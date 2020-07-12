Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux

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|1.1, Аноним (1), 09:41, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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что же будет когда Линус уйдёт? Ох боюсь эти хипстеры развалят ядро к чертям.
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|2.9, Аноним (9), 10:03, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Этот Линус и так уже сломался. Наш Линус указал бы своим пальцем куда им надо идти со своим Растом. А этот или успокоительных переел или ему кто-то сказал что надо делать чтобы его окончательно не выгнали.
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|3.32, Аноним (32), 11:37, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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корпорации намекнули Линуксу что он может остаться на панели если пойдет против ветра ?
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|3.37, Я (??), 11:56, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не надо приписывать Линусу своё узколобое мышление.
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|3.36, б.б. (?), 11:55, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча проектов держатся на личности своих создателей. И без них не особо интересны. Ну или едут не туда, выезжая по инерции - та же MS при Манделе, Эпл при кто-у-них-там-после-Джобса...
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|2.21, Аноним (21), 10:41, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ровным счётом ничего. Линус уже давно не кодит ядро, лишь отвечает на письма и советы раздаёт.
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|1.5, Аноним (5), 09:51, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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а если sysvinit на rust переписать и вернуть в debian, а от systemd-зависимостей избавиться?
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|2.38, Я (??), 12:01, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после того как вы допишете сисвинит до состояния в котором он являтся заменой системд вы получите ещё один системды.. и разница будет лишь в том что вместо самодуров разработчиков системде у проекта во главе будете вы.. проще уж сразу свой форк системды на расте сделать..
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|1.8, Аноним (8), 10:02, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чо Раст? Давайте сразу на питоне, а то многие не могут участвовать в разработке ядра линукс. Это их дискриминирует.
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|2.27, qetuo (?), 11:14, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что раст выдает ту же скорость, что и С++, при этом предоставляя на порядок больше гарантий.
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|3.30, Аноним (30), 11:33, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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unsafe не безопаснее ленты которой перетянули рядом с открытым люком.
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|1.11, n00by (ok), 10:06, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Полагаю, Rust продвигается в ядро ошибочным способом.
Следует транслировать его в Си (где это возможно) с asm вставками (где невозможно) для популярных платформ. Тогда неверующие воочию увидят непревзойдённую эффективность и безопасность решения и сразу сдадутся.
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|2.12, Аноним (12), 10:09, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А ещё обязать писать код с закрытми глазами, без монитора. Чтоб наверняка дошло как плох Rust.
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|1.16, Аноним (16), 10:18, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема растаманов в том, что они не могут без Cargo. В ядре запрещено использование библиотек. Человек загрузил архив ядра, распаковал и просто скомпилировал, все!
Опасность заключается в том, что Растаманы по старой привычке станут в своих исходиках прописывать имена внешних библиотек.
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|2.28, Анонимъ (?), 11:14, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём проблема напрямую rustc запускать? А ещё никто не запрещает класть зависимости рядышком.
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|3.35, Аноним (35), 11:52, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никто не запрещает класть зависимости рядышком
Ога. Мало нам инитрд с коллекцией шлака, без которого ОС уже не может взлететь, так теперь ещё нужен будет рядом с ядром навалить груду навоза, а загрузчик теперь должен будет не просто загрузить ядро в память и передать ему управление, а прошерстить его код, найти требуемые функции в приложенных библиотеках и подгрузить их вместе с ядром.
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|1.17, анон (?), 10:20, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Через некоторое время..
Сборка ядра:
Компилятор языка а1 не обнаружен.
Компилятор языка а2 не обнаружен.
Компилятор языка а3 не обнаружен.
...
Компилятор языка аN не обнаружен.
Компилятор языка C обнаружен.
Слишком мало языков для сборки ядра.
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|2.23, Мордиум (?), 10:54, 12/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опоздал с этим на много лет, увы Торвальдс, по его же заявлениям не знает всего ядра теперь.
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|1.26, Аноним (26), 11:06, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конференция Linux Plumbers будет только в конце августа и она вообще-то даже не про ржавчину. Тут что, будут про каждое упоминание Rust в этой связи постить новость? Это ли не фанатизм?
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|1.39, Аноним (39), 12:01, 12/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>драйвер должен быть в формате, при котором сбои будут
Ради этого стоило доставать с полки раст
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