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Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.3

14.11.2020 10:31

Компания Oracle опубликовала релиз дистрибутива Oracle Linux 8.3, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 8.3. Для загрузки без ограничений распространяется установочный iso-образ, размером 6.6ГБ, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Для загрузки также подготовлены отдельно поддерживаемые модули Application Stream.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (на базе ядра 4.18) в Oracle Linux предложено собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6, основанное на ядре Linux 5.4 и оптимизированное для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро Unbreakable Enterprise Kernel устанавливается по умолчанию, позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром RHEL и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs.

В новой версии предложен новый выпуск ядра Unbreakable Enterprise Kernel R6U1, в остальном функциональность выпусков Oracle Linux 8.3 и RHEL 8.3 полностью идентична (список изменений в Oracle Linux 8.3 повторяет список изменений в RHEL 8.3).



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2
  3. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.9 и Oracle Linux 7.9
  4. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U1
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54086-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:35, 14/11/2020 [ответить]  
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    Установочный iso-образ, размером 6.6Гб,поправьте пожалуйста.
     
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