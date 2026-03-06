Опубликован почтовый сервер Postfix 3.11.0

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.12.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.7, выпущенной в начале 2022 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря многопроцессной архитектуре, изолирующей отдельные обработчики, а также жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Для защиты от ошибок при работе с памятью в проекте используются защищённые варианты функции для выделения и освобождения памяти, а также набор абстрактных функций-обвязок для работы с буферами (проверяется выход за границы буфера и обращения к освобождённой памяти), файловыми операциями, форматирования вывода, буферизированного ввода/вывода и манипуляций со строками (включая возможности для работы со строками произвольного размера и автоматического изменения размера строк).

В соответствии с финальным автоматизированным опросом около 500 тысяч почтовых серверов (после июля 2025 года публикация отчётов прекращена), Postfix используется на 37.88% (год назад 36.81%) почтовых серверов, доля Exim составляет 55.59% (год назад 56.61%), Sendmail - 3.55% (3.60%), MailEnable - 1.81% (1.82%), MDaemon - 0.40% (0.40%), Microsoft Exchange - 0.20% (0.19%), OpenSMTPD - 0.12% (0.09%).

Основные новшества: