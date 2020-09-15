В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста

Из поставляемой в составе ядра Linux реализации текстовой консоли удалён код, обеспечивающий возможность прокрутки текста назад (CONFIG_VGACON_SOFT_SCROLLBACK). Код удалён в связи с наличием ошибок, которых оказалось некому устранить из-за отсутствия мэйнтейнера, курирующего разработку vgacon.

Летом в vgacon была выявлена и устранена уязвимость (CVE-2020-14331), способная привести к переполнению буфера из-за отсутствия должных проверок наличия доступной памяти в буфере прокрутки. Уязвимость привлекла внимание разработчиков, которые организовали fuzzing-тестирование кода vgacon в syzbot.

Дополнительные проверки выявили ещё несколько похожих проблем в коде vgacon, а также проблемы в программной реализации прокрутки в драйвере fbcon. К сожалению, проблемный код давно остаётся без сопровождения, предположительно из-за того, что разработчики перешли на использование графических консолей и текстовые консоли вышли из обихода (люди продолжают пользоваться консолями vgacon и fbcon, но они уже десятилетия не являются основным интерфейсом ядра и такие расширенные возможности, как встроенная в драйвер прокрутка (Shift+PageUp/PageDown), предположительно, мало востребованы).

В связи с этим Линус Торвальдс принял решение не пытаться сопровождать невостребованный код, а просто удалить его. Если найдутся пользователи, которым данная функциональность окажется необходима, код для поддержки прокрутки в консоли будет возвращён в ядро как только найдётся мэйнтейнер, готовый взять его сопровождение в свои руки.



