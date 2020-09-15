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В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста

15.09.2020 12:05

Из поставляемой в составе ядра Linux реализации текстовой консоли удалён код, обеспечивающий возможность прокрутки текста назад (CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK). Код удалён в связи с наличием ошибок, которых оказалось некому устранить из-за отсутствия мэйнтейнера, курирующего разработку vgacon.

Летом в vgacon была выявлена и устранена уязвимость (CVE-2020-14331), способная привести к переполнению буфера из-за отсутствия должных проверок наличия доступной памяти в буфере прокрутки. Уязвимость привлекла внимание разработчиков, которые организовали fuzzing-тестирование кода vgacon в syzbot.

Дополнительные проверки выявили ещё несколько похожих проблем в коде vgacon, а также проблемы в программной реализации прокрутки в драйвере fbcon. К сожалению, проблемный код давно остаётся без сопровождения, предположительно из-за того, что разработчики перешли на использование графических консолей и текстовые консоли вышли из обихода (люди продолжают пользоваться консолями vgacon и fbcon, но они уже десятилетия не являются основным интерфейсом ядра и такие расширенные возможности, как встроенная в драйвер прокрутка (Shift+PageUp/PageDown), предположительно, мало востребованы).

В связи с этим Линус Торвальдс принял решение не пытаться сопровождать невостребованный код, а просто удалить его. Если найдутся пользователи, которым данная функциональность окажется необходима, код для поддержки прокрутки в консоли будет возвращён в ядро как только найдётся мэйнтейнер, готовый взять его сопровождение в свои руки.

  1. Главная ссылка к новости (https://git.kernel.org/pub/scm...)
  2. OpenNews: Статистика развития ядра Linux
  3. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.8
  5. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  6. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53714-console
Ключевые слова: console, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, minona (ok), 14:12, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Было бы смешно, если не было бы так грустно.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:16, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Нелюди :(

    // b.

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто ж вам мешает пофиксить?
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 15:32, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нужно не просто пофиксить, нужно навечно записаться в ментейнеры этого кода. А просто пофиксить это и Линусу не трудно.
     
  • 3.45, iPony129412 (?), 15:15, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как-то звучит... странно... 🤨
     
  • 2.70, Dzen Python (ok), 16:01, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ведь все правильно сказал: мертвому коду место на свалке. Любишь юзать fbcon - люби и его поддерживать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Около 12 лет пользуюсь Linux и только сейчас узнал об этой функции. Всю жизнь пользовался more.
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 14:15, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Shift + PageUp/Down примерно в 100 раз проще.

    // b.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:22, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот буфер не резиновый, много не пролистаешь
     
     
  • 4.61, Аноним (6), 15:35, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    grep -i scroll .config
    CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK=y
    CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_SIZE=256
    CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_PERSISTENT_ENABLE_BY_DEFAULT=y

    Можно не 256KB сделать, а хоть 100000 и будет буфер на чёрт знает сколько страниц.

    // b.

     
  • 2.7, Diozan (ok), 14:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Есть такое. Практически всегда использовал. Жаль функционал...
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:23, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А less вместо more не приведёт к OOM при попытке открыть огромных размеров файл.
     
     
  • 3.15, ryoken (ok), 14:27, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сижу на most вместо вами указанных зверей :D.
     
     
  • 4.35, anonymous (??), 15:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то всё полумеры. screen гораздо лучше. И прокрутка и поиск и сохранение лога при необходимости в файл.
     
     
  • 5.71, Owlet (?), 16:02, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж tmux с вагоном других фичей.
     
  • 5.86, ryoken (ok), 16:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Какие-то всё полумеры. screen гораздо лучше.

    Есть мнение, что благородный дон старается притянуть инструменты для несколько разного класса задач, или проще сказать - сравнения тёплого с мягким :D.

     
     
  • 6.88, Аноним (88), 16:47, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    screen и tmux как раз имеют большее отношение к сабжу, чем more/less.
     
  • 2.90, xxgb (?), 16:52, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прокрутка в tty консоли которая альт+контрол+ф1?
    Аналогично. Очень удобно и конечно же об этом примерно никто не знает т к юзерфрендли на нуле.
    Может хоть теперь сопровождающие найдутся =0

    Что интересно, в мастайке побобное тоже есть как иуправление окнами с клавиатуры, мне они чел показывал, но я так и не смо нагуглить эти хоткеи потом. (юывает полезно если окно за экра залезло полностью)

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >(Shift+PageUp/PageDown), предположительно, мало востребованы

    Ну приходится много этим пользоваться когда система после обновы ломается (например  видеодрайвер перестал запускаться).

     
     
  • 2.14, user90 (?), 14:26, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Тут стоит задуматься о своем (странном) дистрибутиве, LOL!
     
     
  • 3.26, ананас (?), 14:50, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это намек на масдай, где при обнове отваливаются не гуи, а папка пользователя в devnull?
     
     
  • 4.37, zzz (??), 15:08, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На убунту, в которой патчеры как-то раз случайно поломали DKMS и для закрепления эффекта пропатчили поломатым все initrd
     
  • 4.54, user90 (?), 15:24, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это ты кому, чучело?) Я винды уже 6 лет не видел.
     
     
  • 5.93, xxgb (?), 16:55, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безработные молокоососы в песочнице срутся у кого замок больше?
     
  • 3.51, Аноним (11), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, дистр нормальный, просто я по-быдлятски с ним обращаюсь, ставлю чо нить не из репозиториев, какие-нибудь альфа версии либ, зависимости бывает не все устанавливаю и экономлю. Да и со всем этим обновляюсь очень редко, поэтому проблемы постоянно накапливаются, но починить получается по везению.
     
  • 2.76, Аноним (76), 16:09, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этой функции не хватало рекламы.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Кому нужно, пусть используют screen или tmux, а в ядре лучше меньше лишнего.
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 14:26, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лишнего в ядре из без этого хватает.
    И каждую обнову чо-нить новое запихивают невпихуэмое
     
     
  • 3.50, Аноним (12), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, так зачем еще больше лишнего, особенно того, что прекрасно можно реализовать в юзерспейсе?
     

  • 1.16, Suverenman (ok), 14:27, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    К слову, во FreeBSD до сих пор существует очень удобная система прокрутки: включить Num Lock и нажимать ↑ или ↓.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Звучит не особо удобно
     
     
  • 3.19, анонн (ok), 14:34, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Звучит не особо удобно

    Эм ... вообще-то, вы точно так же можете использовать (Shift) + PageUp/Down, Home/End.
    А вот отсутствие возможности переключения между режимом вывода и чтения действительно звучит не особо удобно.

     
  • 3.24, Аноним (9), 14:41, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В линуксах достаточно переключиться на другую консоль и обратно, как буфер сверху экрана чистится и Shift+PgUp перестаёт листать, во фре же все буферы сохраняются
     
     
  • 4.36, пох. (?), 15:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Более того, при некоторых удачных сочетаниях настоек и везения этот буфер еще и перезагрузку переживает- поэтому иногда можно увидеть что привело к kernel panic.

    Но, впрочем, уверен что это ненадолго - "в линyпсе выпилили, и нам того же, двойную порцию!"
    Тем более что ненужно-графическую консоль давным-давно уже завезли (по дороге похоронив все нормальные шрифты и поддержку кодировок отличных от единственноверной).

     
     
  • 5.40, Аноньимъ (?), 15:11, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С кодировками допустим очень правильно сделали.
     
     
  • 6.43, пох. (?), 15:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > С кодировками допустим очень правильно сделали.

    вот и с консолями сделают "очень правильно". Пользователи не нужны, пусть в венду проваливают.

    Хм, собственно, они давным-давно уже туда и свалили.

     
     
  • 7.47, Денис (??), 15:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на винде то терминал вообще ущербный. Даже не запоминает команды после закрытия и копирования нормального нет. Или запилили таки в десяточке троянской?
     
     
  • 8.63, НяшМяш (ok), 15:38, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www microsoft com ru-ru p windows-terminal 9n0dx20hk701 Что-то активно п... текст свёрнут, показать
     
  • 8.72, пох. (?), 16:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем тут терминал, когда речь о нормальной консоли, которой в винде вообще нет... текст свёрнут, показать
     
  • 7.48, Денис (??), 15:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они давным-давно уже туда и свалили

    пох, у тебя раздвоение личности?

     
  • 7.77, Аноньимъ (?), 16:09, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> С кодировками допустим очень правильно сделали.
    > вот и с консолями сделают "очень правильно". Пользователи не нужны, пусть в
    > венду проваливают.

    Бред какой-то, зачем пользователям зоопарк кодировок? Чтобы головную боль иметь?

    Пользователям нужно чтобы символы всегда корректно и единообразно отображались.

     
  • 5.42, Аноним (42), 15:13, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, при удачных сочетаниях настоек всё получится :)
     
  • 5.87, трурль (?), 16:27, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и поддержку кодировок отличных от единственноверной

    Да-да, надо, как в вантузе сделать, чтобы в выхлопе одной команды использовалось ДВЕ кодировки одновременно.

     
  • 2.20, анон (?), 14:36, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не везде есть NumLock
     
  • 2.21, анонн (ok), 14:40, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > К слову, во FreeBSD до сих пор существует очень удобная система прокрутки:
    > включить Num Lock и нажимать ↑ или ↓.

    Официально вообще-то Scroll Lock. Но работает и c PrintScreen / Pause

     
  • 2.23, anonim_376 (?), 14:41, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не NumLock а ScrollLock
     

  • 1.18, user90 (?), 14:32, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну туда лезут как правило когда что-то навернулось или поэкспериментировать, но тогда уже в общем без разницы, есть прокрутка или нет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 14:41, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну во, ещё один аргумент за фряху.
     
     
  • 2.28, user user (?), 14:52, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дежавю.... 20 лет назад вот примерно из-за таких сообщений я был вынужден перейти с линукса на фри.... я тогда только начинал в юниксах и без опеннета освоиться было сложно. Как я понимаю, более квалиф. специалисты сидели тогда на фре и от слова линукс их передергивало, поэтому что бы хоть какую-то экспертизу получить, перешел на фри... в принципе, не жалею, но на десктопе ни разу не получилось нормально ее юзать (((
     
     
  • 3.29, Michael Shigorin (ok), 14:57, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гм, а я читал документацию и спокойно с 1998 года на линуксе.
    Но Линус всё так же тролль, конечно.
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:22, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    болген ос как бы не совсем линукс
     
  • 4.78, Аноним (76), 16:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А надо было поддерживать функционал. Вот и выпиливают функции про которые никто не знал. Кроме тех кто читает документацию.
     
  • 4.82, anger19dsfdsf (?), 16:18, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, сиска в комментах :)
     
  • 3.56, Andrey (??), 15:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, чем занимаются эти более квалифицированные специалисты сегодня...
     
     
  • 4.81, пох. (?), 16:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, чем занимаются эти более квалифицированные специалисты сегодня...

    Один завел себе бизнес по разработке и продаже специализированного софта, причем есть для макоси но нет для линукса.
    Другой занялся системами хранения, и, в целом, все еще как-то использует freebsd как платформу, плюясь и ругая всякими словами ее разработчиков.
    Еще один получил таки комит-бит, не прошло и двадцати лет.

    А Хаббард работает в nvidia и пописывает, периодически, в lkml.

    Гораздо интереснее, куда делись квалифицированные специалисты по линуксам...

     
     
  • 5.91, Аноним (91), 16:54, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Гораздо интереснее, куда делись квалифицированные специалисты по линуксам...

    Вы так говорите, будто они были...

     
     
  • 6.94, пох. (?), 17:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы так говорите, будто они были...

    ну да, к примеру, разработчик net3 и один из членов команды Райзера - они неквалифицированные были, совершенно.

    solardiz все тот же и там же, правда.

     

  • 1.27, Аноним47 (?), 14:51, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > без сопровождения, предположительно из-за того, что разработчики перешли на использование графических консолей и текстовые консоли вышли из обихода

    На самом деле из-за того, что последнего мейнтейнера, когда тот пытался исправить ошибку, Трольвальдс обругал и сказал вернуть как было, потому что это исправление ломало юзерспейс, а "we never break userspace". В результате мейнтейнер послал всё в пешее и удалил себя из списка мейнтейнеров этой подсистемы.

    Теперь Линус ломает юзерспейс сам, потому что не видит другого способа исправить ошибки, а единственного, кто мог это сделать, он по сути сам выкинул из этой подсистемы из-за того, что тот делал то же самое. Хвалёный "we never break userspace" дал слабину.

     
     
  • 2.31, Michael Shigorin (ok), 14:58, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А какой именно интерфейс Линус сейчас сломал юзерспейсу?
     
     
  • 3.38, anonymous (??), 15:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    пользовательский
     
     
  • 4.46, Аноним (42), 15:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где именно?
     
  • 3.67, Аноним47 (?), 15:43, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В текстовых консолях перестала работать прокрутка по shift+PgUp/Shift+PgDn
     
     
  • 4.74, Страдивариус (?), 16:05, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус имел ввиду программный интерфейс с юзерспейсом, скорее всего. То, как это проявляется в юзабилити - похрен всем.
     
  • 2.73, Owlet (?), 16:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но только Линуса просят везти себя покорректнее, сразу вопли про происки SJW. За что боролись - на то и напоролись.
     

  • 1.30, Аноним 80_уровня (ok), 14:57, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Уро-о-о-оды-ы-ы... :(
     
     
  • 2.33, vz_2 (?), 15:03, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это промоакция по поиску нового мейнтейнера: выстрелил из пушки по воробью - все услышали.
     
     
  • 3.95, пох. (?), 17:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это промоакция по поиску нового мейнтейнера: выстрелил из пушки по воробью -
    > все услышали.

    но поскольку выстрелил, как обычно, дерьмом - майнтейнеры что-то не выстроились в очередь.

     

  • 1.32, Аноним (32), 15:01, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Боже, какое красивое сочетание линуксового «насилили» и «нинужна».
     
  • 1.34, Денис (??), 15:06, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, графику это не коснется. Только консоли, то есть пострадают админы.
    Кстати, в графических консолях есть такая удобная фича - терминал выводит данные, но можно листать вверх (после каждого обновления не будет перекидывать вниз). В LXTerminal и/или GNOME Terminal это по умолчанию. А в xfce4-terminal включается в настройках (надо снять галочку прокручивать по мере вывода).

    Кстати, почему в LXTerminal не работает перестаскивание файлов? Я только в Vista такое встречал.

     
     
  • 2.53, Денис (??), 15:23, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И еще такой момент. В Xubuntu 16.04 терминал нецветной. Точнее, цвета есть, но не всегда. В других дистрах (и по моему новой бунте) их больше. Например, запускаешь ffmpeg и там такое дурацкое черное выделение внизу (на светолой теме). Я не знаю как это победить. Настройки такие же.
    Обновления зло.
     
     
  • 3.55, Денис (??), 15:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это
    Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'
    выделено черным фоном. А в xenial норм.
     

  • 1.41, Денис (??), 15:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=
    > If that turns out to be the case, we can resurrect this again, once we've found the sucker^Wmaintainer for it who actually uses it

    Линус выражается неинклюзивными терминами. Это позор, я считаю. Когда его выгонят в след за Столлманом? Я думаю, цивилизованное общество не должно такое терпеть. Хватит с нас одного Fredrik Mellbin'а.

     
     
  • 2.49, Андрей (??), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А Линус с самого начала очень удобно устроился. В отличие от многих-многих других. Mainline Linux не относится к Linux Foundation, а также к сообществу. Mainline Linux - то персональный(!) репозиторий Линуса (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git). Таким образом его по определению никогда не выкинут.

    Даже если когда-нибудь перестанут слать патчи, у него освободится время от чтения и обсуждения, и снова появится возможность программировать самому.

     
     
  • 3.89, Аноним (89), 16:48, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Даже если когда-нибудь перестанут слать патчи, у него освободится время от чтения
    > и обсуждения, и снова появится возможность программировать самому.

    И много он сможет работать над кодом в 50 лет?

     
  • 2.66, Аноним (6), 15:42, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты серьёзно?

    По голове в детстве часто били, наверное.

    Бывает.

     
     
  • 3.68, Денис (??), 15:48, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Правда, один раз я закинул на крышу песочницы кирпич и он свалился аккурат мне на голову. Побежал в слезах домой, вся ванна была в крови. Но вроде прошло потом.
     
     
  • 4.69, Денис (??), 15:57, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще я как-то нашел вилку с оголенным проводом, вставил в розетку и взялся пальцами за провода. Тоже не хило так шибануло. Потом ладошку щипало какое-то время. Но об этом никто не узнал.
     
     
  • 5.79, Аноним (76), 16:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажу тебе слово только никогда его не гугли: "Селитра".
     
  • 2.92, Аноним (92), 16:55, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    подхватить должен неизвестный идеальный бесчувственный мэйнтэйнер, в то же время пользующийся интуитивным способом получения информации. прокрутка это нетривиально (https://lkml.org/lkml/2020/7/30/92), всегда, а тут совсем в критическом месте (https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=16155). линус сделал что должен был.:)
     

  • 1.44, Андрей (??), 15:15, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда знакомился с Linux в начале 2000-ых, прокрутка с помощью shift+pgup/pgdown и автодополнение по tab очень впечатлили. Как же просто можно организовать очень удобную работу в командной строке! По сравнению с DOS.

    Очень жаль, что поддержку удалили.

     
     
  • 2.58, Денис (??), 15:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое крутое, это листание команд вверх-вниз. Которое запоминается и после перезапуска, а не как на винде.
    Еще на винде неудобно, что ffmpeg при кодировании может дублировать строки (а из пакетника 100% будет). Например, появилась инфа dup=1 и она будет повторятся. Это не значит, что столько dup'ов пошло (но юзер так подумает, меня вот сначала сбило с толку), просто повторы. В линуксе норм. Еще проблемы с кодировками в винде, с медленной отрисовкой большого объема, ужас.
     
     
  • 3.62, Денис (??), 15:37, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я проверял синхронность Накитовского видео, которое потом скармливал в Sony Vegas. А Vegas прога крутая, но тоже со своими заморочками.
    Прям что-то с ностальгией вспоминаю те недолгие виндовые времена.
    Еще ролик (удаленную сцену) из ПиВ закодил в x265 в виндовом Avidemux и залил.
    А что хорошего (интересного) было в Linux? Масштабный самосбор ffmpeg+плагины.
     

  • 1.57, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:30, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Уязвимость привлекла внимание разработчиков, который организовали fuzzing-тестирование кода vgacon в syzbot.

    Т.е. время на написание fuzzing тестов с оформлением странички на гитхабе, тикетов CVE и больших писем в рассылках нашлось, а поправить небольшой кусок кода, от которого зависит живучесть системы в нештатных ситуациях - желающих нет. Линус потихоньку превращается в бесполезный овощ с функциями посредственного менеджера вместо лидера проекта, определяющего качество продукта.

     
     
  • 2.85, пох. (?), 16:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. время на написание fuzzing тестов с оформлением странички на гитхабе, тикетов
    > CVE и больших писем в рассылках нашлось, а поправить небольшой кусок

    ну так это ж не надо уметь кодить. Да еще и приносить с поклоном и переподавать двести раз.

    > кода, от которого зависит живучесть системы в нештатных ситуациях - желающих нет

    настолько желающих, чтоб подлизывать линусу - нет.

    Я вообще с трудом понимаю, откуда такие желающие берутся, если им именно за это и не платят зарплаты.

     

  • 1.60, погроммист (?), 15:34, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и ладно, есть куда более продвинутые screen/tmux, которые всё равно полезно выучить. В ядре эта функциональность лишь повышает attack surface.
     
     
  • 2.80, Аноним (76), 16:16, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да там уязвимостей побольше будет.
     
  • 2.84, б.б. (?), 16:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ниже уже сказали про fsck... точнее даже про любую ошибку, которая вылетает ДО полной загрузки системы. там нет никакого tmux.

    тут я вспомнил, где я эту фичу в linux использовал.

     

  • 1.64, б.б. (?), 15:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux-окапец?
     
  • 1.65, Аноним (-), 15:42, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего страшного, главное то что master/slave не стоит использовать.
     
  • 1.75, Sylvia (ok), 16:06, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и чем теперь смотреть выхлоп fsck в runlevel 1 ?
     
     
  • 2.83, б.б. (?), 16:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ставить разрешение 4K, а шрифт 5x7. чем смотреть? лупой
     

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