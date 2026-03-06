The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Опубликован почтовый сервер Postfix 3.11.0

06.03.2026 10:15 (MSK)

После года разработки опубликован релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.12.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.7, выпущенной в начале 2022 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря многопроцессной архитектуре, изолирующей отдельные обработчики, а также жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Для защиты от ошибок при работе с памятью в проекте используются защищённые варианты функции для выделения и освобождения памяти, а также набор абстрактных функций-обвязок для работы с буферами (проверяется выход за границы буфера и обращения к освобождённой памяти), файловыми операциями, форматирования вывода, буферизированного ввода/вывода и манипуляций со строками (включая возможности для работы со строками произвольного размера и автоматического изменения размера строк).

В соответствии с финальным автоматизированным опросом около 500 тысяч почтовых серверов (после июля 2025 года публикация отчётов прекращена), Postfix используется на 37.88% (год назад 36.81%) почтовых серверов, доля Exim составляет 55.59% (год назад 56.61%), Sendmail - 3.55% (3.60%), MailEnable - 1.81% (1.82%), MDaemon - 0.40% (0.40%), Microsoft Exchange - 0.20% (0.19%), OpenSMTPD - 0.12% (0.09%).

Основные новшества:

  • Проведена работа по упрощению миграции с поисковых таблиц "hash:" и "btree:" на "lmdb:" или "cdb:" в связи с прекращением поставки библиотек BerkeleyDB в некоторых дистрибутивах Linux. Для сохранения совместимости с инструментарием Mailman, запускающим команду "postmap hash:/path/to/file" при добавлении или удалении списков рассылки, в Postfix добавлена поддержка автоматического перенаправления подобных команд на варианты с поддерживаемыми типами БД.
  • По умолчанию включено подключение к SMTP-серверам с использованием TLS-шифрования. В настройках SMTP-клиента параметр smtp_tls_security_level выставлен в значение "may", если Postfix собран с поддержкой TLS. Значение "may" включает по умолчанию использование TLS для серверов с поддержкой шифрования, но допускает откат на передачу данных открытым текстом, если сервер не поддерживает TLS.
  • В ESMTP реализована поддержка расширения "REQUIRETLS" (RFC 8689), позволяющего отправителю запросить гарантированное TLS-шифрование на всем пути доставки сообщения. В данном режиме любой SMTP и LMTP сервер, участвующий в перенаправлении письма, должен поддерживать REQUIRETLS и строгую аутентификацию через DANE или STS, а при передаче сообщения по цепочке другим серверам запрашивать использование REQUIRETLS.
  • Обеспечено отражение в логах уровня безопасности TLS, т.е. если для передачи сообщения затребован уровень REQUIRETLS, информация об использовании REQUIRETLS теперь будет сохранена в логе.
  • Добавлен параметр smtp_tls_enforce_sts_mx_patterns, включающий режим совместимости между SMTP-клиентом Postfix и плагинами MTA-STS (MTA Strict Transport Security), требующими включения поддержки TLSRPT для перенаправления атрибутов STS. При выставлении данного параметра, который активен по умолчанию, SMTP-клиент Postfix подключится к MX-серверу только если его имя соответствует шаблону, указанному в политиках STS. В противном случае будет использовано старое поведение - возможность соединения c MX-серверами на основании MX-записей в DNS при соответствии серверного сертификата политикам STS. Механизм MTA-STS позволяет информировать клиента, установившего соединение через незащищённый канал связи, о возможности и параметрах установки защищённого TLS-соединения. Поддержка параметра smtp_tls_enforce_sts_mx_patterns также добавлена в утилиты postfix-tlspol и postfix-mta-sts-resolver.
  • Добавлена поддержка алгоритмов шифрования, стойких к подбору на квантовом компьютере, при сборке с OpenSSL 3.5 и более новыми выпусками.
  • Переведены в разряд устаревших 16 параметров конфигурации, при использовании которых в лог теперь будет выводиться предупреждение об их удалении в одном из будущих выпусках. В число устаревших параметров, среди прочего, включены "virtual_maps", "fallback_relay", "postscreen_whitelist_interfaces" и "smtpd_client_connection_limit_exceptions".
  • Добавлена поддержка вывода данных в формате JSON для команд: "postconf -j|-jM|-jF|-jP", "postalias -jq|-js", "postmap -jq|-js" и "postmulti -jl".
  • Улучшена обработка ошибок в Milter-фильтрах (mail filter), возникающих при обработке сообщений, полученных через уже давно установленные SMTP-соединения. Значение параметра #milter_default_action изменено с "tempfail" на значение "shutdown", подразумевающее закрытие соединения с клиентом в случае, если от Milter не получен ответ.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.99
  3. OpenNews: Доступен почтовый сервер Mox 0.0.15
  4. OpenNews: Опубликован почтовый сервер Postfix 3.10.0
  5. OpenNews: vSMTP - почтовый сервер со встроенным языком для фильтрации трафика
  6. OpenNews: Представлен новый почтовый сервер Tegu
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64928-postfix
Ключевые слова: postfix, mail, smtp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Microsoft Exchange - 0.20% (0.19%)

    Вызывает сомнение. Регулярные сообщения о взломах с нанесением большого ущерба как бы опровергают.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:16, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Вызывает сомнение.

    Просто Microsoft Exchange не участвует в этой - "финальным автоматизированным опросом около 500 тысяч почтовых серверов" - клоунаде и просто не отвечает на глупые запросы.

     
  • 2.4, онанист (?), 12:25, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:33, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.7, nox. (?), 13:22, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если говорят о почтовом сервере как минимум уровня предприятия, то стандарт - это Exchange. Совместимость с ним декларируют все программы, работающие с электронной почтой и ориентированные на корпоративный сектор.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:41, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Microsoft Exchange установлен на 0.20% серверов, и все взломы произошли в этих 0.2%. Т.е. в 100% из всех exchange'в.
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 14:38, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.18, Аноним (8), 14:58, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:23, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну кстати имеет место быть, чтобы не попадаться на удочку некоторых:
    https://habr.com/ru/news/1001172/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:44, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну кстати имеет место быть, чтобы не попадаться на удочку некоторых:
    > Использовать почтовые клиенты для @mail.ru — теперь только за деньги

    Лол. Для начала достаточно не взаимодействовать с конторами п. и их сервисами.

     
  • 2.10, Аноним (8), 13:48, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вроде и плохо, а вроде и пофиг - имхо пользоваться этой почтой это что-то типа из 2000гг. Впрочем как и яндексом - такая же шляпа.
     

  • 1.5, Аноним (6), 12:32, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вышла новая дыра в безопасности.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:57, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В этом постфикс куча багов, и знаете почему? Да потому что не на РАСТЕ.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:09, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    переписать на раст, только так можно обеспечить абсолютную безопасность и абсолютную защиту от утечек памяти (гарантируется компилятором).
     
     
  • 2.13, Хру (?), 14:12, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда это rustcc стал гарантировать отсутствие утечек памяти?
     
  • 2.15, nox. (?), 14:20, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это если полностью избавится от кода на C - переписать придется много. Если из Rust вызываются библиотеки на других языках, о всех его достоинствах можно забыть.
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:14, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно что Opensmtpd вообще засветился
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:24, 06/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, jura12 (ok), 15:30, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю. Нравится. Поставил и забыл.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру