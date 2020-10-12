Релиз ядра Linux 5.9

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|1.1, Fracta1L (ok), 08:46, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обратная блокировка, которая могла нарушить работу пропритеарных драйверов, не реализована
Разум победил
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|2.16, Аноним (16), 09:29, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ведь жаль. Серьезно. Одна из проблем кастомизации некоторого железа - гребаная проприетарь. Особенно это касается мобилок, где вообще всё очень плохо.
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|3.45, SR_team (ok), 10:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На мобилках еще и сурсы не отдают, ибо им пофиг на GPL. Покупай правильные мобилки и не будет проблем
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|1.2, Аноним (2), 08:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Several experimental Library OS (LibOS) implementation projects aim to run unmodified Linux applications on Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) by providing a POSIX runtime environment for applications.
Ну всё, хана.
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|1.4, Аноним (2), 08:55, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>Добавлена поддержка сжатия образа ядра с использованием алгоритма Zstandard (zstd).
Не нужно. ZSTD и тормознее, и жмёт хуже, чем lzma2.
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|3.62, n00by (ok), 11:11, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> а где пруфы, господин Анон?
Он просто набрасывает.
У меня завалялись результаты некоего тестирования, без zstd, но xz при распаковке явно "выигрывает" не в ту сторону (а кто бы принял более медленное с худшим сжатием?).
Сравнивал время запуска Android-x86. Сжимал образ системы различными алгоритмами. Образ записывался специально на медленную флешку -- что бы алгоритмы с сильным коэффициентом сжатия имели заметное преимущество за счёт меньшего объёма считывания. xz проиграл всем почти вдвое и оказался медленнее несжатого образа, при том что размер последнего втрое выше.
Запуск в режиме "Live" с внешнего накопителя "Timing buffered disk reads: 64 MB in 3.07 seconds = 20.87 MB/sec"
на устройстве Atom Z3735F, 2GB.
GCC версия 6.3.0 -march=silvermont
Тип сжатия Размер, байт Время запуска*, сек
---------------------------------------------------------------------------
gzip (оригинал) 823132160 78
xz 703594496 132
gzip 824180736 79
lzo -Xcompression-level 9 895483904 73
lzo -Xcompression-level 8 908066816 74
lz4 -Xhc 959447040 76
lz4 1111490560 79
- 2117074944 96
*) Включает 'Detecting Android'. 9 сек со сжатым xz ядром, 8 сек gzip (оригинал).
Погрешность измерения 2 сек.
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|2.79, Аноним (-), 12:55, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вполне себе история с китайским RISC MIPS32 China core project , National 863 ... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (2), 09:00, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Добавлен параметр "allow_writes", позволяющий запретить изменения MSR-регистров процессора из пространства пользователя и ограничить доступ к содержимому данных регистров операциями чтения, так как изменение MSK может привести к проблемам. По умолчанию запись пока не запрещена, а изменение MSR отражается в логе, но в будущем планируется перевести доступ по умолчанию в режим только для чтения.
Нужно вообще упразднить рут, вся конфигурация должна вестись при сборке ядра, да ещё ядро и каждая его часть должны быть пшдписаны подписью производителя. Нарушена подпись - кирпич. Wait, O SHIT. Это же почти Android и есть, только в первых 2х пунктах недоработки.
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|2.11, FixingGunsInAir (ok), 09:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты сейчас Secure Boot описал.
А вообще, root сейчас, по умолчанию, имеет гораздо меньше прав, чем раньше. А какой-нибудь SELinux может запросто послать тебя в баню... Б - Безопасность же.
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|1.8, FixingGunsInAir (ok), 09:03, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Ужесточена защита от использования GPL-прослоек для связывания проприетарных драйверов с компонентами ядра
Ну что, ждём в следующем релизе анальное огорождение от Nvidia? 😏
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|2.15, Аноним (2), 09:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так вот что подудило их открыть документацию! Broadcom же прогибаться не будет. Юзай винду и всё тут. Вендоры ведёр прошивки собирают сами и эту антрфичу могут отключить.
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|3.91, Аноним (91), 13:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они ещё пооткрытей амд будут. Просто они не дают свои блобы, а амд с интелом дают.
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|1.9, Анонимчик (?), 09:05, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлена поддержка ARM-плат и платформ
Что это значит? Что именно там добавлено то?
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|1.10, m.makhno (ok), 09:09, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из реализации текстовой консоли и драйвера fbcon удалён код, обеспечивающий возможность программной прокрутки текста назад (CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK) более чем на объем видеопамяти текстового режима VGA.
Я правильно понимаю, что остается использовать less или more и горячие клавиши для этого дела теперь нивелированы?
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|3.22, ФИО (?), 09:33, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, будет как было раньше - пока не переключился назад скроллится несколько экранов (размер вдеопамяти), ушел с одно консоли на другую - всё, потерялся буфер.
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|4.74, Аноним (91), 12:48, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как раньше? У меня так уже лет 10, иначе было только на опенсорсном драйвере, но потом и там что-то сломалось. Или я выкинул амдшную карточку, точно не помню.
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|1.13, Адекват (ok), 09:17, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В XFS Решена давняя проблема с квотами, из-за которой некорректно отслеживались предупреждения о превышении мягкого лимита и ограничений на число inode.
Чую кто-то хапнул, ну ладно, всего-то 10-15 лет прошло, может когда-то решат и ту проблему, что лично у вас проявляется, но никто ее признавать не хочет.
Это конечно стеб, но если разобраться - в мире линуксов разработчиками заявляется некий функционал, но по факту он не работает. Типа мы сделали, но оно не работает, но пусть все считают что оно есть.
Лично у меня на арче в году так 2016-2018 с XFS был такой прикол - выключаешь комп, потом включаешь - "-30Мб" дискового пространства, du -sh / и df -h дают разные показания, то есть нет каких-то файлов или папок, где бы был рост файлов, что место отъедают, но оно заканчивается.
Решалось просто - ребут, и что-то вроде xfs_repair проблемного раздела из под другой операционки - ведь у каждого тру линуксоида всегда под рукой есть способ загрузиться из под другой ос (линукса), чтобы починить основную ось.
Не помню уже точно, помню было непонятно и обидно не понятно чем черевато, было ощущение, что все данные скоро похерятся, помню я тогда еще на systemd грешил, мол оно как-то криво отмонтирует раздел.
Этот случай кстати и стал той причиной, в результате которой я на минт + ext4 ушел.
Нет, правда, мне кажется всегда в линуксах будут такие заусенцы, которые будут просто в ноль сводить все его плюсы.
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|2.14, Аноним (91), 09:26, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>ведь у каждого тру линуксоида всегда под рукой есть способ
Наверное, я не тру, у меня только пара дисков с линуксом 2005 года (вроде там был лайв сиди, но привода нет) и флешка тех же лет с gentoo install пятилетней давности (чрутнутся с неё не выйдет нормально, и отвалится часть фич у ext4). Мой линукс меня не подводит, вот вендой без переустановки начисто я так и не научился пользоваться. Недавно 10 отказывалась загружаться из-за обновления и сделать ты ничего не мог. У макос проблемы тоже всё больше нерешаемые. А линукс не нуждается в таком.
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|3.19, Аноним (91), 09:31, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотя стоит признать часть проблем венды всё же решается её установочной флешкой, раньше там не было нормальных утилит восстановления.
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|4.84, Аноним (80), 13:10, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их и сейчас нет, попробуй восстанови венду с перенесёнными профилями, она их похерит и будут пустые учётки у тебя, с её установочной флешкой.
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|2.83, Аноним (80), 13:09, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты линуксом называешь конкретную ошибку в одном дистрибутиве который ты использовал 5 лет назад. Это не очень корректно, ты не считаешь?
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|2.21, Аноним (91), 09:32, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в том, что всё это уже обсудили ещё несколько месяцев назад (летом) и ничего нового не появилось.
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|1.18, Аноним (2), 09:31, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>+.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
... в документации.
Копирастия во все поляэ Все программы, сделанные по этой документации, являются производными произведениями, а значит разраб обязан их лицензировать под GPL.
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|3.68, Аноним (68), 11:54, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С тех пор, как его выгнали, это даже и к лучшему. Мало ли чего SJW в GPLv4 напишут.
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|2.107, Аноним (80), 14:42, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сделанные по этой документации, являются производными произведениями
Нет не являются, там нет частей документации.
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|1.20, Козлетто (?), 09:31, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Добавлена поддержка ARM-плат, устройств и платформ: Lenovo IdeaPad Duet 10.1, ASUS Google Nexus 7, Acer Iconia Tab A500, Qualcomm Snapdragon SDM630 (используется в Sony Xperia 10, 10 Plus, XA2, XA2 Plus и XA2 Ultra), Jetson Xavier NX, Amlogic WeTek Core2, Aspeed EthanolX, Xiaomi Libra, Microsoft Lumia 950, Sony Xperia Z5
Это как раз разработчики postmarketOS постарались, в рамках проекта Mainlining https://wiki.postmarketos.org/wiki/Mainlining
Кстати вы тоже можете присоединится к проекту, как раз нам нужны новые разработчики: https://wiki.postmarketos.org/wiki/Matrix_and_IRC
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|2.101, Аноним (99), 14:30, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Круто. Расскажете почему нигде не реализована поддержка камеры?
И реально ли использовать postmarketOS?
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|1.26, Иваня (?), 09:43, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Очень вкусно звучит, как бы мне попробовать новую версию ядра?? Подскажите плиз инструкцию, linux from scratch не предлагать!
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|3.81, Аноним (91), 13:05, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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слишком сложно, проще набрать make oldconfig && make -j5 && make modules_install && cp /usr/src/linux/arch/x86_64/boot/bzImage /boot/EFI/boot/bootx64.efi
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|1.33, Аноним (33), 09:54, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>>Релиз ядра Linux 5.9 --- поддержка алгоритма сжатия Zstd
Вики
>>Метод Zstandard включен в состав ядра Linux с версии 4.14 от ноября 2017
Кому верить?
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|2.42, m.makhno (ok), 10:23, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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а можно ждать и то и то, ведь это всё наш любимый опенсорс, ня (простите за фамильярность) :D
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|1.38, Аноним (37), 09:59, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> 16074 исправлений от 2011 разработчиков, размер патча - 62 МБ (изменения затронули 14548 файлов, добавлено 782155 строк кода, удалено 314792 строк
скольже дыр и багов в ядре, страшно представить.
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|2.65, Аноним (65), 11:36, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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страшно представить, сколько дыр и багов не исправлено в закрытых системах
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|2.85, Аноним (80), 13:24, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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CMPXCHG появился в 486 в 89 году, а в стандарт C был добавлен в 2011, ну и что?
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|1.71, 123 (??), 12:34, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Около 45% всех представленных в 5.9 изменений связаны с драйверами стройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур
Всё что нужно знать о монолитном ядре и его так называемом "развитии".
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|2.82, Аноним (82), 13:06, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хоть и пользуюсь виндой, но скажу следующее: сделайте свое ядро, Тогда и кукарекайте.
Рвзвитие линукса идет и это хорошо.
Лично для моих кейсов - линукс пока не подходит для повседневного использования, поэтому пока пользуюсь виндой.
Но когда линукс меня будет всем устраивать - перейду на него снова.
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|4.90, Аноним (90), 13:32, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у тебя любой человек, мнение которого не совпадает с твоим, означает что этому человеку платят?
Поздравляю, в мире множество людей, мнение которых, не совпадает с твоим.
Живи теперь с этим. Можешь
PS: И сдается мне, что ты очередной толстый, токсичный, унылый тролль c opennet, который решил специально меня спровоцировать.
А я с троллями не общаюсь, всего доброго.
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|2.88, Аноним (80), 13:27, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В не монолитном ядре драйвера тоже вместе с ядром релизятся, особенно когда API меняется.
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|3.106, 123 (??), 14:41, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отличии от монолитного, там драйвера от производителей оборудования не записываются в актив ядра и не ставятся помпезные новости о рекордных количествах изменений, самому большому количеству добавленных или удалённых строк кода и прочей мути, сопровождающей любой значительный выпуск Linux. "Реальных" изменений от релиза к релизу в Linux не на много больше чем у BSD, но зато гонору сколько.
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|1.92, Пингвин Такс (?), 13:52, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда уже в Линуксе сделают нормально Ждущий режим? Постоянное зависание на состоянии подготовки! Устал каждый раз нажимать на кнопку перезагрузки, ломая ОС. Настолько это уже бесит, что хочется вернуться на Винду!
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|1.95, Аноним (90), 14:07, 12/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Opennet - унылый сайт, полный токсичных дураков и троллей.
Которые обсирают даже линукс, которым пользуются.
А админы этого сайта - истерички.
У меня все.
Как не заходил на эту помойку, так и дальше не буду.
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|2.98, Аноним (98), 14:20, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты 100% прав. Критическое мышление работает в обе стороны. И тебе тут лучше не появляться.
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|2.109, Аноним (-), 14:45, 12/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы далеки от этой нетерпимости когда одним можно, а другим нельзя, когда black/white это имя существительное и т.д., надо было родиться темнокожим, пораньше и в нужном месте, в конце-концов все процессы происходят там, а удивляются здесь.
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