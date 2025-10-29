Новая версия почтового сервера Exim 4.99

|
|1.3, Аноним (3), 10:34, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–17 +/–
|
А кому нужны почтовые серверы в 2025? Сейчс же все коммуникации в Макс или на худой конец, в ВК.
|
|
|
|2.4, Bob (??), 10:42, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Суду, блин)
Электронное заказное письмо, например.
|
|2.5, Аноним (5), 10:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В вашем-то мирке уже розовые пони бороздят просторы вселенной на варп двигателях.
А в нашем-то мире за пределами США есть еще несколько миллиардов человек, которые почту вполне себе юзают. Лол, да у нас в стране до сих пор бумажную корреспонденцию отправляют.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 12:09, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Блохеры говорят, что Телегу уже того, совсем банить решили вместе с Всосапом.
|
|1.6, Аноним (6), 10:58, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
какой самый тупой почтовый сервер? максимально тупой и простой в настройке?
типа apt install xxx пару настроек в dns и можно из php юзать mail()?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 11:39, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>какой самый тупой почтовый сервер? максимально тупой и простой в настройке?
OpenSMTP
|
|2.14, Аноним (14), 11:53, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Например, ssmtp:
Description: extremely simple MTA to get mail off the system to a mail hub
A secure, effective and simple way of getting mail off a system to your
mail hub. It contains no suid-binaries or other dangerous things - no mail
spool to poke around in, and no daemons running in the background. Mail is
simply forwarded to the configured mailhost. Extremely easy configuration.
.
WARNING: the above is all it does; it does not receive mail, expand aliases
or manage a queue. That belongs on a mail hub with a system administrator.
|
|1.11, Аноним (14), 11:32, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почему версия кончается на .99? Они собираются скоро выпустить 5.0? Кто-нибудь знает, какие большие изменения будут в новой мажорной версии? Может позволят контрибутить в проект код на Раст?
|
|
|
|2.17, Аноним (16), 12:12, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Может позволят контрибутить в проект код на Раст?
Этож самая ожидаемая фича для почтовика!
|
|2.18, bes (??), 12:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что было .98, а потом будет 100 и 101.
Мажорной версии не планируется.
|
|2.34, Аноним (33), 16:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Было бы неплохо, кстати. Может это позволило бы привлечь новых разработчиков. Что-то СПО в последние годы нехорошо в плане "новой крови".
|
|1.13, Аноним (12), 11:44, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Реализована возможность отключения поддержки фильтров Exim и Sieve на стадии сборки.
Опять все сломали. Ни хрена оно не работает. Что при включенном, что при выключенном в Makefile фильтре Sieve, все равно сборка не проходит из-за ошибок в sieve_filter.c
|
|1.20, Аноним (-), 12:32, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> доля Exim составляет 56% (год назад 59.06%)
-3% за год О_о?
Или какая-то ошибка в подсчетах, или что-то слишком большой отток.
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 13:08, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>какая-то ошибка в подсчетах
нет, всё правильно. У exim'а отток на три процента, а у postfix - приток на три процента.
А вообще, взгляните на исходный текст exim'а - сразу всё поймёте.
|
|1.23, IMBird (ok), 13:20, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Увидим ли мы когда-нибудь развитие протокола электронной почты до новых стандартов или на это решили забить? А то людей послушаешь – так поднять сейчас грамотно сервер и чтобы его сходу остальные в спам не записали целая эпопея. Ну и не хватает базовых штук из коробки типа уведомления о получении (даже не прочтении) и push для всех (а не по желанию провайдера и сервера).
|
|
|
|2.25, Аноним (25), 13:57, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>типа уведомления о получении
Кем !? Следующим MTA - так оно в логах есть
|
|1.24, Аноним (25), 13:55, 29/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почта прекрасно работает, но как же раздражает 5МБ лимит на письма
у всяких контор, куда надо отправить скан договора, доверенности и еще чеки приложить. Начинаешь снижать качество картинок, чтобы людям читать сложнее было.
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (25), 14:37, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Причем тут разрабы, когда речь о идиотской политике 5МБ лимита почтовых
сообщений там, где надо пересылать сканы документов для чтения людьми !?
|
|2.29, Abyss777 (?), 15:08, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что такое 5Мб я не понимаю, за меня всё облако.мейл.ру сделало, вложение сохранило, ссылку подставило.
Админы не хотят тонны вашей макулатуры хранить и бэкапить. Вы отправляете - это ваша забота как доставить большие файлы. Кладите в облака и прикладывайте ссылки.
Ну какая-то такая логика наверное.
А то что в таких конторах еще и доступ у пользователей к облакам закрыт (кабы что не вышло) ну увы.
|
|
|
|3.30, Аноним (25), 15:16, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сделай нормальный скан 1200dpi нескольких А4 листов, посмотри размер файлов.
Поймешь, что хотя бы 10МБ лимита за глаза бы хватило.
Ну и какие ссылки на документы для гос.контор, о чем речь, Семеныч !?
|
|
|
|3.35, Аноним (25), 16:46, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И тебе ответят на первое или второе письмо, мол не хватает документов чтобы понять о чем речь. Сколько раз уже было, обычная бюррократия
|