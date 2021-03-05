Red Hat удвоил минимальную стоимость подписки за RHEL для виртуальных машин

2.11 , ыы ( ? ), 09:33, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Серьезный энетрпрайз неожиданно узнал что ктото там пользовался подпиской селф-сапорт а не стандарт.

А на самом деле как правило берется премиум...

Ну это просто замечание для общего развития... Чтоб понимали что такое Ентерпрайз :)

3.18 , Alex ( ?? ), 09:39, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А смысл этого действия? Чтобы никто на их платформу со стороны не запрыгнул?

4.21 , ыы ( ? ), 09:43, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чушь какая... Просто еще 6 лет назад ктото из менеджоров вывернулся сокращая издержки... И вот до народа только сейчас "дошло" ...

4.25 , ыы ( ? ), 09:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обратите внимание: событие произошло 6 лет назад. за эти 6 лет НИКТО не возмутился этйо сенсационной новостью.. Почему?

Потому что всем на эту фичу было НАСМНОГО, и только та щепотка экзальтированных маргиналов которые пользовались этим тарифом завякали когда срок кончился а продлить не смогли. Но где те толпы народа которые еще 6 лет назад потеряли такую возможность? Где стоны лишенных и обделенных за эти 6 лет? а нету их.. всем- НАСМНОГО на эту подписку... Тем кому надо- и так покупали нормальную поддержку...

5.32 , Alex ( ?? ), 09:58, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько лет назад Шапка Centos подгребла? И в прошлом году его "внезапно" прекратила.

6.39 , ыы ( ? ), 10:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, что пока был Центос - селфхостед у редхата никто и не покупал то толком. Ненужна она была при наличии центоса. Теперь конечно чтото поменяется. Но подписка прекращенная 6 лет назад.. к этому отношения уже давно не имеет.

7.42 , Alex ( ?? ), 10:11, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 7 лет назад подгребла центос, 6 лет назад - увеличили подписку, годик назад - фактически объявили о прекращении центоса. А так, да - ни разу не загон оленей. Дали подышать чутка.

5.46 , Аноним ( - ), 10:15, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Научись читать, 6 лет назад прекратили продавать, а сейчас принудительно перевели на другие условия

6.69 , ыы ( ? ), 11:05, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно! Прекратили!!! То есть все кто хотел купить- обломались еще 6 лет назад.. и где толпы возмущенных? А нету их... никому ненадо оно... кроме той горстки...

3.31 , Аноним ( 5 ), 09:56, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE и как то используется во всех копрорациях мира

4.33 , Аноним ( 33 ), 09:59, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще пишет. Редакции ENTERPRISE есть у кажой винды

5.36 , Аноним ( 5 ), 10:02, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ссылочку в студию

5.38 , Аноним ( 5 ), 10:03, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И где тут Enterprise? https://www.microsoft.com/ru-ru/store/b/windows

6.62 , Аноним ( 62 ), 10:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Примерно тут? https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/compare

4.53 , t28 ( ? ), 10:25, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Microsoft не пишет на каждой своей винде капслоком ENTERPRISE Потому что Microsoft — это "не тот" ENTERPRISE.

Вот когда Lucent по ENTERPRISE контракту в течение 24-х часов отправляет своего специалиста в любую ж#пу мира для решения проблем с 5ESS — вот это я понимаю ENTERPRISE.

5.57 , Аноним ( 5 ), 10:31, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Своего специалиста??? ЛОЛ! Ты еще скажи что Microsoft напрямую занимается поддержкой винды, а не через сотни тысяч своих посредников

5.66 , iPony129412 ( ? ), 10:53, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот. Но денег много надо.

Можно вспомнить Windows XP и армию США.

Для крупного заказчика с кучей денег можно что угодно.

