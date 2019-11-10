Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2

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|1.1, Иван (??), 12:04, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ух ты, дажен не знал о существовании данной ФС, спасибо за информацию, буду разбираться.
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|2.15, пох. (?), 14:51, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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если до сих пор счастье этого знания тебя миновало - не торопись разбираться. Поскольку разбираться тебе придется не в технических деталях, а в административно-политических.
Пользоваться этой штукой можно будет через два месяца - _если_ новые разработчики (и, главное, новые погонщики с плетками) справятся с поставленной задачей - выпустят таки 13ю версию которой можно пользоваться.
Шансы на это появились, тьфу-тьфу-тьфу, но все по прежнему висит на волоске - инвестору может надоесть, разработчики не справятся, менеджеры не справятся, задача может оказаться в принципе нерешаемой из-за ошибок прошлых лет.
Рекомендую посмотреть на gluster - возможно тебе повезет, и на твои задачи его хватит в том виде, в котором он сейчас есть. Концепция там похожая, а недоделки в предсказуемых местах, и не полностью фатальны для данных.
lizard нужна если у тебя 1. большие файлы 2. нетбабланах (нужны EC, а не репликация) 3. клиенты не [только] под линухом. 4. ты не можешь подождать лет пять, пока гластер все это доделает или его не разгонят к чертям
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|2.16, пох. (?), 14:56, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а, блин, вдогонку: lightweight снапшоты и trashcan.
У gluster первого технически не сделать нормально, а второе сделано в виде trash. В смысле, выкрасить и выбросить только.
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|3.27, Онаним (?), 19:00, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а, блин, вдогонку: lightweight снапшоты и trashcan.
> У gluster первого технически не сделать нормально, а второе сделано в виде
> trash. В смысле, выкрасить и выбросить только.
У гластера в trashcan превращается всё хранилище после первого же серьёзного сбоя репликации.
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|4.29, пох. (?), 20:49, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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расскажите, как вы это делаете.
Учитывая что "сбой репликации" у него вообще в клиенте (и тоже интересно - КАК?), а в хранилище банально лежат файлы на банальной xfs или вообще ext4 - поштучно, потому что все "хранилище" - пачка EA привязанных к этим файлам, и их всегда можно руками вытащить. КАК?!
И эти люди будут рассказывать про прелести ceph. Где не то что руками никуда не подлезешь, а понять-то меганавороченные механизмы и научиться хотя бы выбирать правильные - годы уйдут.
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|2.4, Онаним (?), 12:37, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почитал. С блокировками всё относительно нормально, а вот с когерентностью кеша между узлами похоже никак.
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|3.5, Онаним (?), 12:39, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Производительность, как обычно, упрётся в мастер-сервер, он один.
В общем, "ещё одна" распределённая файловая система, не предназначенная для параллельной работы над единым набором данных. Для шардинга сойдёт, но смысл, если уже есть цеф с люстрой.
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|5.10, пох. (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это бэкап, он не может использоваться пока жив master. И не может, а должно, если твои данные не writeonly, потому что при превращении мастера в тыкву в нее автоматически превращается весь кластер, эти данные больше вообще взять неоткуда.
Но узким местом при разумных нагрузках мастер не является. Точнее, он лопается раньше, чем становится узким местом - обратите внимание, что ВСЕ метаданные должны помещаться в память единственного узла, никаких других вариантов просто не предусмотрено (костыль с bdb не жизнеспособен, это уже комитеры в CoC придумали).
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|5.11, Онаним (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Емнип сервеов с метаданными там может быть несколько
Да. standby. Активный один.
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|4.8, пох. (?), 14:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ох уж эти хперты опеннет.
производительность не упрется ни в какой мастер-сервер, потому что его, сюрприз, нету.
metadata node не является никаким "master-server", и не посредничает в операциях.
Насчет "параллельной работы над единым набором" - очень вряд ли получится хорошо, но по совсем другим причинам (в основном по той, что до вот этой новости там вообще все получалось плохо - понабрали каких-то альтернативно-одаренных комитеров в CoC.md в разработчики, и при этом забыли лупить их дубиной по хребту - вплоть до появления версии, при апгрейде на которую уничтожались все данные в кластере. На чем компанию, к счастью, купили другие люди. А старые версии - слишком старые, и имеют массу своих проблем, до конца не решаемых.)
Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять.
Соответственно, сравнивать ее можно с gluster или BeeGFS, но у тех своих тараканов полным-полно.
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|5.9, Онаним (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу. То есть если на это дело шардить и читать многогигабайтные блобы - всё будет ок. А вот если разложить там 100500 файлов - счастью будет плохеть.
> Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять.
Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно.
Гластер - ужас ужасный. Нет, концепция хороша, но то, как оно работает, удручает. И воз и ныне там уже лет 5, баг на баге и багом погоняет. Плюс асинхронность репликации метаданных в гластере - это печаль печальная.
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|6.13, пох. (?), 14:43, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу.
и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них (с учетом того что надо вообще-то сам файл все же прочитать или что ты с ним делать собрался)? Впрочем, если разложить там миллион мелких файлов - счастья не будет в принципе, поскольку оно лопнет - память кончится.
> Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно.
наоборот. оверинжинеренное bloatware из миллиарда загадочных оверинжениренных блоатварей и блоатварью погоняет - ненужно, пока ты не гугль или что-то в этом же роде. (в остальных случаях для миллионов мелких файлов с параллельным доступом я выберу самбу или nfs)
Потому что есть мальчики, наивно думающие, что умеют это настраивать (по плохо понятым инструкциям со стековерфлоу) - а потом, по факту, контору просто закрывают, когда все ее данные внезапно отыквливаются без малейшей возможности их восстановить.
Ни с гластером, ни с лизард/муз такой проблемы нет - они просты как палка, и, если не делать резких движений - почти все и всегда можно собрать. Если бы еще и вообще работали - цены б им не было.
С гластером главная беда - что его зохавал редгад. То есть шанса на повторение истории с покупкой кем-то вменяемым и раздачей животворящих пинков девелоперам нет и не будет. Теперь у нас есть версия 3, которая как-то работает, если ни на шаг не отступать от генеральной линии редгада (в частности забыть о ec и не хранить там большие файлы), и не забыть оформить подписку, и есть версии "хочу быть как хром", в которых вообще ничего не работает, потому что макаки принципиально не умеют ничего доделывать до рабочего состояния - "зато мы написали новую версию на игогого, а то этот ваш си немодно и мы его плохо понимаем, только вы ей тоже не пользуйтесь, она немного не работает". Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово".
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|7.20, Онаним (?), 16:22, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово".
Yes.
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|7.21, Онаним (?), 16:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них
Да ничего особенного, достаточно просто ls -l на каталог с 10000-100000 файлов...
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|8.23, Онаним (?), 16:26, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда метаданные шардятся - оно хотя бы слегка распараллелится NFS тоже не понр... текст свёрнут, показать
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|8.25, пох. (?), 16:44, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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доктор, я когда чешу левой пяткой правое ухо через левое плечо - у меня где-то в... текст свёрнут, показать
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|9.26, Онаним (?), 18:58, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эксты нормально OCFS2 тяжело, но справляется NFS 4 1 тоже справляется, но ещё ... текст свёрнут, показать
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|7.31, Аноним (31), 22:01, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и не забыть оформить подписку
э... А ты само то надеешься на их подписку? И чем поможет тебе очередной Мьяньманьян Суббараян при накрытии гластера медным тазом? Да, основные их рекомендации - это удаление вольюмов и создание новых. От под-писки редгада гемора только больше станет. Весь рэд-гад сторож сейчас в Бангалоре пячат.
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|1.6, vitalif (ok), 13:00, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из того, что написано в интернетах - никак не могу понять: случайная мелкая перезапись там поддерживается вообще? Или на каждую модификацию сливает 64 мб? // А сам всё никак не попробую
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|2.17, пох. (?), 14:59, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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без ec - да. Были прецеденты использования этой штуки для раздачи томов под kvm.
C ec, по очевидным причинам, хрень выйдет.
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|3.28, Онаним (?), 19:02, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без ec - да. Были прецеденты использования этой штуки для раздачи томов под kvm.
Тома под KVM можно и с гластеров раздавать, и с цефа. Тормозно только, и то, и другое, и можно без хлеба. С этого, думаю, будет не сильно лучше. Пока что лучше нормальной выделенной хранилки iSCSI multipath честно говоря для раздачи томов лучше решения нет.
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|4.30, пох. (?), 20:55, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тома под KVM можно и с гластеров раздавать, и с цефа. Тормозно только,
вообще-то - штатное решение проксмоксы. При наличии вообще говоря отсутствия в нем других, как бы намекает, что для большинства применений вполне разумно.
Но я намекал только на то, что они не пишутся по 64 мегабайта за раз, и раз эта штука вообще работала - никаких особых ужасов с произвольным доступом там нет.
> Пока что лучше нормальной выделенной хранилки iSCSI multipath
а сама хранилка из воздуха берется? Иначе возвращаемся к вопросу - из чего ее строить. Ну и в общем-то, хуже iSCSI протокол придумать сложно (понятно, что для наколенных решений выбирать особо не из чего, но тем не менее).
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|5.32, Онаним (?), 22:24, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вообще-то - штатное решение проксмоксы. При наличии вообще говоря отсутствия в нем
> других, как бы намекает, что для большинства применений вполне разумно.
С проксмоксом гластер можно. Птицы одного помёта. А вот с адекватными системами виртуализации лучше всё-таки не использовать.
:)
> сама хранилка из воздуха берется? Иначе возвращаемся к вопросу - из чего ее строить.
Из LVM, если кустарно, из собственного блочного решения, если профессионально, в случае неумения - покупать правильный iSCSI SAN (не путать с кустарными NAS, где под iSCSI может быть обычное кустарное решение на файлухе типа ZFS) у тех, кто умеет в SAN.
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|1.14, abi (?), 14:50, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Распределённое блочное хранилище от ноунеймов? Это будет предсказуемо.
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|2.19, разработчик SCO из 1993го года (?), 15:46, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Распределённое блочное хранилище от ноунеймов? Это будет предсказуемо.
unix-like система от какого-то финского студиозуса? Это будет предсказуемо!
P.S. а всего через пять лет меня уволили "при помощи ноги" :-( С тех пор я работаю в макдаке.
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