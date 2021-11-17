Представлен новый почтовый сервер Tegu

Компания "Лаборатория МБК" развивает почтовый сервер Tegu, сочетающий функции SMTP- и IMAP-сервера. Для упрощения управления настройками, пользователями, хранилищами и очередями предоставляется web-интерфейс. Сервер написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые бинарные сборки и расширенные версии (аутентификация через LDAP/Active Directory, XMPP-мессенджер, CalDav, CardDav, централизованное хранение в PostgresSQL, отказоустойчивые кластеры, набор веб-клиентов) поставляются на коммерческой основе. Основные возможности: Собственная реализация сервера для протоколов SMTP и IMAP.

Доставка писем на сторонний сервер по протоколу LMTP (например, Dovecot) или в собственное хранилище maildir.

WEB панель администрирования.

Локальная база пользователей, групп, перенаправлений.

Поддержка псевдонимов почтовых ящиков, списков перенаправления (списки рассылки), почтовых групп (группы с адресом email позволяют доставить письмо всем их членам), вложенности почтовых групп

Содержание неограниченного количества почтовых доменов. Для каждого домена может быть подключена одна и более БД пользователей и групп.

Мастер-пользователи почты (те кто имеют доступ ко всем ящикам) определяются членством в группе.

Поддержка установки квот на размера ящиков IMAP.

Поддержка белых и чёрных списков отправителей для входящих писем.

Поддержка SPF для проверки домена отправителя.

Поддержка технологии GreyList (временный отказ незнакомому отправителю).

Поддержка DNSBL (позволяет отказать в обслуживании отправителям на основе баз скомпрометированых адресов).

Возможность проверки на вирусы и спам, используя для обращения к внешним анивирусным и антиспам-системам протокол Milter.

Добавление подписи DKIM для исходящих сообщений.

Защита от перебора пароля с баном IP (SMTP, IMAP, WEB).

Модульная архитектура для БД пользователей и групп, хранилищ почты, обработчика очереди сообщений.

Проект зарегистрирован в реестре отечественного ПО Минцифры России.



