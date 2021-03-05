Red Hat удвоил минимальную стоимость подписки за RHEL для виртуальных машин

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|1.4, ryoken (ok), 09:20, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, это затея руководства красношляпы или хозяев - синебелых?
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|1.7, Аноним (7), 09:23, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> стандартный тариф с технической поддержкой, стоимость которого составляет $799 в год
Windows стоит дешевле.
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|2.47, t28 (?), 10:16, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Windows стоит дешевле.
Красношляпа никого не заставляет. Не нравится цена — сиди на Шиндошс.
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|3.48, Аноним (5), 10:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Билли с Баллмером наверное под дулом маузера заставляют винду ставить?
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|2.49, Аноним (49), 10:18, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows всегда стоила дешевле. Та что для ПК, так точно дешевле. 50$ на один ПК. RHEL for Workstation в разы дороже. Это SLED подешевле, дешевле чем Windows.
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|2.63, z (??), 10:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дешевле, и возможностей меньше, зато дыр больше, и латают..медленно, впрочем, некоторые вовсе не латают, а еще могут дропнуть поддержку, а еще могут сломать, как пинг недавно сломали
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|1.9, Alex (??), 09:27, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо что со Слаки 15 лет назад на Дебиан и Убунту перешёл, а не на Шапку с Сусе: Редхат сам себя огораживает. С такой стоимостью как бы даже серьезный Энтерпрайз будет посматривать на альтернативу.
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|2.11, ыы (?), 09:33, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Серьезный энетрпрайз неожиданно узнал что ктото там пользовался подпиской селф-сапорт а не стандарт.
А на самом деле как правило берется премиум...
Ну это просто замечание для общего развития... Чтоб понимали что такое Ентерпрайз :)
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|3.18, Alex (??), 09:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл этого действия? Чтобы никто на их платформу со стороны не запрыгнул?
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|4.21, ыы (?), 09:43, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чушь какая... Просто еще 6 лет назад ктото из менеджоров вывернулся сокращая издержки... И вот до народа только сейчас "дошло" ...
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|4.25, ыы (?), 09:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обратите внимание: событие произошло 6 лет назад. за эти 6 лет НИКТО не возмутился этйо сенсационной новостью.. Почему?
Потому что всем на эту фичу было НАСМНОГО, и только та щепотка экзальтированных маргиналов которые пользовались этим тарифом завякали когда срок кончился а продлить не смогли.
Но где те толпы народа которые еще 6 лет назад потеряли такую возможность? Где стоны лишенных и обделенных за эти 6 лет?
а нету их.. всем- НАСМНОГО на эту подписку... Тем кому надо- и так покупали нормальную поддержку...
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|5.32, Alex (??), 09:58, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сколько лет назад Шапка Centos подгребла? И в прошлом году его "внезапно" прекратила.
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|6.39, ыы (?), 10:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В том то и дело, что пока был Центос - селфхостед у редхата никто и не покупал то толком. Ненужна она была при наличии центоса. Теперь конечно чтото поменяется. Но подписка прекращенная 6 лет назад.. к этому отношения уже давно не имеет.
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|7.42, Alex (??), 10:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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7 лет назад подгребла центос, 6 лет назад - увеличили подписку, годик назад - фактически объявили о прекращении центоса. А так, да - ни разу не загон оленей. Дали подышать чутка.
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|5.46, Аноним (-), 10:15, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Научись читать, 6 лет назад прекратили продавать, а сейчас принудительно перевели на другие условия
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|6.69, ыы (?), 11:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно! Прекратили!!! То есть все кто хотел купить- обломались еще 6 лет назад.. и где толпы возмущенных? А нету их... никому ненадо оно... кроме той горстки...
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|3.31, Аноним (5), 09:56, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE и как то используется во всех копрорациях мира
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|4.53, t28 (?), 10:25, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE
Потому что Microsoft — это "не тот" ENTERPRISE.
Вот когда Lucent по ENTERPRISE контракту в течение 24-х часов отправляет своего специалиста в любую ж#пу мира для решения проблем с 5ESS — вот это я понимаю ENTERPRISE.
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|5.57, Аноним (5), 10:31, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Своего специалиста??? ЛОЛ!
Ты еще скажи что Microsoft напрямую занимается поддержкой винды, а не через сотни тысяч своих посредников
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|5.66, iPony129412 (?), 10:53, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот. Но денег много надо.
Можно вспомнить Windows XP и армию США.
Для крупного заказчика с кучей денег можно что угодно.
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|1.10, ыы (?), 09:29, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость должна назваться так "Red Hat ШЕСТЬ ЛЕТ НАЗАД удвоил минимальную стоимость подписки за RHEL для виртуальных машин"
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|2.12, Аноним (5), 09:34, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не отменяет того факт что Windows дешевле, а за швабoдку пусть смузибои с феминистакими переплачивают
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|1.13, vitalif (ok), 09:34, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дык не покупайте, нах он нужен. Самый протухший из всех дистров. Как 7 вышел в 2014, так 5 лет не обновлялся. Щас 8 видимо тоже теперь до 2024 обновляться не будет.
Натурально, любой другой дистр лучше...
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|2.19, ыы (?), 09:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вы совершенно правы. Жизнь на помойке предполагает намного большую свободу чем зажатое в рамки офисное присутствие..Чистые рубашки, европейский костюм..соблюдение дисциплины... Да звери просто...
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|2.23, Аноним (5), 09:46, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Деревенщине из 90-х безумно нравится приставка Enterprise! Как и все популярные слоганы тех лет по типу Super, Ultra, Mega и тд...
От таких зашкварных лозунгов уже давным давно MS отказалась, слишком по колхозному звучит Enterprise как будто для ущебрных, которые умеют только читать и не умеют думать
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|2.20, ыы (?), 09:41, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сбербанк кстати, предлагает возможности бесплатно запускать на своих мощностях в кластере нейросетей свои задачи.
Скоро это будет самый инновационный бизнес на поле ИТ в России...
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|3.26, Аноним (5), 09:49, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Молчал бы лучше или ты в сбере работаешь?
Эта зеленая госконторка не может даже сраное брокерское приложение сделать! Их Сбер Инвестор это лютый ужас написанный школьниками по гайдам на opennet...не веришь скачай и сам глянь
Остальные сервисы, кроме самого приложения банка, такое же Гуамно как и вышеуказанный
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|4.30, ыы (?), 09:56, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Приходите на собеседование. Если вы сможете подтвердить свою квалификацию - возможно ваши идеи окажутся ценными.
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|5.35, Аноним (5), 10:01, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты хотел сказать, что если я смогу подтвердить отсутвие этой самой квалификации?
Ничем иным такой глюкодром в сервисах сбера(особенно сберid и даже долбанное sms и служба поддержки) я обьяснить не могу
Спасибо конечно, но я нк настолько сильно деграднул
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|1.22, Аноним (22), 09:43, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Красная шляпа полна низкосортного навоза, будет там же где протухший IBM.
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|1.24, Аноним (27), 09:47, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ннада платить денюшку дабы потом сослаться перед начальством на нубов из крсношляпы когда что идёт не так и вообще не виноватая я... Админы такие админы.
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|2.37, Lobby (?), 10:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно ничего не изменится,эта контора как и оракул для попила бобла, всякие левые пассажиры кассу не делают
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|3.56, t28 (?), 10:30, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К Windows Server конечно же!
В виртуалке. На серьёзное железо его страшно ставить.
Прилетит апдейт, который всё уложит, потом доказывай, что врблюд не ты.
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|4.58, Аноним (5), 10:34, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если так страшно выключи комп из сети, а то мало ли проводку коротнет и ходи только вдоль дороги ведь на переходах могут сбить
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|2.60, Hellraiser (??), 10:42, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эх, куда ж всё катится..
к банкротству RH; IBM поторопилась покупать токсичный актив
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|1.52, Аноним (5), 10:23, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если честно это даже не смешно... платить деньги за ядро которое не поддерживает половину оборудования, за костыль в виде вайна чтобы хоть что то запустить и мегакостыль самба чтобы это дело хоть как то админить...
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|1.59, КО (?), 10:36, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подписки вещь такая - главное насадить, а там доить и доить
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