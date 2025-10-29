The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новая версия почтового сервера Exim 4.99

29.10.2025 10:16

Опубликован релиз почтового сервера Exim 4.99, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. В соответствии с автоматизированным опросом около 500 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 56% (год назад 59.06%), Postfix используется на 37.45% (34.68%) почтовых серверов, Sendmail - 3.53% (3.42%), MailEnable - 1.84% (1.81%), MDaemon - 0.40% (0.37%), Microsoft Exchange - 0.20% (0.17%).

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка ESMTP-команды "ATRN" (Authenticated TURN), позволяющей менять роли сервера и клиента в процессе доставки сообщений. Команду можно использовать для организации доставки писем на системы с динамическими IP-адресами или с непостоянным интернет-доступом. Подобная система может подключиться к SMTP-серверу в роли клиента, а затем при помощи команды ATRN взять на себя роль сервера для приёма накопившихся сообщений. Команду можно использовать только после успешного прохождения аутентификации и при наличии разрешающего ACL (acl_smtp_atrn).
  • Большинство компонентов Exim теперь могут быть собраны в форме загружаемых модулей. Например, в виде загружаемых модулей могут быть оформлены lookup-движки JSON и LDAP, фильтры, драйверы аутентификации и маршрутизации, компоненты PAM, RADIUS, perl, SPF, DKIM, DMARC и ARC, а также все виды транспорта, за исключением SMTP.
  • Реализована возможность отключения поддержки фильтров Exim и Sieve на стадии сборки.
  • Добавлена поддержка DNS-записей SRV (Service Location Record) для определения поддержки TLS (Transport Layer Security) почтовыми серверами получателей.
  • Добавлена экспериментальная сборочная опция "EXPERIMENTAL_SPF_PERL", включающая альтернативную реализацию механизма аутентификации SPF (Sender Policy Framework), использующую Perl-модуль Perl Mail::SPF вместо библиотеки libspf2, у которой наблюдаются проблемы с сопровождением.
  • Добавлена экспериментальная сборочная опция "EXPERIMENTAL_NMH" с реализация lookup-движка для проверки IP-адресов в хранилище NMH (Net-Masked Hero).
  • В файл конфигурации добавлена настройка "tls_early_banner_hosts" для определения хостов, к которым будет применяться механизм "TLS Early Data" (0-RTT) для отправки SMTP-баннера на стадии до завершения согласования соединения TLS.
  • Добавлена опция "sieve_inbox" для задания имени mailbox-файла, в который будут сохранены сообщения, перенаправляемые при помощи настройки "redirect_router" в фильтры на языке Sieve.
  • Добавлена переменная "connection_id", содержащая идентификатор принятого соединения. Переменную можно использовать при настройке формата вывода в лог.
  • Реализованы события smtp:fail:protocol и smtp:fail:syntax, позволяющие отслеживать ошибки, связанные с протоколом и синтаксисом команд SMTP.
  • Транспорт "socks_proxy" теперь может принимать значение пустой строки, что будет восприниматься как отсутствие проксирования.
  • Добавлены переменные $dmarc_alignment_spf и $dmarc_alignment_dkim, отражающие результаты проверок SPF и DKIM.
  • Добавлена возможность использования соединений IPv6 при обращении к СУБД MySQL и PostgreSQL.
  • Разрешено использовать адрес отправителя (envelope-from), заданный в параметрах транспорта, для прямых доставок (cutthrough deliveries) и проверок существования получателей.
  • Добавлена возможность использования использования переменных и выражений для динамического формирования опций "hosts_randomize" в маршрутизаторе "manualroute" и транспорте "smtp". Аналогично добавлена поддержка динамического формирования опций "fallback_hosts" во всех маршрутизаторах и транспорте "smtp".
  • В файл конфигурации добавлена опция "log_ports" для фильтрации отражаемых в логах номеров портов. Например, при указании "log_ports = !25 : !587" в лог будут выводиться записи outgoing_port и incoming_interface, не связанные с портами 25 и 587.
  • Добавлена возможность отражения в логе доставки информации о командах и ответах, переданных при установке SMTP-соединения, а также сведений об использовании TLS при соединении (метка "tls_on_connect").
  • Добавлена опция "no_wr", отключающая запись в кэш результатов выполнения lookup-операций.
  • Добавлена опция командной строки "-dS" для вывода отладочной информации на стадии до разбора файла конфигурации.
  • В связанные со сбоем аутентификации сообщения в логе добавлены теги "H=" и "U=", отражающие хост и имя пользователя.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Опубликован почтовый сервер Postfix 3.10.0
  3. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.98
  5. OpenNews: Обновление почтового сервера Exim 4.98.1 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Обновление почтового сервера Exim 4.98.2 с устранением уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64130-exim
Ключевые слова: exim, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Spoofing (?), 10:31, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    или правильнее сказать CVExim
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:31, 29/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петросян, ты что ли?
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 10:32, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    про уязвимости ни слова. exim = уязвимости
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:34, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –17 +/
    А кому нужны почтовые серверы в 2025? Сейчс же все коммуникации в Макс или на худой конец, в ВК.
     
     
  • 2.4, Bob (??), 10:42, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суду, блин)
    Электронное заказное письмо, например.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:51, 29/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В вашем-то мирке уже розовые пони бороздят просторы вселенной на варп двигателях.
    А в нашем-то мире за пределами США есть еще несколько миллиардов человек, которые почту вполне себе юзают. Лол, да у нас в стране до сих пор бумажную корреспонденцию отправляют.
     
     
  • 3.10, Ан339ним (?), 11:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А в США типа ИТ-инфраструктура самая развитая?
     
  • 2.9, Ан339ним (?), 11:14, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты иронизируешь, но по факту так и есть. Еще в телеге.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блохеры говорят, что Телегу уже того, совсем банить решили вместе с Всосапом.
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 12:29, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дизлайкнул из любви к искусству
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:58, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    какой самый тупой почтовый сервер? максимально тупой и простой в настройке?

    типа apt install xxx пару настроек в dns и можно из php юзать mail()?

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 10:59, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да забыл добавить чтобы письма от моего домена приходили
     
  • 2.8, lizard (??), 11:02, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть несколько комбайнов, например maddy на Go (https://maddy.email/)
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:39, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >какой самый тупой почтовый сервер? максимально тупой и простой в настройке?

    OpenSMTP

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, ssmtp:

    Description: extremely simple MTA to get mail off the system to a mail hub
    A secure, effective and simple way of getting mail off a system to your
    mail hub. It contains no suid-binaries or other dangerous things - no mail
    spool to poke around in, and no daemons running in the background. Mail is
    simply forwarded to the configured mailhost. Extremely easy configuration.
    .
    WARNING: the above is all it does; it does not receive mail, expand aliases
    or manage a queue. That belongs on a mail hub with a system administrator.

     

  • 1.11, Аноним (14), 11:32, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему версия кончается на .99? Они собираются скоро выпустить 5.0? Кто-нибудь знает, какие большие изменения будут в новой мажорной версии? Может позволят контрибутить в проект код на Раст?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 12:12, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Может позволят контрибутить в проект код на Раст?

    Этож самая ожидаемая фича для почтовика!

     
  • 2.18, bes (??), 12:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что было .98, а потом будет 100 и 101.
    Мажорной версии не планируется.
     
  • 2.34, Аноним (33), 16:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы неплохо, кстати. Может это позволило бы привлечь новых разработчиков. Что-то СПО в последние годы нехорошо в плане "новой крови".
     

  • 1.13, Аноним (12), 11:44, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализована возможность отключения поддержки фильтров Exim и Sieve на стадии сборки.

    Опять все сломали. Ни хрена оно не работает. Что при включенном, что при выключенном в Makefile фильтре Sieve, все равно сборка не проходит из-за ошибок в sieve_filter.c

     
  • 1.20, Аноним (-), 12:32, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > доля Exim составляет 56% (год назад 59.06%)

    -3% за год О_о?
    Или какая-то ошибка в подсчетах, или что-то слишком большой отток.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:08, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какая-то ошибка в подсчетах

    нет, всё правильно. У exim'а отток на три процента, а у postfix - приток на три процента.
    А вообще, взгляните на исходный текст exim'а - сразу всё поймёте.

     

  • 1.23, IMBird (ok), 13:20, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Увидим ли мы когда-нибудь развитие протокола электронной почты до новых стандартов или на это решили забить? А то людей послушаешь – так поднять сейчас грамотно сервер и чтобы его сходу остальные в спам не записали целая эпопея. Ну и не хватает базовых штук из коробки типа уведомления о получении (даже не прочтении) и push для всех (а не по желанию провайдера и сервера).
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:57, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >типа уведомления о получении

    Кем !? Следующим MTA - так оно в логах есть

     
  • 2.31, Аноним (31), 15:40, 29/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, Аноним (25), 13:55, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почта прекрасно работает, но как же раздражает 5МБ лимит на письма
    у всяких контор, куда надо отправить скан договора, доверенности и еще чеки приложить. Начинаешь снижать качество картинок, чтобы людям читать сложнее было.
     
     
  • 2.26, Онаним443 (?), 14:17, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправьте рекест разработчикам
     
     
  • 3.28, Аноним (25), 14:37, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем тут разрабы, когда речь о идиотской политике 5МБ лимита почтовых
    сообщений там, где надо пересылать сканы документов для чтения людьми !?
     
  • 2.29, Abyss777 (?), 15:08, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое 5Мб я не понимаю, за меня всё облако.мейл.ру сделало, вложение сохранило, ссылку подставило.

    Админы не хотят тонны вашей макулатуры хранить и бэкапить. Вы отправляете - это ваша забота как доставить большие файлы. Кладите в облака и прикладывайте ссылки.

    Ну какая-то такая логика наверное.

    А то что в таких конторах еще и доступ у пользователей к облакам закрыт (кабы что не вышло) ну увы.

     
     
  • 3.30, Аноним (25), 15:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай нормальный скан 1200dpi нескольких А4 листов, посмотри размер файлов.
    Поймешь, что хотя бы 10МБ лимита за глаза бы хватило.
    Ну и какие ссылки на документы для гос.контор, о чем речь, Семеныч !?
     
  • 2.32, Аноним (16), 15:49, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыли/не застали жизнь с дискетами? Порезать файл на части.
     
     
  • 3.35, Аноним (25), 16:46, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тебе ответят на первое или второе письмо, мол не хватает документов чтобы понять о чем речь. Сколько раз уже было, обычная бюррократия
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру