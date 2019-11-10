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Обновление кластерной файловой системы LizardFS 3.13.0-rc2

10.11.2019 12:07

После годичного затишья в разработке возобновилась работа над новой веткой отказоустойчивой распределённой файловой системы LizardFS 3.13 и опубликован второй кандидат в релизы. Недавно произошла смена владельцев компании, развивающей LizardFS, было принято новое руководство и сменились разработчики. Последние два года проект отстранился от сообщества и не уделял ему должного внимания, но новая команда намерена возродить прежние отношения с сообществом и наладить с ним тесное взаимодействие. Код проекта написан на языках С и С++ и распространяется под лицензий GPLv3.

LizardFS является распределённой кластерной файловой системой, позволяющей рассредоточить данные по разным серверам, но представить к ним доступ в форме единого большого раздела, работа с которым осуществляется по аналогии с традиционными дисковыми разделами. В монтируемом разделе с LizardFS поддерживаются POSIX-атрибуты файлов, ACL, блокировки, сокеты, каналы, файлы устройств, символические и жёсткие сcылки. Система не имеет единой точки отказа, все компоненты резервируются. Поддерживается распараллеливание операций с данными (несколько клиентов могут одновременно обращаться к файлам).

Для обеспечения отказоустойчивости данные разбиваются на реплики, которые распределяются по разным узлам с резервированием (на разных узлах размещается несколько копий), - в случае выхода из строя узлов или накопителей, система продолжает работу без потери информации и автоматически перераспределяет данные с учётом оставшихся узлов. Для расширения хранилища достаточно подключить к нему новые узлы без остановки работы на обслуживание (система сама реплицирует часть данных на новые серверы и сбалансирует хранилище с учётом новых серверов). Аналогично можно поступить и для сокращения размера кластера - можно просто отключить выводимое из состава устаревшее оборудование.

Данные и метаданные хранятся раздельно. Для работы рекомендуется устанавливать два сервера метаданных, работающих в режиме master-slave, и а также как минимум два сервера хранения данных (chunkserver). Дополнительно для резервирования метаданных могут применяться лог-серверы, хранящие информацию об изменении метаданных и позволяющие восстановить работу в случае повреждения всех имеющихся серверов метаданных. Каждый файл разбивается на блоки (chunk), размером до 64 МБ. Блоки распределяются по серверам хранения в соответствии с выбранным режимом репликации: стандартный (явное определение числа копий для размещения на разных узлах, в том числе в привязке к отдельным каталогам - для важных данных число копий можно увеличить, а для несущественных уменьшить), XOR (RAID5) и EC (RAID6).

Хранилище может масштабироваться до петабайтных размеров. Из областей применения упоминаются ведение архивов, хранение образов виртуальных машин, мультимедийных данных, резервных копий, использование как DRC (Disaster Recovery Center) и как хранилище в кластерах высокопроизводительных вычислений. LizardFS обеспечивает очень высокую скорость чтения файлов любого размера, а при записи показывает хорошую производительность при записи целиком больших и средних файлов, когда нет постоянной модификации, интенсивной работы с открытыми файлами и разовых операций с кучей мелких файлов.

Среди особенностей ФС также можно отметить наличие поддержки снапшотов, отражающих состояние файлов в определённое время, и встроенную реализацию "корзины" (файлы не удаляются сразу и какое-то время доступны для восстановления). Доступ к разделу может быть ограничен по IP-адресу или паролю (по аналогии с NFS). Имеются механизмы квот и управления качеством сервиса, позволяющие ограничить размер и пропускную способность для некоторых категорий пользователей. Возможно создание территориально распределённых хранилищ, сегменты которых размещены в разных датацентрах.

Проект LizardFS был основан в 2013 году как форк MooseFS, и отличается, главным образом, наличием режима репликации на базе кодов коррекции ошибок Рида—Соломона (аналог raidzN), расширенной поддержкой ACL, наличием клиента для платформы Windows, дополнительными оптимизациями (напирмер, при совмещении клиента и сервера хранения, блоки по возможности отдаются с текущего узла, а метаданные кэшируются в памяти), более гибкой системой настройки, поддержкой упреждающего чтения данных, квотами на каталоги и внутренними переработками.

Релиз LizardFS 3.13.0 планируется выпустить в конце декабря. Основным новшеством LizardFS 3.13 является задействование для обеспечения отказоустойчивости (переключения master-серверов в случае сбоя) алгоритма достижения консенсуса Raft (используется собственная реализация uRaft, которая ранее применялась в коммерческих продуктах). Использование uRaft упрощает настройку и сокращает задержки при восстановлении после сбоя, но требует наличие как минимум трёх работающих узлов, один из которых используется для кворума.

Из других изменений: новый клиент на базе подсистемы FUSE3, решение проблем с корректировкой ошибок, плагин nfs-ganesha переписан на языке Си. В обновлении 3.13.0-rc2 исправлено несколько критических ошибок, делавших предыдущие тестовые выпуски ветки 3.13 малопригодными для использования (исправления для ветки 3.12 пока не опубликованы, а обновление с 3.12 на 3.13 по-прежнему приводит к полной потере данных).

В 2020 году работа будет сосредоточена на разработке Agama, нового полностью переписанного ядра LizardFS, которое, по заверению разработчиков, обеспечит увеличение производительности в три раза, по сравнению с веткой 3.12. В Agama будет осуществлён переход на событийно-ориентированную архитектуру (event driven), асинхронный ввод/вывод на базе asio, работу преимущественно в пространстве пользователя (для снижение зависимости от механизмов кэширования ядра). Дополнительно будут предложены новая отладочная подсистема и анализатор сетевой активности с поддержкой автотюнинга производительности.

В клиент LizardFS будет добавлена полная поддержка версионирования операций записи, которая повысит надёжность восстановления после сбоя, решит проблемы, возникающие при совместном доступе разных клиентов к одним данным, и позволит добиться значительного увеличения производительности. Клиент будет переведён на собственную сетевую подсистему, работающую в пространстве пользователя. Первый рабочий прототип LizardFS на базе Agama планируется подготовить во втором квартале 2020 года. В это же время обещают реализовать средства для интеграции LizardFS с платформой Kubernetes.

  1. Главная ссылка к новости (https://lizardfs.com/introduct...)
  2. OpenNews: Выпуск распределенной файловой системы GlusterFS 3.7
  3. OpenNews: Компания Versity открыла исходные тексты файловой системы ScoutFS
  4. OpenNews: В состав ядра Linux 4.6 принят код файловой системы OrangeFS
  5. OpenNews: Представлен полностью переработанный вариант распределённой файловой системы POHMELFS
  6. OpenNews: Новая версия распределённой файловой системы XtreemFS 1.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lizardfs, cluster
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  • 1.1, Иван (??), 12:04, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, дажен не знал о существовании данной ФС, спасибо за информацию, буду разбираться.
     
     
  • 2.15, пох. (?), 14:51, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    если до сих пор счастье этого знания тебя миновало - не торопись разбираться. Поскольку разбираться тебе придется не в технических деталях, а в административно-политических.

    Пользоваться этой штукой можно будет через два месяца - _если_ новые разработчики (и, главное, новые погонщики с плетками) справятся с поставленной задачей - выпустят таки 13ю версию которой можно пользоваться.

    Шансы на это появились, тьфу-тьфу-тьфу, но все по прежнему висит на волоске - инвестору может надоесть, разработчики не справятся, менеджеры не справятся, задача может оказаться в принципе нерешаемой из-за ошибок прошлых лет.

    Рекомендую посмотреть на gluster - возможно тебе повезет, и на твои задачи его хватит в том виде, в котором он сейчас есть. Концепция там похожая, а недоделки в предсказуемых местах, и не полностью фатальны для данных.
    lizard нужна если у тебя 1. большие файлы 2. нетбабланах (нужны EC, а не репликация) 3. клиенты не [только] под линухом. 4. ты не можешь подождать лет пять, пока гластер все это доделает или его не разгонят к чертям

     
     
  • 3.18, Иван (??), 15:05, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спасибо за развернутый ответ.
     
  • 2.16, пох. (?), 14:56, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а, блин, вдогонку: lightweight снапшоты и trashcan.
    У gluster первого технически не сделать нормально, а второе сделано в виде trash. В смысле, выкрасить и выбросить только.

     
     
  • 3.27, Онаним (?), 19:00, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а, блин, вдогонку: lightweight снапшоты и trashcan.
    > У gluster первого технически не сделать нормально, а второе сделано в виде
    > trash. В смысле, выкрасить и выбросить только.

    У гластера в trashcan превращается всё хранилище после первого же серьёзного сбоя репликации.

     
     
  • 4.29, пох. (?), 20:49, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажите, как вы это делаете.

    Учитывая что "сбой репликации" у него вообще в клиенте (и тоже интересно - КАК?), а в хранилище банально лежат файлы на банальной xfs или вообще ext4 - поштучно, потому что все "хранилище" - пачка EA привязанных к этим файлам, и их всегда можно руками вытащить. КАК?!

    И эти люди будут рассказывать про прелести ceph. Где не то что руками никуда не подлезешь, а понять-то меганавороченные механизмы и научиться хотя бы выбирать правильные - годы уйдут.

     

  • 1.3, Онаним (?), 12:29, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Как там с POSIX-совместимостью и гарантированностью блокировок?
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 12:37, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почитал. С блокировками всё относительно нормально, а вот с когерентностью кеша между узлами похоже никак.
     
     
  • 3.5, Онаним (?), 12:39, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Производительность, как обычно, упрётся в мастер-сервер, он один.

    В общем, "ещё одна" распределённая файловая система, не предназначенная для параллельной работы над единым набором данных. Для шардинга сойдёт, но смысл, если уже есть цеф с люстрой.

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 13:36, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип сервеов с метаданными там может быть несколько
     
     
  • 5.10, пох. (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это бэкап, он не может использоваться пока жив master. И не может, а должно, если твои данные не writeonly, потому что при превращении мастера в тыкву в нее автоматически превращается весь кластер, эти данные больше вообще взять неоткуда.

    Но узким местом при разумных нагрузках мастер не является. Точнее, он лопается раньше, чем становится узким местом - обратите внимание, что ВСЕ метаданные должны помещаться в память единственного узла, никаких других вариантов просто не предусмотрено (костыль с bdb не жизнеспособен, это уже комитеры в CoC придумали).

     
  • 5.11, Онаним (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Емнип сервеов с метаданными там может быть несколько

    Да. standby. Активный один.

     
  • 4.8, пох. (?), 14:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ох уж эти хперты опеннет.

    производительность не упрется ни в какой мастер-сервер, потому что его, сюрприз, нету.
    metadata node не является никаким "master-server", и не посредничает в операциях.

    Насчет "параллельной работы над единым набором" - очень вряд ли получится хорошо, но по совсем другим причинам (в основном по той, что до вот этой новости там вообще все получалось плохо - понабрали каких-то альтернативно-одаренных комитеров в CoC.md в разработчики, и при этом забыли лупить их дубиной по хребту - вплоть до появления версии, при апгрейде на которую уничтожались все данные в кластере. На чем компанию, к счастью, купили другие люди. А старые версии - слишком старые, и имеют массу своих проблем, до конца не решаемых.)

    Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять.

    Соответственно, сравнивать ее можно с gluster или BeeGFS, но у тех своих тараканов полным-полно.

     
     
  • 5.9, Онаним (?), 14:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу. То есть если на это дело шардить и читать многогигабайтные блобы - всё будет ок. А вот если разложить там 100500 файлов - счастью будет плохеть.

    > Текущую версию можно и нужно использовать как warm/cold storage для огромных файлопомоек, на которые бессмысленно тратить ресурсы san, и которые при этом нельзя ни сбэкапить, из-за размера, ни потерять.

    Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно.

    Гластер - ужас ужасный. Нет, концепция хороша, но то, как оно работает, удручает. И воз и ныне там уже лет 5, баг на баге и багом погоняет. Плюс асинхронность репликации метаданных в гластере - это печаль печальная.

     
     
  • 6.13, пох. (?), 14:43, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > metadata node внезапно используется при каждом обращении к каждому файлу.

    и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них (с учетом того что надо вообще-то сам файл все же прочитать или что ты с ним делать собрался)? Впрочем, если разложить там миллион мелких файлов - счастья не будет в принципе, поскольку оно лопнет - память кончится.

    > Цеф, люстра. Короче лизард - около ненужно.

    наоборот. оверинжинеренное bloatware из миллиарда загадочных оверинжениренных блоатварей и блоатварью погоняет - ненужно, пока ты не гугль или что-то в этом же роде. (в остальных случаях для миллионов мелких файлов с параллельным доступом я выберу самбу или nfs)
    Потому что есть мальчики, наивно думающие, что умеют это настраивать (по плохо понятым инструкциям со стековерфлоу) - а потом, по факту, контору просто закрывают, когда все ее данные внезапно отыквливаются без малейшей возможности их восстановить.

    Ни с гластером, ни с лизард/муз такой проблемы нет - они просты как палка, и, если не делать резких движений - почти все и всегда можно собрать. Если бы еще и вообще работали - цены б им не было.

    С гластером главная беда - что его зохавал редгад. То есть шанса на повторение истории с покупкой кем-то вменяемым и раздачей животворящих пинков девелоперам нет и не будет. Теперь у нас есть версия 3, которая как-то работает, если ни на шаг не отступать от генеральной линии редгада (в частности забыть о ec и не хранить там большие файлы), и не забыть оформить подписку, и есть версии "хочу быть как хром", в которых вообще ничего не работает, потому что макаки принципиально не умеют ничего доделывать до рабочего состояния - "зато мы написали новую версию на игогого, а то этот ваш си немодно и мы его плохо понимаем, только вы ей тоже не пользуйтесь, она немного не работает". Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово".

     
     
  • 7.20, Онаним (?), 16:22, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Четыре, или сколько там уже - версии подряд "уже почти совсем полностью окончательно немного не готово".

    Yes.

     
  • 7.21, Онаним (?), 16:23, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и передает исключительно метаданные. ЧТО такое надо построить, чтобы упереться в них

    Да ничего особенного, достаточно просто ls -l на каталог с 10000-100000 файлов...

     
     
  • 8.23, Онаним (?), 16:26, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда метаданные шардятся - оно хотя бы слегка распараллелится NFS тоже не понр... текст свёрнут, показать
     
  • 8.25, пох. (?), 16:44, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доктор, я когда чешу левой пяткой правое ухо через левое плечо - у меня где-то в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.26, Онаним (?), 18:58, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксты нормально OCFS2 тяжело, но справляется NFS 4 1 тоже справляется, но ещё ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.22, macfaq (?), 16:24, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть какой-то сравнительный обзор Ceph, Gluster и Moose/Lizard?
     
     
  • 8.24, Онаним (?), 16:27, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вот глустеръ вообще сбоку, а с Ceph интересно бы было ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.31, Аноним (31), 22:01, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и не забыть оформить подписку

    э... А ты само то надеешься на их подписку? И чем поможет тебе очередной Мьяньманьян Суббараян при накрытии гластера медным тазом? Да, основные их рекомендации - это удаление вольюмов и создание новых. От под-писки редгада гемора только больше станет. Весь рэд-гад сторож сейчас в Бангалоре пячат.

     

  • 1.6, vitalif (ok), 13:00, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из того, что написано в интернетах - никак не могу понять: случайная мелкая перезапись там поддерживается вообще? Или на каждую модификацию сливает 64 мб? // А сам всё никак не попробую
     
     
  • 2.17, пох. (?), 14:59, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    без ec - да. Были прецеденты использования этой штуки для раздачи томов под kvm.

    C ec, по очевидным причинам, хрень выйдет.

     
     
  • 3.28, Онаним (?), 19:02, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без ec - да. Были прецеденты использования этой штуки для раздачи томов под kvm.

    Тома под KVM можно и с гластеров раздавать, и с цефа. Тормозно только, и то, и другое, и можно без хлеба. С этого, думаю, будет не сильно лучше. Пока что лучше нормальной выделенной хранилки iSCSI multipath честно говоря для раздачи томов лучше решения нет.

     
     
  • 4.30, пох. (?), 20:55, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тома под KVM можно и с гластеров раздавать, и с цефа. Тормозно только,

    вообще-то - штатное решение проксмоксы. При наличии вообще говоря отсутствия в нем других, как бы намекает, что для большинства применений вполне разумно.

    Но я намекал только на то, что они не пишутся по 64 мегабайта за раз, и раз эта штука вообще работала - никаких особых ужасов с произвольным доступом там нет.

    > Пока что лучше нормальной выделенной хранилки iSCSI multipath

    а сама хранилка из воздуха берется? Иначе возвращаемся к вопросу - из чего ее строить. Ну и в общем-то, хуже iSCSI протокол придумать сложно (понятно, что для наколенных решений выбирать особо не из чего, но тем не менее).

     
     
  • 5.32, Онаним (?), 22:24, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вообще-то - штатное решение проксмоксы. При наличии вообще говоря отсутствия в нем
    > других, как бы намекает, что для большинства применений вполне разумно.

    С проксмоксом гластер можно. Птицы одного помёта. А вот с адекватными системами виртуализации лучше всё-таки не использовать.

    :)

    > сама хранилка из воздуха берется? Иначе возвращаемся к вопросу - из чего ее строить.

    Из LVM, если кустарно, из собственного блочного решения, если профессионально, в случае неумения - покупать правильный iSCSI SAN (не путать с кустарными NAS, где под iSCSI может быть обычное кустарное решение на файлухе типа ZFS) у тех, кто умеет в SAN.

     

  • 1.14, abi (?), 14:50, 10/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Распределённое блочное хранилище от ноунеймов? Это будет предсказуемо.
     
     
  • 2.19, разработчик SCO из 1993го года (?), 15:46, 10/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Распределённое блочное хранилище от ноунеймов? Это будет предсказуемо.

    unix-like система от какого-то финского студиозуса? Это будет предсказуемо!

    P.S. а всего через пять лет меня уволили "при помощи ноги" :-( С тех пор я работаю в макдаке.

     

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