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Выпуск дистрибутива Oracle Linux 8.4

27.05.2021 09:55

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.4, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.4. Для загрузки без ограничений распространяется установочный iso-образ, размером 8.6 ГБ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

В новой версии предложен выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel R6U2, в остальном функциональность выпусков Oracle Linux 8.4 и RHEL 8.4 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.4 повторяет список изменений в RHEL 8.4).

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.4
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
  4. OpenNews: Первый тестовый выпуск дистрибутива Rocky Linux, идущего на смену CentOS
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55217-oracle
Ключевые слова: oracle, linux, rhel, almalinux
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, OnTheEdge (??), 10:16, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +6 +/
    Oracle, спасибо от души за то, что не даешь своим ~рабам~ работникам отвлекаться на всякие там инклюзивные форки!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:21, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А если бы они своим рабам ещё и линуксом разрешали пользоваться, было бы вообще здорово.
     

  • 1.6, Lex (??), 12:47, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    > установочный iso-образ, размером 8.6 ГБ

    Мир линукса не перестает удивлять жЫрнотой установочников

     
     
  • 2.8, Ag (ok), 13:11, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "жирный", а "в меру упитанный и в самом расцвете сил"!
     
  • 2.9, Онаним (?), 13:42, 27/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    8.6 - это "всё".
    Есть более мелкие, но если решишь в пакеты допихнуть что-то, что на них не лежит - придётся доступ в сеть на этапе установки дать.
     

  • 1.7, _unhide_ (?), 13:06, 27/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    OL8U4 x86_64-boot.iso - 704 Мб
     

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