The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Intel выпустил движок распределённой трассировки лучей OSPRay 2.0

23.01.2020 08:12

Компания Intel представила значительный выпуск масштабируемого движка 3D-рендеринга OSPRay 2.0, предназначенного для реалистичной высококачественной визуализации методом трассировки лучей, пригодной для применения интерактивных приложениях. Движок развивается как часть более крупного проекта Intel Rendering Framework, нацеленного на разработку средств программной визуализации научных расчётов SDVis (Software Defined Visualization), включающих библиотеку трассировки лучей Embree, систему фотореалистичной отрисовки GLuRay, библиотеку для устранения шумов на изображениях oidn (Open Image Denoise) и систему программной растеризации OpenSWR. Код написан на языке С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0.

OSPRay нацелен главным образом на использование в интерактивных приложениях для отрисовки сцены на лету. Для симуляции поведения света применяется метод трассировки пути. Поддерживается визуализация в объёме и на плоскости, фотореалистичное глобальное освещение с учётом физических свойств материалов, расширенные эффекты затенения (тени, прозрачность и затенение "Ambient occlusion").

OSPRay использует только возможности CPU, не привязываясь к GPU, что позволяет использовать библиотеку на широком спектре устройств, от рабочих станций до узлов в вычислительных кластерах. Для обеспечения должной производительности активно используется многопоточность и векторизация на базе SIMD-инструкций, таких как Intel SSE4, AVX, AVX2, и AVX-512 (для работы OSPRay как минимум требуется поддержка SSE4.1).

Рендернг может быть распределён на несколько узлов кластера (поддерживается MPI), что например, позволяет применять OSPRay для организации отрисовки картинки с очень высоким разрешением на видеостенах, единое изображение на которых формируется набором отдельных LCD-панелей. Например, работа OSPRay продемонстрирована на составном экране Stallion, скомпонованном из 80 30-дюймовых мониторов (общее разрешение 40960x8000 или 328 мегапикселей) и обслуживаемого кластером из 40 серверов с 6-ядерными CPU на базе микроархитектуры Intel Sandy Bridge.

Значительное изменение номера версии обусловлено большой переработкой API, в том числе с внесением изменений, нарушающих совместимость (для упрощения перехода на новый API предложена библиотека-прослойка, сглаживающая миграцию), и предоставлением новых геометрических типов. Добавлена поддержка Open VKL (Open Volume Kernel Library) для объёмного рендеринга. Реализована возможность подключения модуля для подавления шумов на изображении. В отдельные репозитории вынесены библиотека ospcommon и модуль для поддержи MPI.



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Компания Intel опубликовала библиотеку для шумоподавления и фильтрации изображений
  3. OpenNews: Компания Intel открыла пакеты для распределенного построения сцен и трассировки лучей
  4. OpenNews: Компания Intel представила OpenSWR, систему программной отрисовки OpenGL
  5. OpenNews: Компания AMD открыла исходные тексты библиотеки трассировки лучей FireRays 2.0
  6. OpenNews: Проект VKHR развивает систему рендеринга волос в режиме реального времени
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ospray, intel, render
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:48, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Хорошая вещь. Каждый день пользуюсь по три раза.
     
  • 2, A.Stahl (ok), 08:48, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве всё это не делается ради "правдоподобности" изображения? От последней иллюстрации смердит рендерингом на пару ГиБ вокруг. Причём рендерингом образца эдак лет 10 назад.
     
     
  • 4, Анонимный селебрити (?), 09:03, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используемые в примере Sandy Bridge именно на это и намекают
     

  • 3, anonon.the.net (?), 09:00, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Массовая истерия вокруг raytracing-а продолжается?
    Учитывая то, что есть алгоритмы куда качественне в плане результатов - тот же radiosity. Ах ну да, там МКЭ и поэтому вопросов о реалтаймовости/интерактивности вряд ли может быть.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру