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Релиз ядра Linux 5.9

12.10.2020 08:36

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.9. Среди наиболее заметных изменений: ограничение импорта символов из проприетарных модулей в GPL-модули, ускорение операций переключения контекста при помощи процессорной инструкции FSGSBASE, поддержка сжатия образа ядра при помощи Zstd, переработка расстановки приоритетов для потоков в ядре, поддержка протокола PRP (Parallel Redundancy Protocol), планирование с учётом пропускной способности в планировщике deadline, упреждающая упаковка страниц памяти, capability-флаг CAP_CHECKPOINT_RESTOR, системный вызов close_range(), повышение производительности dm-crypt, удаление кода для 32-разрядных гостевых систем Xen PV, новый механизм управления памятью slab, опция "rescue" в Btrfs, поддержка inline-шифрования в ext4 и F2FS.

В новую версию принято 16074 исправления от 2011 разработчиков, размер патча - 62 МБ (изменения затронули 14548 файлов, добавлено 782155 строк кода, удалено 314792 строки). Около 45% всех представленных в 5.9 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% связано с сетевым стеком, 3% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Память и системные сервисы
    • Ужесточена защита от использования GPL-прослоек для связывания проприетарных драйверов с компонентами ядра, экспортируемыми только для модулей под лицензией GPL. Флаг TAINT_PROPRIETARY_MODULE теперь наследуются во всех модулях, импортирующих символы из модулей с данным флагом. Если GPL-модуль попытается импортировать символы из не-GPL модуля, то этот GPL-модуль унаследует метку TAINT_PROPRIETARY_MODULE и не сможет обращаться к компонентам ядра, доступным только для модулей под лицензией GPL, даже если модуль ранее импортировал символы из категории "gplonly". Обратная блокировка (экспорт только EXPORT_SYMBOL_GPL в модулях, импортировавших EXPORT_SYMBOL_GPL), которая могла нарушить работу проприетарных драйверов, не реализована (наследуется только флаг проприетарного модуля, но не GPL-привязки).
    • Добавлена поддержка механизма kcompactd для упреждающей упаковки страниц памяти в фоновом режиме, позволяющего увеличить число больших страниц памяти, доступных ядру. По предварительной оценке, фоновая упаковка ценой минимальных накладных расходов позволяет в 70-80 раз снизить задержки при выделении крупных страниц памяти (huge-page) по сравнению с ранее применяемым механизмом упаковки, запускаемым при возникновении необходимости (on-demand). Для задания границ внешней фрагментации, которую будет обеспечивать kcompactd, добавлен sysctl vm.compaction_proactiveness.
    • Добавлена поддержка сжатия образа ядра с использованием алгоритма Zstandard (zstd).
    • Для систем x86 реализована поддержка процессорной инструкции FSGSBASE, позволяющей читать и изменять содержимое регистров FS/GS из пространства пользователя. В ядре FSGSBASE используется для ускорения операций переключения контекста за счёт исключения лишних операций записи MSR для GSBASE, а в пространстве пользователя позволяет обойтись без лишних системных вызовов для изменения FS/GS.
    • Добавлен параметр "allow_writes", позволяющий запретить изменения MSR-регистров процессора из пространства пользователя и ограничить доступ к содержимому данных регистров операциями чтения, так как изменение MSR может привести к проблемам. По умолчанию запись пока не запрещена, а изменение MSR отражается в логе, но в будущем планируется перевести доступ по умолчанию в режим только для чтения.
    • В интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring добавлена полная поддержка асинхронных операций буферизированного чтения, не требующих привлечения потоков ядра. Поддержка записи ожидается в следующем выпуске.
    • В планировщике ввода/вывода deadline реализовано планирование с учётом пропускной способности, позволяющее принимать корректные решения на асимметричных системах, таких как системы ARM на базе архитектур DynamIQ и big.LITTLE, комбинирующие в одном чипе мощные и менее производительные энергоэффективные ядра CPU. В частности, новый режим позволяет избежать рассогласований при планировании, когда медленное ядро CPU не имеет должных ресурсов для выполнения задачи в назначенный срок.
    • Модель потребления энергии в ядре (фреймворк Energy Model) теперь описывает не только поведение энергопотребления CPU, но и охватывает периферийные устройства.
    • Реализован системный вызов close_range(), позволяющий процессу разом закрыть целый диапазон открытых файловых дескрипторов.
    • Из реализации текстовой консоли и драйвера fbcon удалён код, обеспечивающий возможность программной прокрутки текста назад (CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK) более чем на объем видеопамяти текстового режима VGA.
    • Переработан алгоритм назначения приоритетов для потоков внутри ядра. Новый вариант обеспечивает лучшую согласованность во всех подсистемах ядра при назначении приоритетов для задач реального времени.
    • Добавлен sysctl sched_uclamp_util_min_rt_default для управления параметрами форсирования частоты CPU для задач реального времени (например, можно на лету менять поведение при выполнении задач реального времени для экономии энергии после перехода на питание от аккумулятора или на мобильных системах).
    • Проведена подготовка к реализации поддержки технологии Transparent Huge Pages в страничном кэше.
    • В механизме fanotify реализованы новые флаги FAN_REPORT_NAME и FAN_REPORT_DIR_FID для передачи сведений о родительском имени и уникальном идентификаторе FID при наступлении событий создания, удаления или перемещения элементов каталога и не связанных с каталогами объектов.
    • Для cgroups реализован новый контроллер распределения памяти slab (slab memory controller), который примечателен переносом учёта slab с уровня страниц памяти на уровень объектов ядра, что даёт возможность совместно использовать slab-страницы в разных cgroup, вместо выделения отдельных кэшей slab для каждой cgroup. Предложенный подход позволяет повысить эффективность использования slab, на 30-45% сократить размер используемой для slab памяти, значительно уменьшить общее потребление памяти ядром и снизить фрагментацию памяти.
    • В звуковой подсистеме ALSA и USB-стеке, в соответствии с недавно принятыми рекомендациями по использованию инклюзивной терминологии в ядре Linux, проведена чистка неполиткорректных терминов. Код очищен от использования слов "slave", "master", "blacklist" и "whitelist".
  • Виртуализация и безопасность
    • При сборке ядра с использованием компилятора Clang появилась возможность настройки (CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO) автоматической инициализации нулевым значением всех переменных, хранимых в стеке (при сборке указывается "-ftrivial-auto-var-init=zero") .
    • В подсистему seccomp, при использовании режима контроля процесса в пространстве пользователя, добавлена возможность подстановки в отслеживаемый процесс файловых дескрипторов для полной эмуляции системных вызовов, приводящих к созданию файловых дескрипторов. Функциональность востребована в системах изолированных контейнеров и реализации sandbox для Chrome.
    • Для архитектур xtensa и csky добавлена поддержка ограничения системных вызовов при помощи подсистемы seccomp. Для xtensa дополнительно реализована поддержка механизма аудита.
    • Добавлен новый capability-флаг CAP_CHECKPOINT_RESTORE, позволяющий без передачи дополнительных привилегий предоставить доступ к возможностям, связанным с заморозкой и восстановлением состояния процессов.
    • В GCC 11 реализованы все возможности, необходимые для отладочного инструмента KCSAN (Kernel Concurrency Sanitizer), предназначенного для динамического выявления состояний гонки внутри ядра. Таким образом, KCSAN теперь может использоваться с ядрами, собранными в GCC.
    • Для AMD Zen и более новых моделей CPU добавлена поддержка технологии P2PDMA, позволяющей использовать DMA для прямой передачи данных между памятью двух устройств, подключенных к шине PCI.
    • В dm-crypt добавлен режим, позволяющий сократить задержки за счёт выполнения криптографической обработки данных без использования рабочих очередей. Указанный режим также необходим для корректной работы с зонированными блочными устройствами (устройства с областями, которые должны записываться последовательно с обновлением целиком всей группы блоков). Проведена работа по повышению пропускной способности и уменьшению задержек в dm-crypt.
    • Удалён код для поддержки 32-разрядных гостевых систем, работающих в режиме паравиртуализации под управлением гипервизора Xen. Пользователям подобных систем следует перейти на использование 64-разрядных ядер в гостевых окружениях или использовать для запуска окружений вместо паравиртуализации (PV) режимы полной (HVM) или комбинированной (PVH) виртуализации.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В файловой системе Btrfs реализована опция монтирования "rescue", унифицирующая доступ ко всем другим опциям для восстановления. Удалена поддержка опций "alloc_start" и "subvolrootid", объявлена устаревшей опция "inode_cache". Проведена оптимизация производительности, особенно заметно ускорено выполнение операций fsync(). Добавлена возможность использования альтернативных типов контрольных сумм, отличных от CRC32c.
    • Добавлена возможность использования inline-шифрования (Inline Encryption) в файловых системах ext4 и F2FS, для включения которого предусмотрена опция монтирования "inlinecrypt". Режим inline-шифрования позволяет задействовать встроенные в контроллер накопителя механизмы шифрования, которые осуществляют прозрачное шифрование и расшифровку ввода/вывода.
    • В XFS обеспечен сброс inode (flush) в полностью асинхронном режиме, не блокирующем процессы при выполнении операции чистки памяти. Решена давняя проблема с квотами, из-за которой некорректно отслеживались предупреждения о превышении мягкого лимита и ограничений на число inode. Унифицирована реализация поддержки DAX для ext4 и xfs.
    • В Ext4 реализована упреждающая загрузка битовых карт распределения блоков. В сочетании с ограничением сканирования неинициализированных групп, оптимизация позволила сократить время монтирования очень больших разделов.
    • В F2FS добавлен ioctl F2FS_IOC_SEC_TRIM_FILE, позволяющий использовать команды TRIM/discard для физического обнуления указанных данных в файле, например, для удаления ключей доступа без оседания на накопителе остаточных данных. В F2FS также добавлен новый режим сборки мусора GC_URGENT_LOW, работающий более агрессивно за счёт исключения некоторых проверок нахождения в состоянии простоя (idle) перед запуском сборщика мусора.
    • В bcache размер bucket_size для экстентов увеличен с 16 до 32 бит в рамках подготовки к обеспечению возможности применения для кэша зонированных устройств.
    • В подсистему SCSI добавлена возможность использования inline-шифрования на базе встроенных средств аппаратного шифрования, предоставляемых UFS-контроллерами (Universal Flash Storage).
    • Добавлен новый параметр командной строки ядра "debugfs", позволяющий управлять доступностью одноимённой псевдо-ФС.
    • В клиенте NFSv4.2 обеспечена поддержка расширенных атрибутов файлов (xattr).
    • В dm-dust добавлен интерфейс для вывода разом списка всех выявленных bad-блоков на диске ("dmsetup message dust1 0 listbadblocks").
    • Для md/raid5 добавлен параметр /sys/block/md1/md/stripe_size для настройки размера STRIPE-блока.
    • Для устройств хранения NVMe добавлена поддержка команд для зонирования накопителя (ZNS, NVM Express Zoned Namespace), позволяющего разбить пространство для хранения на зоны, составляющие группы блоков, для более полного управления размещением данных на накопителе.
  • Сетевая подсистема
    • В Netfilter добавлена возможность отклонения пакетов на стадии до проверки маршрутизации (выражение REJECT теперь может использоваться не только в цепочках INPUT, FORWARD и OUTPUT, но и на стадии PREROUTING для icmp и tcp).
    • В nftables добавлена возможность аудита событий, связанных с изменением конфигурации.
    • В nftables в API netlink добавлена поддержка анонимных цепочек, имя которым назначается динамически ядром. При удалении связанного с анонимной цепочкой правила автоматически удаляется и сама цепочка.
    • В BPF добавлена поддержка итераторов для обхода, фильтрации и изменения элементов ассоциативных массивов (map) без копирования данных в пространство пользователя. Итераторы можно использовать для сокетов TCP и UDP, что позволяет BPF-программам перебирать списки открытых сокетов и извлекать из них необходимые сведения.
    • Добавлен новый тип BPF-программ BPF_PROG_TYPE_SK_LOOKUP, запускаемых в момент, когда ядро ищет подходящий слушающий сокет для входящего соединения. При помощи подобной BPF-программы можно создавать обработчики, принимающие решения о том, c каким сокетом следует ассоциировать соединение, не ограниченные рамками системного вызова bind(). Например, можно организовать связывание одного сокета с диапазоном адресов или портов. Кроме того, в bpf_setsockopt() добавлена поддержка флага SO_KEEPALIVE и реализована возможность установки обработчиков BPF_CGROUP_INET_SOCK_RELEASE, вызываемых при освобождении сокета.
    • Реализована поддержка протокола PRP (Parallel Redundancy Protocol), позволяющего на базе Ethernet реализовать прозрачное для приложений переключение на запасной канал в случае сбоя любых компонентов сети.
    • В стек mac80211 добавлена поддержка четырёхэтапного согласования канала WPA/WPA2-PSK в режиме точки доступа.
    • Добавлена возможность переключения планировщика qdisc (queuing discipline) на использование по умолчанию алгоритма управления сетевыми очередями FQ-PIE (Flow Queue PIE), нацеленного на снижение негативного влияния промежуточной буферизации пакетов на граничном сетевом оборудовании (bufferbloat) в сетях с кабельными модемами.
    • Добавлены новые возможности в MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. Добавлена поддержка syn cookie, DATA_FIN, автонастройки буферов, диагностики сокетов и использования флагов REUSEADDR, REUSEPORT и V6ONLY в setsockopt.
    • Для виртуальных таблиц маршрутизации VRF (Virtual Routing and Forwarding), позволяющих организовать работу нескольких доменов маршрутизации на одной системе, реализован режим "strict". В данном режиме виртуальная таблица может быть ассоциирована только с таблицей маршрутизации, которая не используется в других виртуальных таблицах.
    • В беспроводной драйвер ath11k добавлена поддержка частоты 6GHz и спектрального сканирования.
  • Оборудование
    • Удалён код для поддержки архитектуры UniCore, разработанной в микропроцессорном центре Пекинского университета и включённой в состав ядра Linux в 2011 году. Данная архитектура с 2014 года находится без сопровождения и не имеет поддержки в GCC.
    • Для архитектуры RISC-V реализована поддержка kcov (debugfs-интерфейс для анализа покрытия кода ядра), kmemleak (система выявления утечек памяти), защиты стека, меток перехода и tickless-операций (независимая от сигналов таймера многозадачность).
    • Для архитектуры PowerPC реализована поддержка очередей для spinlock, позволившая значительно поднять производительность в ситуациях конфликта блокировок.
    • Для архитектур ARM и ARM64 задействован по умолчанию механизм регулирования частоты процессора schedutil (cpufreq governor), который для принятия решения об изменении частоты напрямую использует информацию от планировщика задач и может сразу обращаться к драйверам cpufreq для оперативного изменения частоты, мгновенно подгоняя параметры работы CPU к текущей нагрузке.
    • В DRM-драйвере i915 для видеокарт Intel включена поддержка чипов на базе микроархитектуры Rocket Lake и добавлена начальная поддержка дискретных карт Intel Xe DG1.
    • В драйвер amdgpu добавлена начальная поддержка GPU AMD Navi 21 (Navy Flounder) и Navi 22 (Sienna Cichlid). Добавлена поддержка движков ускорения кодирования и декодирования видео UVD/VCE для GPU Southern Islands (Radeon HD 7000). Добавлено свойство для поворота отображения на 90, 180 или 270 градусов.

      Интересно, что драйвер для GPU AMD является самым крупным драйвером в ядре - он насчитывает около 2.71 млн строк кода, что примерно 10% от общего размера ядра (27.81 млн строк). При этом 1.79 млн строк приходится на сгенерированные автоматически заголовочные файлы с данными для регистров GPU, а Си-код составляет 366 тысяч строк (для сравнения драйвер Intel i915 включает 209 тысяч строк, а Nouveau - 149 тысяч).

    • В драйвер Nouveau добавлена поддержка покадровой проверки целостности при помощи CRC (Cyclic Redundancy Checks) в дисплейных движках GPU NVIDIA. Реализация основана на документации, предоставленной компанией NVIDIA.
    • Добавлены драйверы для LCD-панелей: Frida FRD350H54004, KOE TX26D202VM0BWA, CDTech S070PWS19HP-FC21, CDTech S070SWV29HG-DC44, Tianma TM070JVHG33 и Xingbangda XBD599.
    • В звуковой подсистеме ALSA реализована поддержка Intel Silent Stream (режим постоянного поддержания питания для внешних HDMI-устройств для исключения задержки при начале воспроизведения) и нового устройства для управления подсветкой кнопок активации микрофона и отключения звука, а также добавлена поддержка нового оборудования, включая контроллер Loongson 7A1000.
    • Добавлена поддержка ARM-плат, устройств и платформ: Pine64 PinePhone v1.2, Lenovo IdeaPad Duet 10.1, ASUS Google Nexus 7, Acer Iconia Tab A500, Qualcomm Snapdragon SDM630 (используется в Sony Xperia 10, 10 Plus, XA2, XA2 Plus и XA2 Ultra), Jetson Xavier NX, Amlogic WeTek Core2, Aspeed EthanolX, пять новых плат на базе NXP i.MX6, MikroTik RouterBoard 3011, Xiaomi Libra, Microsoft Lumia 950, Sony Xperia Z5, MStar, Microchip Sparx5, Intel Keem Bay, Amazon Alpine v3, Renesas RZ/G2H.
Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 5.9 - Linux-libre 5.9-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В новом выпуске отключена загрузка блобов в драйверах для WiFi rtw8821c и SoC MediaTek mt8183. Обновлён код чистки блобов в драйверах и подсистемах Habanalabs, Wilc1000, amdgpu, mt7615, i915 CSR, Mellanox mlxsw (Spectrum3), r8169 (rtl8125b-2) и x86 touchscreen.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/10/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.8
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.7
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.6
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.5
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53830-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (101) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:46, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обратная блокировка, которая могла нарушить работу пропритеарных драйверов, не реализована

    Разум победил

     
     
  • 2.7, FixingGunsInAir (ok), 09:01, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А надолго ли? Может, просто не успели.
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:29, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ведь жаль. Серьезно. Одна из проблем кастомизации некоторого железа - гребаная проприетарь. Особенно это касается мобилок, где вообще всё очень плохо.
     
     
  • 3.45, SR_team (ok), 10:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На мобилках еще и сурсы не отдают, ибо им пофиг на GPL. Покупай правильные мобилки и не будет проблем
     
     
  • 4.99, Аноним (99), 14:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это какие?
     
  • 2.37, Аноним (37), 09:57, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 10:40, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.77, Аноним (77), 12:52, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.61, Аноним (48), 11:09, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.64, anonymous (??), 11:29, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 12:48, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.80, Аноним (80), 13:03, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разум проприетарных спонсоров.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Several experimental Library OS (LibOS) implementation projects aim to run unmodified Linux applications on Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) by providing a POSIX runtime environment for applications.

    Ну всё, хана.

     
  • 1.4, Аноним (2), 08:55, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Добавлена поддержка сжатия образа ядра с использованием алгоритма Zstandard (zstd).

    Не нужно. ZSTD и тормознее, и жмёт хуже, чем lzma2.

     
     
  • 2.25, slava_kpss (ok), 09:40, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    ZSTD лучший по соотношению скорости/сжатия.
     
  • 2.43, m.makhno (ok), 10:25, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а где пруфы, господин Анон?
     
     
  • 3.54, Аноним (2), 11:01, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собираешь на 03 и пробуешь на -22
     
  • 3.62, n00by (ok), 11:11, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > а где пруфы, господин Анон?

    Он просто набрасывает.

    У меня завалялись результаты некоего тестирования, без zstd, но xz при распаковке явно "выигрывает" не в ту сторону (а кто бы принял более медленное с худшим сжатием?).

    Сравнивал время запуска Android-x86. Сжимал образ системы различными алгоритмами. Образ записывался специально на медленную флешку -- что бы алгоритмы с сильным коэффициентом сжатия имели заметное преимущество за счёт меньшего объёма считывания. xz проиграл всем почти вдвое и оказался медленнее несжатого образа, при том что размер последнего втрое выше.




    Запуск в режиме "Live" с внешнего накопителя "Timing buffered disk reads:  64 MB in  3.07 seconds =  20.87 MB/sec"
    на устройстве Atom Z3735F, 2GB.
    GCC версия 6.3.0 -march=silvermont

    Тип сжатия                      Размер, байт            Время запуска*, сек
    ---------------------------------------------------------------------------
    gzip (оригинал)                  823132160              78
    xz                               703594496              132
    gzip                             824180736              79
    lzo -Xcompression-level 9        895483904              73
    lzo -Xcompression-level 8        908066816              74
    lz4 -Xhc                         959447040              76
    lz4                             1111490560              79
    -                               2117074944              96

    *) Включает 'Detecting Android'. 9 сек со сжатым xz ядром, 8 сек gzip (оригинал).
    Погрешность измерения 2 сек.


     
  • 3.76, Аноним (75), 12:51, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну если в гугеле забанили то на https://indico.fnal.gov/event/16264/contributions/36466/attachments/22610/2803
     
  • 2.52, Аноним (52), 10:50, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он распаковывает быстрее.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ничего не понятно, но звучит заманчиво
     
     
  • 2.79, Аноним (-), 12:55, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вполне себе история с китайским RISC MIPS32 China core project , National 863 ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Аноним (2), 09:00, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлен параметр "allow_writes", позволяющий запретить изменения MSR-регистров процессора из пространства пользователя и ограничить доступ к содержимому данных регистров операциями чтения, так как изменение MSK может привести к проблемам. По умолчанию запись пока не запрещена, а изменение MSR отражается в логе, но в будущем планируется перевести доступ по умолчанию в режим только для чтения.

    Нужно вообще упразднить рут, вся конфигурация должна вестись при сборке ядра, да ещё ядро и каждая его часть должны быть пшдписаны подписью производителя. Нарушена подпись - кирпич.  Wait, O SHIT. Это же почти Android и есть, только в первых 2х пунктах недоработки.

     
     
  • 2.11, FixingGunsInAir (ok), 09:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты сейчас Secure Boot описал.

    А вообще, root сейчас, по умолчанию, имеет гораздо меньше прав, чем раньше. А какой-нибудь SELinux может запросто послать тебя в баню... Б - Безопасность же.

     

  • 1.8, FixingGunsInAir (ok), 09:03, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Ужесточена защита от использования GPL-прослоек для связывания проприетарных драйверов с компонентами ядра

    Ну что, ждём в следующем релизе анальное огорождение от Nvidia? 😏

     
     
  • 2.15, Аноним (2), 09:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так вот что подудило их открыть документацию! Broadcom же прогибаться не будет. Юзай винду и всё тут. Вендоры ведёр прошивки собирают сами и эту антрфичу могут отключить.
     
     
  • 3.32, ryoken (ok), 09:53, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> подудило

    Хорошее слово, надо бы записать :).

     
  • 3.91, Аноним (91), 13:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они ещё пооткрытей амд будут. Просто они не дают свои блобы, а амд с интелом дают.
     

  • 1.9, Анонимчик (?), 09:05, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлена поддержка ARM-плат и платформ

    Что это значит? Что именно там добавлено то?

     
  • 1.10, m.makhno (ok), 09:09, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из реализации текстовой консоли и драйвера fbcon удалён код, обеспечивающий возможность программной прокрутки текста назад (CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK) более чем на объем видеопамяти текстового режима VGA.

    Я правильно понимаю, что остается использовать less или more и горячие клавиши для этого дела теперь нивелированы?

     
     
  • 2.12, FixingGunsInAir (ok), 09:11, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ядре 5.9 - да.

    Можно использовать так же tmux или screen.

     
     
  • 3.22, ФИО (?), 09:33, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, будет как было раньше - пока не переключился назад скроллится несколько экранов (размер вдеопамяти), ушел с одно консоли на другую - всё, потерялся буфер.
     
     
  • 4.74, Аноним (91), 12:48, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раньше? У меня так уже лет 10, иначе было только на опенсорсном драйвере, но потом и там что-то сломалось. Или я выкинул амдшную карточку, точно не помню.
     
  • 2.34, An (??), 09:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ctrl+"курсор"
     

  • 1.13, Адекват (ok), 09:17, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В XFS Решена давняя проблема с квотами, из-за которой некорректно отслеживались предупреждения о превышении мягкого лимита и ограничений на число inode.

    Чую кто-то хапнул, ну ладно, всего-то 10-15 лет прошло, может когда-то решат и ту проблему, что лично у вас проявляется, но никто ее признавать не хочет.

    Это конечно стеб, но если разобраться - в мире линуксов разработчиками заявляется некий функционал, но по факту он не работает. Типа мы сделали, но оно не работает, но пусть все считают что оно есть.
    Лично у меня на арче в году так 2016-2018 с XFS был такой прикол - выключаешь комп, потом включаешь - "-30Мб" дискового пространства, du -sh / и df -h дают разные показания, то есть нет каких-то файлов или папок, где бы был рост файлов, что место отъедают, но оно заканчивается.
    Решалось просто - ребут, и что-то вроде xfs_repair проблемного раздела из под другой операционки - ведь у каждого тру линуксоида всегда под рукой есть способ загрузиться из под другой ос (линукса), чтобы починить основную ось.
    Не помню уже точно, помню было непонятно и обидно не понятно чем черевато, было ощущение, что все данные скоро похерятся, помню я тогда еще на systemd грешил, мол оно как-то криво отмонтирует раздел.
    Этот случай кстати и стал той причиной, в результате которой я на минт + ext4 ушел.
    Нет, правда, мне кажется всегда в линуксах будут такие заусенцы, которые будут просто в ноль сводить все его плюсы.

     
     
  • 2.14, Аноним (91), 09:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ведь у каждого тру линуксоида всегда под рукой есть способ

    Наверное, я не тру, у меня только пара дисков с линуксом 2005 года (вроде там был лайв сиди, но привода нет) и флешка тех же лет с gentoo install пятилетней давности (чрутнутся с неё не выйдет нормально, и отвалится часть фич у ext4). Мой линукс меня не подводит, вот вендой без переустановки начисто я так и не научился пользоваться. Недавно 10 отказывалась загружаться из-за обновления и сделать ты ничего не мог. У макос проблемы тоже всё больше нерешаемые. А линукс не нуждается в таком.

     
     
  • 3.19, Аноним (91), 09:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотя стоит признать часть проблем венды всё же решается её установочной флешкой, раньше там не было нормальных утилит восстановления.
     
     
  • 4.84, Аноним (80), 13:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их и сейчас нет, попробуй восстанови венду с перенесёнными профилями, она их похерит и будут пустые учётки у тебя, с её установочной флешкой.
     
  • 2.83, Аноним (80), 13:09, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты линуксом называешь конкретную ошибку в одном дистрибутиве который ты использовал 5 лет назад. Это не очень корректно, ты не считаешь?
     

  • 1.17, антифрактал (?), 09:30, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то невпечатляющий список
     
     
  • 2.21, Аноним (91), 09:32, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема в том, что всё это уже обсудили ещё несколько месяцев назад (летом) и ничего нового не появилось.
     

  • 1.18, Аноним (2), 09:31, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >+.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0

    ... в документации.

    Копирастия во все поляэ Все программы, сделанные по этой документации, являются производными произведениями, а значит разраб обязан их лицензировать под GPL.

     
     
  • 2.23, Козлетто (?), 09:35, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причём даже не gplv2+ а gplv2-only! Столлман негодует.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 11:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тех пор, как его выгнали, это даже и к лучшему. Мало ли чего SJW в GPLv4 напишут.
     
  • 2.59, Аноним (52), 11:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Копирастия

    Копилефтия.

     
  • 2.107, Аноним (80), 14:42, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сделанные по этой документации, являются производными произведениями

    Нет не являются, там нет частей документации.

     

  • 1.20, Козлетто (?), 09:31, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Добавлена поддержка ARM-плат, устройств и платформ: Lenovo IdeaPad Duet 10.1, ASUS Google Nexus 7, Acer Iconia Tab A500, Qualcomm Snapdragon SDM630 (используется в Sony Xperia 10, 10 Plus, XA2, XA2 Plus и XA2 Ultra), Jetson Xavier NX, Amlogic WeTek Core2, Aspeed EthanolX, Xiaomi Libra, Microsoft Lumia 950, Sony Xperia Z5

    Это как раз разработчики postmarketOS постарались, в рамках проекта Mainlining https://wiki.postmarketos.org/wiki/Mainlining

    Кстати вы тоже можете присоединится к проекту, как раз нам нужны новые разработчики: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Matrix_and_IRC

     
     
  • 2.101, Аноним (99), 14:30, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто. Расскажете почему нигде не реализована поддержка камеры?
    И реально ли использовать postmarketOS?
     

  • 1.24, Аноним (24), 09:36, 12/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –10 +/
     
     
  • 2.28, Анонннннннннн (?), 09:46, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.63, Аноним (91), 11:19, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
  • 2.29, Аноним (29), 09:49, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.41, m.makhno (ok), 10:17, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.49, dalco (ok), 10:42, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.66, corvuscor (ok), 11:42, 12/10/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.26, Иваня (?), 09:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Очень вкусно звучит, как бы мне попробовать новую версию ядра?? Подскажите плиз инструкцию, linux from scratch не предлагать!
     
     
  • 2.44, m.makhno (ok), 10:28, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    возьми бинарь от генты
     
     
  • 3.81, Аноним (91), 13:05, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком сложно, проще набрать make oldconfig && make -j5 && make modules_install && cp /usr/src/linux/arch/x86_64/boot/bzImage /boot/EFI/boot/bootx64.efi
     
  • 2.53, nomad__ (ok), 10:56, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скачать архив, собрать и установить - не вариант?
     
  • 2.60, Аноним (52), 11:08, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дистр хоть уточни.
     
  • 2.67, Аноним (67), 11:49, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая инструкция? Если вкусно - бери та ешь.
     

  • 1.31, ryoken (ok), 09:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В нуво что-то не сказать чтоб много чего добавили.
     
  • 1.33, Аноним (33), 09:54, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Релиз ядра Linux 5.9 --- поддержка алгоритма сжатия Zstd

    Вики
    >>Метод Zstandard включен в состав ядра Linux с версии 4.14 от ноября 2017

    Кому верить?

     
     
  • 2.39, An (??), 10:03, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    сжатия образа ядра
     
  • 2.50, m.makhno (ok), 10:44, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому верить?

    опеннету конечно

     

  • 1.36, б.б. (?), 09:57, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ждём OpenBSD 6.8, а вышел Linux 5.9
     
     
  • 2.40, Минона (ok), 10:14, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ждуны на лоре
     
  • 2.42, m.makhno (ok), 10:23, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    а можно ждать и то и то, ведь это всё наш любимый опенсорс, ня (простите за фамильярность) :D
     

  • 1.38, Аноним (37), 09:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 16074 исправлений от 2011 разработчиков, размер патча - 62 МБ (изменения затронули 14548 файлов, добавлено 782155 строк кода, удалено 314792 строк

    скольже дыр и багов в ядре, страшно представить.

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 11:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    страшно представить, сколько дыр и багов не исправлено в закрытых системах
     

  • 1.47, Аноним (47), 10:35, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Инклюзивненько
     
  • 1.56, Nicho (ok), 11:02, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Войдет 5.9 в Юбунту 20.10?
     
     
  • 2.58, mikhailnov (ok), 11:04, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже поздно
     
     
  • 3.73, Nicho (ok), 12:38, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так релиз в следующем месяце...
     
     
  • 4.93, Аноним (93), 14:01, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом.
     
  • 2.72, Аноним (72), 12:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они же делают отдельную, официальную репу с ядрами
     

  • 1.57, mikhailnov (ok), 11:03, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    subvolrootid во многих инструкцичх по BTRFS написана
     
  • 1.69, Аноним (72), 11:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    FSGSBASE - урааааа!
    инструкциям 10 лет :)
     
     
  • 2.85, Аноним (80), 13:24, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CMPXCHG появился в 486 в 89 году, а в стандарт C был добавлен в 2011, ну и что?
     
     
  • 3.94, Аноним (93), 14:02, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, каким же образом CMPXCHG была добавлена в C?
     
     
  • 4.104, Аноним (80), 14:37, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Compare-and-swap
     

  • 1.71, 123 (??), 12:34, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Около 45% всех представленных в 5.9 изменений связаны с драйверами стройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур

    Всё что нужно знать о монолитном ядре и его так называемом "развитии".

     
     
  • 2.82, Аноним (82), 13:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хоть и пользуюсь виндой, но скажу следующее: сделайте свое ядро, Тогда и кукарекайте.
    Рвзвитие линукса идет и это хорошо.
    Лично для моих кейсов - линукс пока не подходит для повседневного использования, поэтому пока пользуюсь виндой.
    Но когда линукс меня будет всем устраивать - перейду на него снова.
     
     
  • 3.86, Аноним (80), 13:25, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А для твоих чемоданов, как, подходит?
     
     
  • 4.90, Аноним (90), 13:32, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у тебя любой человек, мнение которого не совпадает с твоим, означает что этому человеку платят?
    Поздравляю, в мире множество людей, мнение которых, не совпадает с твоим.
    Живи теперь с этим. Можешь

    PS: И сдается мне, что ты очередной толстый, токсичный, унылый тролль c opennet, который решил специально меня спровоцировать.
    А я с троллями не общаюсь, всего доброго.

     
     
  • 5.102, Аноним (80), 14:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF)
     
  • 2.87, Аноним (80), 13:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так?
     
  • 2.88, Аноним (80), 13:27, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В не монолитном ядре драйвера тоже вместе с ядром релизятся, особенно когда API меняется.
     
     
  • 3.106, 123 (??), 14:41, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В отличии от монолитного, там драйвера от производителей оборудования не записываются в актив ядра и не ставятся помпезные новости о рекордных количествах изменений, самому большому количеству добавленных или удалённых строк кода и прочей мути, сопровождающей любой значительный выпуск Linux. "Реальных" изменений от релиза к релизу в Linux не на много больше чем у BSD, но зато гонору сколько.
     

  • 1.78, Анонимомомом (?), 12:54, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора уже на rust переписать.
     
     
  • 2.89, Аноним (80), 13:27, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust пока не готов для этого.
     

  • 1.92, Пингвин Такс (?), 13:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже в Линуксе сделают нормально Ждущий режим? Постоянное зависание на состоянии подготовки! Устал каждый раз нажимать на кнопку перезагрузки, ломая ОС. Настолько это уже бесит, что хочется вернуться на Винду!
     
     
  • 2.100, Аноним (80), 14:30, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня всё работает с 2006 года.
     
     
  • 3.108, 123 (??), 14:43, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Железо с тех пор не менялось я так подозреваю?
     

  • 1.95, Аноним (90), 14:07, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Opennet - унылый сайт, полный токсичных дураков и троллей.
    Которые обсирают даже линукс, которым пользуются.
    А админы этого сайта - истерички.
    У меня все.
    Как не заходил на эту помойку, так и дальше не буду.
     
     
  • 2.98, Аноним (98), 14:20, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты 100% прав. Критическое мышление работает в обе стороны. И тебе тут лучше не появляться.
     
     
  • 3.103, Аноним (90), 14:37, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где мне появляться я решу без очередного токсика с Opennet.
     

  • 1.96, Аноним (98), 14:18, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что будет с Линуксом после Линуса?
     
  • 1.97, Совсем другой Аноним (?), 14:19, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "blacklist" и "whitelist"
    Чем блин толерастам это-то не угодило?
    На минуточку к неграм оно отношения не имеет от слова совсем.
     
     
  • 2.105, Аноним (105), 14:40, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёрные маги переворачиваются в котлах
     
  • 2.109, Аноним (-), 14:45, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы далеки от этой нетерпимости когда одним можно, а другим нельзя, когда black/white это имя существительное и т.д., надо было родиться темнокожим, пораньше и в нужном месте, в конце-концов все процессы происходят там, а удивляются здесь.
     

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