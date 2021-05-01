Релиз почтового сервера Postfix 3.6.0

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|1.1, Аноним (1), 09:54, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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White... black... с этим проектом тоже все понятно. Как найдется чем заменить можно в мусорку.
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|3.5, Bx (ok), 10:13, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Считаю, надо повышать накал бреда. Какие такие запреты при дерьмократии? За DENY сразу 3 года целования ботинок без права переписки.
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|2.6, msgod (ok), 10:18, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебя в мусорку.
Это единственный нормальный мта из существующих
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|3.10, Аноним (10), 10:29, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это означает только то, что пора написать замену. Без всей этой сжвшной гнили.
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|2.15, Онаним (?), 11:40, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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postfix вряд ли найдётся, чем заменить - это самый не overbloated и самый вменяемый MTA на данный момент
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|1.3, Far (ok), 10:11, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я всё жду, когда уже истерия дойдет до всей цветовой палитры.
А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания. С ними то веселее будет! Можно даже светофоры начать перекрашивать, а то что это такое, мне красный указывает, можно мне ехать или нет?
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|2.13, Annoynymous (ok), 11:03, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания.
Это расизм — кого надо расизм.
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|3.37, Аноним (-), 14:10, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А то как-то не правильно, что черный/белый смогли связать с расовым неравенством, а красный и жёлтый до сих пор страдают без внимания.
> Это расизм — кого надо расизм.
Ну да, а цирк с Pidora и все эти заморочки с садомазохическими гомосексуальными фантазями-табу (актив-пассив) и "запретными" словами - "Это другое! Свое! Не пахнет!"
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|3.19, Far (ok), 12:07, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же тогда вот это вот "черная пешка берет белую королеву...", а?
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|4.23, data man (ok), 12:37, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полный редизайн! Пешки переименованы в доминантов.
Фиолетовый пони покрыл голубого слона - шах!
Красный король едва ушёл на Е4
Зелёное ферзь би-2 би-7 - шах!
И т.д.
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|1.4, Аноним (4), 10:13, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"чистка упоминаний слов "white" и "black", воспринимаемых некоторыми представителями сообщества, как расовая дискриминация...." -
Я также воспринимаю запрет слов «white» и «black» как вопиющую дискриминацию и пренебрежение моими убеждениями. И я настаиваю, чтобы они использовались вместо бессмысленных слов «allowlist» и «denylist».
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|2.17, OpenEcho (?), 11:58, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И я настаиваю, чтобы они использовались вместо бессмысленных слов «allowlist» и «denylist».
respectful_logging = no
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|2.32, anonymous (??), 13:30, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если для вас в жизни так важно сохранить слова whitelist и blacklist в postfix, то никто не мешает форкнуть:)
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|1.16, Ordu (ok), 11:53, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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10+ комментов и все про чёрных с белыми. Опеннет погряз в расизме.
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|2.22, Аноним (22), 12:36, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не опеннет, это один и тот де бот, разговаривая сам с собой, зарабатывает деньги.
Бюджеты надо отрабатывать
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|2.29, Chad (?), 12:58, 01/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой расизм может быть в blacklist и whitelist? Ты шизофреник? Видишь расы у списков?
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|1.18, InuYasha (??), 12:00, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Изменения затрагивают документацию, настройки процесса postscreen (встроенный межсетевой экран) и отражение информации в логах.
- и у тысяч админов по всему миру накрылись омеднёнными тазами грепалки по логам.
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|1.25, Анто769ним (?), 12:41, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для сохранения прежних терминов в логах предусмотрен параметр "respectful_logging = no"
Но ты делаешь это без уважения.
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|1.28, Аноним (28), 12:44, 01/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Postfix используется на 33.66% (год назад 34.29%)
>Проведена чистка упоминаний слов "white" и "black"
всё, ждём роста %
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