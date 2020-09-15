В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста

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|4.59, Аноним (59), 15:32, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нужно не просто пофиксить, нужно навечно записаться в ментейнеры этого кода. А просто пофиксить это и Линусу не трудно.
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|2.70, Dzen Python (ok), 16:01, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ведь все правильно сказал: мертвому коду место на свалке. Любишь юзать fbcon - люби и его поддерживать.
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|1.4, Аноним (4), 14:13, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Около 12 лет пользуюсь Linux и только сейчас узнал об этой функции. Всю жизнь пользовался more.
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|4.61, Аноним (6), 15:35, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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grep -i scroll .config
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK=y
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_SIZE=256
CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK_PERSISTENT_ENABLE_BY_DEFAULT=y
Можно не 256KB сделать, а хоть 100000 и будет буфер на чёрт знает сколько страниц.
// b.
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|2.7, Diozan (ok), 14:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Есть такое. Практически всегда использовал. Жаль функционал...
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|2.10, Аноним (10), 14:23, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А less вместо more не приведёт к OOM при попытке открыть огромных размеров файл.
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|4.35, anonymous (??), 15:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие-то всё полумеры. screen гораздо лучше. И прокрутка и поиск и сохранение лога при необходимости в файл.
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|5.86, ryoken (ok), 16:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какие-то всё полумеры. screen гораздо лучше.
Есть мнение, что благородный дон старается притянуть инструменты для несколько разного класса задач, или проще сказать - сравнения тёплого с мягким :D.
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|6.88, Аноним (88), 16:47, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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screen и tmux как раз имеют большее отношение к сабжу, чем more/less.
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|2.90, xxgb (?), 16:52, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это прокрутка в tty консоли которая альт+контрол+ф1?
Аналогично. Очень удобно и конечно же об этом примерно никто не знает т к юзерфрендли на нуле.
Может хоть теперь сопровождающие найдутся =0
Что интересно, в мастайке побобное тоже есть как иуправление окнами с клавиатуры, мне они чел показывал, но я так и не смо нагуглить эти хоткеи потом. (юывает полезно если окно за экра залезло полностью)
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|1.11, Аноним (11), 14:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>(Shift+PageUp/PageDown), предположительно, мало востребованы
Ну приходится много этим пользоваться когда система после обновы ломается (например видеодрайвер перестал запускаться).
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|3.26, ананас (?), 14:50, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это намек на масдай, где при обнове отваливаются не гуи, а папка пользователя в devnull?
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|4.37, zzz (??), 15:08, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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На убунту, в которой патчеры как-то раз случайно поломали DKMS и для закрепления эффекта пропатчили поломатым все initrd
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|5.93, xxgb (?), 16:55, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Безработные молокоососы в песочнице срутся у кого замок больше?
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|3.51, Аноним (11), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, дистр нормальный, просто я по-быдлятски с ним обращаюсь, ставлю чо нить не из репозиториев, какие-нибудь альфа версии либ, зависимости бывает не все устанавливаю и экономлю. Да и со всем этим обновляюсь очень редко, поэтому проблемы постоянно накапливаются, но починить получается по везению.
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|1.12, Аноним (12), 14:23, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кому нужно, пусть используют screen или tmux, а в ядре лучше меньше лишнего.
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|2.13, Аноним (11), 14:26, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лишнего в ядре из без этого хватает.
И каждую обнову чо-нить новое запихивают невпихуэмое
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|3.50, Аноним (12), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, так зачем еще больше лишнего, особенно того, что прекрасно можно реализовать в юзерспейсе?
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|1.16, Suverenman (ok), 14:27, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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К слову, во FreeBSD до сих пор существует очень удобная система прокрутки: включить Num Lock и нажимать ↑ или ↓.
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|3.19, анонн (ok), 14:34, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Звучит не особо удобно
Эм ... вообще-то, вы точно так же можете использовать (Shift) + PageUp/Down, Home/End.
А вот отсутствие возможности переключения между режимом вывода и чтения действительно звучит не особо удобно.
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|3.24, Аноним (9), 14:41, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В линуксах достаточно переключиться на другую консоль и обратно, как буфер сверху экрана чистится и Shift+PgUp перестаёт листать, во фре же все буферы сохраняются
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|4.36, пох. (?), 15:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Более того, при некоторых удачных сочетаниях настоек и везения этот буфер еще и перезагрузку переживает- поэтому иногда можно увидеть что привело к kernel panic.
Но, впрочем, уверен что это ненадолго - "в линyпсе выпилили, и нам того же, двойную порцию!"
Тем более что ненужно-графическую консоль давным-давно уже завезли (по дороге похоронив все нормальные шрифты и поддержку кодировок отличных от единственноверной).
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|6.43, пох. (?), 15:14, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С кодировками допустим очень правильно сделали.
вот и с консолями сделают "очень правильно". Пользователи не нужны, пусть в венду проваливают.
Хм, собственно, они давным-давно уже туда и свалили.
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|7.47, Денис (??), 15:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на винде то терминал вообще ущербный. Даже не запоминает команды после закрытия и копирования нормального нет. Или запилили таки в десяточке троянской?
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|8.63, НяшМяш (ok), 15:38, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
https www microsoft com ru-ru p windows-terminal 9n0dx20hk701 Что-то активно п... текст свёрнут, показать
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|8.72, пох. (?), 16:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
причем тут терминал, когда речь о нормальной консоли, которой в винде вообще нет... текст свёрнут, показать
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|7.48, Денис (??), 15:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они давным-давно уже туда и свалили
пох, у тебя раздвоение личности?
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|7.77, Аноньимъ (?), 16:09, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> С кодировками допустим очень правильно сделали.
> вот и с консолями сделают "очень правильно". Пользователи не нужны, пусть в
> венду проваливают.
Бред какой-то, зачем пользователям зоопарк кодировок? Чтобы головную боль иметь?
Пользователям нужно чтобы символы всегда корректно и единообразно отображались.
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|5.87, трурль (?), 16:27, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и поддержку кодировок отличных от единственноверной
Да-да, надо, как в вантузе сделать, чтобы в выхлопе одной команды использовалось ДВЕ кодировки одновременно.
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|2.21, анонн (ok), 14:40, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> К слову, во FreeBSD до сих пор существует очень удобная система прокрутки:
> включить Num Lock и нажимать ↑ или ↓.
Официально вообще-то Scroll Lock. Но работает и c PrintScreen / Pause
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|1.18, user90 (?), 14:32, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну туда лезут как правило когда что-то навернулось или поэкспериментировать, но тогда уже в общем без разницы, есть прокрутка или нет.
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|2.28, user user (?), 14:52, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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дежавю.... 20 лет назад вот примерно из-за таких сообщений я был вынужден перейти с линукса на фри.... я тогда только начинал в юниксах и без опеннета освоиться было сложно. Как я понимаю, более квалиф. специалисты сидели тогда на фре и от слова линукс их передергивало, поэтому что бы хоть какую-то экспертизу получить, перешел на фри... в принципе, не жалею, но на десктопе ни разу не получилось нормально ее юзать (((
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|4.78, Аноним (76), 16:10, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А надо было поддерживать функционал. Вот и выпиливают функции про которые никто не знал. Кроме тех кто читает документацию.
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|3.56, Andrey (??), 15:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, чем занимаются эти более квалифицированные специалисты сегодня...
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|4.81, пох. (?), 16:17, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, чем занимаются эти более квалифицированные специалисты сегодня...
Один завел себе бизнес по разработке и продаже специализированного софта, причем есть для макоси но нет для линукса.
Другой занялся системами хранения, и, в целом, все еще как-то использует freebsd как платформу, плюясь и ругая всякими словами ее разработчиков.
Еще один получил таки комит-бит, не прошло и двадцати лет.
А Хаббард работает в nvidia и пописывает, периодически, в lkml.
Гораздо интереснее, куда делись квалифицированные специалисты по линуксам...
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|5.91, Аноним (91), 16:54, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Гораздо интереснее, куда делись квалифицированные специалисты по линуксам...
Вы так говорите, будто они были...
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|6.94, пох. (?), 17:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы так говорите, будто они были...
ну да, к примеру, разработчик net3 и один из членов команды Райзера - они неквалифицированные были, совершенно.
solardiz все тот же и там же, правда.
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|1.27, Аноним47 (?), 14:51, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> без сопровождения, предположительно из-за того, что разработчики перешли на использование графических консолей и текстовые консоли вышли из обихода
На самом деле из-за того, что последнего мейнтейнера, когда тот пытался исправить ошибку, Трольвальдс обругал и сказал вернуть как было, потому что это исправление ломало юзерспейс, а "we never break userspace". В результате мейнтейнер послал всё в пешее и удалил себя из списка мейнтейнеров этой подсистемы.
Теперь Линус ломает юзерспейс сам, потому что не видит другого способа исправить ошибки, а единственного, кто мог это сделать, он по сути сам выкинул из этой подсистемы из-за того, что тот делал то же самое. Хвалёный "we never break userspace" дал слабину.
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|3.67, Аноним47 (?), 15:43, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В текстовых консолях перестала работать прокрутка по shift+PgUp/Shift+PgDn
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|4.74, Страдивариус (?), 16:05, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линус имел ввиду программный интерфейс с юзерспейсом, скорее всего. То, как это проявляется в юзабилити - похрен всем.
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|2.73, Owlet (?), 16:04, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но только Линуса просят везти себя покорректнее, сразу вопли про происки SJW. За что боролись - на то и напоролись.
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|2.33, vz_2 (?), 15:03, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это промоакция по поиску нового мейнтейнера: выстрелил из пушки по воробью - все услышали.
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|3.95, пох. (?), 17:07, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это промоакция по поиску нового мейнтейнера: выстрелил из пушки по воробью -
> все услышали.
но поскольку выстрелил, как обычно, дерьмом - майнтейнеры что-то не выстроились в очередь.
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|1.34, Денис (??), 15:06, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, графику это не коснется. Только консоли, то есть пострадают админы.
Кстати, в графических консолях есть такая удобная фича - терминал выводит данные, но можно листать вверх (после каждого обновления не будет перекидывать вниз). В LXTerminal и/или GNOME Terminal это по умолчанию. А в xfce4-terminal включается в настройках (надо снять галочку прокручивать по мере вывода).
Кстати, почему в LXTerminal не работает перестаскивание файлов? Я только в Vista такое встречал.
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|2.53, Денис (??), 15:23, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И еще такой момент. В Xubuntu 16.04 терминал нецветной. Точнее, цвета есть, но не всегда. В других дистрах (и по моему новой бунте) их больше. Например, запускаешь ffmpeg и там такое дурацкое черное выделение внизу (на светолой теме). Я не знаю как это победить. Настройки такие же.
Обновления зло.
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|3.55, Денис (??), 15:25, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это
Use -h to get full help or, even better, run 'man ffmpeg'
выделено черным фоном. А в xenial норм.
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|2.49, Андрей (??), 15:21, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А Линус с самого начала очень удобно устроился. В отличие от многих-многих других. Mainline Linux не относится к Linux Foundation, а также к сообществу. Mainline Linux - то персональный(!) репозиторий Линуса (https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git). Таким образом его по определению никогда не выкинут.
Даже если когда-нибудь перестанут слать патчи, у него освободится время от чтения и обсуждения, и снова появится возможность программировать самому.
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|3.89, Аноним (89), 16:48, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Даже если когда-нибудь перестанут слать патчи, у него освободится время от чтения
> и обсуждения, и снова появится возможность программировать самому.
И много он сможет работать над кодом в 50 лет?
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|3.68, Денис (??), 15:48, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Правда, один раз я закинул на крышу песочницы кирпич и он свалился аккурат мне на голову. Побежал в слезах домой, вся ванна была в крови. Но вроде прошло потом.
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|4.69, Денис (??), 15:57, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще я как-то нашел вилку с оголенным проводом, вставил в розетку и взялся пальцами за провода. Тоже не хило так шибануло. Потом ладошку щипало какое-то время. Но об этом никто не узнал.
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|1.44, Андрей (??), 15:15, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда знакомился с Linux в начале 2000-ых, прокрутка с помощью shift+pgup/pgdown и автодополнение по tab очень впечатлили. Как же просто можно организовать очень удобную работу в командной строке! По сравнению с DOS.
Очень жаль, что поддержку удалили.
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|2.58, Денис (??), 15:30, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое крутое, это листание команд вверх-вниз. Которое запоминается и после перезапуска, а не как на винде.
Еще на винде неудобно, что ffmpeg при кодировании может дублировать строки (а из пакетника 100% будет). Например, появилась инфа dup=1 и она будет повторятся. Это не значит, что столько dup'ов пошло (но юзер так подумает, меня вот сначала сбило с толку), просто повторы. В линуксе норм. Еще проблемы с кодировками в винде, с медленной отрисовкой большого объема, ужас.
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|3.62, Денис (??), 15:37, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я проверял синхронность Накитовского видео, которое потом скармливал в Sony Vegas. А Vegas прога крутая, но тоже со своими заморочками.
Прям что-то с ностальгией вспоминаю те недолгие виндовые времена.
Еще ролик (удаленную сцену) из ПиВ закодил в x265 в виндовом Avidemux и залил.
А что хорошего (интересного) было в Linux? Масштабный самосбор ffmpeg+плагины.
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|1.57, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 15:30, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Уязвимость привлекла внимание разработчиков, который организовали fuzzing-тестирование кода vgacon в syzbot.
Т.е. время на написание fuzzing тестов с оформлением странички на гитхабе, тикетов CVE и больших писем в рассылках нашлось, а поправить небольшой кусок кода, от которого зависит живучесть системы в нештатных ситуациях - желающих нет. Линус потихоньку превращается в бесполезный овощ с функциями посредственного менеджера вместо лидера проекта, определяющего качество продукта.
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|2.85, пох. (?), 16:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. время на написание fuzzing тестов с оформлением странички на гитхабе, тикетов
> CVE и больших писем в рассылках нашлось, а поправить небольшой кусок
ну так это ж не надо уметь кодить. Да еще и приносить с поклоном и переподавать двести раз.
> кода, от которого зависит живучесть системы в нештатных ситуациях - желающих нет
настолько желающих, чтоб подлизывать линусу - нет.
Я вообще с трудом понимаю, откуда такие желающие берутся, если им именно за это и не платят зарплаты.
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|1.60, погроммист (?), 15:34, 15/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну и ладно, есть куда более продвинутые screen/tmux, которые всё равно полезно выучить. В ядре эта функциональность лишь повышает attack surface.
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|2.84, б.б. (?), 16:20, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ниже уже сказали про fsck... точнее даже про любую ошибку, которая вылетает ДО полной загрузки системы. там нет никакого tmux.
тут я вспомнил, где я эту фичу в linux использовал.
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|2.83, б.б. (?), 16:19, 15/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ставить разрешение 4K, а шрифт 5x7. чем смотреть? лупой
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