The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Представлен новый почтовый сервер Tegu

17.11.2021 21:49

Компания "Лаборатория МБК" развивает почтовый сервер Tegu, сочетающий функции SMTP- и IMAP-сервера. Для упрощения управления настройками, пользователями, хранилищами и очередями предоставляется web-интерфейс. Сервер написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые бинарные сборки и расширенные версии (аутентификация через LDAP/Active Directory, XMPP-мессенджер, CalDav, CardDav, централизованное хранение в PostgresSQL, отказоустойчивые кластеры, набор веб-клиентов) поставляются на коммерческой основе.

Основные возможности:

  • Собственная реализация сервера для протоколов SMTP и IMAP.
  • Доставка писем на сторонний сервер по протоколу LMTP (например, Dovecot) или в собственное хранилище maildir.
  • WEB панель администрирования.
  • Локальная база пользователей, групп, перенаправлений.
  • Поддержка псевдонимов почтовых ящиков, списков перенаправления (списки рассылки), почтовых групп (группы с адресом email позволяют доставить письмо всем их членам), вложенности почтовых групп
  • Содержание неограниченного количества почтовых доменов. Для каждого домена может быть подключена одна и более БД пользователей и групп.
  • Мастер-пользователи почты (те кто имеют доступ ко всем ящикам) определяются членством в группе.
  • Поддержка установки квот на размера ящиков IMAP.
  • Поддержка белых и чёрных списков отправителей для входящих писем.
  • Поддержка SPF для проверки домена отправителя.
  • Поддержка технологии GreyList (временный отказ незнакомому отправителю).
  • Поддержка DNSBL (позволяет отказать в обслуживании отправителям на основе баз скомпрометированых адресов).
  • Возможность проверки на вирусы и спам, используя для обращения к внешним анивирусным и антиспам-системам протокол Milter.
  • Добавление подписи DKIM для исходящих сообщений.
  • Защита от перебора пароля с баном IP (SMTP, IMAP, WEB).
  • Модульная архитектура для БД пользователей и групп, хранилищ почты, обработчика очереди сообщений.
  • Проект зарегистрирован в реестре отечественного ПО Минцифры России.


  1. Главная ссылка к новости (https://git.mbk-lab.ru/MBK-Lab...)
  2. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.95
  3. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.6.0
  4. OpenNews: Управление через почтовые рассылки как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
  5. OpenNews: FastMail продолжит развитие Cyrus IMAP после сворачивания разработки в CMU
  6. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
Автор новости: Кальметов Игорь
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56173-tegu
Ключевые слова: tegu, mail
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, морошка ягодка такая (?), 22:33, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зашёл на гит, полистал репозиторий.

    Там коммиты все на родном языке, которого иногда так нехватает

     
  • 1.3, InuYasha (??), 22:34, 17/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну конечно такая штука давно назрела. Всё-таки почтовых серверов нормальных сейчас нет - уродский конструктор postfix где неделю нужно разбираться как настраивать банальные вещи, дырявый уродец exim и, упаси боже, sendmail. Но знаете, я предпочту любой из них это местячковой полупроприетарной поделке.
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 22:45, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как чирий?

    Вообще так-то для не желающих ковырять и готовых при случае даже денежку отдать - есть Zimbra, которая может всё и больше даже в полностью открытой версии.

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://help.nextcloud.com/t/nextcloud-mail-server/157
     
  • 2.14, Аноним (13), 23:02, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://apps.nextcloud.com/apps/mail
     

  • 1.9, Анонимоусш (?), 22:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Есть бэкдоры для начальника?
     
  • 1.11, xtotec (ok), 22:51, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё хорошо и шоколадно, но в бесплатной версии поддерживается только один(!) домен.
    https://mbk-lab.ru/development/tegu-diff/
    Ну и вот(ТМ).
     
  • 1.12, Demo (??), 22:59, 17/11/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.15, DontTreadOnMe (?), 23:07, 17/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:19, 17/11/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.16, AntonAlekseevich (ok), 23:18, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем лучше Roundcube с настроенными nginx(в качестве прокси php-fpm'а либо apache httpd с php модулем и почты imap/pop3/smtp) и postfix?
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:21, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы поддержку yggmail добавили.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру