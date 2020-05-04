Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn

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|2.19, Аноним (19), 01:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что же плохого иметь много ядер? Вы бы отказались от 32 - 128-ядерной машинки?
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|1.2, InuYasha (?), 23:14, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пожалуй, это покруче ГРИДа будет. Знаю даже тех, кто захочет этим воспользоваться. Особенно когда расчёты неделями идут. Но писанина файлов с результатами - это тот ещё вопрос.
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|2.5, JL2001 (ok), 00:02, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пожалуй, это покруче ГРИДа будет. Знаю даже тех, кто захочет этим воспользоваться.
> Особенно когда расчёты неделями идут. Но писанина файлов с результатами -
> это тот ещё вопрос.
а кто захочет и для чего?
и чем это для них отличается от уже существующих методов запуска в кластере или в каком-нить GridGain ?
не, технологически это реально круто, да и как бесшовная миграция с проблемных нод и балансировка - полезно
но вот само по себе применимость этого какая? всёж задачи для распределённых вычислений довольно специфические
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|3.35, Anonymouss (?), 03:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что с ним не так было то? Ближайшие альтернативы выглядели куда хуже и страшнее.
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|1.6, JL2001 (ok), 00:05, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на миграцию запущеного фаерфокса со смартфона на десктоп и обратно я бы посмотрел....
ну или миграцию tox-а или rss-ридера...
как можно применять этот "Distributed Thread Execution" ? какие идеи есть?
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|2.31, Аноним (31), 02:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мир немножко богаче, чем это видит анонимус с его локалхостом и телефоном.
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|3.34, JL2001 (ok), 02:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мир немножко богаче, чем это видит анонимус с его локалхостом и телефоном.
о, великий неанонимус! расширь мне сознание! покажи мне мир!
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|4.36, Аноним (31), 03:57, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Воспользуйся гуглом и посмотри, для чего используют тот же CRIU.
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|1.7, Аноним (7), 00:11, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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telefork - где-то я уже слышал подобное ... а вспомнил, на хабре была недавно статья "Телепортируем процесс на другой компьютер!"
https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/499422/
Автор оригинала: Tristan Hume
он что с Политехнического университета Виргинии, или просто друг у друга потихоньку тыбзят идеи ?
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|2.12, Crazy Alex (ok), 00:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такое понятие "идея витает в воздухе". Это ж явный следующий логичный шаг от всяких микросервисов и подобного
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|2.17, Онаним (?), 01:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть у тебя софт, обрабатывающий данные в 100500 потоков, но при этом имеющий между ними общие данные и синхронизацию. Дальше ты его равномерно размазываешь по N систем без специальных ухищрений по обмену этими самыми данными.
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|4.24, Аноним (19), 01:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так, наверное, это и есть одна из разновидностей кластеризации. Только здесь должно быть существено меньше танцев с настройками.
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|3.21, JL2001 (ok), 01:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть у тебя софт, обрабатывающий данные в 100500 потоков, но при этом
> имеющий между ними общие данные и синхронизацию. Дальше ты его равномерно
> размазываешь по N систем без специальных ухищрений по обмену этими самыми
> данными.
а чего - распределённые/кластерные фс и просто базы данных раньше не существовали?
я не понимаю концептуальную новизну/профит (кроме distributed shared memory - не знаю были ли раньше распределённые in-memory map/bd, для java у GridGain было, у них ещё и жавамашина вместо LLVM создаёт мультиплатформенность)
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|4.32, Anonimous (?), 02:12, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, ну понятно что парни каких-то прорывов в синхронизации данных не совершили. Есть и распределенные базы данных и распределенные фс. Дело то не в синхронизации данных, а в конкретной реализации данных принципов применительно к процессу.
Процесс не выполняется в ядре в вакууме. Он держит открытые хенлы на файлы, на сокеты, на расшаренную память. И это не считая того, что приложение может работать вообще с кастомными железками по pci или usb, которые тоже хранят свое состояние.
Все это нужно как-то синхронизировать, возможно уметь перемещать между компьютерами или пробрасывать прозрачно на один "основной" компьютер. Когда разрабатывали CRIU, с этим было куча проблем. И весь вопрос, насколько эта система работает быстро и сколько покрывает всех этих возможностей приложения. Потому что хочется брать абсолютно любое приложение и чтобы оно само начинало параллелиться, т.к. никто не будет переписывать приложение специально под Попкорн.
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|2.23, Аноним (19), 01:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Кто про комментирует, для чего бы такое можно применить?
MAKEOPTS="-j 1000" emerge ....
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|1.16, Онаним (?), 01:01, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Distributed shared memory - это то, что из всего этого счастья реально может взлететь. Идея витает в воздухе уже очень долго.
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|1.20, rm_ (ok), 01:17, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Воу, неужели спустя годы снова изобрели то, что уже было и прекрасно работало у дедов в OpenMosix, правда судя по тому что нужен особый компилятор, в каком-то урезанном игрушечном варианте.
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|2.26, Аноним (26), 01:31, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Компилятор нужен для поддержки переезда процесса с железа на одной архитектуре (пускай x86) на железо на другой (пускай ARM)
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|1.29, evkogan (?), 01:53, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Из новости не понятны ограничения технологии.
Явно ПО под эту вещь писать надо специальное.
Иначе не представляю как прозрачно для существующего ПО это может взлететь. Даже банальное обращение к файлам из разных потоков сломает это.
Именно в этом отличие от CRIU где миграция возможна для ПО которое не знает что его могут мигрировать.
Т.е. по факту это ядерная поддержка для всяких GRID.
Ну хорошо, это то чего не хватает Linux для реализации скайнета :)
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