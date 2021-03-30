Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8

Состоялся первый стабильный выпуск дистрибутива AlmaLinux, созданного в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект основан компанией CloudLinux, которая предоставила ресурсы и разработчиков, и передан под крыло отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год.

Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (650 МБ), минимального (1.8 ГБ) и полного образа (9 ГБ). В ближайшее время планируется также опубликовать сборки для архитектуры ARM. Релиз сформирован на основе выпуска Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью идентичен с ним по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Все наработки публикуются под свободными лицензиями.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года. Для миграции существующих установок CentOS 8 на AlmaLinux достаточно загрузить и запустить специальный скрипт.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux (тестовые сборки обещают опубликовать 31 марта) и Oracle Linux (завязан на интересы корпорации). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.



