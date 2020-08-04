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Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux

04.08.2020 10:44

Кристоф Хелвиг (Christoph Hellwig), известный разработчик ядра Linux, в своё время входивший в управляющий технический комитет организации Linux Foundation и выступавший истцом в связанном с GPL судебном разбирательстве с VMware, предложил ужесточить защиту от связывания проприетарных драйверов с компонентами ядра Linux, экспортируемыми только для модулей под лицензией GPL. Для обхода ограничения на экспорт GPL-символов производители проприетарных драйверов используют модуль-прослойку, код которой открыт и распространяется под лицензией GPLv2, но функции сводятся к трансляции доступа проприетарного драйвера к необходимым API ядра, запрещённым для использования из проприетарного кода напрямую.

Для блокирования подобного манёвра Кристоф Хелвиг подготовил для ядра Linux патчи, обеспечивающие наследование флагов, связанных с экспортом GPL-символов. Предложение сводится к наследованию флага TAINT_PROPRIETARY_MODULE во всех модулях, импортирующих символы из модулей с данным флагом. Таким образом, если GPL модуль-прослойка попытается импортировать символы из не-GPL модуля, то GPL-модуль унаследует метку TAINT_PROPRIETARY_MODULE и не сможет обращаться к компонентам ядра, доступным только для модулей под лицензией GPL, даже если модуль ранее импортировал символы из категории "gplonly".

Изменение предложено в ответ на публикацию инженером из Facebook серии патчей с реализацией новой подсистемы netgpu, позволяющей организовать прямой обмен данными (DMA zero-copy) между сетевой картой и GPU, при этом выполняя обработку протокола силами CPU. Недовольство разработчиков вызвала доступность реализации только для проприетарных драйверов NVIDIA через предоставляемую данными драйверами GPL-прослойку. В ответ на критику автор патчей указал, что подсистема не привязана к NVIDIA и её поддержка может быть обеспечена в том числе для программных интерфейсов к GPU AMD и Intel. В итоге продвижение netgpu в ядро было признано невозможным до появления рабочей поддержки на основе свободных драйверов, таких как AMDGPU, Intel i915 или Nouveau.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
  3. OpenNews: Технология DMA-BUF не может быть использована в проприетарных видеодрайверах без перелицензирования
  4. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  5. OpenNews: Линус Торвальдс пояснил, в чём проблемы реализации ZFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Компания NVIDIA представила код для альтернативной организации поддержки PRIME
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53485-gpl
Ключевые слова: gpl, kernel, taint, nvidia
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Доктор (??), 11:11, 04/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А это правильно. Проприетарщикам дай одну руку — откусят обе. Страшные люди.
     
  • 2, Аноним (2), 11:12, 04/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ну чо, форкать будут или не?
     
  • 3, Аноним (3), 11:13, 04/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    NVIDIA fuck you?
     
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