Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust

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|1.4, Z (??), 12:55, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это неизбежный процесс, слишком много преимушеств даёт Rust
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|2.25, Аноним (25), 13:24, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Главное преимущество Rust заключается в том, что на нём сложно написать код с ошибками, поскольку на нём в принципе почти невозможно написать полезный код. Что мы и наблюдаем на примере Redox, Servo и подобных проектов.
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|3.39, Аноним (3), 13:37, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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но все же бывают и исключения в виде ripgrep, bat, fd. они просто еще мало настоялись
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|1.5, A.Stahl (ok), 12:59, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Предложение по обсуждению вопроса добавления
Предлагаю обсудить вопрос возможности изменения названия Линукс на Ксидабум-куку.
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|1.6, lockywolf (ok), 13:02, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Отлично по-моему.
Наконец-то первая операционная система, поддерживающая многоязычное расширение.
Кроме Rust неплохо бы ещё C++, GNAT, GFortran, Go и scheme
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|3.37, Аноним (7), 13:36, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подобный проект был на гитхвбе, но автор его удалил. Модуль ядра исполняющий wasm.
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|4.68, б.б. (?), 14:17, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это чтобы ядро в браузере исполнять?
и это в netbsd уже было лет 10 назад, если не больше
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|2.67, б.б. (?), 14:16, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наконец-то первая операционная система, поддерживающая многоязычное расширение.
у netbsd lua в ядре уже много-много лет
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|2.88, Xasd5 (?), 15:20, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наконец-то первая операционная система, поддерживающая...
тут в новость про ядро
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|1.10, А10 (?), 13:06, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Интересно как будут ментейнить ОС на разных языках?
Мне кажется, что разработка ядра не упростится, а в разы усложнится.
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|2.27, m.makhno (ok), 13:25, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ну ОС в принципе вещь непростая, многокомпонентная - главное, что бы бинарно она работала как надо
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|2.29, Аноним (17), 13:29, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему? Языки ведь не смешиваются в одном контексте.
Одна система на одном языке предоставляет своего рода дополнение API для удобства разработки других систем на других языках.
Никого же не волнует на чём именно написаны проприетарные драйвера.
Да пусть хоть на питоне ("влинковав" туда всё начиная с libc) пишут если вызовы API, требования к зависимостям, ограничениям на используемые ресурсы и т.д не нарушаются.
Проблема может возникать если только это межсистемное API будет часто меняться в угоду той или иной стороне. Ну так вроде и стой и другой стороны достаточно профи, чтобы держать его более или менее стабильным.
А дальше уже как пойдёт, появится ли аппетит во время еды сразу или сначала будет количественное увеличение. Там уж видно будет
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|3.35, m.makhno (ok), 13:35, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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меняющийся в угоду чему-либо системный API есть моветон; и как мне кажется, Вы путаете API и ABI
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|3.40, Аноним (14), 13:37, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Никого же не волнует на чём именно написаны проприетарные драйвера.
Людей, заботящихся о безопасности, волнует, чтобы драйвера были опенсорсными. А, следовательно, понятен ли им язык, на котором они написаны, им небезразлично.
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|2.28, Аноним (14), 13:27, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Раз пошла такая пьянка, то пусть лучше Л. Торваальдс запилит свой специализированный kernel-lang для ядра. В прошлый раз, с системой управлениями версиями, у него круто вышло. Взлетело и далеко за пределами ядра.
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|5.91, qetuo (?), 15:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в пустую
Действительно, ваши школьные годы проходят впустую.
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|1.12, Аноним (12), 13:10, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А между тем чтобы собрать сам компилятор Rust стабильной версии, нужен бинарник предыдущего компилятора, возможно даже из бета-ветки. То есть чтобы собрать Rust без скачивания бинарников от Mozilla, надо... Какая там версия? Скомпилировать 43+ компилятора для Rust предыдущих версий, и проблема только разрастается со временем.
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|2.22, lockywolf (ok), 13:21, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> А между тем чтобы собрать сам компилятор Rust стабильной версии, нужен бинарник
> предыдущего компилятора, возможно даже из бета-ветки. То есть чтобы собрать Rust
> без скачивания бинарников от Mozilla, надо... Какая там версия? Скомпилировать 43+
> компилятора для Rust предыдущих версий, и проблема только разрастается со временем.
Ну так gcc тоже собирается с помощью gcc.
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|3.54, Аноним (12), 13:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, там эта проблема тоже есть, но не в таких масштабах, не 5-8 компиляторов в цепочке максимум для сборки последнего GCC
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|3.89, Аноним (89), 15:27, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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gcc можно собрать используя clang.
Сколько сторонних компиляторов есть для Rust?
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|1.16, Аноним (25), 13:15, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Фанатизм. С++ в ядре им не нравится, хотя в виндовом ядре он неплохо себя чувствует в некоторых подсистемах, а инородный Rust, который не поддерживает и половины аппаратных платформ Linux, им непременно там зачем-то нужен.
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|2.46, Аноним (46), 13:43, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А в этом, "С++ в виндовом ядре" - есть RAII? а исключения есть?
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|3.61, n00by (ok), 13:59, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в этом, "С++ в виндовом ядре" - есть RAII?
RAII не требует поддержки времени выполнения, так что не понятно, о чём вопрос. Есть. Микрософт в своём коде (примерах) раньше не использовали.
> а исключения есть?
Если понимать, что такое arbitrary thread context и IRQL, то местами возможно использовать.
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|3.71, Аноним (70), 14:22, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно есть RAII. И есть шаблоны. Нет исключений и фишек, обечпечиваемых рантаймом.
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|4.73, Аноним (70), 14:30, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Точнее даже исключения ограниченно присутствуют, как заметили выше.
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|2.53, Аноним (53), 13:47, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Си плюс-плюс вреден в ситемщине. Пусть Майкрософт пилит своё ядро на чём ему вздумается. На божественные Юниксы Си плюс-плюс не пускать!
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|3.72, Аноним (70), 14:25, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В ядре макоси C++ давно есть, а это самый натуралный юникс. Так что мимо.
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|2.62, n00by (ok), 14:06, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фанатизм. С++ в ядре им не нравится, хотя в виндовом ядре он
> неплохо себя чувствует в некоторых подсистемах, а инородный Rust, который не
> поддерживает и половины аппаратных платформ Linux, им непременно там зачем-то нужен.
Всё таки сравнение не совсем корректно. Там ядро закрытое, потому драйвера пишут кто во что горазд. Здесь код открыт, и когда всё исполнено в одном духе и стиле -- воспринимать проще.
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|2.75, Аноним (75), 14:33, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust использует LLVM как бэкэнд, а LLVM поддерживает все основные платформы, на которых актуально текущее ядро Linux.
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|3.86, Xasd5 (?), 15:09, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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наверно не хватает ещё одной надписи, ато без неё будет разрыв в построении логической цепочки:
"Rust поддерживает все те же платформы которые поддерживает его бэкэнд" (я этого НЕ знаю -- просто написал что этой фразы не хватет)
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|4.90, qetuo (?), 15:44, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>я этого НЕ знаю -- просто написал что этой фразы не хватет
Не волнуйтесь, здесь ни вы ничего не знаете, ни добрых три четверти остальных комментаторов. И ничего, нормально живут.
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|1.20, Аноним (14), 13:18, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Пока фронтенд для Rust не добавят в GCC, рано говорить об его применении в разработке ядра.
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|3.55, Аноним (14), 13:50, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да слышал. Вот только вяло он шевелится, даже попыток принятия-включения не видно.
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|1.24, Аноним (24), 13:21, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Меня заставят учить раст чтобы собирать модули? Мои глаза не выдержат такого синтаксиса.
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|1.26, Анонолекс (?), 13:25, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Посмотрим что получится, а дальше будет видно. Может пора уже на GNU/HURD валить...
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|2.30, Аноним (14), 13:30, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для начала его нужно допиливать/перепиливать, а потом валить.
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|2.58, Аноним (14), 13:55, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, пингвина заменять не нужно. Вот только чёрный пингвин это неполиткорректно. Радужный пингвин - самое то!
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|1.36, Аноним (36), 13:36, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стоп а разве rust не компилируемый язык ?
(еще раз перечитал заголовок ... ничего не понятно)
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|2.92, lockywolf (ok), 15:52, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стоп а разве rust не компилируемый язык ?
> (еще раз перечитал заголовок ... ничего не понятно)
Компилируемость тут ни при чём, имеет смысл говорить, "генерящие elf-объекты". (Интерпретируемые языки тоже могут генерить elf.)
Но (а) нужно согласовывать линковочные символы. Для этого кое-какая работа нужна.
И (б) вопрос ещё не только в том, чтобы писать объектники, а ещё в том, чтобы код на русте стали принимать в ядро.
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|1.43, КО (?), 13:40, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пускай занимается в гугл и дальше
Зачем пихать и занимать место всяким ненужным компиляторам на ПК домохозяйки...
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|1.49, Аноним (53), 13:45, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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1. Небезопасный Раст - это чистый Си с проверками на безопастность. Никто, чистый Си без дополнительных инструментов не использует.
2. Я против, не потому-что Раст сложен. А потому-что, на какой-то стадии появится опасная возможность использования 2 компиляторов для компиляции ядра Линукса.
3. Для компиляции ядра Линукса не используются сишные библиотеки. А если Растаманы в каких-то компонентах пожелают использовать рантайм-библиотеки?
4. Пусть Растаманы пилят свой Redox и пусть Раст не выходит за пределы экосистем Redox и Servo.
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|2.74, Аноним (75), 14:30, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А то, что без perl ядро не соберется вас не пугает? Уже привыкли?
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|3.82, Xasd5 (?), 14:51, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а разве предлагают убрать perl (в случае появления rust)?
(или ты один из тех кто думает что указав на какую-то проблему ты замаскируешь текуще обсуждаемую проблему? как это любят вещать в зомпоящиках в авторитарных странах)
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|4.84, анонн (ok), 14:59, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а разве предлагают убрать perl (в случае появления rust)?
> (или ты один из тех кто думает что указав на какую-то проблему
> ты замаскируешь текуще обсуждаемую проблему? как это любят вещать в зомпоящиках в авторитарных странах)
То ли дело обозвать набор дикой чуши (см. хотя бы первый пункт с "небезопасностью" и третий пункс с бурной фантазией "если бабушка была бы дедушкой") "обсуждаемой проблемой"?
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|5.85, Xasd5 (?), 15:02, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> третий пункс с бурной фантазией "если бабушка была бы дедушкой"
а как иначе?
не ясно же что им в голову придёт теперь :-) ..
им Rust разрешат и они на этой эфории понесут новые идеи
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|6.87, Xasd5 (?), 15:15, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... и они на этой эфории понесут новые идеи ...
а потом как обычно говорят такие люди -- "ой! что-то мне Open Source надаел. теперь семья/дети/работа_грузчиком -- поддерживайте сами теперь это" (после внедрения эпических костылей, реализовывающих все их сокровенные влажные фантазии!)
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|1.63, Аноним (63), 14:07, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>нужно ли вообще добавлять такую поддержку
Ни в коем случае. Rust-программисты - это те же вебмакаки. Cargo - это тот же npm, только для rust. Даже простая сборка hello-world ядерного модуля тянет ворох зависимостей из crates. При этом для crates нет цифровых подписей, а система сборки при сборке может исполнять произвольный код, скачанный с crates в виде пакета. Большинство раст-пакетов требуют ночную версию раст, которой нет в дистрибутивах и которую предлагается ставить с помощью curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh .
Добавление этого в ядро, а также подключение и включение вебмакак и их любимых подходов в разработку ядра, приведёт к тотальной и необратимой компрометации критической инфраструктуры.
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|2.78, Xasd5 (?), 14:43, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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скачивание какого-то говна из интернетов для очередной компиляции ядра (при этом у каждого интернет разный -- и прилететь может разное) -- совсем не радует.
поидее бы -- нужно запретить использование Cargo -- для целей компиляции ядра.
но с другой стороны Растоманы зачастую считают что cargo это неотъемлимая часть Rust.. и всячески активно его используют (создавая огромные каскады зависимостей, также как js-программиты со своими сраным npm).
это наверно как говорить "вот тебе пиши на C++ , но объектами пользоваться запрещаю!"
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|2.81, анонн (ok), 14:49, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Большинство раст-пакетов требуют
> ночную версию раст, которой нет в дистрибутивах и которую предлагается ставить
> с помощью curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh .
[code]
% pkg search nightl
rust-nightly-1.46.0.20200630 Language with a focus on memory safety and concurrency
[/code]
Че там у вас в WSL-like нет, никому особо не интересно.
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|1.77, richman1000000 (ok), 14:40, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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зачем на RUST? Давайте сразу на Python+java...
Если уж переплавлять ядро в ведро то сразу и основательно!
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|2.79, Xasd5 (?), 14:46, 10/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причём надо не просто Java -- а также написать Генератор который исходники на C превратит в Java.
то есть так чтобы при этом код (Java) оказался бы похож на говно, как оно и бывает после выхода всех этих Генераторов.. (а не только жрал бы дофига памяти).
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|1.93, leap42 (ok), 15:52, 10/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Возможность разработки драйверов на языке Rust позволила бы с минимальными усилиями создавать...
Сразу видно, писал человек написавший ровно 0 реальных проектов на Rust (я писал если что, хоть и for fun)
> безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера
лол! буквально в этом году был баг пофикшен (уж не помню во фронтенде или в llvm), из-за которого borrow checker не работал как положено. т.е. никто за ним не проверял (зачем?)) а тот не работал xD
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