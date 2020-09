В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста

> https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

> If that turns out to be the case, we can resurrect this again, once we've found the sucker^Wmaintainer for it who actually uses it Линус выражается неинклюзивными терминами. Это позор, я считаю. Когда его выгонят в след за Столлманом? Я думаю, цивилизованное общество не должно такое терпеть. Хватит с нас одного Fredrik Mellbin'а.