Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U2

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|2.4, макпыф (ok), 15:43, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вроде не голосовали (но RHEL для которого ядро как раз все и начали вроде)
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|1.5, КО (?), 15:57, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle"
"Добавлена экспериментальная поддержка VPN Wireguard"
Совсем не палевный зонд
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|1.6, Ыноним (?), 16:27, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот из-за этого-то Красная Шапочка и пошла по пути создания самой извращенной, самой хитровывернутой системы, лишь бы только Оракл не смог в ней разобраться и отвалился.
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|1.8, Школотун (?), 16:52, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.
last change Mon, 22 Jun 2015 05:05:43 +0000
Так и задумано, или это я не разобрался?
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|3.13, омоним (?), 17:13, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда новость надо подкорректировать. Оракакл поступил также, как красношляпка с ним.
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|1.14, Аноним (14), 17:23, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В NFS добавлена экспериментальная поддержка возможности прямого копирования файлов между серверами,
Это как?
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|1.15, Аноним (15), 17:56, 04/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гоняем в проде на некотором количестве серваков оцениваем работоспособность пока резульат нормальный.
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|2.18, Аноним (-), 18:02, 04/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Коммерческие Юниксы давно сдохли. Вот почему здесь так мало комментов.
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