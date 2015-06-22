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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U2

04.04.2021 14:23

Компания Oracle выпустила второе функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R6, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 6 основан на ядре Linux 5.4 (UEK R5 базировался на ядре 4.14), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R6 подготовлены для Oracle Linux 7.x и 8.x.

Основные изменения:

  • Для cgroups добавлен новый контроллер распределения памяти slab (slab memory controller), который примечателен переносом учёта slab с уровня страниц памяти на уровень объектов ядра, что даёт возможность совместно использовать slab-страницы в разных cgroup, вместо выделения отдельных кэшей slab для каждой cgroup. Предложенный подход позволяет повысить эффективность использования slab, до 50% сократить размер используемой для slab памяти, значительно уменьшить общее потребление памяти ядром и снизить фрагментацию памяти.
  • Для устройств Mellanox ConnectX-6 Dx добавлен новый драйвер vpda с поддержкой фреймворка vDPA (vHost Data Path Acceleration), позволяющего задействовать в виртуальных машинах аппаратное ускорения для ввода/вывода на базе VirtIO.
  • Из ядра Linux 5.9 перенесены улучшения, связанные с поддержкой устройств NVMe.
  • Перенесены исправления и улучшения для файловых систем Btrfs, CIFS, ext4, NFS, OCFS2 и XFS.
  • Обновлены драйверы, включая lpfc 12.8.0.5 (Broadcom Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI) с поддержкой 256-гигабитного режима для SCSI Fibre Channel, mpt3sas 36.100.00.00 (LSI MPT Fusion SAS 3.0), qla2xxx 0.02.00.103-k (QLogic Fibre Channel HBA).
  • Добавлена экспериментальная поддержка VPN Wireguard, реализованная на уровне ядра.
  • В NFS добавлена экспериментальная поддержка возможности прямого копирования файлов между серверами, определённой в спецификации NFS 4.2
  • В планировщике задач реализована экспериментальная возможность ограничения параллельного выполнения важных задач на разных ядрах CPU, для блокирования каналов утечек, связанных с использованием общего кэша в CPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U5
  3. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.3
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U1
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54896-unbreakable
Ключевые слова: unbreakable, enterprise, kernel, oracle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (-), 14:55, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Образцовая ОС.
     
  • 1.3, Аноним (3), 15:16, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они же не против RMS?
     
     
  • 2.4, макпыф (ok), 15:43, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде не голосовали (но RHEL для которого ядро как раз все и начали вроде)
     
  • 2.9, Школотун (?), 16:54, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Трололо. Шапка не нужна.
     

  • 1.5, КО (?), 15:57, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle"
    "Добавлена экспериментальная поддержка VPN Wireguard"
    Совсем не палевный зонд
     
     
  • 2.11, msgod (ok), 17:12, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Таблетки выпей
     
  • 2.20, kissmyass (?), 19:02, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где там зонд?
     

  • 1.6, Ыноним (?), 16:27, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот из-за этого-то Красная Шапочка и пошла по пути создания самой извращенной, самой хитровывернутой системы, лишь бы только Оракл не смог в ней разобраться и отвалился.
     
  • 1.7, Онаним (?), 16:44, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот slab для cgroup пригодится, да.
     
  • 1.8, Школотун (?), 16:52, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

    last change Mon, 22 Jun 2015 05:05:43 +0000

    Так и задумано, или это я не разобрался?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:02, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Походу они забили на свой паразитарий. Хорошо что хоть есть образ с сырцами.
    http://yum.oracle.com/ISOS/OracleLinux/OL8/u3/source/OracleLinux-R8-U3-src-dv
     
     
  • 3.13, омоним (?), 17:13, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда новость надо подкорректировать. Оракакл поступил также, как красношляпка с ним.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:12, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    kernel-uek-5.4.17-2102.200.13.el7uek.src.rpm 28-Mar-2021 22:11
    http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/UEKR6/x86_64/index_src.html
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:23, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В NFS добавлена экспериментальная поддержка возможности прямого копирования файлов между серверами,

    Это как?

     
     
  • 2.19, омоним (?), 18:22, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tools.ietf.org/html/rfc7862#section-1.4.1
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:56, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гоняем в проде на некотором количестве серваков оцениваем работоспособность пока резульат нормальный.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 18:01, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пиши исчо братан. Отпешись обизательно.
     

  • 1.16, А где же каменты (?), 18:00, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему так мало новостей сегодня? За что мы платим?
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 18:02, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Коммерческие Юниксы давно сдохли. Вот почему здесь так мало комментов.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 19:12, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EulerOS живее всех живых. Можно поговорить о нём.
     

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