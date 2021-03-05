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Red Hat удвоил минимальную стоимость подписки за RHEL для виртуальных машин

05.03.2021 08:57

Предприятия, пользующиеся тарифным планом "Self-support", обратили внимание на существенное увеличение стоимости подписки, при использовании Red Hat Enterprise Linux Server на виртуальных машинах. Компания Red Hat упразднила старый вариант подписки RH0197181 с самостоятельной поддержкой (Self-support) в пользу нового RH00005. По словам представителей Red Hat продажа новых подписок по тарифу RH0197181 была прекращена ещё в 2015 году, но старые подписки продолжали действовать.

Старый и новый тарифы подразумевают отказ от получения услуг технической поддержки и продаются по одной цене - 349 долларов в год. Отличие в том, что новый тариф допускает использование RHEL только на физических серверах, а старый позволял устанавливать дистрибутив и на виртуальные машины. Кроме того, у нового тарифа появилось примечание, что он не предназначен для рабочих внедрений (production environment). Таким образом, пользователи, запускающие RHEL в виртуальных машинах, теперь вынуждены использовать стандартный тариф с технической поддержкой, стоимость которого составляет $799 в год.

Кроме того, представители Red Hat пояснили, что расширенная после сворачивания классического CentOS программа Red Hat Developer, позволяющая бесплатно использовать RHEL в окружениях, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем, распространяется только на индивидуальных разработчиков, а не на предприятия. Т.е. сотрудники компании могут использовать дистрибутивы по подписке Red Hat Developer только в личных целях, но для коммерческого применения RHEL на предприятии требуется покупка лицензии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Red Hat Enterprise Linux стал бесплатен для организаций, развивающих открытое ПО
  3. OpenNews: Red Hat представил бесплатные варианты Red Hat Enterprise Linux
  4. OpenNews: Эмуляция сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora Rawhide
  5. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  6. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54704-redhat
Ключевые слова: redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 09:08, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    вот же ж шляпа такая
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:09, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Такое чувство, что Оглафа почитал - вые**ли и нае**ли
     
  • 1.3, Аноним (-), 09:10, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ну наконец то, выходит не зря похоронили centos
     
     
  • 2.50, псевдонимус (?), 10:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не зря. Каноникал и оракл ликуют.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 09:20, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, это затея руководства красношляпы или хозяев - синебелых?
     
     
  • 2.6, ыы (?), 09:22, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а есть разница?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:22, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Windows дешевле ваше опенсорца
     
     
  • 2.64, Харитон (?), 10:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве RedHAt опенсорц?
    Еще та проприетарщина...
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:23, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > стандартный тариф с технической поддержкой, стоимость которого составляет $799 в год

    Windows стоит дешевле.

     
     
  • 2.15, Аноним (5), 09:37, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Люто бешенно плюсую!
     
  • 2.47, t28 (?), 10:16, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Windows стоит дешевле.

    Красношляпа никого не заставляет. Не нравится цена — сиди на Шиндошс.

     
     
  • 3.48, Аноним (5), 10:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Билли с Баллмером наверное под дулом маузера заставляют винду ставить?
     
  • 2.49, Аноним (49), 10:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows всегда стоила дешевле. Та что для ПК, так точно дешевле. 50$ на один ПК. RHEL for Workstation в разы дороже. Это SLED подешевле, дешевле чем Windows.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 10:55, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Дебиан бесплатный
     
  • 2.63, z (??), 10:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дешевле, и возможностей меньше, зато дыр больше, и латают..медленно, впрочем, некоторые вовсе не латают, а еще могут дропнуть поддержку, а еще могут сломать, как пинг недавно сломали
     

  • 1.8, хейтер (?), 09:23, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зашкварилась шапка
     
     
  • 2.28, 00 (?), 09:51, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как насчёт пользователей федоры?
     
     
  • 3.43, Аноним (5), 10:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шо то шляпа шо то шляпп
     

  • 1.9, Alex (??), 09:27, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что со Слаки 15 лет назад на Дебиан и Убунту перешёл, а не на Шапку с Сусе: Редхат сам себя огораживает. С такой стоимостью как бы даже серьезный Энтерпрайз будет посматривать на альтернативу.
     
     
  • 2.11, ыы (?), 09:33, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Серьезный энетрпрайз неожиданно узнал что ктото там пользовался подпиской селф-сапорт а не стандарт.
    А на самом деле как правило берется премиум...
    Ну это просто замечание для общего развития... Чтоб понимали что такое Ентерпрайз :)
     
     
  • 3.18, Alex (??), 09:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл этого действия? Чтобы никто на их платформу со стороны не запрыгнул?
     
     
  • 4.21, ыы (?), 09:43, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь какая... Просто еще 6 лет назад ктото из менеджоров вывернулся сокращая издержки... И вот до народа только сейчас "дошло" ...
     
  • 4.25, ыы (?), 09:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратите внимание: событие произошло 6 лет назад. за эти 6 лет НИКТО не возмутился этйо сенсационной новостью.. Почему?
    Потому что всем на эту фичу было НАСМНОГО, и только та  щепотка экзальтированных маргиналов  которые пользовались этим тарифом завякали когда срок кончился а продлить не смогли.

    Но где те толпы народа которые еще 6 лет назад потеряли такую возможность? Где стоны лишенных и обделенных за эти 6 лет?

    а нету их.. всем- НАСМНОГО на эту подписку... Тем кому надо- и так покупали нормальную поддержку...

     
     
  • 5.32, Alex (??), 09:58, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько лет назад Шапка Centos подгребла? И в прошлом году его "внезапно" прекратила.
     
     
  • 6.39, ыы (?), 10:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и дело, что пока был Центос -  селфхостед у редхата никто и не покупал то толком. Ненужна она была при наличии центоса. Теперь конечно чтото поменяется. Но подписка прекращенная 6 лет назад.. к этому отношения уже давно не имеет.
     
     
  • 7.42, Alex (??), 10:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    7 лет назад подгребла центос, 6 лет назад - увеличили подписку, годик назад - фактически объявили о прекращении центоса. А так, да - ни разу не загон оленей. Дали подышать чутка.
     
  • 5.46, Аноним (-), 10:15, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научись читать, 6 лет назад прекратили продавать, а сейчас принудительно перевели на другие условия
     
     
  • 6.69, ыы (?), 11:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно! Прекратили!!! То есть все кто хотел купить- обломались еще 6 лет назад..  и где толпы возмущенных? А нету их... никому ненадо оно...  кроме той горстки...
     
  • 3.31, Аноним (5), 09:56, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE и как то используется во всех копрорациях мира
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 09:59, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще пишет. Редакции ENTERPRISE  есть у кажой винды
     
     
  • 5.36, Аноним (5), 10:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ссылочку в студию
     
  • 5.38, Аноним (5), 10:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где тут Enterprise? https://www.microsoft.com/ru-ru/store/b/windows
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 10:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно тут? https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/compare
     
  • 4.53, t28 (?), 10:25, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE

    Потому что Microsoft — это "не тот" ENTERPRISE.
    Вот когда Lucent по ENTERPRISE контракту в течение 24-х часов отправляет своего специалиста в любую ж#пу мира для решения проблем с 5ESS — вот это я понимаю ENTERPRISE.

     
     
  • 5.57, Аноним (5), 10:31, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Своего специалиста??? ЛОЛ!

    Ты еще скажи что Microsoft напрямую занимается поддержкой винды, а не через сотни тысяч своих посредников

     
  • 5.66, iPony129412 (?), 10:53, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот. Но денег много надо.
    Можно вспомнить Windows XP и армию США.
    Для крупного заказчика с кучей денег можно что угодно.
     

  • 1.10, ыы (?), 09:29, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость должна назваться так "Red Hat ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД удвоил минимальную стоимость подписки за RHEL для виртуальных машин"
     
     
  • 2.12, Аноним (5), 09:34, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не отменяет того факт что Windows дешевле, а за швабoдку пусть смузибои с феминистакими переплачивают
     
     
  • 3.51, S (??), 10:22, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Windows на серверах?
     
     
  • 4.55, Аноним (5), 10:29, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AciteDirectory, RDP, SSTP, HyperV, NTFS, PowerShell как минимум
     

  • 1.13, vitalif (ok), 09:34, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дык не покупайте, нах он нужен. Самый протухший из всех дистров. Как 7 вышел в 2014, так 5 лет не обновлялся. Щас 8 видимо тоже теперь до 2024 обновляться не будет.

    Натурально, любой другой дистр лучше...

     
     
  • 2.19, ыы (?), 09:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вы совершенно правы. Жизнь на помойке предполагает намного большую свободу чем зажатое в рамки офисное присутствие..Чистые рубашки, европейский костюм..соблюдение дисциплины... Да звери просто...
     
  • 2.23, Аноним (5), 09:46, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Деревенщине из 90-х безумно нравится приставка Enterprise! Как и все популярные слоганы тех лет по типу Super, Ultra, Mega и тд...

    От таких зашкварных лозунгов уже давным давно MS отказалась, слишком по колхозному звучит Enterprise как будто для ущебрных, которые умеют только читать и не умеют думать

     

  • 1.14, Аноним (-), 09:36, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Осталось ввести платную подписку на системд
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 09:38, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системда это уже можно сказать полноценная firmware для линукса
     

  • 1.17, Соня Мармеладова (?), 09:39, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это какой-то.... Сбербанк!
     
     
  • 2.20, ыы (?), 09:41, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сбербанк кстати, предлагает возможности бесплатно запускать на своих мощностях в кластере нейросетей свои задачи.
    Скоро это будет самый инновационный бизнес на поле ИТ в России...
     
     
  • 3.26, Аноним (5), 09:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Молчал бы лучше или ты в сбере работаешь?

    Эта зеленая госконторка не может даже сраное брокерское приложение сделать! Их Сбер Инвестор это лютый ужас написанный школьниками по гайдам на opennet...не веришь скачай и сам глянь

    Остальные сервисы, кроме самого приложения банка, такое же Гуамно как и вышеуказанный

     
     
  • 4.30, ыы (?), 09:56, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Приходите на собеседование. Если вы сможете подтвердить свою квалификацию - возможно ваши идеи окажутся ценными.
     
     
  • 5.35, Аноним (5), 10:01, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты хотел сказать, что если я смогу подтвердить отсутвие этой самой квалификации?

    Ничем иным такой глюкодром в сервисах  сбера(особенно сберid и даже долбанное sms и служба поддержки) я обьяснить не могу

    Спасибо конечно, но я нк настолько сильно деграднул

     
  • 2.27, Аноним (27), 09:51, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанат "Преступления и наказания" ? Слышал - знатный прон.)
     

  • 1.22, Аноним (22), 09:43, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красная шляпа полна низкосортного навоза, будет там же где протухший IBM.
     
  • 1.24, Аноним (27), 09:47, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ннада платить денюшку дабы потом сослаться перед начальством на нубов из крсношляпы когда что идёт не так и вообще не виноватая я... Админы такие админы.
     
  • 1.29, pukkuTukkuTaBu (?), 09:54, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они рубят сук на котором сидят.
    чем больше закручивают гайки, тем меньше дохода будет
     
     
  • 2.34, ыы (?), 09:59, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Событие произошло 6 лет назад...
    Достаточный срок чтобы упасть со срубленного с у к а?

    Смотрите сюда и думайте:
    https://ru.investing.com/equities/red-hat-inc-earnings

     
  • 2.37, Lobby (?), 10:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно ничего не изменится,эта контора как и оракул для попила бобла, всякие левые пассажиры кассу не делают
     
     
  • 3.41, ыы (?), 10:09, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РЕдхат - крупнейший разработчик ядра линукс.

    Именно благодаря им  ядро линукс  разрабатывается и еще кому-то нужно...

    https://www.itweek.ru/foss/article/detail.php?ID=109200

     
  • 3.67, iPony129412 (?), 10:55, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут про ядро задвигают.
    Но тут даже десктоп без RedHat весьма бы сильно просел.
     

  • 1.40, Аноним (40), 10:07, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, куда ж всё катится..
     
     
  • 2.45, Аноним (5), 10:14, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К Windows Server конечно же!
     
     
  • 3.56, t28 (?), 10:30, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К Windows Server конечно же!

    В виртуалке. На серьёзное железо его страшно ставить.
    Прилетит апдейт, который всё уложит, потом доказывай, что врблюд не ты.

     
     
  • 4.58, Аноним (5), 10:34, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если так страшно выключи комп из сети, а то мало ли проводку коротнет и ходи только вдоль дороги ведь на переходах могут сбить
     
  • 2.60, Hellraiser (??), 10:42, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эх, куда ж всё катится..

    к банкротству RH; IBM поторопилась покупать токсичный актив

     

  • 1.44, Аноним (44), 10:12, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Свобода и халява - разные вещи!
     
  • 1.52, Аноним (5), 10:23, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если честно это даже не смешно... платить деньги за ядро которое не поддерживает половину оборудования, за костыль в виде вайна чтобы хоть что то запустить и мегакостыль самба чтобы это дело хоть как то админить...
     
  • 1.54, Аноним (54), 10:26, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять соляркой завоняло.
     
  • 1.59, КО (?), 10:36, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подписки вещь такая - главное насадить, а там доить и доить
     
  • 1.61, Аноним (5), 10:42, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не зря Баллмер называл linux раковой опухолью, ох не зря...
     
  • 1.65, Аноним (44), 10:52, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Свобода всегда дорого стоит. Тут уж кому что.
     
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