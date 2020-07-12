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Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux

12.07.2020 09:33

Линус Торвальдс подключился к обсуждению возможности добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust. Джош Триплет (Josh Triplett) из компании Intel, работающий над проектом по доведению языка Rust до паритета с языком Си в области системного программирования, предложил на начальном этапе добавить в Kconfig опцию для поддержки Rust, которая не приводила бы к включению в число зависимостей компилятора Rust при выполнении сборки в режимах "make allnoconfig" и "make allyesconfig" и позволяла бы более свободно экспериментировать с кодом Rust. Аналогичный трюк был реализован при добавлении в ядро экспериментальной поддержки сборки в Clang в режиме оптимизаций на этапе связывания (LTO, Link Time Optimization), после которой планируется добавить и поддержку сборки с защитой потока выполнения команд (CFI, Control-Flow Integrity).

Линус не согласился и выразил опасение, что тогда начальная поддержка Rust окажется не протестированной на сборку и имеет риск завязнуть в своём болоте, в котором небольшая группа заинтересованных в проекте разработчиков проверяет работу кода только в своих специфичных условиях и добавляет неправильные вещи, так как они остаются спрятанными и не всплывают при тестировании ядра в других окружениях.

По мнению Линуса первый драйвер Rust должен быть предложен в простом формате, при котором сбои будут очевидны и просты для обнаружения. Для упрощения тестирования он рекомендовал поступить как при проверке версий Си-компилятора и поддерживаемых флагов - проверять наличие в системе компилятора Rust и включать его поддержку в случае, если он установлен.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  3. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  4. OpenNews: Эксперимент по разработке частей ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  6. OpenNews: Линус Торвальдс о проблемах с поиском мэйнтейнеров, Rust и рабочих процессах
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53344-rust
Ключевые слова: rust, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    что же будет когда Линус уйдёт? Ох боюсь эти хипстеры развалят ядро к чертям.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:45, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Останется Грег вместо Линуса.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:12, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это-то как раз и вызывает опасения.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:03, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Этот Линус и так уже сломался. Наш Линус указал бы своим пальцем куда им надо идти со своим Растом. А этот или успокоительных переел или ему кто-то сказал что надо делать чтобы его окончательно не выгнали.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 11:37, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корпорации намекнули Линуксу что он может остаться на панели если пойдет против ветра ?
     
  • 3.37, Я (??), 11:56, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не надо приписывать Линусу своё узколобое мышление.
     
  • 2.18, Fracta1L (ok), 10:26, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если не Торвальдс, то кто, да? Откуда столько тупых в айти, лол
     
     
  • 3.36, б.б. (?), 11:55, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча проектов держатся на личности своих создателей. И без них не особо интересны. Ну или едут не туда, выезжая по инерции - та же MS при Манделе, Эпл при кто-у-них-там-после-Джобса...
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:41, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ровным счётом ничего. Линус уже давно не кодит ядро, лишь отвечает на письма и советы раздаёт.
     
  • 2.33, Пувс2 (?), 11:39, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают форк ядра с зоопарком, а оригал уйдёт в небытие
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:46, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Батя невесты жестко осадил жениха-растолюба читать далее...
     
  • 1.4, VINRARUS (ok), 09:47, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С подключением!
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:51, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а если sysvinit на rust переписать и вернуть в debian, а от systemd-зависимостей избавиться?
     
     
  • 2.38, Я (??), 12:01, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после того как вы допишете сисвинит до состояния в котором он являтся заменой системд вы получите ещё один системды.. и разница будет лишь в том что вместо самодуров разработчиков системде у проекта во главе будете вы.. проще уж сразу свой форк системды на расте сделать..
     

  • 1.6, Аноним (-), 09:53, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    rust evangelism strikeforce!
     
  • 1.7, n00by (ok), 09:59, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > имеет шанс завязнуть в своём болоте

    Дипломат.

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:02, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чо Раст? Давайте сразу на питоне, а то многие не могут участвовать в разработке ядра линукс. Это их дискриминирует.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:04, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На джаваскрипт могут программировать даже нейтив американс.
     
  • 2.13, Чукчавед (?), 10:10, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    «Чукча не читателиус», рад приветствовать.
     
  • 2.27, qetuo (?), 11:14, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что раст выдает ту же скорость, что и С++, при этом предоставляя на порядок больше гарантий.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:33, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    unsafe не безопаснее ленты которой перетянули рядом с открытым люком.
     

  • 1.11, n00by (ok), 10:06, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Полагаю, Rust продвигается в ядро ошибочным способом.

    Следует транслировать его в Си (где это возможно) с asm вставками (где невозможно) для популярных платформ. Тогда неверующие воочию увидят непревзойдённую эффективность и безопасность решения и сразу сдадутся.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:09, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А ещё обязать писать код с закрытми глазами, без монитора. Чтоб наверняка дошло как плох Rust.
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:27, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://internals.rust-lang.org/t/impediments-to-transpile-rust-to-c/8112
     

  • 1.15, Аноним (-), 10:13, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Растоманы победили?
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 11:34, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хайп ради хайпа
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:18, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблема растаманов в том, что они не могут без Cargo. В ядре запрещено использование библиотек. Человек загрузил архив ядра, распаковал и просто скомпилировал, все!

    Опасность заключается в том, что Растаманы по старой привычке станут  в своих исходиках прописывать имена внешних библиотек.

     
     
  • 2.25, user (??), 11:05, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И они не замечают использование библиотек, потому что Cargo сам всё скачает, соберёт, а потом ещё их сборку опубликует.

    Кстати на https://doc.rust-lang.org/cargo/getting-started/installation.html официальный способ инсталляции этого чуда:

    $ curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

    Похоже, у Линуса хронические сотрясения от фейспалмов или его уже всё задолбало.

     
  • 2.28, Анонимъ (?), 11:14, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём проблема напрямую rustc запускать? А ещё никто не запрещает класть зависимости рядышком.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 11:52, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > никто не запрещает класть зависимости рядышком

    Ога. Мало нам инитрд с коллекцией шлака, без которого ОС уже не может взлететь, так теперь ещё нужен будет рядом с ядром навалить груду навоза, а загрузчик теперь должен будет не просто загрузить ядро в память и передать ему управление, а прошерстить его код, найти требуемые функции в приложенных библиотеках и подгрузить их вместе с ядром.

     

  • 1.17, анон (?), 10:20, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Через некоторое время..

    Сборка ядра:
    Компилятор языка а1 не обнаружен.
    Компилятор языка а2 не обнаружен.
    Компилятор языка а3 не обнаружен.
    ...
    Компилятор языка аN не обнаружен.
    Компилятор языка C обнаружен.
    Слишком мало языков для сборки ядра.

     
     
  • 2.19, n00by (ok), 10:28, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вавилонское столпотворение.
     

  • 1.20, Растобой (?), 10:33, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С возрастом Линус становится адекватнее, это радует))
     
  • 1.22, Аноним (22), 10:43, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь, скажите им что разводить зоопарк в ядре - это плохо!
     
     
  • 2.23, Мордиум (?), 10:54, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опоздал с этим на много лет, увы Торвальдс, по его же заявлениям не знает всего ядра теперь.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:00, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там его кода уже наверное не осталось
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:06, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конференция Linux Plumbers будет только в конце августа и она вообще-то даже не про ржавчину. Тут что, будут про каждое упоминание Rust в этой связи постить новость? Это ли не фанатизм?
     
  • 1.34, RedEyedMan (ok), 11:40, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, дядя Линус не позволит пихать этот неуместный слог в без того жирное ядро
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:01, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>драйвер должен быть в формате, при котором сбои будут

    Ради этого стоило доставать с полки раст

     
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