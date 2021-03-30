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Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8

30.03.2021 21:33

Состоялся первый стабильный выпуск дистрибутива AlmaLinux, созданного в ответ на преждевременное сворачивание поддержки CentOS 8 компанией Red Hat (выпуск обновлений для CentOS 8 решено прекратить в конце 2021 года, а не в 2029 году, как предполагали пользователи). Проект основан компанией CloudLinux, которая предоставила ресурсы и разработчиков, и передан под крыло отдельной некоммерческой организации AlmaLinux OS Foundation для разработки на нейтральной площадке с участием сообщества. На развитие проекта выделено миллион долларов в год.

Сборки подготовлены для архитектуры x86_64 в форме загрузочного (650 МБ), минимального (1.8 ГБ) и полного образа (9 ГБ). В ближайшее время планируется также опубликовать сборки для архитектуры ARM. Релиз сформирован на основе выпуска Red Hat Enterprise Linux 8.3 и полностью идентичен с ним по функциональности, за исключением изменений, связанных ребрендингом и удалением специфичных для RHEL пакетов, таких как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Все наработки публикуются под свободными лицензиями.

Дистрибутив развивается в соответствии с принципами классического CentOS, формируется через пересборку пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8 и сохраняет полную бинарную совместимость с RHEL, что позволяет использовать его для прозрачной замены классического CentOS 8. Обновления для ветки дистрибутива AlmaLinux, основанной на пакетной базе RHEL 8, обещают выпускать до 2029 года. Для миграции существующих установок CentOS 8 на AlmaLinux достаточно загрузить и запустить специальный скрипт.

Дистрибутив бесплатен для всех категорий пользователей, развивается с привлечением сообщества и использованием модели управления, похожей на организацию работы проекта Fedora. AlmaLinux пытается найти оптимальный баланс между корпоративной поддержкой и интересами сообщества - с одной стороны к разработке привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux, которая имеет большой опыт в сопровождении форков RHEL, а с другой стороны проект прозрачен и подконтролен сообществу.

В качестве альтернатив старому CentOS, кроме AlmaLinux, также позиционируются Rocky Linux (тестовые сборки обещают опубликовать 31 марта) и Oracle Linux (завязан на интересы корпорации). Кроме того, компания Red Hat предоставила возможность бесплатного использования RHEL в организациях, развивающих открытое ПО, и в окружениях индивидуальных разработчиков, насчитывающих до 16 виртуальных или физических систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://almalinux.org/blog/alm...)
  2. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  3. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  4. OpenNews: Компания CloudLinux анонсировала разработку альтернативы CentOS 8
  5. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
  6. OpenNews: Отчёт о становлении дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54867-almalinux
Ключевые слова: almalinux, centos
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  • 1.1, А где же каменты (?), 21:43, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что такое Alma?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:49, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Alma - это Mater
     
  • 2.4, anonymous (??), 21:49, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple
     
  • 2.9, Атон (?), 22:11, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Альма́ (Алма́; крымскотат. Alma, Алма) — река в Крыму.

    Название в переводе с крымскотатарского означает «яблоко»

     
  • 2.16, Dzen Python (ok), 22:58, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Девочка была одна, над которой опыты Армахем ставила...
     

  • 1.5, knike (?), 21:50, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так на Alma переходить или на Rocky?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:05, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    Тут все довольно просто. Rocky Linux будет развиваться под спонсорством Ctrl IQ, но независимо от нее, под управлением сообщества. В то время как к AlmaLinux привлечены ресурсы и разработчики компании CloudLinux и развивается с привлечением сообщества. AlmaLinux развивается в соответствии с принципами классического CentOS, в то время, как Rocky будет способна занять место классического CentOS. AlmaLinux прозрачен и подконтролен сообществу, а Rocky Linux обеспечит прозрачность проекта для сообщества. AlmaLinux идентичен RHEL за исключением ребрендинга, а вот Rocky Linux идентичен RHEL за исключением ребрендинга. Выбор очевиден.
     
     
  • 3.11, knike (?), 22:39, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AlmaLinux идентичен RHEL за исключением ребрендинга, а вот Rocky Linux идентичен RHEL за исключением ребрендинга. Выбор очевиден.

    Не понимаю. Если коротко, то предпочтение Rocky?

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 22:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я, конечно, могу ошибаться, но по-моему это был жирный намёк на аксиому Эскобара
     
  • 3.12, Анонимчик (?), 22:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шото слишком много различий
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:10, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Преимущества Rocky очевидны.
     

  • 1.7, Атон (?), 22:02, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    пока дистрибутива нет в https://mirror.yandex.ru/ - нещитово!
     
     
  • 2.21, Dzen Python (ok), 23:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mopslinux-6.2.2/ -  05-Aug-2009 09:52        

    Дооо                                                                                

     

  • 1.10, Аноним (10), 22:12, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с чего он обязан там быть? Что будет на серверах владельца - решает собственно владелец.
     
  • 1.13, анон (?), 22:50, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока на сайте роки предложение обсудить, альма уже скачать.
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:55, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Казахский линукс?
     
     
  • 2.17, Аноним (18), 23:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CloudLinux изначально Украинский. Делайте выводы. any provides a great opportunity for professional growth, an interesting and challenging work fo
     

  • 1.19, онанимус (?), 23:29, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ... а никто случайно не встречал репозитория с Centos 6 от Cloudlinux в открытом доступе?
    хотел было купить лицензию, но форма регистрации в стиле Oracle "расскажите о себе всё включая девичью фамилию первого домашнего питомца" как-то умерила мой пыл.
     

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