, тот музыку не заказывает, и кто девушку ужинает, тот её не танцует!
    Святая простота, право слово!

     
  • 1.11, Dzen Python (ok), 11:02, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инструментарий для управления системами Warewulf,

    Эм-м-м? Мунчайлд? Ты ли это, родное сердце?

     
  • 1.15, Аноним (18), 12:25, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот скоро Майки накопят чтобы купить Убунту и будет у сообщества вечная весна.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu можно скачать из Microsoft Store.
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 13:44, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И LibreOffice тоже (под названием Trio Office).
     
  • 2.32, Yahoo (?), 13:44, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее золотой дождь
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:51, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Курцер молодец, знает как бабло качать. Получилось раз, получилось два, ждём новых успехов.
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:53, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дистрибутив Rocky Linux.

    Это единственный и законный наследник CentOS -а! Других не признавайте!

     

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