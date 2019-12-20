The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей

20.12.2019 10:11

Увидел свет выпуск фреймворка GNUnet 0.12, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети. Выпуск отмечен как содержащий значительные изменения протокола, нарушающие обратную совместимость с версиями 0.11.x.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

Основные новшества GNUnet 0.12:

  • В децентрализованной системе доменных имён GNS (GNU Name System) внесены изменения в протоколы формирования ключа (для соответствия развиваемой спецификации будущего стандарта). Имена доменов и метки представлены в UTF-8, без применения punycode-нотации IDNA. Для обработки нестандартных имён IDNA предложен NSS-плагин. Также добавлен плагин для блокировки запросов от root (GNUnet никогда не должен запускаться с правами root).
  • В GNS и NSE (Network Size Estimation) изменён алгортим доказательства выполнения работы (proof of work), используемый при отзыве доменной зоны. Изменения связаны с усложнением вычислений на специализированных ASIC.
  • Плагин с реализацией транспорта поверх UDP переведён в категорию экспериментальных из-за проблем со стабильностью;
  • Улучшен и документирован бинарный формат для открытых ключей RSA;
  • Убрано лишнее хэширование в цифровых подписях EdDSA;
  • Добавлена возможность установки скрипта gnunet-logread для проведения аудита логов;
  • Реализация ECDH переведена на код TweetNaCl;
  • Решены многие проблемы в сборочной ситеме. Из зависимостей убран GLPK (GNU Linear Programming Kit). Добавлено корректное описание пакета для дистрибутивов на базе пакетного менеджера Guix.



На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических средств. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы;
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен GNUnet 0.11, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
  3. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
  4. OpenNews: Открытый проект AllJoyn нацелен на создание P2P-сети из мобильных устройств
  5. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  6. OpenNews: Выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Matrix 1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnunet, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 10:20, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно поизучать как работает P2P
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для
    > построения защищённых P2P-сетей

    Такие же неуломивые Джо, как и ОпенБСД? Пока никто не интересуется ими - они "защищены", как рандомный аудит 4fun, так целый ворох стандартных и даже где-то примитивных багов.... И доверие к таким вещам соответствующее...

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 20/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –12 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:39, 20/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:56, 20/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.7, Ебобаный Обэма (?), 11:03, 20/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.9, васян (?), 11:28, 20/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.14, InuYasha (?), 12:06, 20/12/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.3, Retrosharer (?), 10:37, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тема хорошая, но так медленно развивающаяся, что к 2058, может быть, доведут до работоспособного состояния.
     
     
  • 2.15, InuYasha (?), 12:14, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет таких вливаний как в ФСБук, ВКоровник, Быдлограм, Пацапп.
    Вы всё ещё верите что к-успеху-пришедший, дверь-не-открывший Дуров на белом коне весь такой добрый филантроп-меценат, а также анархист-пионегр-революционегр взял свои огромные, чистые, свежие, честно-наворованные/заработанные, денежки, нанял команду энтузиастов-погромистов-админов и посадил их жить-трудиться на самом дорогом мировом курорте ради блага человечества(тм)?
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:48, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >фреймворк для построения защищённых P2P-сетей

    Смысл слова "защищённый" тут извращён. Защита бывает разная. Эта сеть предназначена для параноиков и борцов с кровавыми тоталитарными режимами. Создана параноиками для параноиков, без оглядки на удобство использовать конечным пользователем и разработчиком сервисов.

    За почти 20 лет существования сети не создано ничего, что вызвало бы интерес у нормального пользователя. Сеть существует исключительно за счёт эксплуатации неокрепших умов студентов товарищем К. Гротовым.

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:10, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно, кто-нибудь пробовал, какие задержки при пробросе туннелей IPv4 поверх сети? А если без анонимизации (а-ля VPN для игр по локальной сети)?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:39, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а-ля VPN для игр по локальной сети

    кстати, а существуют вообще свободные альтернативы всяким хамачам? Ну, т.е - ясен пень что любой опенвпн может то же самое. Речь про гуй который сделает все сам именно с оглядкой на эмуляцию локалки для игорей по сети

     

  • 1.12, ддд (?), 11:49, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел на эту какаху. Пользоваться ей невозможно. Я бы с удовольствием но оказалось проще свой п2п написать чем эту поделку старперов разобрать. Может правнуки и увидят это
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:04, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Настоящий патриот должен бороться с преступным режимом, иначе он предатель.
     
  • 1.16, InuYasha (?), 12:56, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, кем надо быть чтобы минусовать эту новость...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру