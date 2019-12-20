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|2.10, Аноним (10), 11:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для
> построения защищённых P2P-сетей
Такие же неуломивые Джо, как и ОпенБСД? Пока никто не интересуется ими - они "защищены", как рандомный аудит 4fun, так целый ворох стандартных и даже где-то примитивных багов.... И доверие к таким вещам соответствующее...
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|1.3, Retrosharer (?), 10:37, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тема хорошая, но так медленно развивающаяся, что к 2058, может быть, доведут до работоспособного состояния.
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|2.15, InuYasha (?), 12:14, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет таких вливаний как в ФСБук, ВКоровник, Быдлограм, Пацапп.
Вы всё ещё верите что к-успеху-пришедший, дверь-не-открывший Дуров на белом коне весь такой добрый филантроп-меценат, а также анархист-пионегр-революционегр взял свои огромные, чистые, свежие, честно-наворованные/заработанные, денежки, нанял команду энтузиастов-погромистов-админов и посадил их жить-трудиться на самом дорогом мировом курорте ради блага человечества(тм)?
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|1.5, Аноним (5), 10:48, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
Смысл слова "защищённый" тут извращён. Защита бывает разная. Эта сеть предназначена для параноиков и борцов с кровавыми тоталитарными режимами. Создана параноиками для параноиков, без оглядки на удобство использовать конечным пользователем и разработчиком сервисов.
За почти 20 лет существования сети не создано ничего, что вызвало бы интерес у нормального пользователя. Сеть существует исключительно за счёт эксплуатации неокрепших умов студентов товарищем К. Гротовым.
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|1.8, Аноним (8), 11:10, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любопытно, кто-нибудь пробовал, какие задержки при пробросе туннелей IPv4 поверх сети? А если без анонимизации (а-ля VPN для игр по локальной сети)?
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|2.11, Аноним (11), 11:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а-ля VPN для игр по локальной сети
кстати, а существуют вообще свободные альтернативы всяким хамачам? Ну, т.е - ясен пень что любой опенвпн может то же самое. Речь про гуй который сделает все сам именно с оглядкой на эмуляцию локалки для игорей по сети
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|1.12, ддд (?), 11:49, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрел на эту какаху. Пользоваться ей невозможно. Я бы с удовольствием но оказалось проще свой п2п написать чем эту поделку старперов разобрать. Может правнуки и увидят это
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|1.13, Аноним (13), 12:04, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Настоящий патриот должен бороться с преступным режимом, иначе он предатель.
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