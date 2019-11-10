Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2

2.4 , Онаним ( ? ), 12:37, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Почитал. С блокировками всё относительно нормально, а вот с когерентностью кеша между узлами похоже никак.

3.5 , Онаним ( ? ), 12:39, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Производительность, как обычно, упрётся в мастер-сервер, он один. В общем, "ещё одна" распределённая файловая система, не предназначенная для параллельной работы над единым набором данных. Для шардинга сойдёт, но смысл, если уже есть цеф с люстрой.

4.7 , Аноним ( 7 ), 13:36, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Емнип сервеов с метаданными там может быть несколько

5.10 , пох. ( ? ), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это бэкап, он не может использоваться пока жив master. И не может, а должно, если твои данные не writeonly, потому что при превращении мастера в тыкву в нее автоматически превращается весь кластер, эти данные больше вообще взять неоткуда. Но узким местом при разумных нагрузках мастер не является. Точнее, он лопается раньше, чем становится узким местом - обратите внимание, что ВСЕ метаданные должны помещаться в память единственного узла, никаких других вариантов просто не предусмотрено (костыль с bdb не жизнеспособен, это уже комитеры в CoC придумали). 5.11 , Онаним ( ? ), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Емнип сервеов с метаданными там может быть несколько Да. standby. Активный один.

4.8 , пох. ( ? ), 14:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ох уж эти хперты опеннет. производительность не упрется ни в какой мастер-сервер, потому что его, сюрприз, нету.

metadata node не является никаким "master-server", и не посредничает в операциях. Насчет "параллельной работы над единым набором" - очень вряд ли получится хорошо, но по совсем другим причинам (в основном по той, что до вот этой новости там вообще все получалось плохо - понабрали каких-то альтернативно-одаренных комитеров в CoC.md в разработчики, и при этом забыли лупить их дубиной по хребту - вплоть до появления версии, при апгрейде на которую уничтожались все данные в кластере. На чем компанию, к счастью, купили другие люди. А старые версии - слишком старые, и имеют массу своих проблем, до конца не решаемых.) Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять. Соответственно, сравнивать ее можно с gluster или BeeGFS, но у тех своих тараканов полным-полно. 5.9 , Онаним ( ? ), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу. То есть если на это дело шардить и читать многогигабайтные блобы - всё будет ок. А вот если разложить там 100500 файлов - счастью будет плохеть. > Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять. Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно. Гластер - ужас ужасный. Нет, концепция хороша, но то, как оно работает, удручает. И воз и ныне там уже лет 5, баг на баге и багом погоняет. Плюс асинхронность репликации метаданных в гластере - это печаль печальная.

6.13 , пох. ( ? ), 14:43, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу. и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них (с учетом того что надо вообще-то сам файл все же прочитать или что ты с ним делать собрался)? Впрочем, если разложить там миллион мелких файлов - счастья не будет в принципе, поскольку оно лопнет - память кончится. > Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно. наоборот. оверинжинеренное bloatware из миллиарда загадочных оверинжениренных блоатварей и блоатварью погоняет - ненужно, пока ты не гугль или что-то в этом же роде. (в остальных случаях для миллионов мелких файлов с параллельным доступом я выберу самбу или nfs)

Потому что есть мальчики, наивно думающие, что умеют это настраивать (по плохо понятым инструкциям со стековерфлоу) - а потом, по факту, контору просто закрывают, когда все ее данные внезапно отыквливаются без малейшей возможности их восстановить. Ни с гластером, ни с лизард/муз такой проблемы нет - они просты как палка, и, если не делать резких движений - почти все и всегда можно собрать. Если бы еще и вообще работали - цены б им не было. С гластером главная беда - что его зохавал редгад. То есть шанса на повторение истории с покупкой кем-то вменяемым и раздачей животворящих пинков девелоперам нет и не будет. Теперь у нас есть версия 3, которая как-то работает, если ни на шаг не отступать от генеральной линии редгада (в частности забыть о ec и не хранить там большие файлы), и не забыть оформить подписку, и есть версии "хочу быть как хром", в которых вообще ничего не работает, потому что макаки принципиально не умеют ничего доделывать до рабочего состояния - "зато мы написали новую версию на игогого, а то этот ваш си немодно и мы его плохо понимаем, только вы ей тоже не пользуйтесь, она немного не работает". Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово". 7.20 , Онаним ( ? ), 16:22, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово". Yes.

7.21 , Онаним ( ? ), 16:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них Да ничего особенного, достаточно просто ls -l на каталог с 10000-100000 файлов...

8.23 , Онаним ( ? ), 16:26, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Когда метаданные шардятся - оно хотя бы слегка распараллелится NFS тоже не понр... 8.25 , пох. ( ? ), 16:44, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать доктор, я когда чешу левой пяткой правое ухо через левое плечо - у меня где-то в... 9.26 , Онаним ( ? ), 18:58, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Эксты нормально OCFS2 тяжело, но справляется NFS 4 1 тоже справляется, но ещё ... 7.22 , macfaq ( ? ), 16:24, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть какой-то сравнительный обзор Ceph, Gluster и Moose/Lizard?

8.24 , Онаним ( ? ), 16:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ну вот глустеръ вообще сбоку, а с Ceph интересно бы было ... 7.31 , Аноним ( 31 ), 22:01, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и не забыть оформить подписку э... А ты само то надеешься на их подписку? И чем поможет тебе очередной Мьяньманьян Суббараян при накрытии гластера медным тазом? Да, основные их рекомендации - это удаление вольюмов и создание новых. От под-писки редгада гемора только больше станет. Весь рэд-гад сторож сейчас в Бангалоре пячат.

