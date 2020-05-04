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Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn

04.05.2020 11:14

Политехнический университет Виргинии предложил для обсуждения разработчиками ядра Linux набор патчей с реализацией системы распределённого выполнения потоков Popcorn (Distributed Thread Execution), позволяющей организовать выполнение приложений на нескольких компьютерах с распределением и прозрачной миграцией потоков между хостами. При помощи Popcorn приложения могут быть запущены на одном хосте, после чего без остановки работы перемещены на другой хост. В многопоточных программах допускается миграция на другие хосты отдельных потоков.

В отличие от проекта CRIU, позволяющего сохранять состояние процесса и возобновлять выполнение на другой системе, Popcorn предоставляет бесшовную и динамическую миграцию между хостами в процессе выполнения приложения, не требуя действий от пользователя и обеспечивая согласованность виртуальной памяти на всех хостах, на которых одновременного выполняются потоки.

Программный стек Popcorn образуют патчи к ядру Linux и библиотека с тестами, демонстрирующими как можно использовать системные вызовы Popcorn для миграции потоков в распределённо исполняемых приложениях. На уровне ядра предложены расширения к подсистеме виртуальной памяти с реализацией разделяемой распределённой памяти (distributed shared memory), позволяющей процессам на разных хостах обращаться к общему и согласованному виртуальному адресному пространству. Согласованность страниц виртуальной памяти обеспечивается при помощи протокола, который реплицирует на хост страницы памяти при обращении к ним на чтение и аннулирует страницы памяти при выполнении записи.

Взаимодействие между хостами осуществляется при помощи работающего на уровне ядра обработчика сообщений, передаваемых через TCP-сокет. Отмечается, что TCP/IP используется для упрощения отладки и тестирования в процессе разработки. Разработчики понимают, что с точки зрения безопасности и производительности TCP/IP не лучший способ передачи содержимого структур ядра и страниц памяти между хостами. Все хосты, на которых выполняются распределённые приложения, должны иметь идентичный уровень доверия. После стабилизации основных алгоритмов будет применён более эффективный вид транспорта.

Popcorn развивается с 2014 года как исследовательский проект по изучению возможностей создания распределённых приложений, потоки которых могут выполняться на разных узлах в гетерогенных вычислительных системах, в которых могут комбинироваться ядра на базе различных архитектур набора команд (Xeon/Xeon-Phi, ARM/x86, CPU/GPU/FPGA). Предложенный разработчикам ядра Linux набор патчей поддерживает только выполнение на хостах с CPU x86, но имеется и более функциональный вариант Popcorn Linux, который позволяет выполнять приложения на хостах с разными архитектурами CPU (x86 и ARM). Для использования Popcorn в гетерогенных окружениях необходимо использовать специальный компилятор на основе LLVM. При распределённом выполнении на хостах с одной архитектурой пересборка отдельным компилятором не требуется.

Кроме того, можно отметить анонс чем-то похожего проекта Teleforking с реализацией начального прототипа API для запуска дочерних процессов на других компьютерах в кластере. Код написан на языке Rust и пока позволяет клонировать только самые простые процессы, в которых не используются системные ресурсы, такие как файлы. При выполнении вызова telefork память и связанные с процессом структуры клонируются на другой хост, на котором запущен серверный обработчик (telepad).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск CRIU 2.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  3. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  4. OpenNews: Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2
  5. OpenNews: Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
  6. OpenNews: Intel выпустил движок распределённой трассировки лучей OSPRay 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52877-popcorn
Ключевые слова: popcorn, distributed, thread, criu, kernel, teleforking
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Больше ядер богу ядер
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что же плохого иметь много ядер? Вы бы отказались от 32 - 128-ядерной машинки?
     

  • 1.2, InuYasha (?), 23:14, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пожалуй, это покруче ГРИДа будет. Знаю даже тех, кто захочет этим воспользоваться. Особенно когда расчёты неделями идут. Но писанина файлов с результатами - это тот ещё вопрос.
     
     
  • 2.5, JL2001 (ok), 00:02, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пожалуй, это покруче ГРИДа будет. Знаю даже тех, кто захочет этим воспользоваться.
    > Особенно когда расчёты неделями идут. Но писанина файлов с результатами -
    > это тот ещё вопрос.

    а кто захочет и для чего?
    и чем это для них отличается от уже существующих методов запуска в кластере или в каком-нить GridGain ?

    не, технологически это реально круто, да и как бесшовная миграция с проблемных нод и балансировка - полезно
    но вот само по себе применимость этого какая? всёж задачи для распределённых вычислений довольно специфические

     

  • 1.3, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:22, 04/05/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:28, 04/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как MPI?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:16, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    не вспоминай это...
     
     
  • 3.35, Anonymouss (?), 03:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что с ним не так было то? Ближайшие альтернативы выглядели куда хуже и страшнее.
     

  • 1.6, JL2001 (ok), 00:05, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на миграцию запущеного фаерфокса со смартфона на десктоп и обратно я бы посмотрел....
    ну или миграцию tox-а или rss-ридера...

    как можно применять этот "Distributed Thread Execution" ? какие идеи есть?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 02:07, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мир немножко богаче, чем это видит анонимус с его локалхостом и телефоном.
     
     
  • 3.34, JL2001 (ok), 02:56, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мир немножко богаче, чем это видит анонимус с его локалхостом и телефоном.

    о, великий неанонимус! расширь мне сознание! покажи мне мир!

     
     
  • 4.36, Аноним (31), 03:57, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воспользуйся гуглом и посмотри, для чего используют тот же CRIU.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:11, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    telefork - где-то я уже слышал подобное ... а вспомнил, на хабре была недавно статья "Телепортируем процесс на другой компьютер!"
    https://habr.com/ru/company/dcmiran/blog/499422/
    Автор оригинала: Tristan Hume
    он что с Политехнического университета Виргинии, или просто друг у друга потихоньку тыбзят идеи ?
     
     
  • 2.12, Crazy Alex (ok), 00:28, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такое понятие "идея витает в воздухе". Это ж явный следующий логичный шаг от всяких микросервисов и подобного
     

  • 1.9, консервный бомжара (?), 00:20, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я не понял. то есть я могу собрать 10 говнобуков в один кластер и что-нибудь компилировать?
     
     
  • 2.11, JL2001 (ok), 00:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я не понял. то есть я могу собрать 10 говнобуков в один
    > кластер и что-нибудь компилировать?

    да ты и раньше мог
    https://en.wikipedia.org/wiki/Compile_farm

    не могу сейчас сразу нагуглить методичку по запуску своего кластера для компиляции, но раньше видел

     
     
  • 3.33, kazh (?), 02:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Успешно используем: https://github.com/icecc/icecream
     

  • 1.10, JL2001 (ok), 00:20, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп

    а на *BSD jail'ы мигрировать между нодами умеют?

     
     
  • 2.13, псевдонимус (?), 00:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеют на холодную. Но в новости не про это.
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:49, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    не взлетит. так и останется в виде патчей...
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 01:21, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про WireGuard тоже так говорили.
     

  • 1.15, псевдонимус (?), 00:59, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто про комментирует, для чего бы такое можно применить?
     
     
  • 2.17, Онаним (?), 01:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть у тебя софт, обрабатывающий данные в 100500 потоков, но при этом имеющий между ними общие данные и синхронизацию. Дальше ты его равномерно размазываешь по N систем без специальных ухищрений по обмену этими самыми данными.
     
     
  • 3.18, псевдонимус (?), 01:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чем практически это отличается от кластеризации, в чем преимущество?
     
     
  • 4.24, Аноним (19), 01:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так, наверное, это и есть одна из разновидностей кластеризации. Только здесь должно быть существено меньше танцев с настройками.
     
  • 3.21, JL2001 (ok), 01:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть у тебя софт, обрабатывающий данные в 100500 потоков, но при этом
    > имеющий между ними общие данные и синхронизацию. Дальше ты его равномерно
    > размазываешь по N систем без специальных ухищрений по обмену этими самыми
    > данными.

    а чего - распределённые/кластерные фс и просто базы данных раньше не существовали?

    я не понимаю концептуальную новизну/профит (кроме distributed shared memory - не знаю были ли раньше распределённые in-memory map/bd, для java у GridGain было, у них ещё и жавамашина вместо LLVM создаёт мультиплатформенность)

     
     
  • 4.32, Anonimous (?), 02:12, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, ну понятно что парни каких-то прорывов в синхронизации данных не совершили. Есть и распределенные базы данных и распределенные фс. Дело то не в синхронизации данных, а в конкретной реализации данных принципов применительно к процессу.

    Процесс не выполняется в ядре в вакууме. Он держит открытые хенлы на файлы, на сокеты, на расшаренную память. И это не считая того, что приложение может работать вообще с кастомными железками по pci или usb, которые тоже хранят свое состояние.

    Все это нужно как-то синхронизировать, возможно уметь перемещать между компьютерами или пробрасывать прозрачно на один "основной" компьютер. Когда разрабатывали CRIU, с этим было куча проблем. И весь вопрос, насколько эта система работает быстро и сколько покрывает всех этих возможностей приложения. Потому что хочется брать абсолютно любое приложение и чтобы оно само начинало параллелиться, т.к. никто не будет переписывать приложение специально под Попкорн.

     
  • 2.23, Аноним (19), 01:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Кто про комментирует, для чего бы такое можно применить?

    MAKEOPTS="-j 1000" emerge ....

     
  • 2.37, Аноним (37), 04:38, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суперкомпьютеры станут ближе к людям.
     

  • 1.16, Онаним (?), 01:01, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Distributed shared memory - это то, что из всего этого счастья реально может взлететь. Идея витает в воздухе уже очень долго.
     
     
  • 2.28, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:42, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно уже давно есть, называется NUMA. По очевидным причинам от этого больше гемора, как и от самой идеи SSI кластера, чем пользы.
     

  • 1.20, rm_ (ok), 01:17, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Воу, неужели спустя годы снова изобрели то, что уже было и прекрасно работало у дедов в OpenMosix, правда судя по тому что нужен особый компилятор, в каком-то урезанном игрушечном варианте.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:31, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Компилятор нужен для поддержки переезда процесса с железа на одной архитектуре (пускай x86) на железо на другой (пускай ARM)
     
  • 2.27, Аноним (19), 01:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В гомогенной среде особый компилятор не нужен.
     

  • 1.25, anonimous (?), 01:28, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно уже реализовано было - Amoeba OS Таненбаума и Ко.
     
  • 1.29, evkogan (?), 01:53, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Из новости не понятны ограничения технологии.
    Явно ПО под эту вещь писать надо специальное.
    Иначе не представляю как прозрачно для существующего ПО это может взлететь. Даже банальное обращение к файлам из разных потоков сломает это.
    Именно в этом отличие от CRIU где миграция возможна для ПО которое не знает что его могут мигрировать.
    Т.е. по факту это ядерная поддержка для всяких GRID.
    Ну хорошо, это то чего не хватает Linux для реализации скайнета :)
     
  • 1.30, Аноним (30), 02:01, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    там, эта, эпл и гугл выпустили совместный интерфейс для остлеживания пользователей https://news.ycombinator.com/item?id=23073000

     

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