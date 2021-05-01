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Релиз почтового сервера Postfix 3.6.0

01.05.2021 09:44

После года разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.6.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.2, выпущенной в начале 2017 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).

В соответствии с апрельским автоматизированным опросом около 600 тысяч почтовых серверов, Postfix используется на 33.66% (год назад 34.29%) почтовых серверов, доля Exim составляет 59.14% (57.77%), Sendmail - 3.6% (3.83%), MailEnable - 2.02% (2.12%), MDaemon - 0.60% (0.77%), Microsoft Exchange - 0.32% (0.47%).

Основные новшества:

  • В связи с изменением внутренних протоколов, используемых для взаимодействия между компонентами Postfix, перед обновлением обязательно требуется остановка почтового сервера командой "postfix stop". В противном случае могут наблюдаться сбои при взаимодействии с процессами pickup, qmgr, verify, tlsproxy и postscreen, которые могут привести к задержке отправки писем до перезапуска Postfix.
  • Проведена чистка упоминаний слов "white" и "black", воспринимаемых некоторыми представителями сообщества, как расовая дискриминация. Вместо "whitelist" и "blacklist" теперь следует использовать "allowlist" и "denylist" (например, параметры postscreen_allowlist_interfaces, postscreen_denylist_action и postscreen_dnsbl_allowlist_threshold). Изменения затрагивают документацию, настройки процесса postscreen (встроенный межсетевой экран) и отражение информации в логах. 
    
    postfix/postscreen[pid]: ALLOWLIST VETO [address]:port
    postfix/postscreen[pid]: ALLOWLISTED [address]:port
    postfix/postscreen[pid]: DENYLISTED [address]:port

    Для сохранения прежних терминов в логах предусмотрен параметр "respectful_logging = no", который следует указывать в main.cf перед "compatibility_level = 3.6". Поддержка старых имён настроек postscreen сохранена для обеспечения обратной совместимости. Так же пока неизменным остался файл конфигурации "master.cf".

  • В режиме "compatibility_level = 3.6" осуществлён переход по умолчанию на использование хэш-функции SHA256 вместо MD5. При выставлении более ранней версии в параметре compatibility_level продолжает применяться MD5, но для связанных с применением хэшей настроек, в которых явно не определён алгоритм, в лог будет выводиться предупреждение. Прекращена поддержка экспортного варианта протокола обмена ключами Диффи-Хеллмана (значение параметра tlsproxy_tls_dh512_param_file теперь игнорируется).
  • Упрощена диагностика проблем, связанных с указанием в master.cf некорректной программы-обработчика. Для выявления подобных ошибок каждый внутренний сервис, включая postdrop, теперь анонсирует имя протокола до начала обмена данными, а каждый клиентский процесс, включая sendmail, проверяет соответствие заявленного имени протокола поддерживаемому варианту.
  • Добавлен новый тип сопоставлений "local_login_sender_maps" для гибкого управления назначением envelope-адреса отправителя (предаётся в команде "MAIL FROM" во время SMTP-сеанса) в процессы sendmail и postdrop. Например, для разрешения локальным пользователям, за исключением root и postfix, указания в sendmail только своих логинов, используя привязку UID к имени, можно использовать следующие настройки: 
    
   /etc/postfix/main.cf:
        local_login_sender_maps =
            inline:{ { root = *}, { postfix = * } },
            pcre:/etc/postfix/login_senders

   /etc/postfix/login_senders:
       # Разрешено указание как логинов, так и формы логин@домен.
        /(.+)/ $1 $1...@example.com
  • Добавлена и по умолчанию активирована настройка "smtpd_relay_before_recipient_restrictions=yes", при которой SMTP-сервер будет проверять ограничения smtpd_relay_restrictions до smtpd_recipient_restrictions, а не наоборот, как раньше.
  • Добавлен параметр "smtpd_sasl_mechanism_list", по умолчанию установленный в значение "!external, static:rest" для предотвращения вызывающих замешательство ошибок, в случае, когда бэкенд SASL заявляет о поддержке режима "EXTERNAL", который не поддерживается в Postfix.
  • При определении имён в DNS по умолчанию задействован новый API, поддерживающий многопоточность (threadsafe). Для сборки со старым API следует указать при сборке "make makefiles CCARGS="-DNO_RES_NCALLS...".
  • Добавлен режим "enable_threaded_bounces = yes" для подстановки уведомлений о проблемах с доставкой, задержанной доставке или подтверждении доставки с тем же идентификатором обсуждения (уведомление будет показано почтовым клиентом в той же нити, вместе с остальными сообщениями переписки).
  • По умолчанию прекращено использование системной БД /etc/services для определения номеров TCP-портов для SMTP и LMTP. Вместо этого номера портов настраивается через параметр known_tcp_ports (по умолчанию lmtp=24, smtp=25, smtps=submissions=465, submission=587). В случае, если какой-то сервис пропущен в known_tcp_ports, продолжает использоваться /etc/services.
  • Уровень совместимости ("compatibility_level") поднят до значения "3.6" (в прошлом параметр менялся два раза, кроме 3.6 поддерживаются значения 0 (по умолчанию), 1 и 2). Отныне "compatibility_level" будет меняться на номер версии, в которой внесены изменения, нарушающие совместимость. Для проверки уровней совместимости в main.cf и master.cf добавлены отдельные операторы сравнения, такие как "<=level" и "< level" (штатные операторы сравнения не подходят, так как посчитают 3.10 меньше 3.9).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/p...)
  2. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.5.0
  3. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в почтовом сервере qmail
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.94
  5. OpenNews: Представлен notqmail, форк почтового сервера qmail
  6. OpenNews: Релиз почтового сервера Postfix 3.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55058-postfix
Ключевые слова: postfix, mail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    White... black... с этим проектом тоже все понятно. Как найдется чем заменить можно в мусорку.
     
     
  • 2.2, Николай Федорович (?), 10:04, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хоть какой-то мужицкий проект остался и не прогибается)
     
     
  • 3.5, Bx (ok), 10:13, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Считаю, надо повышать накал бреда. Какие такие запреты при дерьмократии? За DENY сразу 3 года целования ботинок без права переписки.
     
  • 2.6, msgod (ok), 10:18, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебя в мусорку.
    Это единственный нормальный мта из существующих
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:29, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это означает только то, что пора написать замену. Без всей этой сжвшной гнили.
     
     
  • 4.12, Annoynymous (ok), 11:02, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем сразу замену. Можно форкнуть.
     
  • 2.15, Онаним (?), 11:40, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    postfix вряд ли найдётся, чем заменить - это самый не overbloated и самый вменяемый MTA на данный момент
     
     
  • 3.21, Сейд (ok), 12:32, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    sendmail
     
     
  • 4.34, Онаним (?), 13:41, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С его угрёбищным оторва^Wperl-style конфигом?
    Спасибоньки, нет.
     
  • 2.31, anonymous (??), 13:27, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные у вас критерии выбора MTA.
     
  • 2.33, YetAnotherOnanym (ok), 13:33, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкни и замени все allowlist на whitemassalist, а denylist - на dirtyniggalist.
     

  • 1.3, Far (ok), 10:11, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я всё жду, когда уже истерия дойдет до всей цветовой палитры.
    А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания. С ними то веселее будет! Можно даже светофоры начать перекрашивать, а то что это такое, мне красный указывает, можно мне ехать или нет?
     
     
  • 2.13, Annoynymous (ok), 11:03, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания.

    Это расизм — кого надо расизм.

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 14:10, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания.
    > Это расизм — кого надо расизм.

    Ну да, а цирк с Pidora и все эти заморочки с садомазохическими гомосексуальными фантазями-табу (актив-пассив) и "запретными" словами - "Это другое! Свое! Не пахнет!"

     
  • 2.14, data man (ok), 11:08, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И шахматы редизайнить!
    Голубые ходят едва-едва...
     
     
  • 3.19, Far (ok), 12:07, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же тогда вот это вот "черная пешка берет белую королеву...", а?
     
     
  • 4.23, data man (ok), 12:37, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полный редизайн! Пешки переименованы в доминантов.

    Фиолетовый пони покрыл голубого слона - шах!
    Красный король едва ушёл на Е4
    Зелёное ферзь би-2 би-7 - шах!

    И т.д.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:59, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фиолетовый пони покрыл голубого слона

    два смузи этому Нео!

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:13, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "чистка упоминаний слов "white" и "black", воспринимаемых некоторыми представителями сообщества, как расовая дискриминация...." -

    Я также воспринимаю запрет слов «white» и «black» как вопиющую дискриминацию и пренебрежение моими убеждениями. И я настаиваю, чтобы они использовались вместо бессмысленных слов «allowlist» и «denylist».

     
     
  • 2.17, OpenEcho (?), 11:58, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  И я настаиваю, чтобы они использовались вместо бессмысленных слов «allowlist» и «denylist».

    respectful_logging = no

     
  • 2.32, anonymous (??), 13:30, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, если для вас в жизни так важно сохранить слова whitelist и blacklist в postfix, то никто не мешает форкнуть:)
     

  • 1.16, Ordu (ok), 11:53, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    10+ комментов и все про чёрных с белыми. Опеннет погряз в расизме.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:36, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не опеннет, это один и тот де бот, разговаривая сам с собой, зарабатывает деньги.
    Бюджеты надо отрабатывать
     
  • 2.29, Chad (?), 12:58, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой расизм может быть в blacklist и whitelist? Ты шизофреник? Видишь расы у списков?
     

  • 1.18, InuYasha (??), 12:00, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Изменения затрагивают документацию, настройки процесса postscreen (встроенный межсетевой экран) и отражение информации в логах.

    - и у тысяч админов по всему миру накрылись омеднёнными тазами грепалки по логам.

     
  • 1.25, Анто769ним (?), 12:41, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для сохранения прежних терминов в логах предусмотрен параметр "respectful_logging = no"

    Но ты делаешь это без уважения.

     
  • 1.28, Аноним (28), 12:44, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Postfix используется на 33.66% (год назад 34.29%)
    >Проведена чистка упоминаний слов "white" и "black"

    всё, ждём роста %

     
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:01, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    роста, как у мозилы... до 1%.
     

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